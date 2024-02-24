트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3195 1...318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202...3399 새 코멘트 mytarmailS 2023.08.21 13:55 #31941 mytarmailS #:'일하지 않는 상태', 동기 부여 부족, 코드 작성을 강요할 수 없음에 대한 또 다른 관점이 있습니다... 다음은 Alexey의 강화 학습에 대한 시리즈의 첫 번째 강의에서 발췌한 내용입니다. https://youtube.com/clip/Ugkxyh2qt42DymnmbnbtE5UKMKsZWCOYI3FG 다음은 같은 내용의 또 다른 발췌문입니다. https://youtube.com/clip/Ugkxrs0I4H2oFdoMO_2ZDkMu4Wb2WW53-BJo Aleksandr Slavskii 2023.08.21 15:21 #31942 mytarmailS #: 요점은 수백, 수천 개의 아이디어를 테스트했을 때 항상 실망(부정적 강화)을 느꼈다는 것입니다. 그리고 이제는 아이디어를 테스트할 생각만 해도, 코드를 작성하려고 할 때에도 내면의 적응 비평가가 미래의 상태를 예상하고(미래 부정적 강화) 낙담, 피로, 의욕 상실, 동기 부족 등의 형태로 평가를 내립니다..... 그게 바로 제가 생각했던 것입니다."당신은 자신을 화나게하고 있습니다, 다시 한번 망쳤습니다"라고 정중하게 쓰는 방법을 몰랐을뿐입니다. ))) 훈련은 헛소리입니다 !!! 나는 거의 모든 삶의 영역에서 작동하는 100 % 작동 알고리즘을 가지고 있습니다. -매우 간단합니다-그는 대답합니다-여성에게 가서 이렇게 말해야합니다."부인, 제가 당신을 불어 드릴게요!"-중위! 하지만 당신은 얼굴에 주먹을 맞을 수 있습니다!- 당신은 얼굴에 주먹을 맞을 수 있습니다. 하지만 입으로도 할 수 있습니다. 그리고 이것에 대해 그를 엿 먹어- "실망 (부정적인 강화)", 결국 당신은 또한 당신을 날릴 수 있다면). 추신 이것은 농담이 아닙니다. 이것은 다음 실패에서 포기하지 않기 위해 실제 작동하는 알고리즘입니다. 스페란데오 표시기. EURUSD - 동향, 예측 FOREX - 동향, 예측 Ivan Butko 2023.08.21 16:53 #31943 mytarmailS #:사람이 시장을 포함한 복잡한 시스템의 작동 규칙을 스스로 설명할 수 없다는 것을 증명하는실험입니다 . 즉, 성공한 트레이더는 학생은 말할 것도 없고 자기 자신에게조차 자신의 TS의 규칙을 설명할 수 없습니다... (또는 설명할 수 있다고 생각하지만 실제로는 설명할 수 없습니다). (또는 할 수 있다고 생각하지만 실제로는 할 수 없습니다). 또한 표지판의 자동 생성이 수동 생성보다 더 나을 수 있다는 사실을 인정할 수 있습니다 (물론 적용 분야를 고려할 때). 저는이 사람을 약 10 년 전에 보았습니다. 그는 모든 게임의 드워프 성우이자 동시에 심리 치료사처럼 보입니다. mytarmailS 2023.08.21 17:12 #31944 Ivan Butko #:약 10년 전에 이 사람을 본 적이 있어요. 그는 모든 게임의 드워프 성우이자 동시에 치료사처럼 보입니다. 토끼가 하드코어한 결함을 겪고 알렉세이가 그에게 양배추처럼 보인다면 알렉세이가 나쁜 사람이라는 뜻인가요? Ivan Butko 2023.08.21 17:43 #31945 mytarmailS #: 토끼가 하드코어해지고 알렉세이가 그에게 양배추처럼 보인다면 알렉세이가 나쁜 사람이라는 뜻인가요? 저는 방금 알렉세이에게 두 가지 칭찬을 했어요. 성우에 걸맞은 목소리와 주목할 만한 목소리에 대해요. 국방부로부터 휴식이 필요해 Aleksey Vyazmikin 2023.08.21 18:31 #31946 Aleksey Vyazmikin #:실험 조건을 다음과 같이 변경하면 됩니다: 1. 원래 샘플에서 우리는 더 이상 사용되어야하는 양자 세그먼트를 발견하고 결과적으로 하나의 양자 테이블이 형성되며 더 이상 우리는 그것으로 만 작업합니다. 2. 원본과 동일한 파라미터를 가진 목표 파라미터를 무작위로 생성합니다(1000주기). 3. 원래 변형과 비교하여 선택된 양자 세그먼트의 수를 세어봅니다. 동일하거나 더 적을 수 있습니다. 4. 표준 편차를 통해 추정합니다. 확산이 작으면 무작위 표적이 선택된 양자 세그먼트에 들어갈 확률이 높습니다. 어떻게 생각하시나요? 설명대로 10000주기를 실행했습니다. 이 히스토그램을 얻었습니다. 원래 3924 개의 양자 밴드가 발견되었으며, 동일한 범위를 가진 80 개 미만의 양자 밴드가 샘플링되는 무작위 타겟이있는 테스트에서 발견되었습니다. 두 실험의 결과를 바탕으로 기본 검색 기준으로 샘플에서 충분한 수의 양자 대역을 찾을 수 있다는 결론을 내릴 수 있지만, 양자 세그먼트가 이미 선택된 경우 동일한 클래스의 타겟이 무작위로 충분한 클러스터가 있는지 확인하는 것은 거의 불가능한 작업입니다. 실험에 오류가없고 결론이 정확하다면 샘플의 절반에서 양자 세그먼트를 검색하여 훈련 한 다음 후반부에서 유사한 결과를 보인 양자 세그먼트를 선택할 수 있습니다. 단점은 관찰 횟수가 절반으로 줄어들어 타당도가 떨어질 수 있다는 것입니다. 다른 아이디어가 있으신가요? [삭제] 2023.08.22 09:48 #31947 어떤 일을 하시나요? 이 일을 시작하게 된 배경은 무엇인가요? sibirqk 2023.08.22 09:53 #31948 СанСаныч Фоменко 온도라는 이 무작위 운동의 에너지가 절대 무작위가 아니라고 말합니다. 온도가 변하면 이전 값과 달라집니다. 그렇다면 시장도 무작위일까요? 제 생각에 귀하의 비유는 정확하지 않습니다. 아니, 오히려 해석이 정확하지 않습니다. 물론 온도계 수치는 무작위로 움직이는 분자의 전체 영향의 결과이지만, 가격 계열을 온도계 수치에 비유하는 것은 오랜 기간의 이동 평균입니다. 온도계 수치와 마찬가지로 그 변화도 점프 없이 일관되게 변합니다. 트레이딩에서 분자 비유는 단위 시간당 어떤 분자가 분할면을 통해 오른쪽 또는 왼쪽으로 더 많이 도착할지 예측하는 것입니다. 분명히 이것을 예측하는 것은 불가능하며 무작위 변수입니다. 마찬가지로 드리프트가 없는 랜덤 워크, 즉 대칭형 코인에서 생성되는 경우 누적값이 현재보다 더 높을지 낮을지 n단계로 예측하는 것은 불가능합니다. 이것이 바로 트레이딩의 포인트입니다. Aleksey Vyazmikin 2023.08.22 11:36 #31949 Maxim Dmitrievsky #: 어떤 일을 하시나요? 어떤 배경과 동기로 이 일을 시작하게 되었나요? 이 질문은 모든 사람에게 해당되는 질문인가요? [삭제] 2023.08.22 11:49 #31950 Aleksey Vyazmikin #:이 질문은 모든 사람에게 친생명적인 질문인가요?) 1...318831893190319131923193319431953196319731983199320032013202...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
'일하지 않는 상태', 동기 부여 부족, 코드 작성을 강요할 수 없음에 대한 또 다른 관점이 있습니다...
다음은 Alexey의 강화 학습에 대한 시리즈의 첫 번째 강의에서 발췌한 내용입니다.
https://youtube.com/clip/Ugkxyh2qt42DymnmbnbtE5UKMKsZWCOYI3FG
다음은 같은 내용의 또 다른 발췌문입니다.
https://youtube.com/clip/Ugkxrs0I4H2oFdoMO_2ZDkMu4Wb2WW53-BJo
요점은 수백, 수천 개의 아이디어를 테스트했을 때 항상 실망(부정적 강화)을 느꼈다는 것입니다.
그리고 이제는 아이디어를 테스트할 생각만 해도, 코드를 작성하려고 할 때에도 내면의 적응 비평가가 미래의 상태를 예상하고(미래 부정적 강화) 낙담, 피로, 의욕 상실, 동기 부족 등의 형태로 평가를 내립니다.....
그게 바로 제가 생각했던 것입니다."당신은 자신을 화나게하고 있습니다, 다시 한번 망쳤습니다"라고 정중하게 쓰는 방법을 몰랐을뿐입니다. )))
훈련은 헛소리입니다 !!!
나는 거의 모든 삶의 영역에서 작동하는 100 % 작동 알고리즘을 가지고 있습니다.
-매우 간단합니다-그는 대답합니다-여성에게 가서 이렇게 말해야합니다.
"부인, 제가 당신을 불어 드릴게요!"
-중위! 하지만 당신은 얼굴에 주먹을 맞을 수 있습니다!
- 당신은 얼굴에 주먹을 맞을 수 있습니다. 하지만 입으로도 할 수 있습니다.
그리고 이것에 대해 그를 엿 먹어- "실망 (부정적인 강화)", 결국 당신은 또한 당신을 날릴 수 있다면).
추신 이것은 농담이 아닙니다. 이것은 다음 실패에서 포기하지 않기 위해 실제 작동하는 알고리즘입니다.
사람이 시장을 포함한 복잡한 시스템의 작동 규칙을 스스로 설명할 수 없다는 것을 증명하는실험입니다 .
즉, 성공한 트레이더는 학생은 말할 것도 없고 자기 자신에게조차 자신의 TS의 규칙을 설명할 수 없습니다... (또는 설명할 수 있다고 생각하지만 실제로는 설명할 수 없습니다). (또는 할 수 있다고 생각하지만 실제로는 할 수 없습니다).
또한 표지판의 자동 생성이 수동 생성보다 더 나을 수 있다는 사실을 인정할 수 있습니다 (물론 적용 분야를 고려할 때).
약 10년 전에 이 사람을 본 적이 있어요. 그는 모든 게임의 드워프 성우이자 동시에 치료사처럼 보입니다.
저는 방금 알렉세이에게 두 가지 칭찬을 했어요. 성우에 걸맞은 목소리와 주목할 만한 목소리에 대해요.
실험 조건을 다음과 같이 변경하면 됩니다:
1. 원래 샘플에서 우리는 더 이상 사용되어야하는 양자 세그먼트를 발견하고 결과적으로 하나의 양자 테이블이 형성되며 더 이상 우리는 그것으로 만 작업합니다.
2. 원본과 동일한 파라미터를 가진 목표 파라미터를 무작위로 생성합니다(1000주기).
3. 원래 변형과 비교하여 선택된 양자 세그먼트의 수를 세어봅니다. 동일하거나 더 적을 수 있습니다.
4. 표준 편차를 통해 추정합니다. 확산이 작으면 무작위 표적이 선택된 양자 세그먼트에 들어갈 확률이 높습니다.
어떻게 생각하시나요?
설명대로 10000주기를 실행했습니다.
이 히스토그램을 얻었습니다.
원래 3924 개의 양자 밴드가 발견되었으며, 동일한 범위를 가진 80 개 미만의 양자 밴드가 샘플링되는 무작위 타겟이있는 테스트에서 발견되었습니다.
두 실험의 결과를 바탕으로 기본 검색 기준으로 샘플에서 충분한 수의 양자 대역을 찾을 수 있다는 결론을 내릴 수 있지만, 양자 세그먼트가 이미 선택된 경우 동일한 클래스의 타겟이 무작위로 충분한 클러스터가 있는지 확인하는 것은 거의 불가능한 작업입니다.
실험에 오류가없고 결론이 정확하다면 샘플의 절반에서 양자 세그먼트를 검색하여 훈련 한 다음 후반부에서 유사한 결과를 보인 양자 세그먼트를 선택할 수 있습니다. 단점은 관찰 횟수가 절반으로 줄어들어 타당도가 떨어질 수 있다는 것입니다.
다른 아이디어가 있으신가요?
그렇다면 시장도 무작위일까요?
제 생각에 귀하의 비유는 정확하지 않습니다. 아니, 오히려 해석이 정확하지 않습니다. 물론 온도계 수치는 무작위로 움직이는 분자의 전체 영향의 결과이지만, 가격 계열을 온도계 수치에 비유하는 것은 오랜 기간의 이동 평균입니다. 온도계 수치와 마찬가지로 그 변화도 점프 없이 일관되게 변합니다.
트레이딩에서 분자 비유는 단위 시간당 어떤 분자가 분할면을 통해 오른쪽 또는 왼쪽으로 더 많이 도착할지 예측하는 것입니다. 분명히 이것을 예측하는 것은 불가능하며 무작위 변수입니다. 마찬가지로 드리프트가 없는 랜덤 워크, 즉 대칭형 코인에서 생성되는 경우 누적값이 현재보다 더 높을지 낮을지 n단계로 예측하는 것은 불가능합니다. 이것이 바로 트레이딩의 포인트입니다.
