트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3079

Lilita Bogachkova #:

코드베이스에서 코드를 가져오는 이유는 무엇인가요? 완성된 아이디어가 지표에 게시되었을 수도 있지만, 주요 아이디어의 초안만 게시되었을 가능성도 있습니다. 이 경우 계획된 작업 범위가 불균형적으로 커집니다.

실현 가능성은 어떻게 측정하나요?

Maxim Dmitrievsky #:

아니요, 단어의 철자가 틀렸을 때 읽는 것이 불쾌할 뿐입니다. 그리고 값싼 NLP는 여기에 포함되지 않습니다 :)

나는 공감하고 심지어 사과합니다. 일부러 실수로 글을 쓰지 않고 밑줄이 그어진 모든 것을 수정합니다. 아마도 난독증의 한 형태 일 것입니다.

AI 마스터, 전화는 프리 탑, 달은 카펫, 실제 생활에서는 매우 선명하고 AI 카메라가 초승달처럼 만들었습니다) 시각적으로 초승달이 있고 매우 아름답습니다.

 
Aleksey Vyazmikin #:
실행 가능성은 어떻게 측정하나요?

다음과 같은 접근 방식을 사용하여 소요 시간 대비 성공의 가치를 측정할 수 있습니다:

  1. 성공 기준 정의: 자신의 사례에서 무엇이 성공으로 간주되는지 명확하게 정의합니다. 구체적인 결과, 작업 완료 또는 특정 지표의 달성 등이 그 기준이 될 수 있습니다.
  2. 소요 시간 기록: 성공으로 이어지는 각 작업이나 활동에 얼마나 많은 시간을 소비했는지 기록하세요. 타이머나 시간 추적 앱을 사용하거나 단순히 수동으로 시간을 기록하는 방법으로도 가능합니다.
  3. 결과 평가하기: 작업을 완료하거나 성공을 거둔 후에는 결과를 평가하세요. 성공 기준과 비교하여 목표를 얼마나 성공적으로 달성했는지 확인하세요.
  4. 성공 대비 소요 시간 비율 계산하기: 이렇게 하려면 소요 시간을 달성한 성공으로 나눕니다. 예를 들어, 작업에 100시간을 투자하여 5%의 성공을 달성했다면 비율은 100/0.05 = 2000이 되고, 작업에 10시간을 투자하여 80%의 성공을 달성했다면 비율은 10/0.8 = 12.5가 됩니다. 숫자가 작을수록 더 적절한 시간을 투자한 것입니다.
  5. 분석 및 최적화: 조사 결과를 바탕으로 어떤 작업이나 활동이 소요 시간과 성공률 측면에서 가장 합리적인지 분석하세요. 프로세스를 최적화하여 소요 시간 대비 성공률을 개선할 수 있는 방법을 결정하세요.
이 접근 방식은 다양한 상황과 목표에 맞게 조정할 수 있으며, 성공을 달성하기 위해 얼마나 효과적으로 시간을 보내고 있는지 판단하는 데 사용할 수 있습니다.
 
Lilita Bogachkova #:

그렇다면 제가 왜 GPT에서 제안하는 방법론에 대해 글을 써야 할까요?

 
Lilita Bogachkova #:

가장 효과적인 방법은 배우는 것이 아니라 단순히 시장에서 토마토를 300% 수익으로 거래하는 것입니다. )))))

 
Forester #:

이 방법에서 가장 효과적인 방법은 배우지 않고 300 %의 이익으로 시장에서 토마토를 거래하는 것입니다 ))))

그러나 의심 할 여지없이 수익성이있는 경우, 투자 된 돈이 300 %를 가져 오는 경우, 물론 여기에 중요하고 돈의 순환 속도가 중요합니다. 예를 들어, 세전 300 %의 수익으로 일주일에 4 회 이상 돈이 유통되는 제품은 한 달에 1200 %를 가져옵니다. 누군가 300 % 인상을 의심한다면 라트비아에서는 평범한 사람들이 먹는 카페의 평균 인상입니다.

 
Aleksey Vyazmikin #:

그래서 제가 왜 GPT가 제안한 방법론에 대해 글을 써야 하는지 계산하면서 질문을 드렸습니다.

릴리타, 오늘은 특별한 날이고 기분이 고조되는 날이에요.

Lilita Bogachkova #:

시간의 가치를 실현하는 가장 좋은 방법을 알고 계신가요?

실질적인 질문에 답할 수 없는 이유는 무엇인가요?

게다가 여기에 복사하여 작성한 내용은 이미 해결책이 있고 이 방향으로의 추가 작업의 타당성에 대한 평가가 있다는 것을 의미합니다.

미개척 영역에 대해서는 어떤 평가도 할 수 없습니다. 계속 작업의 타당성에 대해 이야기하려면 주어진 지표의 최소 5%를 분석해야 합니다.

하지만 저는 잠재적 가치가 높을 수 있는 것부터 진행합니다. 아주 좋은 지표를 찾아서 여러 대상에 대한 분류의 정확성과 완전성을 즉각적으로 높일 수 있다고 가정 해 보겠습니다. 이는 트레이딩으로 수익을 창출할 수 있음을 의미합니다. 얼마나 많은 것을 허용 할 것인가 - 이것은 별도의 질문이며 개인적인 상태와 잠재력을 실현하는 방법에 따라 다릅니다.

복잡성과 불가능성에 대해 생각하는 대신 적은 노력과 시간으로 가능하게 만드는 방법에 대해 생각하는 것이 좋습니다. 이에 대한 몇 가지 아이디어가 있습니다.

