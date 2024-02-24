트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3079 1...307230733074307530763077307830793080308130823083308430853086...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2023.05.22 14:07 #30781 Lilita Bogachkova #:코드베이스에서 코드를 가져오는 이유는 무엇인가요? 완성된 아이디어가 지표에 게시되었을 수도 있지만, 주요 아이디어의 초안만 게시되었을 가능성도 있습니다. 이 경우 계획된 작업 범위가 불균형적으로 커집니다. 실현 가능성은 어떻게 측정하나요? 연구를 위해 선정된 지표 중 유용한 지표가 5%만 있어도 좋은 결과입니다! Aleksey Vyazmikin 2023.05.22 14:20 #30782 Maxim Dmitrievsky #:아니요, 단어의 철자가 틀렸을 때 읽는 것이 불쾌할 뿐입니다. 그리고 값싼 NLP는 여기에 포함되지 않습니다 :) 나는 공감하고 심지어 사과합니다. 일부러 실수로 글을 쓰지 않고 밑줄이 그어진 모든 것을 수정합니다. 아마도 난독증의 한 형태 일 것입니다. 의식적인 NLP는 없고 그냥 감정일 뿐입니다. lynxntech 2023.05.22 15:21 #30783 AI 마스터, 전화는 프리 탑, 달은 카펫, 실제 생활에서는 매우 선명하고 AI 카메라가 초승달처럼 만들었습니다) 시각적으로 초승달이 있고 매우 아름답습니다. Lilita Bogachkova 2023.05.22 16:40 #30784 Aleksey Vyazmikin #: 실행 가능성은 어떻게 측정하나요? 다음과 같은 접근 방식을 사용하여 소요 시간 대비 성공의 가치를 측정할 수 있습니다: 성공 기준 정의: 자신의 사례에서 무엇이 성공으로 간주되는지 명확하게 정의합니다. 구체적인 결과, 작업 완료 또는 특정 지표의 달성 등이 그 기준이 될 수 있습니다. 소요 시간 기록: 성공으로 이어지는 각 작업이나 활동에 얼마나 많은 시간을 소비했는지 기록하세요. 타이머나 시간 추적 앱을 사용하거나 단순히 수동으로 시간을 기록하는 방법으로도 가능합니다. 결과 평가하기: 작업을 완료하거나 성공을 거둔 후에는 결과를 평가하세요. 성공 기준과 비교하여 목표를 얼마나 성공적으로 달성했는지 확인하세요. 성공 대비 소요 시간 비율 계산하기: 이렇게 하려면 소요 시간을 달성한 성공으로 나눕니다. 예를 들어, 작업에 100시간을 투자하여 5%의 성공을 달성했다면 비율은 100/0.05 = 2000이 되고, 작업에 10시간을 투자하여 80%의 성공을 달성했다면 비율은 10/0.8 = 12.5가 됩니다. 숫자가 작을수록 더 적절한 시간을 투자한 것입니다. 분석 및 최적화: 조사 결과를 바탕으로 어떤 작업이나 활동이 소요 시간과 성공률 측면에서 가장 합리적인지 분석하세요. 프로세스를 최적화하여 소요 시간 대비 성공률을 개선할 수 있는 방법을 결정하세요. 이 접근 방식은 다양한 상황과 목표에 맞게 조정할 수 있으며, 성공을 달성하기 위해 얼마나 효과적으로 시간을 보내고 있는지 판단하는 데 사용할 수 있습니다. 최적의 매개변수 선택의 기계화. MTS에서 인공 지능 사용 [성배라는 단어로 무엇을 이해합니까] Aleksey Vyazmikin 2023.05.22 17:57 #30785 Lilita Bogachkova #:다음 접근 방식을 사용하여 소요 시간 대비 성공 달성의 적절성을 측정할 수 있습니다: 성공 기준 정의: 자신의 사례에서 무엇이 성공으로 간주되는지 명확하게 정의하세요. 구체적인 결과, 작업 완료 또는 특정 지표의 달성 등이 그 기준이 될 수 있습니다. 소요 시간 기록: 성공으로 이어지는 각 작업이나 활동에 얼마나 많은 시간을 소비했는지 기록하세요. 타이머나 시간 추적 앱을 사용하거나 단순히 수동으로 시간을 기록하는 방법으로도 가능합니다. 결과 평가하기: 작업을 완료하거나 성공을 거둔 후에는 결과를 평가하세요. 성공 기준과 비교하여 목표를 얼마나 성공적으로 달성했는지 확인하세요. 성공 대비 소요 시간 비율 계산하기: 이렇게 하려면 소요 시간을 달성한 성공으로 나눕니다. 예를 들어, 작업에 100시간을 투자하여 5%의 성공을 달성했다면 비율은 100/0.05 = 2000이 되고, 작업에 10시간을 투자하여 80%의 성공을 달성했다면 비율은 10/0.8 = 12.5가 됩니다. 숫자가 작을수록 더 적절한 시간을 투자한 것입니다. 분석 및 최적화: 조사 결과를 바탕으로 어떤 작업이나 활동이 소요 시간과 성공률 측면에서 가장 합리적인지 분석하세요. 프로세스를 최적화하여 소요 시간 대비 성공률을 개선할 수 있는 방법을 결정하세요. 이 접근 방식은 다양한 상황과 목표에 맞게 조정할 수 있으며, 성공을 달성하기 위해 얼마나 효과적으로 시간을 보내고 있는지 판단하는 데 사용할 수 있습니다. 그렇다면 제가 왜 GPT에서 제안하는 방법론에 대해 글을 써야 할까요? Aleksei Kuznetsov 2023.05.22 18:41 #30786 Lilita Bogachkova #:다음 접근 방식을 사용하여 소요 시간 대비 성공 달성의 적절성을 측정할 수 있습니다: 성공 기준 정의: 자신의 사례에서 무엇이 성공으로 간주되는지 명확하게 정의하세요. 구체적인 결과, 작업 완료 또는 특정 지표의 달성 등이 그 기준이 될 수 있습니다. 소요 시간 기록: 성공으로 이어지는 각 작업이나 활동에 얼마나 많은 시간을 소비했는지 기록하세요. 타이머나 시간 추적 앱을 사용하거나 단순히 수동으로 시간을 기록하는 방법으로도 가능합니다. 결과 평가하기: 작업을 완료하거나 성공을 거둔 후에는 결과를 평가하세요. 성공 기준과 비교하여 목표를 얼마나 성공적으로 달성했는지 확인하세요. 성공 대비 소요 시간 비율 계산하기: 이렇게 하려면 소요 시간을 달성한 성공으로 나눕니다. 예를 들어, 작업에 100시간을 투자하여 5%의 성공을 달성했다면 비율은 100/0.05 = 2000이 되고, 작업에 10시간을 투자하여 80%의 성공을 달성했다면 비율은 10/0.8 = 12.5가 됩니다. 숫자가 작을수록 더 적절한 시간을 투자한 것입니다. 분석 및 최적화: 조사 결과를 바탕으로 어떤 작업이나 활동이 소요 시간과 성공률 측면에서 가장 합리적인지 분석하세요. 프로세스를 최적화하여 소요 시간 대비 성공률을 개선할 수 있는 방법을 결정하세요. 이 접근 방식은 다양한 상황과 목표에 맞게 조정할 수 있으며, 성공을 달성하기 위해 얼마나 효과적으로 시간을 보내고 있는지 판단하는 데 사용할 수 있습니다. 가장 효과적인 방법은 배우는 것이 아니라 단순히 시장에서 토마토를 300% 수익으로 거래하는 것입니다. ))))) Lilita Bogachkova 2023.05.22 19:57 #30787 Forester #:이 방법에서 가장 효과적인 방법은 배우지 않고 300 %의 이익으로 시장에서 토마토를 거래하는 것입니다 )))) 그러나 의심 할 여지없이 수익성이있는 경우, 투자 된 돈이 300 %를 가져 오는 경우, 물론 여기에 중요하고 돈의 순환 속도가 중요합니다. 예를 들어, 세전 300 %의 수익으로 일주일에 4 회 이상 돈이 유통되는 제품은 한 달에 1200 %를 가져옵니다. 누군가 300 % 인상을 의심한다면 라트비아에서는 평범한 사람들이 먹는 카페의 평균 인상입니다. Lilita Bogachkova 2023.05.22 20:02 #30788 Aleksey Vyazmikin #:그래서 제가 왜 GPT가 제안한 방법론에 대해 글을 써야 하는지 계산하면서 질문을 드렸습니다. 시간의 가치를 실현하는 더 좋은 방법을 알고 계신가요? lynxntech 2023.05.22 20:19 #30789 릴리타, 오늘은 특별한 날이고 기분이 고조되는 날이에요. 오늘 이 자리에서 정말 눈에 띄는 분들이 계셨고 저 역시 마찬가지입니다. Aleksey Vyazmikin 2023.05.22 20:36 #30790 Lilita Bogachkova #:시간의 가치를 실현하는 가장 좋은 방법을 알고 계신가요? 실질적인 질문에 답할 수 없는 이유는 무엇인가요? 게다가 여기에 복사하여 작성한 내용은 이미 해결책이 있고 이 방향으로의 추가 작업의 타당성에 대한 평가가 있다는 것을 의미합니다. 미개척 영역에 대해서는 어떤 평가도 할 수 없습니다. 계속 작업의 타당성에 대해 이야기하려면 주어진 지표의 최소 5%를 분석해야 합니다. 하지만 저는 잠재적 가치가 높을 수 있는 것부터 진행합니다. 아주 좋은 지표를 찾아서 여러 대상에 대한 분류의 정확성과 완전성을 즉각적으로 높일 수 있다고 가정 해 보겠습니다. 이는 트레이딩으로 수익을 창출할 수 있음을 의미합니다. 얼마나 많은 것을 허용 할 것인가 - 이것은 별도의 질문이며 개인적인 상태와 잠재력을 실현하는 방법에 따라 다릅니다. 복잡성과 불가능성에 대해 생각하는 대신 적은 노력과 시간으로 가능하게 만드는 방법에 대해 생각하는 것이 좋습니다. 이에 대한 몇 가지 아이디어가 있습니다. 묻다! 10포인트 3.mq4 mql4 언어의 기능, 미묘함 1...307230733074307530763077307830793080308130823083308430853086...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
코드베이스에서 코드를 가져오는 이유는 무엇인가요? 완성된 아이디어가 지표에 게시되었을 수도 있지만, 주요 아이디어의 초안만 게시되었을 가능성도 있습니다. 이 경우 계획된 작업 범위가 불균형적으로 커집니다.
실현 가능성은 어떻게 측정하나요?
연구를 위해 선정된 지표 중 유용한 지표가 5%만 있어도 좋은 결과입니다!
아니요, 단어의 철자가 틀렸을 때 읽는 것이 불쾌할 뿐입니다. 그리고 값싼 NLP는 여기에 포함되지 않습니다 :)
나는 공감하고 심지어 사과합니다. 일부러 실수로 글을 쓰지 않고 밑줄이 그어진 모든 것을 수정합니다. 아마도 난독증의 한 형태 일 것입니다.
의식적인 NLP는 없고 그냥 감정일 뿐입니다.
AI 마스터, 전화는 프리 탑, 달은 카펫, 실제 생활에서는 매우 선명하고 AI 카메라가 초승달처럼 만들었습니다) 시각적으로 초승달이 있고 매우 아름답습니다.
다음과 같은 접근 방식을 사용하여 소요 시간 대비 성공의 가치를 측정할 수 있습니다:
그렇다면 제가 왜 GPT에서 제안하는 방법론에 대해 글을 써야 할까요?
가장 효과적인 방법은 배우는 것이 아니라 단순히 시장에서 토마토를 300% 수익으로 거래하는 것입니다. )))))
그러나 의심 할 여지없이 수익성이있는 경우, 투자 된 돈이 300 %를 가져 오는 경우, 물론 여기에 중요하고 돈의 순환 속도가 중요합니다. 예를 들어, 세전 300 %의 수익으로 일주일에 4 회 이상 돈이 유통되는 제품은 한 달에 1200 %를 가져옵니다. 누군가 300 % 인상을 의심한다면 라트비아에서는 평범한 사람들이 먹는 카페의 평균 인상입니다.
그래서 제가 왜 GPT가 제안한 방법론에 대해 글을 써야 하는지 계산하면서 질문을 드렸습니다.
시간의 가치를 실현하는 더 좋은 방법을 알고 계신가요?
릴리타, 오늘은 특별한 날이고 기분이 고조되는 날이에요.
오늘 이 자리에서 정말 눈에 띄는 분들이 계셨고 저 역시 마찬가지입니다.
실질적인 질문에 답할 수 없는 이유는 무엇인가요?
게다가 여기에 복사하여 작성한 내용은 이미 해결책이 있고 이 방향으로의 추가 작업의 타당성에 대한 평가가 있다는 것을 의미합니다.
미개척 영역에 대해서는 어떤 평가도 할 수 없습니다. 계속 작업의 타당성에 대해 이야기하려면 주어진 지표의 최소 5%를 분석해야 합니다.
하지만 저는 잠재적 가치가 높을 수 있는 것부터 진행합니다. 아주 좋은 지표를 찾아서 여러 대상에 대한 분류의 정확성과 완전성을 즉각적으로 높일 수 있다고 가정 해 보겠습니다. 이는 트레이딩으로 수익을 창출할 수 있음을 의미합니다. 얼마나 많은 것을 허용 할 것인가 - 이것은 별도의 질문이며 개인적인 상태와 잠재력을 실현하는 방법에 따라 다릅니다.
복잡성과 불가능성에 대해 생각하는 대신 적은 노력과 시간으로 가능하게 만드는 방법에 대해 생각하는 것이 좋습니다. 이에 대한 몇 가지 아이디어가 있습니다.