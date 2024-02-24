트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3205

Valeriy Yastremskiy #:

파도를 취소하는 사람은 없으니 당연한 일입니다. 시간별로 트레이딩 세션을 조사하는 것은 일반적인 작업입니다.

MO는 이러한 문제를 제거합니다. 존재하지 않는 패턴을 수동으로 검색하는 방법을 상상할 수 없습니다.

이것은 1차원적인 경우입니다. 다차원으로 만들면 상호작용의 모든 징후를 설명할 수 있습니다.

점진적으로 다음과 같은 것이 있으며 언뜻 보기에도 평균적으로 수익성이 있습니다.

나중에 틱에 대한 계산을 준비 할 것이며 속도를 위해 Google TPU를 사용해야합니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:

이러한 "패턴"에 대해 쓴 기사를 본 적이 없습니다. 이전에 하나가 있다고 말씀하셨습니다.

이전에 강화 학습에 참여했는데 어느 시점에서 포기 했습니까?

환경에 미치는 영향을 상상할 수있는 흥미로운 아이디어가 있는데 환경이 균형을 이루지 못할 것입니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:

음, 우리는 2 차원 케이스, 증분 및 시간이 있습니다) MO는 문제를 제거하지 않고 더 깊게 볼 수 있습니다 .))))

다변량, 물론 2 차원 계열에서 일부 계열의 파생물을 다른 계열에 도입 할 수 있지만 더 깊이 살펴 보는 것은 동일합니다.

함수를 더 깊이 탐구한다는 의미에서 더 이상은 아닙니다.

 
Maxim Dmitrievsky #:
나중에 틱에 대한 계산을 준비하겠습니다. 속도에 대해서는 Google TPU를 사용해야합니다.

틱은 흥미로울 것입니다)

Aleksey Vyazmikin #:

이러한 '패턴'에 대한 글을 본 적이 없는데, 아까는 있다고 하셨는데요.

이전에 강화 훈련에 참여하셨었는데 어느 단계에서 이 방향을 포기하셨나요?

환경에 영향을 미칠 수있는 방법에 대한 흥미로운 아이디어가 있었는데 환경이 균형을 이루지 못할 것입니다.

저는 그런 아이디어가 있다고 말하지 않았고 제가 쓴 것도 아닙니다. 유클리드 거리로 찾은 패턴을 주어진 정확도로 표현한 것일 뿐입니다.
RL은 금융 시장에서는 작동하지 않는다고 말하지 않았습니다.
 
Maxim Dmitrievsky #:
RL은 금융 시장에서는 작동하지 않는다는 사실에서 멈췄습니다.

네, 성배처럼 작동합니다. 가져가서 사용하세요. 턴키

학습된 모델의 테스트 일정

벌써 158번째 글입니다.

Maxim Dmitrievsky #:
그래서 이전 게시물을 잘못 이해했습니다.

막심 드미트리예프스키 #:
RL에서 나는 그것이 금융 시장에서 작동하지 않는다는 사실에 멈췄습니다.

따라서 문제에 정면으로 접근하지 않고 더 창의적으로 접근하면 ...

평균화를 연습하고 추세가 괴물이라고 상상하고 포지션을 여는 것이 가장 큰 보상을 제공하기 위해 더 적은 수의 샷으로 괴물을 무력화 (플러스에서 닫음)하기위한 샷이라고 상상합니다. 포지션의 볼륨은 감소하는 에너지 충전량으로 생각할 수 있으며, 많이 보유할수록 좋습니다. 트렌드는 훈련용 독립 몬스터입니다.

 

레벨은 중요한 이벤트(돌파, 반등 등)가 발생하는 주변 및 그 안의 가격입니다.

레벨 주변에 중요한 이벤트가 있다는 것뿐만 아니라 이벤트 자체의 패턴(레벨을 돌파한 원인뿐만 아니라 정확히 어떻게 돌파 또는 반등했는지도 중요)도 중요합니다.


여러 레벨 중 하나에 대한 설명 예시입니다.

파란색 원은 규칙이 트리거된 위치를 나타내며, 원 뒤에는 알고리즘에 데이터를 사용할 수 없습니다.

이 규칙에 의해 설명되는 모든 레벨은 하나의 동일한 레벨입니다.

"<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_0|<OPEN>_0&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_1&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_0&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1"


마지막 5개 캔들을 입력하여 이 비선형 이벤트를 설명할 수 있나요?????

예를 들어 유클리드 거리 ???? 를 통해 몇 가지 메트릭으로 비교하여 이러한 레벨을 찾을 수 있나요?


물론 아닙니다.

 
mytarmailS #:

마지막 5개 캔들을 입력하여 이 비선형 이벤트를 설명할 수 있나요? ?????

물론 아니죠.

어떤 언어로 쓰여졌는지 , 인간의 언어로 쓰여졌다면 어떻게 들리는지 알려주세요.)

<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|

저는 전혀 MO가 아니며 단지 관심이 있을 뿐입니다. 그러니 바보 같은 질문을 할 권리가 있습니다.)

데이터 양을 줄일 수 있는 방법은 없나요?

캔들 스틱 대신 지그재그 값을 입력할 수 있습니다. 그러면 더 나쁘지 않은 수준에서 패턴을 설명할 수 있습니다.


예를 들어 ZZ 레버리지가 이전 레버리지보다 크거나 작다거나 하는 식이죠.

아니요?


전체 패턴이 화면의 이 차트보다 훨씬 더 넓다는 것을 알았습니다.

전체 패턴이 이렇게 보입니다:

1...319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212...3399
