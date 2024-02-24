트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3199 1...319231933194319531963197319831993200320132023203320432053206...3399 새 코멘트 [삭제] 2023.08.23 08:01 #31981 Aleksey Vyazmikin #:제가 어디에서 말했나요? 얼마 전에는 이벤트를 찾고 계셨죠?지금은 퀀텀 슬래시입니다. Aleksey Vyazmikin 2023.08.23 09:10 #31982 Maxim Dmitrievsky #: 얼마 전 몇 가지 이벤트를 찾고 있었는데 이제 퀀텀 컷은 다음과 같습니다. 모순이 보이지 않네요. 여기서 시계열은 가격 변화를 역학적으로 설명하는 방법이고 이벤트는 가격 변화에 영향을 미치는 요소입니다. 제 이해로는 SB 형태의 시장은 이벤트에서 이벤트로 이동하고, 이벤트는 물체에 힘을 가하는 것과 같아서 가격에 영향을 미치는 힘의 형태로 후속 이동의 속도와 벡터를 설정합니다. 퀀텀 세그먼트는 이벤트가 발생할 가능성이 있는 지점을 설명합니다. [삭제] 2023.08.23 09:32 #31983 Aleksey Vyazmikin #:모순이 뭔지 모르겠네요. 여기서 시계열은 가격 변화를 역학적으로 설명하는 방법이며 이벤트는 가격 변화에 영향을 미치는 요소입니다. 제가 이해하기로는 SB 형태의 시장은 이벤트에서 이벤트로 이동하고, 이벤트는 물체에 힘을 가하는 것과 같아서 가격에 영향을 미치는 힘의 형태로 후속 움직임의 속도와 벡터를 설정합니다. 퀀텀 세그먼트는 이벤트가 발생할 가능성이 있는 지점을 설명합니다. 맙소사) Aleksey Vyazmikin 2023.08.23 10:09 #31984 Maxim Dmitrievsky #:제발요) 네, 각자에게 맡기세요.... 그러나 추세 구성 요소의 관점에서 SB를 평가 했습니까? 예를 들어, 길이가 다른 추세의 수, 현재 추세의 벡터를 따라 움직임을 재개하기 위해 수정 후 추세의 안정성을 계산할 수 있습니다. 평균 가격 범위에서 100의 창으로 이상값의 빈도와 크기를 추정할 수 있습니다. 추세 지속 시간을 살펴보고 계절성을 추정할 수도 있습니다.... [삭제] 2023.08.23 10:19 #31985 Aleksey Vyazmikin #:네, 각자의 취향이겠죠. 추세 구성 요소의 관점에서 SB를 평가해 보셨나요? 예를 들어, 길이가 다른 추세의 수, 현재 추세의 벡터를 따라 움직임을 재개하기 위해 수정 후 추세의 안정성을 계산할 수 있습니다. 평균 가격 범위에서 100의 창으로 이상값의 빈도와 크기를 추정할 수 있습니다. 추세 지속 시간을 살펴보고 계절성을 추정할 수도 있습니다.... 내 NS는 따옴표에서 모든 종류의 반복 패턴을 찾고 다른 작업을 수행하지 않습니다.. 일련의 무의미한 단어 후에 한 번에 숨을 내쉴 수 있습니다. mytarmailS 2023.08.23 10:30 #31986 어제는 긴장을 풀기 위해 거래하기로 결정했고 오늘은 어제의 예를 사용하여 레벨과 이벤트에 대해 조금 이야기하고 싶습니다. 대량 주문 클러스터의 PD/SP 레벨을 식별하는 방법을 알고 있다고 가정해 봅시다. 저는 이렇게 봅니다. 많은 강한 매수 포지션이 가격을 멈추고 방향을 바꿉니다... 이 큰손과 그의 레벨을 식별하는 방법을 알고 있다고 가정해 봅시다. 시나리오 1. 가격이 멈추고 추세가 반전되었습니다. 내 행동은 해당 레벨에서 진입하는 것입니다. 시나리오 2 (진입점 근처에서 가격이 평평해진 경우). 주요 플레이어가 불확실성 속에서 포지션을 청산했는데, 주요 플레이어의 포지션 주변에서 이런 변동이 나타난다면 이는 신호이거나 내가 레벨을 잘못 잡았다는 뜻입니다. 내가 취할 조치는 스톱로스를 취하는 것입니다. 설명하지 않겠습니다.) 시나리오 3 (가격이 주요 플레이어의 레벨을 급격히 돌파하는 경우) 질문 1 - 큰손이 포지션을 청산할 수 있었나요? 대답은 아니요, 그는 급격한 스퀴즈 다운으로 인해 포지션을 마감 할 기회가 없었고 포지션이 큽니다. 왜 큰가요? 가격이 레벨을 형성하여 일찍 멈췄기 때문입니다. 2 - 가격이 자신의 레벨로 돌아오면 큰손은 어떻게 할까요? 정답은 진입한 가격과 동일한 가격으로 포지션을 청산하고 매도 주문의 맹공격으로 가격이 하락할 것입니다. 매수 주문을 청산하기 때문에 매도 주문이 발생합니다. 시나리오 3+(가격이 매수 레벨로 회복) 내 행동은 큰손의 매수 수준에서 매도하는 것입니다. =============================================================== 2번을 제외한 거의 모든 시나리오를 한 번에 설명합니다. 1) 시나리오 1 (레벨에서 진입) 먼저 매수합니다. 2) 취소되고 시나리오 3 (급격한 브레이크 아웃)으로 이동합니다. 3) 시나리오 3 이상에서 큰손의 매수가 마감되면 매도에 진입합니다. 4) 시나리오 1이 다시 나타나면 매도를 청산하고 매수에 진입합니다. [ARCHIVE] 포럼을 어지럽히 지 Heiken ASHI 기반 EA 묻다! Ivan Butko 2023.08.23 10:38 #31987 mytarmailS #: =============================================================== 2번을 제외한 거의 모든 시나리오를 한 번에 설명합니다. 호그와트 밖에서는 마법이 금지되어 있습니다. 점과 점 사이를 입력합니다. Aleksey Vyazmikin 2023.08.23 10:43 #31988 Maxim Dmitrievsky #: 내 NS는 따옴표 안에 있는 모든 종류의 반복 패턴을 찾고, 다른 것은 하지 않습니다. 의미 없는 단어가 연이어 나오면 한 번에 숨을 내쉴 수 있습니다. 따라서 SB에서는 패턴이 양자 세그먼트처럼 무작위적이라는 것은 단지 착각일 뿐입니다. [삭제] 2023.08.23 10:45 #31989 Aleksey Vyazmikin #:따라서 SB에서는 패턴이 양자 세그먼트처럼 무작위일 뿐입니다..... 네, 하지만 패턴을 찾을 수 있다는 사실 자체가 중요합니다.SB가 아닌 것을 주면 거기에서도 패턴을 찾을 수 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.08.23 10:46 #31990 Maxim Dmitrievsky #: 예 그렇다면 구출을 태우는 이유는 무엇인가요? 1...319231933194319531963197319831993200320132023203320432053206...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
제가 어디에서 말했나요?
얼마 전 몇 가지 이벤트를 찾고 있었는데
모순이 보이지 않네요.
여기서 시계열은 가격 변화를 역학적으로 설명하는 방법이고 이벤트는 가격 변화에 영향을 미치는 요소입니다.
제 이해로는 SB 형태의 시장은 이벤트에서 이벤트로 이동하고, 이벤트는 물체에 힘을 가하는 것과 같아서 가격에 영향을 미치는 힘의 형태로 후속 이동의 속도와 벡터를 설정합니다.
퀀텀 세그먼트는 이벤트가 발생할 가능성이 있는 지점을 설명합니다.
맙소사)
제발요)
네, 각자에게 맡기세요....
그러나 추세 구성 요소의 관점에서 SB를 평가 했습니까? 예를 들어, 길이가 다른 추세의 수, 현재 추세의 벡터를 따라 움직임을 재개하기 위해 수정 후 추세의 안정성을 계산할 수 있습니다. 평균 가격 범위에서 100의 창으로 이상값의 빈도와 크기를 추정할 수 있습니다. 추세 지속 시간을 살펴보고 계절성을 추정할 수도 있습니다....
.
어제는 긴장을 풀기 위해 거래하기로 결정했고 오늘은 어제의 예를 사용하여 레벨과 이벤트에 대해 조금 이야기하고 싶습니다.
대량 주문 클러스터의 PD/SP 레벨을 식별하는 방법을 알고 있다고 가정해 봅시다.
저는 이렇게 봅니다.
많은 강한 매수 포지션이 가격을 멈추고 방향을 바꿉니다...
이 큰손과 그의 레벨을 식별하는 방법을 알고 있다고 가정해 봅시다.
시나리오 1.
가격이 멈추고 추세가 반전되었습니다.
내 행동은 해당 레벨에서 진입하는 것입니다.
시나리오 2 (진입점 근처에서 가격이 평평해진 경우).
주요 플레이어가 불확실성 속에서 포지션을 청산했는데, 주요 플레이어의 포지션 주변에서 이런 변동이 나타난다면 이는 신호이거나 내가 레벨을 잘못 잡았다는 뜻입니다.
내가 취할 조치는 스톱로스를 취하는 것입니다.
설명하지 않겠습니다.)
시나리오 3 (가격이 주요 플레이어의 레벨을 급격히 돌파하는 경우)
질문
1 - 큰손이 포지션을 청산할 수 있었나요?
대답은 아니요, 그는 급격한 스퀴즈 다운으로 인해 포지션을 마감 할 기회가 없었고 포지션이 큽니다. 왜 큰가요? 가격이 레벨을 형성하여 일찍 멈췄기 때문입니다.
2 - 가격이 자신의 레벨로 돌아오면 큰손은 어떻게 할까요?
정답은 진입한 가격과 동일한 가격으로 포지션을 청산하고 매도 주문의 맹공격으로 가격이 하락할 것입니다. 매수 주문을 청산하기 때문에 매도 주문이 발생합니다.
시나리오 3+(가격이 매수 레벨로 회복)
내 행동은 큰손의 매수 수준에서 매도하는 것입니다.
2번을 제외한 거의 모든 시나리오를 한 번에 설명합니다.
1) 시나리오 1 (레벨에서 진입) 먼저 매수합니다.
2) 취소되고 시나리오 3 (급격한 브레이크 아웃)으로 이동합니다.
3) 시나리오 3 이상에서 큰손의 매수가 마감되면 매도에 진입합니다.
4) 시나리오 1이 다시 나타나면 매도를 청산하고 매수에 진입합니다.
호그와트 밖에서는 마법이 금지되어 있습니다.
점과 점 사이를 입력합니다.
내 NS는 따옴표 안에 있는 모든 종류의 반복 패턴을 찾고, 다른 것은 하지 않습니다.
따라서 SB에서는 패턴이 양자 세그먼트처럼 무작위적이라는 것은 단지 착각일 뿐입니다.
예
그렇다면 구출을 태우는 이유는 무엇인가요?