트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩

Maxim Dmitrievsky #:
무엇을 거래하고 계신가요? 어떤 종류의 상품에 투자할 것인지.
메이저. 유로 달러 제외. 선택해 주세요.
 
Maxim Dmitrievsky #:

선택에 오랜 시간이 걸렸기 때문에 한동안 간판은 비밀에 부쳤습니다.

모두 탄탄한 기초가 있을까요? 특정 통화의 환율에 영향을 미치는 이유가 알려져 있다는 의미에서요?

Evgeni Gavrilovi #:

모두 탄탄한 기초를 가지고 있나요? 특정 통화의 환율에 영향을 미치는 알려진 이유가 있다는 의미에서?

안타깝게도 그렇지 않습니다. 경험적으로 선택된 가격 파생상품입니다. 인과관계는 없습니다.

Valeriy Yastremskiy #:
전공. 유로달러 제외. 선택할 수 있습니다.

NZDUSD 시간, 2000 ~ 2010 OOS.

시초가에 스탑과 테이크아웃을 넣어 더 빠르게 할 수 있습니다.

요청하면 모든 사람에게 차례로 주면 미쳐 버릴 것 같아서 여기에 던지고 있습니다 :)

훈련과 OOS의 교차점에서 약간의 실패가 있지만 그렇지 않으면 좋아 보입니다. 나중에 더 잘하려고 노력할 것이고 접근 방식을 개선하고 있습니다.

파일:
AI_trader.ex5.zip  162 kb
 
Maxim Dmitrievsky #:

NZDUSD 시간, 2000~2010 OOS

정차 및 테이크아웃을 오픈 가격으로 고정하여 더 빠르게 이용할 수 있습니다.

요청이 오면 모두에게 차례대로 주면 미쳐버릴 것 같아서 여기에 던져두는 거예요 :)

훈련과 OOS의 교차점에서 약간의 실패가 있지만 그렇지 않으면 좋아 보입니다. 나중에 더 잘하려고 노력할 것이고 접근 방식을 개선하고 있습니다.

감사합니다. 점점 더 많은 글을 읽으면서 하나의 상품에 대한 순수한 증분은 옳지 않다는 생각을 하게 되었습니다. 어쩌면 모든 계측기의 상관관계를 분석해야 할지도 모르겠습니다. 무언가를 포착할 수 있을지도 모르죠. 일반적으로 주식과 같은 목표는 비율이 공정하든 그렇지 않든 현재로서는 저에게 더 공감합니다. 그러나 나는 징후에 문제가 있습니다.

Thorpe는 주간 또는 2 주 추세에 할당 된 이러한 시스템을 설명했으며 매도시 상단의 10 % 또는 20 %를, 매수시 하단의 10 %를 차지했습니다. 그리고 그것은 효과가있었습니다. 사실, Thorpe에서는 분석을 위해 1000 개 이상의 도구를 사용했고 Renaissance에서는 6000 개 이상의 도구를 사용했습니다. )))) 그리고 이러한 범주와 관련된 산업 범주 및 외부 요인별로 나누기를 개선하기 시작했습니다.

 

오, 그 외환 )))과 가상의 오버나이트 스프레드


 
fxsaber #:

오버나이트 스프레드가 있나요?

 
Maxim Dmitrievsky #:

NZDUSD 시간, 2000~2010 OOS

오픈 가격으로 정차 및 테이크아웃을 고정하여 더 빠르게 이용할 수 있습니다.

요청하는 모든 분께 차례대로 알려드리면 미쳐버릴 것 같아서 여기에 알려드리는 거예요 :)

훈련과 OOS의 교차점에서 약간의 실패가 있지만 그렇지 않으면 좋아 보입니다. 나중에 더 잘하려고 노력할 것이고 접근 방식을 개선하고 있습니다.

__MACOSX 폴더에 ? 사과 용인가요 ? 아니면 폴더도 옮겨야하나요 ?

옮기지 않았습니다. 작동합니다) 22 년이 지난 후에는별로 좋지 않습니다. 옵트 세트) sl 100 - 20000에서 100, tp 100 - 5000에서 50).

 

동영상에서와 같은 접근 방식을 시도해 본 적이 있나요?


Valeriy Yastremskiy #:

__MACOSX 폴더에 ? 애플용인가요 ? 아니면 폴더도 이동해야 하나요 ?

나는 그것을 옮기지 않았다. 작동합니다) 22 년이 지난 후에는별로 좋지 않습니다. 옵트 세트) sl 100 - 20000에서 100, tp 100 - 5000에서 50).

그리고 나는 그것을 조정해야하는데, 나는이 쌍에 대해 거의 훈련 한 적이 없습니다. 나중에 시도해 보겠습니다.

