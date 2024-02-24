트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3206 1...319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2023.08.27 17:00 #32051 Aleksandr Slavskii #:촛대 대신 지그재그 값을 제출합니다. 임호 그것은 당신의 패턴을 더 나쁘지 않은 수준에서 설명 할 것입니다. 나는 또한 촛대보다 지그재그를 선호하지만 지그재그 매개 변수에 대한 결과 패턴의 의존성이 있기 때문에 모호한 문제가 있습니다. 예를 들어, 첫 번째 그림에서 작은 지그재그는 양초가 두 개 있고 그 안에 무엇이든 있을 수 있기 때문에 2번 캔들 대신 2개의 상단을 그릴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다. 물론 패턴 구현의 각 특정 사례에서 지그재그의 어떤 단계를 밟아야 하는지 육안으로 명확하게 확인할 수 있지만 이러한 비전을 알고리즘의 형태로 공식화하는 것은 거의 불가능합니다. 잘 작동하는 거래 시스템! MQL4 및 MQL5에 대한 Forex 거래의 "헤징" - mytarmailS 2023.08.27 17:05 #32052 Aleksandr Slavskii #:1) 어떤 언어로 작성되었는지 , 인간의 언어로 작성되었다면 어떻게 들리는지 알려주세요.) 2) 데이터 양을 줄일 수 있는 방법은 없나요? 많은 촛대 대신 지그재그 값을 공급할 수 있습니다. 그러면 더 나쁘지 않은 수준으로 패턴을 설명할 수 있습니다. 3) 전체 패턴이 화면의 이 차트보다 훨씬 더 넓다는 것을 알았습니다. (1) 제가 직접 만든 기호로, 어떤 언어도 아니고 정보를 전달하는 문자열일 뿐입니다. 이것은 매우 간단한 예시이며, 어디를 파고 어디를 파는지에 대한 그림과 비슷하지만 불행히도 저를 제외하고는 아무도 파는 사람이 없습니다.... 1 = 레벨 위의 가격 -1 = 레벨 아래 가격 0 = 가격이 레벨과 같음 | = 다음 이벤트 (2) 캔들 스틱 가격에 대한 정보가 손실되고 모든 것이 단순화됩니다. (3) 모든 것이 될 수 있습니다, 나는 간단한 예를 보여 주었고, 당신은 이미 더 복잡한 것을 보여 주었고, 하나의 규칙만으로는 아무것도 해결하지 못합니다. Hodrick-Prescott 필터 [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 Aleksandr Slavskii 2023.08.27 17:12 #32053 Aleksey Nikolayev #:저도 캔들보다 지그재그를 선호하지만 지그재그 매개변수에 따라 결과 패턴이 달라지기 때문에 모호한 문제가 있습니다. 예를 들어, 첫 번째 그림에서 작은 지그재그는 양초가 두 개 있고 그 안에 무엇이든 있을 수 있기 때문에 2번이 아닌 두 개의 상단이 그려질 수도 있고 그려지지 않을 수도 있습니다. 물론 패턴 구현의 각 특정 사례에서 지그재그의 어떤 단계를 밟아야 하는지 육안으로 명확하게 확인할 수 있지만, 이러한 비전을 알고리즘의 형태로 공식화하는 것은 거의 불가능합니다. 네, ZZ에는 그런 문제가 있습니다. 거래할 때는 볼륨 인디케이터만 사용했는데 이제는 "음, 이거 봐!!!"와 같은 코드를 작성할 수 없기 때문에 인디케이터를 조정해야 합니다. 나는 진정한 프랙탈 (내가 이름을 올바르게 기억한다면)의 ZZ가 가장 편리 할 것이라고 생각하지만, 코도베이스에있는 것은 오류와 함께 작동합니다. 나는 그것을 직접 고치려고 노력했지만 거의 효과가 있었지만 여전히 초대형 막대에서 프랙탈이 위와 아래에있을 때 일종의 헛소리로 판명되었습니다. Aleksandr Slavskii 2023.08.27 17:24 #32054 mytarmailS #:(1) 제가 직접 만든 기호로, 어떤 언어도 아니고 정보를 전달하는 문자열일 뿐입니다. (2) 양초 가격에 대한 정보가 손실되고 모든 것이 단순화됩니다. 1. 감사합니다. 2. 모든 것이 단순화되면 좋은 일입니다. 아니면 제가 뭔가 오해하고 있는 건가요? 캔들 스틱 가격에 대한 정보가 필요한 이유는 무엇입니까? 주요 임무는 온라인에서 가격 움직임의 방향을 결정하는 것입니다. 단순할수록 좋습니다. mytarmailS 2023.08.27 18:27 #32055 Aleksandr Slavskii #:1. 감사합니다. 2. 단순화 된 것이라면 좋은 일입니다. 아니면 제가 뭔가 오해하고 있는 건가요? 캔들 가격에 대한 정보가 필요한 이유 주요 임무는 온라인에서 가격 움직임의 방향을 결정하는 것입니다. 이 작업은 쉬울수록 좋습니다. 2. 불필요한 정보를 제거하기 위해 단순화하면 매우 좋고, 단순화를 위해 단순화하여 중요한 정보를 잃으면 나쁩니다. Renat Akhtyamov 2023.08.27 19:05 #32056 mytarmailS #:레벨은 중요한 이벤트(돌파, 붕괴 등)가 발생하는 주변 및 그 안의 가격입니다. 중요한 이벤트가 레벨 주변에서 발생하는 것뿐만 아니라 이벤트 패턴 자체도 중요합니다(즉, 레벨이 깨졌다는 것뿐만 아니라 정확히 어떻게 깨졌는지... 또는 반등했는지도 중요합니다). 여러 레벨 중 하나에 대한 설명의 예입니다. 파란색 원은 규칙이 트리거된 위치를 나타내며, 원 뒤에는 알고리즘에 사용할 수 없는 데이터가 표시됩니다. 이는 모두 하나의 동일한 수준이며 다음 규칙으로 설명됩니다. 마지막 5개 캔들을 입력하여 이 비선형 이벤트를 설명할 수 있나요????? 유클리드 거리???? 를 통해 몇 가지 메트릭으로 비교하여 이러한 레벨을 찾을 수 있습니까? 물론 아닙니다. 그것이 레벨이 가장 가능성이 높은 곳입니다. 귀하의 서클이 있는 곳은 테스트, 즉 일부 트레이더의 나쁜 행동에 대한 견적자의 확인일 가능성이 높습니다. fxsaber 2023.08.27 22:16 #32057 Aleksey Nikolayev #:물론 패턴 구현의 각 특정 사례에서 어떤 지그재그 단계를 밟아야 하는지 육안으로 명확하게 확인할 수 있지만, 이 비전을 알고리즘의 형태로 공식화하는 것은 거의 불가능합니다. 아마도 ZZ의 자동 튜너가 있을 것입니다. [삭제] 2023.08.27 22:18 #32058 테스터에서 테스트하고 싶은 사람 초기 데이터: 최근 55개 종가에서 이 종가를 뺀 10-피리어드 MA. M15 TF에서. 참조 패턴: [-0.000538, -0.000137, -0.000404, -0.000396, -0.000544, 0.000102, 0.000556, 0.000215, 0.000247, 0.000163, 0.00025, -0.000006, -0.000045, 0.000322, 0.000375, 0.00008, -0.000269, -0.000095, -0.000509, -0.000458, -0.000412, -0.000472, -0.000532, -0.000608, -0.000323, -0.000575, -0.000459, 0.000302, 0.00008, -0.000118, -0.000195, 0., -0.000833, -0.000845, -0.000353, -0.000455, -0.000855, -0.000683, -0.000607, -0.001006, -0.000945, 0.000019, -0.000518, -0.000373, -0.0004, -0.000336, -0.000442, 0.000183, -0.000087, -0.000167, 0.000019, 0.000727, 0.007636, 0.007539, 0.006659] [삭제] 2023.08.27 22:23 #32059 Aleksey Vyazmikin #:과거 게시물을 잘못 이해했습니다. 따라서 문제에 정면으로 접근하지 않고 더 창의적으로 접근하면..... 평균을 연습하고, 추세가 괴물이고 포지션을 여는 것이 괴물을 무력화(플러스에서 마감)하기 위해 적은 수의 샷으로 가장 큰 보상을 제공하는 샷이라고 상상합니다. 포지션의 볼륨은 감소하는 에너지 충전량으로 생각할 수 있으며, 많이 보유할수록 좋습니다. 트렌드는 훈련용 독립 몬스터입니다. 해리 포터의 새로운 챕터를 쓰고 싶지 않으신가요? Aleksey Vyazmikin 2023.08.27 22:24 #32060 Maxim Dmitrievsky #:해리 포터의 새로운 챕터를 써보시는 건 어떨까요? 꼭 해야 한다면 팬이신가요? 1...319932003201320232033204320532063207320832093210321132123213...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
촛대 대신 지그재그 값을 제출합니다. 임호 그것은 당신의 패턴을 더 나쁘지 않은 수준에서 설명 할 것입니다.
나는 또한 촛대보다 지그재그를 선호하지만 지그재그 매개 변수에 대한 결과 패턴의 의존성이 있기 때문에 모호한 문제가 있습니다. 예를 들어, 첫 번째 그림에서 작은 지그재그는 양초가 두 개 있고 그 안에 무엇이든 있을 수 있기 때문에 2번 캔들 대신 2개의 상단을 그릴 수도 있고 그렇지 않을 수도 있습니다.
물론 패턴 구현의 각 특정 사례에서 지그재그의 어떤 단계를 밟아야 하는지 육안으로 명확하게 확인할 수 있지만 이러한 비전을 알고리즘의 형태로 공식화하는 것은 거의 불가능합니다.
1) 어떤 언어로 작성되었는지 , 인간의 언어로 작성되었다면 어떻게 들리는지 알려주세요.)
2) 데이터 양을 줄일 수 있는 방법은 없나요?
많은 촛대 대신 지그재그 값을 공급할 수 있습니다. 그러면 더 나쁘지 않은 수준으로 패턴을 설명할 수 있습니다.
3) 전체 패턴이 화면의 이 차트보다 훨씬 더 넓다는 것을 알았습니다.
(1) 제가 직접 만든 기호로, 어떤 언어도 아니고 정보를 전달하는 문자열일 뿐입니다.
이것은 매우 간단한 예시이며, 어디를 파고 어디를 파는지에 대한 그림과 비슷하지만 불행히도 저를 제외하고는 아무도 파는 사람이 없습니다....
1 = 레벨 위의 가격
-1 = 레벨 아래 가격
0 = 가격이 레벨과 같음
| = 다음 이벤트
(2) 캔들 스틱 가격에 대한 정보가 손실되고 모든 것이 단순화됩니다.
(3) 모든 것이 될 수 있습니다, 나는 간단한 예를 보여 주었고, 당신은 이미 더 복잡한 것을 보여 주었고, 하나의 규칙만으로는 아무것도 해결하지 못합니다.
네, ZZ에는 그런 문제가 있습니다.
거래할 때는 볼륨 인디케이터만 사용했는데 이제는 "음, 이거 봐!!!"와 같은 코드를 작성할 수 없기 때문에 인디케이터를 조정해야 합니다.
나는 진정한 프랙탈 (내가 이름을 올바르게 기억한다면)의 ZZ가 가장 편리 할 것이라고 생각하지만, 코도베이스에있는 것은 오류와 함께 작동합니다.
나는 그것을 직접 고치려고 노력했지만 거의 효과가 있었지만 여전히 초대형 막대에서 프랙탈이 위와 아래에있을 때 일종의 헛소리로 판명되었습니다.
1. 감사합니다.
2. 모든 것이 단순화되면 좋은 일입니다. 아니면 제가 뭔가 오해하고 있는 건가요?
캔들 스틱 가격에 대한 정보가 필요한 이유는 무엇입니까?
주요 임무는 온라인에서 가격 움직임의 방향을 결정하는 것입니다. 단순할수록 좋습니다.
레벨은 중요한 이벤트(돌파, 붕괴 등)가 발생하는 주변 및 그 안의 가격입니다.
중요한 이벤트가 레벨 주변에서 발생하는 것뿐만 아니라 이벤트 패턴 자체도 중요합니다(즉, 레벨이 깨졌다는 것뿐만 아니라 정확히 어떻게 깨졌는지... 또는 반등했는지도 중요합니다).
여러 레벨 중 하나에 대한 설명의 예입니다.
파란색 원은 규칙이 트리거된 위치를 나타내며, 원 뒤에는 알고리즘에 사용할 수 없는 데이터가 표시됩니다.
이는 모두 하나의 동일한 수준이며 다음 규칙으로 설명됩니다.
마지막 5개 캔들을 입력하여 이 비선형 이벤트를 설명할 수 있나요?????
유클리드 거리???? 를 통해 몇 가지 메트릭으로 비교하여 이러한 레벨을 찾을 수 있습니까?
물론 아닙니다.
그것이 레벨이 가장 가능성이 높은 곳입니다.
귀하의 서클이 있는 곳은 테스트, 즉 일부 트레이더의 나쁜 행동에 대한 견적자의 확인일 가능성이 높습니다.
아마도 ZZ의 자동 튜너가 있을 것입니다.
테스터에서 테스트하고 싶은 사람
초기 데이터:
최근 55개 종가에서 이 종가를 뺀 10-피리어드 MA. M15 TF에서.
참조 패턴:
과거 게시물을 잘못 이해했습니다.
따라서 문제에 정면으로 접근하지 않고 더 창의적으로 접근하면.....
평균을 연습하고, 추세가 괴물이고 포지션을 여는 것이 괴물을 무력화(플러스에서 마감)하기 위해 적은 수의 샷으로 가장 큰 보상을 제공하는 샷이라고 상상합니다. 포지션의 볼륨은 감소하는 에너지 충전량으로 생각할 수 있으며, 많이 보유할수록 좋습니다. 트렌드는 훈련용 독립 몬스터입니다.
해리 포터의 새로운 챕터를 쓰고 싶지 않으신가요?
해리 포터의 새로운 챕터를 써보시는 건 어떨까요?
꼭 해야 한다면 팬이신가요?