트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3072 1...306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2023.05.11 21:09 #30711 Maxim Dmitrievsky #: 무엇을 거래하고 계신가요? 어떤 종류의 상품에 투자할 것인지. 메이저. 유로 달러 제외. 선택해 주세요. Evgeni Gavrilovi 2023.05.11 21:53 #30712 Maxim Dmitrievsky #:선택에 오랜 시간이 걸렸기 때문에 한동안 간판은 비밀에 부쳤습니다. 모두 탄탄한 기초가 있을까요? 특정 통화의 환율에 영향을 미치는 이유가 알려져 있다는 의미에서요? [삭제] 2023.05.11 22:33 #30713 Evgeni Gavrilovi #:모두 탄탄한 기초를 가지고 있나요? 특정 통화의 환율에 영향을 미치는 알려진 이유가 있다는 의미에서? 안타깝게도 그렇지 않습니다. 경험적으로 선택된 가격 파생상품입니다. 인과관계는 없습니다. [삭제] 2023.05.12 11:36 #30714 Valeriy Yastremskiy #: 전공. 유로달러 제외. 선택할 수 있습니다. NZDUSD 시간, 2000 ~ 2010 OOS. 시초가에 스탑과 테이크아웃을 넣어 더 빠르게 할 수 있습니다. 요청하면 모든 사람에게 차례로 주면 미쳐 버릴 것 같아서 여기에 던지고 있습니다 :) 훈련과 OOS의 교차점에서 약간의 실패가 있지만 그렇지 않으면 좋아 보입니다. 나중에 더 잘하려고 노력할 것이고 접근 방식을 개선하고 있습니다. 파일: AI_trader.ex5.zip 162 kb Valeriy Yastremskiy 2023.05.12 12:20 #30715 Maxim Dmitrievsky #:NZDUSD 시간, 2000~2010 OOS 정차 및 테이크아웃을 오픈 가격으로 고정하여 더 빠르게 이용할 수 있습니다. 요청이 오면 모두에게 차례대로 주면 미쳐버릴 것 같아서 여기에 던져두는 거예요 :) 훈련과 OOS의 교차점에서 약간의 실패가 있지만 그렇지 않으면 좋아 보입니다. 나중에 더 잘하려고 노력할 것이고 접근 방식을 개선하고 있습니다. 감사합니다. 점점 더 많은 글을 읽으면서 하나의 상품에 대한 순수한 증분은 옳지 않다는 생각을 하게 되었습니다. 어쩌면 모든 계측기의 상관관계를 분석해야 할지도 모르겠습니다. 무언가를 포착할 수 있을지도 모르죠. 일반적으로 주식과 같은 목표는 비율이 공정하든 그렇지 않든 현재로서는 저에게 더 공감합니다. 그러나 나는 징후에 문제가 있습니다. Thorpe는 주간 또는 2 주 추세에 할당 된 이러한 시스템을 설명했으며 매도시 상단의 10 % 또는 20 %를, 매수시 하단의 10 %를 차지했습니다. 그리고 그것은 효과가있었습니다. 사실, Thorpe에서는 분석을 위해 1000 개 이상의 도구를 사용했고 Renaissance에서는 6000 개 이상의 도구를 사용했습니다. )))) 그리고 이러한 범주와 관련된 산업 범주 및 외부 요인별로 나누기를 개선하기 시작했습니다. 논의 봉투 2.11 Grail이 만들어 졌다고 가정하면 mytarmailS 2023.05.12 13:11 #30716 오, 그 외환 )))과 가상의 오버나이트 스프레드 mytarmailS 2023.05.12 14:17 #30717 fxsaber #: 오버나이트 스프레드가 있나요? Valeriy Yastremskiy 2023.05.12 14:18 #30718 Maxim Dmitrievsky #:NZDUSD 시간, 2000~2010 OOS 오픈 가격으로 정차 및 테이크아웃을 고정하여 더 빠르게 이용할 수 있습니다. 요청하는 모든 분께 차례대로 알려드리면 미쳐버릴 것 같아서 여기에 알려드리는 거예요 :) 훈련과 OOS의 교차점에서 약간의 실패가 있지만 그렇지 않으면 좋아 보입니다. 나중에 더 잘하려고 노력할 것이고 접근 방식을 개선하고 있습니다. __MACOSX 폴더에 ? 사과 용인가요 ? 아니면 폴더도 옮겨야하나요 ? 옮기지 않았습니다. 작동합니다) 22 년이 지난 후에는별로 좋지 않습니다. 옵트 세트) sl 100 - 20000에서 100, tp 100 - 5000에서 50). Aleksey Vyazmikin 2023.05.12 15:34 #30719 동영상에서와 같은 접근 방식을 시도해 본 적이 있나요? [삭제] 2023.05.12 15:59 #30720 Valeriy Yastremskiy #:__MACOSX 폴더에 ? 애플용인가요 ? 아니면 폴더도 이동해야 하나요 ? 나는 그것을 옮기지 않았다. 작동합니다) 22 년이 지난 후에는별로 좋지 않습니다. 옵트 세트) sl 100 - 20000에서 100, tp 100 - 5000에서 50). 그리고 나는 그것을 조정해야하는데, 나는이 쌍에 대해 거의 훈련 한 적이 없습니다. 나중에 시도해 보겠습니다. 1...306530663067306830693070307130723073307430753076307730783079...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
무엇을 거래하고 계신가요? 어떤 종류의 상품에 투자할 것인지.
선택에 오랜 시간이 걸렸기 때문에 한동안 간판은 비밀에 부쳤습니다.
모두 탄탄한 기초가 있을까요? 특정 통화의 환율에 영향을 미치는 이유가 알려져 있다는 의미에서요?
모두 탄탄한 기초를 가지고 있나요? 특정 통화의 환율에 영향을 미치는 알려진 이유가 있다는 의미에서?
안타깝게도 그렇지 않습니다. 경험적으로 선택된 가격 파생상품입니다. 인과관계는 없습니다.
전공. 유로달러 제외. 선택할 수 있습니다.
NZDUSD 시간, 2000 ~ 2010 OOS.
시초가에 스탑과 테이크아웃을 넣어 더 빠르게 할 수 있습니다.
요청하면 모든 사람에게 차례로 주면 미쳐 버릴 것 같아서 여기에 던지고 있습니다 :)
훈련과 OOS의 교차점에서 약간의 실패가 있지만 그렇지 않으면 좋아 보입니다. 나중에 더 잘하려고 노력할 것이고 접근 방식을 개선하고 있습니다.
NZDUSD 시간, 2000~2010 OOS
정차 및 테이크아웃을 오픈 가격으로 고정하여 더 빠르게 이용할 수 있습니다.
요청이 오면 모두에게 차례대로 주면 미쳐버릴 것 같아서 여기에 던져두는 거예요 :)
훈련과 OOS의 교차점에서 약간의 실패가 있지만 그렇지 않으면 좋아 보입니다. 나중에 더 잘하려고 노력할 것이고 접근 방식을 개선하고 있습니다.
감사합니다. 점점 더 많은 글을 읽으면서 하나의 상품에 대한 순수한 증분은 옳지 않다는 생각을 하게 되었습니다. 어쩌면 모든 계측기의 상관관계를 분석해야 할지도 모르겠습니다. 무언가를 포착할 수 있을지도 모르죠. 일반적으로 주식과 같은 목표는 비율이 공정하든 그렇지 않든 현재로서는 저에게 더 공감합니다. 그러나 나는 징후에 문제가 있습니다.
Thorpe는 주간 또는 2 주 추세에 할당 된 이러한 시스템을 설명했으며 매도시 상단의 10 % 또는 20 %를, 매수시 하단의 10 %를 차지했습니다. 그리고 그것은 효과가있었습니다. 사실, Thorpe에서는 분석을 위해 1000 개 이상의 도구를 사용했고 Renaissance에서는 6000 개 이상의 도구를 사용했습니다. )))) 그리고 이러한 범주와 관련된 산업 범주 및 외부 요인별로 나누기를 개선하기 시작했습니다.
오, 그 외환 )))과 가상의 오버나이트 스프레드
오버나이트 스프레드가 있나요?
NZDUSD 시간, 2000~2010 OOS
오픈 가격으로 정차 및 테이크아웃을 고정하여 더 빠르게 이용할 수 있습니다.
요청하는 모든 분께 차례대로 알려드리면 미쳐버릴 것 같아서 여기에 알려드리는 거예요 :)
훈련과 OOS의 교차점에서 약간의 실패가 있지만 그렇지 않으면 좋아 보입니다. 나중에 더 잘하려고 노력할 것이고 접근 방식을 개선하고 있습니다.
__MACOSX 폴더에 ? 사과 용인가요 ? 아니면 폴더도 옮겨야하나요 ?
옮기지 않았습니다. 작동합니다) 22 년이 지난 후에는별로 좋지 않습니다. 옵트 세트) sl 100 - 20000에서 100, tp 100 - 5000에서 50).
동영상에서와 같은 접근 방식을 시도해 본 적이 있나요?
__MACOSX 폴더에 ? 애플용인가요 ? 아니면 폴더도 이동해야 하나요 ?
나는 그것을 옮기지 않았다. 작동합니다) 22 년이 지난 후에는별로 좋지 않습니다. 옵트 세트) sl 100 - 20000에서 100, tp 100 - 5000에서 50).
그리고 나는 그것을 조정해야하는데, 나는이 쌍에 대해 거의 훈련 한 적이 없습니다. 나중에 시도해 보겠습니다.