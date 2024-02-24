트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3069

Aleksey Vyazmikin #:
맥심, 제 샘플로 봇을 만들어 주실 수 있나요? 블랙박스보다 더 흥미로울 것 같네요.
Maxim Dmitrievsky #:
백만 개가 아니라 6,000개의 특성입니다. 평균적으로 몇 개가 있나요? 일반적으로 CB는 쉽게 이동할 수 있습니다. 목표가 변경 될 수 있다는 사실-그것을 허용하십시오. 훈련용 4k 행 + 검증용 테스트 덤프(각 모델에 대해 고정된 수의 트리가 있는 것으로 알고 있습니다) 등 큰 샘플이 없습니다.

Aleksey Vyazmikin #:

10~20개의 기능이면 충분합니다. 수식을 기성 라이브러리에 간단히로드 할 수 있도록 선택할 수 있습니다. 따라서 아무것도 변경할 필요가 없습니다. 가격 파일을 읽은 후 필요한 기능을 생성하고 기성품은 읽지 않습니다. 많은 수의 희박한 기능도 필요하지 않습니다. 기능이 많을수록 안정적인 관계를 찾기가 더 어려워집니다.
이것은 고유 한 트릭이있는 특이한 일이라는 것을 깨달아야합니다. 평범한 학습이 아닙니다.

3k 모델을 훈련에 넣고 잠자리에 들었습니다. 내일은 커피를 마시 며 가장 좋은 것을 볼 것입니다 😋.
 
Maxim Dmitrievsky #:
3천 명의 모델을 훈련시키고 잠자리에 들었습니다. 내일은 커피 마시면서 가장 좋은 모델을 살펴볼게요 😋.

수식을 작성하는 것보다 배열에서 읽고 계산 된 데이터로 작업하는 것이 더 쉽지 않습니까?

코드를 전혀 변경할 수 없다고 생각합니다. 저는 실험을 고집하지 않습니다.

아직 학습 중

R2: 0.9806482223765112

3000의 2204 모델 배우기


Aleksey Vyazmikin #:

수식을 작성하는 것보다 배열에서 읽고 계산된 데이터로 작업하는 것이 더 쉽지 않나요?

코드를 전혀 변경하지 않는 것은 불가능할 것이라고 생각합니다. 나는 실험을 고집하지 않습니다.

공식을 터미널로 전송해야합니다. 준비된 봇을 보내드리겠습니다. 나는 당신의 기능 만 필요합니다. 지표 이름, 수식에 넣을 수 없는 경우.
Женя #:

내가 말하고 싶었던 주요 내용을 이해하지 못했고, 우선 SB (무작위 걷기)에서 비행 계획을 실행 해보고 아마도 (확실히) 가까운 결과를 얻을 수 있습니다.

8 %-오류는 말도 안되며, 제대로 준비된 칩과 목표물에서는 원칙적으로 발생할 수 없으며, 과거와 미래가 혼합 된 과거를 예측하고 있으며 예측은이 과거를 효과적으로 검색합니다.

SR - 관측 횟수의 근에 의해 정규화된 샤프 비율로, 전략 성과에 대한 표준 척도입니다. SR은 아쿠라시의 함수이며, 예측 수익률과 실현 수익률의 상관관계로 아쿠라시 60% 이상이면 두 자릿수 SR이 되며, 이는 (재투자 시) 평활 지수 편일예탁잔고입니다.

따라서 SB의 다양한 실현에는 추세와 주기 등 원하는 모든 것이 포함될 수 있습니다. 이 비교를 통해 얻을 수 있는 결과는 무엇인가요?
 
Maxim Dmitrievsky #:
공식을 터미널로 전송해야 합니다. 기성품 봇을 보내드리겠습니다. 나에게 필요한 것은 기능뿐입니다. 공식에서 할 수없는 경우 지표의 이름.

바이너리 모델을 별도로 제공 할 수 있습니다. 결국에는 두 가지가 있다는 것을 이해합니까? 이 접근 방식을 사용하면 모든 데이터로 작업 할 수 있습니다.

Aleksey Vyazmikin #:

바이너리 모델을 따로 알려주실 수 있나요? 결국 두 가지가 있는 건가요? 이 접근 방식을 사용하면 모든 데이터로 작업할 수 있습니다.

흥정하지 않겠습니다. 저에게 훈련을 요청하셨습니다. 징후를 주시면 훈련하고 테스트하겠습니다. 좋은 것으로 판명되면 소스 코드를 제공하겠습니다.

정상적인 징후가 있다면 그 수가 많을 수는 없습니다. 6천 개의 징후가 있는 데이터 세트는 필요하지 않아요. 그럴 시간이 없어요.

그렇지 않으면 다른 일을 할 겁니다.

 

지난 몇 페이지 동안 열기가 조금 뜨거워진 것 같습니다. 저는 모두가 상대를 깎아내리지 말고 장점을 중심으로 글을 써주실 것을 부탁드립니다.

모두가 자신이 옳다고 생각한다는 것을 이해하지만 다른 사람의 의견도 존중하려고 노력하십시오.

논쟁과 구분은 패키지(Python/R)로 남겨두는 것이 좋습니다. 어차피 아무도 누구에게도 증명할 수 없으니까요.

