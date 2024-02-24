트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3066 1...305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073...3399 새 코멘트 [삭제] 2023.05.08 20:01 #30651 Aleksey Vyazmikin #:설명을 보면 유용한 기능일 것 같습니다. 샘플에서 테스트하기 위해 실행하는 방법 - 대중을 위해 코드를 공유할 수 있나요? 콜모고로프-스미르노프 테스트와 유사합니다. 무언가를 테스트하려면 먼저 무엇을 테스트할지 결정해야 합니다. 우리 분야에서는 보통 시간이 오래 걸립니다. 절박하죠. mytarmailS 2023.05.08 20:32 #30652 library(mt5R) symb <- MT5.GetSymbol(sSymbol = "EBAY" ,iTF =1440,xts = T,iRows = 10000) library(PerformanceAnalytics) library(TTR) library(quantmod) rsi <- RSI(symb$Close, n = 14) signal <- ifelse(rsi<30,1,0) trade <- Lag(signal) ret <- dailyReturn(symb)*trade names(ret) <- "Ebay" charts.PerformanceSummary(ret) 실시간 데이터 확보부터 거래 시스템 생성 및 테스트까지 11가지 라인 Aleksei Kuznetsov 2023.05.08 21:14 #30653 Женя #:칩과 목표를 구성하는 방법에 따라 다릅니다. 예를 들어, 수익률 또는 다른 창을 가진 팝시 지표를 사용하여 ZZ를 뱅하는 경우 SB에서 60-90 %의 아쿠라시를 쉽게 얻을 수 있습니다. 그리고 올바른 칩과 목표를 사용하면 거래 빈도에 따라 연간 SR이 5 이상을 제공하는 60 %의 아쿠라시가 성배입니다. 아쿠라시, 우리 비즈니스에서 실수는 무의미합니다. 50/50은 균형선 또는 수익에 관한 것입니다. mytarmailS 2023.05.09 12:21 #30654 Женя #:그것은 하나는 다른 하나의 함수이며, 51 % 이상의 미래 수익률 (ZZ 등)의 아쿠라시 징후가 있으며, 이미 거래(주식 시장 및 암호화)가 가능하며, 적어도 러시와 수수료 (합리적인 위험 관리 인 경우)를 상환 할 수 있으며 55 % - 당신은 람보르기니와 요트를 선택할 수 있습니다. 진지하게????? Aleksei Kuznetsov 2023.05.09 12:49 #30655 Женя #:그것은 하나는 다른 하나의 함수이며, 51 % 이상의 미래 수익률(ZZ 등)의 아쿠라시 징후가 있으며, 이미 거래(주식 시장 및 암호화)가 가능하며 , 적어도 러시와 수수료 (합리적인 위험 관리 인 경우)를 상환 할 수 있으며 55 % - 당신은 람보르기니와 요트를 선택할 수 있습니다. 그러나 SB에서 Akurasi가 100,000 개 이상의촛대의 데이터 세트에서 51 % 이상이면 칩과 타겟팅이 심하게 혼합되어 있으며, 시스템은 그가 모르는 것에 대해 질문을받을 때드물지 않게채팅-GPT로 환각을 일으킨다는 것을의미합니다 . 일반적으로 일반적으로형편없는 백 테스트(최적화되지 않음)는 예를 들어 분류에 대한 아쿠라시 70 %, 백 테스트 연간 SR이 0.5 미만인 경우와 같이 무언가 잘못되었다고 생각해야하지만 두 자릿수가되어야하지만 분명히 그렇지 않은 경우이것은말도 안되는 일입니다. 그러나 MO의 대량 분포에 관여했던 백 테스트를 조정할 수도 있습니다. 즉, 순수한 지적 자기 만족, 지지자들이 공개하려고 할 때 맹렬히 방어하는 순수한 지적 자기 만족을 조정할 수도 있습니다. 최근 9와 8%의 분류 오류가 있는 밸런스 차트를 보여주었습니다. 9%는 수익률이 50/50이었습니다. 8%는 이미 거스름돈으로 무언가를 벌고 있었습니다. 요점은 1패가 10승의 이익을 빼앗는다는 것입니다. 선생님의 마크업은 TP = 50, SL = 500 1%의 실수(또는 99%의 정확도)를 할 수도 있습니다. 이것들은 모두 숫자에 불과합니다. 주머니에 넣을 수 없습니다.)))) SR이란 무엇인가요? [삭제] 2023.05.09 17:15 #30656 Forester #: 최근 분류 오류가 9와 8%인 잔액 차트를 표시했습니다. 9%는 수익성에서 50/50이었습니다. 8%는 이미 거스름돈으로 무언가를 벌고 있었습니다. 요점은 1패가 10승의 이익을 빼앗는다는 것입니다. 선생님의 마크업은 TP = 50, SL = 500 1%의 실수(또는 99%의 정확도)를 할 수도 있습니다. 이것들은 모두 숫자에 불과합니다. 주머니에 넣을 수 없습니다.)))) SR이란 무엇인가요? 포레스트 사용 중이신가요? 패키지를 사용하지 않나요? ) 찾았나요? [삭제] 2023.05.09 17:45 #30657 모델 동물원. 과부하가 없는지 확인하기 위해 많은(수백 개 이상) 모델이 사용됩니다. 평균적으로 잘 작동한다면 우연이 아닙니다. OOS는 글로벌 트렌드의 변화와 함께 복잡하게 선택됩니다. 일부 대표자는 모두 한 팩에서 나옵니다: mytarmailS 2023.05.09 18:27 #30658 트레이닝은 테스트에서 훌륭하게 해냈습니다. 아무도 검증을 볼 필요가 없습니다. 스캠 3.0이 아닌가요? [삭제] 2023.05.09 18:34 #30659 이제 포장업자들이 정신을 차릴 때가 되었습니다. 정보가 전혀 들어오지 않습니다(전에는 그렇지 않았지만). 함께 텃밭을 일구러 갈 수 있을까요? ) MoD에 대해 할 말이 없다면 mytarmailS 2023.05.09 18:40 #30660 )))) 필요에 따라 1...305930603061306230633064306530663067306830693070307130723073...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
설명을 보면 유용한 기능일 것 같습니다.
샘플에서 테스트하기 위해 실행하는 방법 - 대중을 위해 코드를 공유할 수 있나요?
콜모고로프-스미르노프 테스트와 유사합니다.
무언가를 테스트하려면 먼저 무엇을 테스트할지 결정해야 합니다. 우리 분야에서는 보통 시간이 오래 걸립니다.절박하죠.
실시간 데이터 확보부터 거래 시스템 생성 및 테스트까지 11가지 라인
칩과 목표를 구성하는 방법에 따라 다릅니다. 예를 들어, 수익률 또는 다른 창을 가진 팝시 지표를 사용하여 ZZ를 뱅하는 경우 SB에서 60-90 %의 아쿠라시를 쉽게 얻을 수 있습니다. 그리고 올바른 칩과 목표를 사용하면 거래 빈도에 따라 연간 SR이 5 이상을 제공하는 60 %의 아쿠라시가 성배입니다.
아쿠라시, 우리 비즈니스에서 실수는 무의미합니다. 50/50은 균형선 또는 수익에 관한 것입니다.
그것은 하나는 다른 하나의 함수이며, 51 % 이상의 미래 수익률 (ZZ 등)의 아쿠라시 징후가 있으며, 이미 거래(주식 시장 및 암호화)가 가능하며, 적어도 러시와 수수료 (합리적인 위험 관리 인 경우)를 상환 할 수 있으며 55 % - 당신은 람보르기니와 요트를 선택할 수 있습니다.
진지하게?????
그러나 SB에서 Akurasi가 100,000 개 이상의촛대의 데이터 세트에서 51 % 이상이면 칩과 타겟팅이 심하게 혼합되어 있으며, 시스템은 그가 모르는 것에 대해 질문을받을 때드물지 않게채팅-GPT로 환각을 일으킨다는 것을의미합니다 .
일반적으로 일반적으로형편없는 백 테스트(최적화되지 않음)는 예를 들어 분류에 대한 아쿠라시 70 %, 백 테스트 연간 SR이 0.5 미만인 경우와 같이 무언가 잘못되었다고 생각해야하지만 두 자릿수가되어야하지만 분명히 그렇지 않은 경우이것은말도 안되는 일입니다.
그러나 MO의 대량 분포에 관여했던 백 테스트를 조정할 수도 있습니다. 즉, 순수한 지적 자기 만족, 지지자들이 공개하려고 할 때 맹렬히 방어하는 순수한 지적 자기 만족을 조정할 수도 있습니다.
9%는 수익률이 50/50이었습니다. 8%는 이미 거스름돈으로 무언가를 벌고 있었습니다.
요점은 1패가 10승의 이익을 빼앗는다는 것입니다. 선생님의 마크업은 TP = 50, SL = 500
1%의 실수(또는 99%의 정확도)를 할 수도 있습니다. 이것들은 모두 숫자에 불과합니다. 주머니에 넣을 수 없습니다.))))SR이란 무엇인가요?
포레스트 사용 중이신가요? 패키지를 사용하지 않나요? ) 찾았나요?
모델 동물원. 과부하가 없는지 확인하기 위해 많은(수백 개 이상) 모델이 사용됩니다. 평균적으로 잘 작동한다면 우연이 아닙니다.
OOS는 글로벌 트렌드의 변화와 함께 복잡하게 선택됩니다.
일부 대표자는 모두 한 팩에서 나옵니다:
트레이닝은 테스트에서 훌륭하게 해냈습니다.
아무도 검증을 볼 필요가 없습니다.
스캠 3.0이 아닌가요?
이제 포장업자들이 정신을 차릴 때가 되었습니다.
정보가 전혀 들어오지 않습니다(전에는 그렇지 않았지만).함께 텃밭을 일구러 갈 수 있을까요? ) MoD에 대해 할 말이 없다면
필요에 따라