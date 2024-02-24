트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3205 1...319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212...3399 새 코멘트 [삭제] 2023.08.26 15:21 #32041 Valeriy Yastremskiy #:파도를 취소하는 사람은 없으니 당연한 일입니다. 시간별로 트레이딩 세션을 조사하는 것은 일반적인 작업입니다. MO는 이러한 문제를 제거합니다. 존재하지 않는 패턴을 수동으로 검색하는 방법을 상상할 수 없습니다. 이것은 1차원적인 경우입니다. 다차원으로 만들면 상호작용의 모든 징후를 설명할 수 있습니다. 점진적으로 다음과 같은 것이 있으며 언뜻 보기에도 평균적으로 수익성이 있습니다. 필터링됨 [삭제] 2023.08.26 15:54 #32042 나중에 틱에 대한 계산을 준비 할 것이며 속도를 위해 Google TPU를 사용해야합니다. Aleksey Vyazmikin 2023.08.26 16:53 #32043 Maxim Dmitrievsky #:MO는 이러한 문제를 제거합니다. 존재하지 않는 패턴을 수동으로 검색하는 방법도 모르겠습니다. 이것은 단변량 사례입니다. 다차원으로 만들면 상호작용의 모든 특징을 설명할 수 있습니다. 언뜻 보기에 평균적으로도 수익성이 있는 이런 것이 있습니다. 필터링 이러한 "패턴"에 대해 쓴 기사를 본 적이 없습니다. 이전에 하나가 있다고 말씀하셨습니다. 이전에 강화 학습에 참여했는데 어느 시점에서 포기 했습니까? 환경에 미치는 영향을 상상할 수있는 흥미로운 아이디어가 있는데 환경이 균형을 이루지 못할 것입니다. Valeriy Yastremskiy 2023.08.26 17:26 #32044 Maxim Dmitrievsky #:MO는 이러한 문제를 제거합니다. 존재하지 않는 패턴을 수동으로 검색하는 방법도 모르겠습니다. 이것은 단변량 사례입니다. 다차원으로 만들면 상호작용의 모든 특징을 설명할 수 있습니다. 언뜻 보기에 평균적으로도 수익성이 있는 이런 것이 있습니다. 필터링 음, 우리는 2 차원 케이스, 증분 및 시간이 있습니다) MO는 문제를 제거하지 않고 더 깊게 볼 수 있습니다 .)))) 다변량, 물론 2 차원 계열에서 일부 계열의 파생물을 다른 계열에 도입 할 수 있지만 더 깊이 살펴 보는 것은 동일합니다. 함수를 더 깊이 탐구한다는 의미에서 더 이상은 아닙니다. Valeriy Yastremskiy 2023.08.26 17:46 #32045 Maxim Dmitrievsky #: 나중에 틱에 대한 계산을 준비하겠습니다. 속도에 대해서는 Google TPU를 사용해야합니다. 틱은 흥미로울 것입니다) [삭제] 2023.08.26 20:59 #32046 Aleksey Vyazmikin #:이러한 '패턴'에 대한 글을 본 적이 없는데, 아까는 있다고 하셨는데요. 이전에 강화 훈련에 참여하셨었는데 어느 단계에서 이 방향을 포기하셨나요? 환경에 영향을 미칠 수있는 방법에 대한 흥미로운 아이디어가 있었는데 환경이 균형을 이루지 못할 것입니다. 저는 그런 아이디어가 있다고 말하지 않았고 제가 쓴 것도 아닙니다. 유클리드 거리로 찾은 패턴을 주어진 정확도로 표현한 것일 뿐입니다.RL은 금융 시장에서는 작동하지 않는다고 말하지 않았습니다. Ivan Butko 2023.08.26 22:00 #32047 Maxim Dmitrievsky #: RL은 금융 시장에서는 작동하지 않는다는 사실에서 멈췄습니다. 네, 성배처럼 작동합니다. 가져가서 사용하세요. 턴키 https://www.mql5.com/ru/articles/11452 벌써 158번째 글입니다. Нейросети — это просто (Часть 29): Алгоритм актер-критик с преимуществом (Advantage actor-critic) www.mql5.com В предыдущих статьях данной серии мы познакомились с 2-мя алгоритмами обучения с подкреплением. Каждый из них обладает своими достоинствами и недостатками. Как часто бывает в таких случаях, появляется идея совместить оба метода в некий алгоритм, который бы вобрал в себя лучшее из двух. И тем самым компенсировать недостатки каждого из них. О таком методе мы и поговорим в этой статье. Aleksey Vyazmikin 2023.08.26 22:53 #32048 Maxim Dmitrievsky #: 있다고 말하지도 않았고 작성하지도 않았습니다. 유클리드 거리로 찾은 패턴을 주어진 정확도로 표현한 것일 뿐입니다. 그래서 이전 게시물을 잘못 이해했습니다. 막심 드미트리예프스키 #: RL에서 나는 그것이 금융 시장에서 작동하지 않는다는 사실에 멈췄습니다. 따라서 문제에 정면으로 접근하지 않고 더 창의적으로 접근하면 ... 평균화를 연습하고 추세가 괴물이라고 상상하고 포지션을 여는 것이 가장 큰 보상을 제공하기 위해 더 적은 수의 샷으로 괴물을 무력화 (플러스에서 닫음)하기위한 샷이라고 상상합니다. 포지션의 볼륨은 감소하는 에너지 충전량으로 생각할 수 있으며, 많이 보유할수록 좋습니다. 트렌드는 훈련용 독립 몬스터입니다. mytarmailS 2023.08.27 14:22 #32049 레벨은 중요한 이벤트(돌파, 반등 등)가 발생하는 주변 및 그 안의 가격입니다. 레벨 주변에 중요한 이벤트가 있다는 것뿐만 아니라 이벤트 자체의 패턴(레벨을 돌파한 원인뿐만 아니라 정확히 어떻게 돌파 또는 반등했는지도 중요)도 중요합니다. 여러 레벨 중 하나에 대한 설명 예시입니다. 파란색 원은 규칙이 트리거된 위치를 나타내며, 원 뒤에는 알고리즘에 데이터를 사용할 수 없습니다. 이 규칙에 의해 설명되는 모든 레벨은 하나의 동일한 레벨입니다. "<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_0|<OPEN>_0&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_1&<CLOSE>_1|<OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_-1&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1|<OPEN>_-1&<HIGH>_0&<LOW>_-1&<CLOSE>_-1" 마지막 5개 캔들을 입력하여 이 비선형 이벤트를 설명할 수 있나요????? 예를 들어 유클리드 거리 ???? 를 통해 몇 가지 메트릭으로 비교하여 이러한 레벨을 찾을 수 있나요? 물론 아닙니다. 나는 왜 기사를 읽지 "New Neural"은 MetaTrader 5 봉투 2.11 Aleksandr Slavskii 2023.08.27 15:32 #32050 mytarmailS #: 마지막 5개 캔들을 입력하여 이 비선형 이벤트를 설명할 수 있나요? ????? 물론 아니죠. 어떤 언어로 쓰여졌는지 , 인간의 언어로 쓰여졌다면 어떻게 들리는지 알려주세요.) <OPEN>_1&<HIGH>_1&<LOW>_0&<CLOSE>_1| 저는 전혀 MO가 아니며 단지 관심이 있을 뿐입니다. 그러니 바보 같은 질문을 할 권리가 있습니다.) 데이터 양을 줄일 수 있는 방법은 없나요? 캔들 스틱 대신 지그재그 값을 입력할 수 있습니다. 그러면 더 나쁘지 않은 수준에서 패턴을 설명할 수 있습니다. 예를 들어 ZZ 레버리지가 이전 레버리지보다 크거나 작다거나 하는 식이죠. 아니요? 전체 패턴이 화면의 이 차트보다 훨씬 더 넓다는 것을 알았습니다. 전체 패턴이 이렇게 보입니다: 1...319831993200320132023203320432053206320732083209321032113212...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
파도를 취소하는 사람은 없으니 당연한 일입니다. 시간별로 트레이딩 세션을 조사하는 것은 일반적인 작업입니다.
MO는 이러한 문제를 제거합니다. 존재하지 않는 패턴을 수동으로 검색하는 방법을 상상할 수 없습니다.
이것은 1차원적인 경우입니다. 다차원으로 만들면 상호작용의 모든 징후를 설명할 수 있습니다.
점진적으로 다음과 같은 것이 있으며 언뜻 보기에도 평균적으로 수익성이 있습니다.
필터링됨
MO는 이러한 문제를 제거합니다. 존재하지 않는 패턴을 수동으로 검색하는 방법도 모르겠습니다.
이것은 단변량 사례입니다. 다차원으로 만들면 상호작용의 모든 특징을 설명할 수 있습니다.
언뜻 보기에 평균적으로도 수익성이 있는 이런 것이 있습니다.
필터링
이러한 "패턴"에 대해 쓴 기사를 본 적이 없습니다. 이전에 하나가 있다고 말씀하셨습니다.
이전에 강화 학습에 참여했는데 어느 시점에서 포기 했습니까?
환경에 미치는 영향을 상상할 수있는 흥미로운 아이디어가 있는데 환경이 균형을 이루지 못할 것입니다.
MO는 이러한 문제를 제거합니다. 존재하지 않는 패턴을 수동으로 검색하는 방법도 모르겠습니다.
이것은 단변량 사례입니다. 다차원으로 만들면 상호작용의 모든 특징을 설명할 수 있습니다.
언뜻 보기에 평균적으로도 수익성이 있는 이런 것이 있습니다.
필터링
음, 우리는 2 차원 케이스, 증분 및 시간이 있습니다) MO는 문제를 제거하지 않고 더 깊게 볼 수 있습니다 .))))
다변량, 물론 2 차원 계열에서 일부 계열의 파생물을 다른 계열에 도입 할 수 있지만 더 깊이 살펴 보는 것은 동일합니다.
함수를 더 깊이 탐구한다는 의미에서 더 이상은 아닙니다.
나중에 틱에 대한 계산을 준비하겠습니다. 속도에 대해서는 Google TPU를 사용해야합니다.
틱은 흥미로울 것입니다)
이러한 '패턴'에 대한 글을 본 적이 없는데, 아까는 있다고 하셨는데요.
이전에 강화 훈련에 참여하셨었는데 어느 단계에서 이 방향을 포기하셨나요?
환경에 영향을 미칠 수있는 방법에 대한 흥미로운 아이디어가 있었는데 환경이 균형을 이루지 못할 것입니다.
네, 성배처럼 작동합니다. 가져가서 사용하세요. 턴키
https://www.mql5.com/ru/articles/11452
벌써 158번째 글입니다.
있다고 말하지도 않았고 작성하지도 않았습니다. 유클리드 거리로 찾은 패턴을 주어진 정확도로 표현한 것일 뿐입니다.
그래서 이전 게시물을 잘못 이해했습니다.
따라서 문제에 정면으로 접근하지 않고 더 창의적으로 접근하면 ...
평균화를 연습하고 추세가 괴물이라고 상상하고 포지션을 여는 것이 가장 큰 보상을 제공하기 위해 더 적은 수의 샷으로 괴물을 무력화 (플러스에서 닫음)하기위한 샷이라고 상상합니다. 포지션의 볼륨은 감소하는 에너지 충전량으로 생각할 수 있으며, 많이 보유할수록 좋습니다. 트렌드는 훈련용 독립 몬스터입니다.
레벨은 중요한 이벤트(돌파, 반등 등)가 발생하는 주변 및 그 안의 가격입니다.
레벨 주변에 중요한 이벤트가 있다는 것뿐만 아니라 이벤트 자체의 패턴(레벨을 돌파한 원인뿐만 아니라 정확히 어떻게 돌파 또는 반등했는지도 중요)도 중요합니다.
여러 레벨 중 하나에 대한 설명 예시입니다.
파란색 원은 규칙이 트리거된 위치를 나타내며, 원 뒤에는 알고리즘에 데이터를 사용할 수 없습니다.
이 규칙에 의해 설명되는 모든 레벨은 하나의 동일한 레벨입니다.
마지막 5개 캔들을 입력하여 이 비선형 이벤트를 설명할 수 있나요?????
예를 들어 유클리드 거리 ???? 를 통해 몇 가지 메트릭으로 비교하여 이러한 레벨을 찾을 수 있나요?
물론 아닙니다.
마지막 5개 캔들을 입력하여 이 비선형 이벤트를 설명할 수 있나요? ?????
물론 아니죠.
어떤 언어로 쓰여졌는지 , 인간의 언어로 쓰여졌다면 어떻게 들리는지 알려주세요.)
저는 전혀 MO가 아니며 단지 관심이 있을 뿐입니다. 그러니 바보 같은 질문을 할 권리가 있습니다.)
데이터 양을 줄일 수 있는 방법은 없나요?
캔들 스틱 대신 지그재그 값을 입력할 수 있습니다. 그러면 더 나쁘지 않은 수준에서 패턴을 설명할 수 있습니다.
예를 들어 ZZ 레버리지가 이전 레버리지보다 크거나 작다거나 하는 식이죠.
아니요?
전체 패턴이 화면의 이 차트보다 훨씬 더 넓다는 것을 알았습니다.
전체 패턴이 이렇게 보입니다: