트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3069

2023.05.09 22:21 #30681

Aleksey Vyazmikin #:

맥심, 제 샘플로 봇을 만들어 주실 수 있나요? 블랙박스보다 더 흥미로울 것 같네요.

수백만 개의 기능이 있을 텐데요.

제 접근 방식은 완전 자동으로 설정되어 있습니다. 어떤 기능이 좋다고 생각하는지, 여러 개 또는 다른 매개 변수를 가진 동일한 기능을 알려주시면 제가 실행할 수 있습니다. 그러면 자동으로 타겟이 선택됩니다. 데이터 세트에서 어떤 경우에도 징후 만 남아있을 것이기 때문에 나머지는 다른 모든 것을 변경할 것입니다.

Aleksey Vyazmikin
2023.05.09 23:09 #30682

Maxim Dmitrievsky #:

거기에는 수많은 표지판이 있을 겁니다. 제 접근 방식은 완전 자동으로 설정되어 있습니다. 어떤 징후가 좋은지, 몇 개 또는 다른 매개 변수가 있는 동일한 징후를 알려주기만 하면 실행할 수 있습니다. 그리고 스스로 대상을 선택합니다. 데이터 세트에서 어떤 경우에도 징후 만 남아있을 것이기 때문에 나머지는 다른 모든 것을 바꿀 것입니다.

백만 개가 아니라 6,000개의 특성입니다. 평균적으로 몇 개가 있나요? 일반적으로 CB는 쉽게 이동할 수 있습니다. 목표가 변경 될 수 있다는 사실-그것을 허용하십시오. 훈련용 4k 행 + 검증용 테스트 덤프(각 모델에 대해 고정된 수의 트리가 있는 것으로 알고 있습니다) 등 큰 샘플이 없습니다.

2023.05.09 23:43 #30683

Aleksey Vyazmikin #:

10~20개의 기능이면 충분합니다. 수식을 기성 라이브러리에 간단히로드 할 수 있도록 선택할 수 있습니다. 따라서 아무것도 변경할 필요가 없습니다. 가격 파일을 읽은 후 필요한 기능을 생성하고 기성품은 읽지 않습니다. 많은 수의 희박한 기능도 필요하지 않습니다. 기능이 많을수록 안정적인 관계를 찾기가 더 어려워집니다.. 이것은 고유 한 트릭이있는 특이한 일이라는 것을 깨달아야합니다. 평범한 학습이 아닙니다. 3k 모델을 훈련에 넣고 잠자리에 들었습니다. 내일은 커피를 마시 며 가장 좋은 것을 볼 것입니다 😋.

Aleksey Vyazmikin
2023.05.10 00:31 #30684

Maxim Dmitrievsky #:

10~20개의 기능이면 충분합니다. 수식을 기성 라이브러리에 간단히 로드할 수 있도록 선택할 수 있는 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 아무것도 변경하지 않도록. 가격이 포함 된 파일을 읽은 후 필요한 속성을 생성하고 기성품 속성을 읽지 않습니다. 많은 수의 스파 스도 필요하지 않습니다. 기능이 많을수록 안정적인 관계를 찾기가 더 어려워집니다. 3천 명의 모델을 훈련시키고 잠자리에 들었습니다. 내일은 커피 마시면서 가장 좋은 모델을 살펴볼게요 😋.

수식을 작성하는 것보다 배열에서 읽고 계산 된 데이터로 작업하는 것이 더 쉽지 않습니까? 코드를 전혀 변경할 수 없다고 생각합니다. 저는 실험을 고집하지 않습니다.

2023.05.10 09:06 #30685

아직 학습 중

R2: 0.9806482223765112

3000의 2204 모델 배우기

2023.05.10 10:37 #30686

Aleksey Vyazmikin #:

공식을 터미널로 전송해야합니다. 준비된 봇을 보내드리겠습니다. 나는 당신의 기능 만 필요합니다. 지표 이름, 수식에 넣을 수 없는 경우.

2023.05.10 11:56 #30687

Женя #:

내가 말하고 싶었던 주요 내용을 이해하지 못했고, 우선 SB (무작위 걷기)에서 비행 계획을 실행 해보고 아마도 (확실히) 가까운 결과를 얻을 수 있습니다. 8 %-오류는 말도 안되며, 제대로 준비된 칩과 목표물에서는 원칙적으로 발생할 수 없으며, 과거와 미래가 혼합 된 과거를 예측하고 있으며 예측은이 과거를 효과적으로 검색합니다.

SR - 관측 횟수의 근에 의해 정규화된 샤프 비율로, 전략 성과에 대한 표준 척도입니다. SR은 아쿠라시의 함수이며, 예측 수익률과 실현 수익률의 상관관계로 아쿠라시 60% 이상이면 두 자릿수 SR이 되며, 이는 (재투자 시) 평활 지수 편일예탁잔고입니다.

따라서 SB의 다양한 실현에는 추세와 주기 등 원하는 모든 것이 포함될 수 있습니다. 이 비교를 통해 얻을 수 있는 결과는 무엇인가요?

Aleksey Vyazmikin
2023.05.10 14:42 #30688

Maxim Dmitrievsky #:

공식을 터미널로 전송해야 합니다. 기성품 봇을 보내드리겠습니다. 나에게 필요한 것은 기능뿐입니다. 공식에서 할 수없는 경우 지표의 이름.

바이너리 모델을 별도로 제공 할 수 있습니다. 결국에는 두 가지가 있다는 것을 이해합니까? 이 접근 방식을 사용하면 모든 데이터로 작업 할 수 있습니다.

2023.05.10 14:49 #30689

Aleksey Vyazmikin #:

흥정하지 않겠습니다. 저에게 훈련을 요청하셨습니다. 징후를 주시면 훈련하고 테스트하겠습니다. 좋은 것으로 판명되면 소스 코드를 제공하겠습니다. 정상적인 징후가 있다면 그 수가 많을 수는 없습니다. 6천 개의 징후가 있는 데이터 세트는 필요하지 않아요. 그럴 시간이 없어요. 그렇지 않으면 다른 일을 할 겁니다.

Rashid Umarov
2023.05.10 15:21 #30690

지난 몇 페이지 동안 열기가 조금 뜨거워진 것 같습니다. 저는 모두가 상대를 깎아내리지 말고 장점을 중심으로 글을 써주실 것을 부탁드립니다. 모두가 자신이 옳다고 생각한다는 것을 이해하지만 다른 사람의 의견도 존중하려고 노력하십시오. 논쟁과 구분은 패키지(Python/R)로 남겨두는 것이 좋습니다. 어차피 아무도 누구에게도 증명할 수 없으니까요.
맥심, 제 샘플로 봇을 만들어 주실 수 있나요? 블랙박스보다 더 흥미로울 것 같네요.
거기에는 수많은 표지판이 있을 겁니다. 제 접근 방식은 완전 자동으로 설정되어 있습니다. 어떤 징후가 좋은지, 몇 개 또는 다른 매개 변수가 있는 동일한 징후를 알려주기만 하면 실행할 수 있습니다. 그리고 스스로 대상을 선택합니다. 데이터 세트에서 어떤 경우에도 징후 만 남아있을 것이기 때문에 나머지는 다른 모든 것을 바꿀 것입니다.
백만 개가 아니라 6,000개의 특성입니다. 평균적으로 몇 개가 있나요? 일반적으로 CB는 쉽게 이동할 수 있습니다. 목표가 변경 될 수 있다는 사실-그것을 허용하십시오. 훈련용 4k 행 + 검증용 테스트 덤프(각 모델에 대해 고정된 수의 트리가 있는 것으로 알고 있습니다) 등 큰 샘플이 없습니다.
이것은 고유 한 트릭이있는 특이한 일이라는 것을 깨달아야합니다. 평범한 학습이 아닙니다.
10~20개의 기능이면 충분합니다. 수식을 기성 라이브러리에 간단히 로드할 수 있도록 선택할 수 있는 모든 기능을 사용할 수 있습니다. 아무것도 변경하지 않도록. 가격이 포함 된 파일을 읽은 후 필요한 속성을 생성하고 기성품 속성을 읽지 않습니다. 많은 수의 스파 스도 필요하지 않습니다. 기능이 많을수록 안정적인 관계를 찾기가 더 어려워집니다.
수식을 작성하는 것보다 배열에서 읽고 계산 된 데이터로 작업하는 것이 더 쉽지 않습니까?
코드를 전혀 변경할 수 없다고 생각합니다. 저는 실험을 고집하지 않습니다.
아직 학습 중
R2: 0.9806482223765112
3000의 2204 모델 배우기
내가 말하고 싶었던 주요 내용을 이해하지 못했고, 우선 SB (무작위 걷기)에서 비행 계획을 실행 해보고 아마도 (확실히) 가까운 결과를 얻을 수 있습니다.
8 %-오류는 말도 안되며, 제대로 준비된 칩과 목표물에서는 원칙적으로 발생할 수 없으며, 과거와 미래가 혼합 된 과거를 예측하고 있으며 예측은이 과거를 효과적으로 검색합니다.
SR - 관측 횟수의 근에 의해 정규화된 샤프 비율로, 전략 성과에 대한 표준 척도입니다. SR은 아쿠라시의 함수이며, 예측 수익률과 실현 수익률의 상관관계로 아쿠라시 60% 이상이면 두 자릿수 SR이 되며, 이는 (재투자 시) 평활 지수 편일예탁잔고입니다.
공식을 터미널로 전송해야 합니다. 기성품 봇을 보내드리겠습니다. 나에게 필요한 것은 기능뿐입니다. 공식에서 할 수없는 경우 지표의 이름.
바이너리 모델을 별도로 제공 할 수 있습니다. 결국에는 두 가지가 있다는 것을 이해합니까? 이 접근 방식을 사용하면 모든 데이터로 작업 할 수 있습니다.
흥정하지 않겠습니다. 저에게 훈련을 요청하셨습니다. 징후를 주시면 훈련하고 테스트하겠습니다. 좋은 것으로 판명되면 소스 코드를 제공하겠습니다.
정상적인 징후가 있다면 그 수가 많을 수는 없습니다. 6천 개의 징후가 있는 데이터 세트는 필요하지 않아요. 그럴 시간이 없어요.
그렇지 않으면 다른 일을 할 겁니다.
지난 몇 페이지 동안 열기가 조금 뜨거워진 것 같습니다. 저는 모두가 상대를 깎아내리지 말고 장점을 중심으로 글을 써주실 것을 부탁드립니다.
모두가 자신이 옳다고 생각한다는 것을 이해하지만 다른 사람의 의견도 존중하려고 노력하십시오.
논쟁과 구분은 패키지(Python/R)로 남겨두는 것이 좋습니다. 어차피 아무도 누구에게도 증명할 수 없으니까요.