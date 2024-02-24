트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3073

새 코멘트
 
Maxim Dmitrievsky #:

이 쌍으로 훈련한 적이 거의 없어서 조정이 필요해요. 나중에 해볼게요.

19일부터 오늘까지 최고 수익은 -39파운드입니다).
[삭제]  
Valeriy Yastremskiy #:
19일부터 오늘까지 최고 수익은 -39파운드)

말도 안돼, NZDUSD H1?

 

유전 알고리즘을 통해 함수의 최대값을 찾는 알고리즘의 멋진 시각화입니다.


 
Maxim Dmitrievsky #:

NZDUSD H1이 될 수 없나요?

예, M5)

지금 다시 할게요) 에니데스크가 있고 업무용 컴퓨터에 접속할 수 있어서 다행입니다))))

270 달러. 그리고 최고의 SL 11500, 전체 5200 SL 및 350 TP는 거의 같은 결과입니다.

바로 그런 식입니다.
 
mytarmailS #:

오버나이트 스프레드가 있나요?

이해가 안 되네요.

 
fxsaber #:

이해가 안 됩니다.

실제 외환에서 거래한다고 들었는데 밤에 스프레드는 어떻게 되나요?
 
mytarmailS #:
실제 외환에서 거래한다고 들었는데 밤에 스프레드는 어떻게 되나요?

매수/매도 호가에 대해 이야기하는 경우 스프레드 지표를 게시했습니다.

 
fxsaber #:

입찰/문의 경우 스프레드 지표를 게시했습니다.

지표를 보지 못했는데 제 질문에 답변해 주시겠어요?

 
Aleksey Vyazmikin 유전 알고리즘을 통해 함수의 최대값을 구하는 알고리즘을 시각화한 멋진 그림

)))
세상이 매끄럽지 않다면 어떤 모습일까요.....
흥미롭지 만 많은 질문이 즉시 발생합니다. 예, 모든 "존재"는 다음 결정을 내리는 측면에서 장님이지만 더 나은 해결책이 알려지면 (보이면) 결정을 내리는 지점이 사라집니다-자유 의지가 사라지나요? 이상한 논리적 퍼즐.
아직 공개적이든 아니든 많은 검색 전략이 있지만 사회에 알려진 최적을 지향한다고해서 항상 더 나은 솔루션을 찾을 수있는 것은 아닙니다 (다시 집단적 사고 함정의 역설).
 
mytarmailS #:

표시기를 보지 못했는데 제 질문에 답변해 주시겠어요?

질문을 다시 작성해 주세요.

1...306630673068306930703071307230733074307530763077307830793080...3399
새 코멘트