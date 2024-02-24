트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 3074 1...306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081...3399 새 코멘트 mytarmailS 2023.05.12 23:50 #30731 fxsaber #:질문을 다시 공식화하세요. 실제 외환에서 거래한 적이 있다면 밤 1시경에 스프레드가 넓어지지 않나요? 일반 부엌에서와 마찬가지로. fxsaber 2023.05.13 08:02 #30732 mytarmailS #: 실제 외환에서 거래한 적이 있다면 새벽 1시경에 스프레드가 넓어지지 않나요? 일반 부엌에서와 마찬가지로요. . Rashid Umarov 2023.05.13 16:05 #30733 이 스레드와 관련이 없는 댓글은 '주제외'로 이동되었습니다. [삭제] 2023.05.13 18:47 #30734 Valeriy Yastremskiy #:예, M5) 지금 다시 반복하겠습니다) 에니데스크가 있고 업무용 컴퓨터에 접속할 수 있어서 다행입니다)))) 270 달러. 그리고 최고의 SL 11500, 전체 5200 SL 및 350 TP는 거의 같은 결과입니다. 스프레드가 클 수도 있습니다. 나는 더 많은 이익을 얻었고 전체적으로 곡선은 동일합니다. 지난 몇 년 동안 약간 거친 학습 곡선이있었습니다. 하지만 이전이 더 낫습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.05.13 20:52 #30735 Andrey Dik #: 세상이 매끄럽지 않다면 어떤 모습일까요..... 흥미롭지 만 많은 질문이 즉시 발생합니다. 예, 모든 "존재"는 다음 결정을 내리는 측면에서 장님이지만 더 나은 결정이 알려지면 (보이는) 결정을 내리는 요점이 사라집니다-자유 의지가 사라지나요? 이상한 논리적 퍼즐입니다. 아직 공개적이든 아니든 많은 검색 전략이 있지만 사회에 알려진 최적을 지향하는 것이 항상 더 나은 솔루션을 찾을 수있는 것은 아닙니다 (다시 집단적 사고 함정의 역설). 시장에서 이 최적은 지진 발생 후 지구의 지형처럼 끊임없이 변화하고 있습니다.... 따라서 우리의 임무는 언제 또는 그 이후에 일어날지 예측하는 것이지만 가장 중요한 것은 새로운 최적을 찾아야하는 순간을 예측하는 것입니다.... [삭제] 2023.05.14 11:17 #30736 다양한 방법을 비교한 논문. 동영상과 책 외에도 다른 논문에 대한 많은 참조가 있습니다.통계 섹션이나 환경부 책에는 없습니다. 계량경제학에 있어야 할 것 같지만 거기에도 없습니다. 어떻게든 홀로 서 있습니다.연구원 중 한 명은 (2018년에 이중 머신러닝을 고안한) 이민자 체르노주코프입니다. 그의 작업도 영어로 되어 있습니다. 프라도도 거기서 그의 메타 모델을 채택한 것 같습니다. 하지만 아주 피상적으로요.https://arxiv.org/pdf/2201.12692.pdf СанСаныч Фоменко 2023.05.14 13:41 #30737 Maxim Dmitrievsky #: 다양한 방법을 비교한 논문. 동영상과 책 외에도 다른 논문에 대한 많은 참조가 있습니다. 통계 섹션이나 환경부 책에는 없습니다. 계량경제학에 있어야 할 것 같은 내용인데 거기에도 없네요. 혼자 서 있죠. 연구원 중 한 명은 (2018년에 이중 머신러닝을 고안한) 이민자 체르노주코프입니다. 그의 작업도 영어로 되어 있습니다. 프라도도 거기서 그의 메타 모델을 채택한 것 같습니다. 하지만 아주 피상적으로요. h ttps://arxiv.or g/pdf/2201.12692.pdf 이 그림에서. MO의 경우 순차 샘플링은 허용되지 않으며 무작위 샘플링만 허용됩니다. СанСаныч Фоменко 2023.05.14 16:40 #30738 СанСаныч Фоменко #:이 사진에서. MO의 경우 순차 샘플링은 허용되지 않으며 무작위 샘플링만 허용됩니다. 막심 드미트리예프스키 #: 다양한 방법을 비교하는 논문. 동영상과 책 외에도. 다른 논문에 대한 많은 참조가 있습니다. 이것은 통계 섹션이나 MOE 책에 없습니다. 계량 경제학에 있어야 할 것 같지만 거기에도 없습니다. 일종의 독립적인 내용입니다. 연구원 중 한 명은 (2018년에 이중 머신러닝을 생각해낸) 이민자인 체르노주코프입니다. 그의 작업도 영어로 되어 있습니다. 프라도도 거기서 그의 메타 모델을 채택한 것 같습니다. 하지만 아주 피상적으로요. h ttps://arxiv.or g/pdf/2201.12692.pdf 멋진 기사입니다! 제가 응용 프로그램을 이해했듯이 분류 결과는 원본 데이터의 품질뿐만 아니라 훈련 및 평가 세트를 구성하는 방법에 따라 달라집니다. 그리고 제가 아직 이해하지 못한 또 다른 부분이 있습니다. [삭제] 2023.05.14 17:19 #30739 СанСаныч Фоменко #:멋진 기사! 제가 응용 프로그램을 이해했듯이 분류 결과는 원본 데이터의 품질뿐만 아니라 훈련 및 평가 세트를 구성하는 방법에 따라 달라집니다. 그리고 제가 아직 이해하지 못한 다른 것도 있습니다. Hehe. 이 비디오 전에 더 많은 비디오를 시청하면 그림이 명확해질 수 있습니다. 요점은 데이터에서 이러한 샘플을 찾는 것입니다. 트리트먼트 (우리의 경우 모델 훈련)에 가능한 한 잘 반응하는 특징 W 값의 벡터가있는 X라고 가정하고 다른 샘플은 훈련에 나쁘게 반응하기 때문에 "거래 할"클래스에 할당하는 것이 더 나은 경우 "거래하지 않는"클래스에 할당하는 것입니다 (새로운 데이터에서 모델은 트리트먼트 그룹에 포함시킬 때 실수를합니다). 마케팅에서는 사용자 예시입니다. 한 사용자 샘플은 광고 캠페인의 영향을 받지만 다른 사용자 샘플은 광고 캠페인 예산을 사용할 가치가 없는 경우입니다. 저는 TC의 맥락에서 이를 이렇게 이해합니다. OOP 대 절차 프로그래밍 MetaTrader 5 및 MetaTrader 이론부터 실습까지 СанСаныч Фоменко 2023.05.14 19:44 #30740 Maxim Dmitrievsky #:헤헤헤. 이 전에 더 많은 비디오를 보면 그림이 명확해질 것입니다. 요점은 데이터에서 이러한 샘플을 찾는 것입니다. 트리트먼트 (우리의 경우 모델 훈련)에 가능한 한 잘 반응하는 특징 W 값의 벡터가있는 X라고 가정하고 다른 샘플은 훈련에 잘 반응하지 않기 때문에 "거래 할"클래스에 할당하는 것이 더 나은 경우 "거래하지 않음"에 할당합니다 (새 데이터에서 모델은 트리트먼트 그룹에 포함 할 때 실수를 범합니다). 마케팅에서는 사용자 예시입니다. 한 사용자 샘플이 광고 캠페인의 영향을 받지만 다른 사용자에게 광고 캠페인 예산을 사용하는 것은 부적절합니다. 저는 TC의 맥락에서 이런 식으로 이해합니다. 귀하의 이해에는 결정론의 냄새가 강하게 풍기는 반면, 이 글은 무작위성과 심지어 불균형 데이터에 대한 결정론의 극치입니다. 샘플 선택이 아니라 정반대입니다. X-learner를 추천합니다. 먼저 두 개의 반응 함수 µ(x, 1)과 µ(x, 0)을 추정합니다. 그런 다음 이 추정치를 사용하여 치료 대상(˜ξ 1 i )과 대조군(˜ξ 0 i)에 대한 관찰되지 않은 개별 치료 효과를 추정합니다. 이렇게 추정된 효과는 치료 표본 τ (x, 1)과 대조 표본 τ (x, 0)의 치료 효과를 각각 추정하기 위한 의사 결과(pseudo-outcome)로 사용됩니다. 최종 CATE 추정치 τ (x)는 이러한 치료 효과 추정치에 성향 점수인 e(x)로 가중치를 부여한 가중 평균입니다. 따라서 X 학습자는 교차 회귀 스타일로 치료 대상의 정보를 추가로 사용하여 대조군에 대해 학습하고 그 반대의 경우도 마찬가지이므로 명명 레이블에 X 항을 사용합니다. "좋은" 선택만큼 좋은 것은 없습니다. 최적화! 경험을 공유하십시오 plz. 확률적 공명 프로그래밍 자습서 1...306730683069307030713072307330743075307630773078307930803081...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
질문을 다시 공식화하세요.
실제 외환에서 거래한 적이 있다면 새벽 1시경에 스프레드가 넓어지지 않나요? 일반 부엌에서와 마찬가지로요.
.
예, M5)
지금 다시 반복하겠습니다) 에니데스크가 있고 업무용 컴퓨터에 접속할 수 있어서 다행입니다))))
270 달러. 그리고 최고의 SL 11500, 전체 5200 SL 및 350 TP는 거의 같은 결과입니다.
스프레드가 클 수도 있습니다. 나는 더 많은 이익을 얻었고 전체적으로 곡선은 동일합니다. 지난 몇 년 동안 약간 거친 학습 곡선이있었습니다. 하지만 이전이 더 낫습니다.
시장에서 이 최적은 지진 발생 후 지구의 지형처럼 끊임없이 변화하고 있습니다.... 따라서 우리의 임무는 언제 또는 그 이후에 일어날지 예측하는 것이지만 가장 중요한 것은 새로운 최적을 찾아야하는 순간을 예측하는 것입니다....
다양한 방법을 비교한 논문. 동영상과 책 외에도 다른 논문에 대한 많은 참조가 있습니다.
이 그림에서.
MO의 경우 순차 샘플링은 허용되지 않으며 무작위 샘플링만 허용됩니다.
이 사진에서.
MO의 경우 순차 샘플링은 허용되지 않으며 무작위 샘플링만 허용됩니다.
다양한 방법을 비교하는 논문. 동영상과 책 외에도. 다른 논문에 대한 많은 참조가 있습니다.
멋진 기사입니다!
제가 응용 프로그램을 이해했듯이 분류 결과는 원본 데이터의 품질뿐만 아니라 훈련 및 평가 세트를 구성하는 방법에 따라 달라집니다. 그리고 제가 아직 이해하지 못한 또 다른 부분이 있습니다.
멋진 기사!
제가 응용 프로그램을 이해했듯이 분류 결과는 원본 데이터의 품질뿐만 아니라 훈련 및 평가 세트를 구성하는 방법에 따라 달라집니다. 그리고 제가 아직 이해하지 못한 다른 것도 있습니다.
Hehe. 이 비디오 전에 더 많은 비디오를 시청하면 그림이 명확해질 수 있습니다. 요점은 데이터에서 이러한 샘플을 찾는 것입니다. 트리트먼트 (우리의 경우 모델 훈련)에 가능한 한 잘 반응하는 특징 W 값의 벡터가있는 X라고 가정하고 다른 샘플은 훈련에 나쁘게 반응하기 때문에 "거래 할"클래스에 할당하는 것이 더 나은 경우 "거래하지 않는"클래스에 할당하는 것입니다 (새로운 데이터에서 모델은 트리트먼트 그룹에 포함시킬 때 실수를합니다). 마케팅에서는 사용자 예시입니다. 한 사용자 샘플은 광고 캠페인의 영향을 받지만 다른 사용자 샘플은 광고 캠페인 예산을 사용할 가치가 없는 경우입니다.
저는 TC의 맥락에서 이를 이렇게 이해합니다.
헤헤헤. 이 전에 더 많은 비디오를 보면 그림이 명확해질 것입니다. 요점은 데이터에서 이러한 샘플을 찾는 것입니다. 트리트먼트 (우리의 경우 모델 훈련)에 가능한 한 잘 반응하는 특징 W 값의 벡터가있는 X라고 가정하고 다른 샘플은 훈련에 잘 반응하지 않기 때문에 "거래 할"클래스에 할당하는 것이 더 나은 경우 "거래하지 않음"에 할당합니다 (새 데이터에서 모델은 트리트먼트 그룹에 포함 할 때 실수를 범합니다). 마케팅에서는 사용자 예시입니다. 한 사용자 샘플이 광고 캠페인의 영향을 받지만 다른 사용자에게 광고 캠페인 예산을 사용하는 것은 부적절합니다.
저는 TC의 맥락에서 이런 식으로 이해합니다.
귀하의 이해에는 결정론의 냄새가 강하게 풍기는 반면, 이 글은 무작위성과 심지어 불균형 데이터에 대한 결정론의 극치입니다. 샘플 선택이 아니라 정반대입니다. X-learner를 추천합니다.
먼저 두 개의 반응 함수 µ(x, 1)과 µ(x, 0)을 추정합니다. 그런 다음 이 추정치를 사용하여 치료 대상(˜ξ 1 i )과 대조군(˜ξ 0 i)에 대한 관찰되지 않은 개별 치료 효과를 추정합니다. 이렇게 추정된 효과는 치료 표본 τ (x, 1)과 대조 표본 τ (x, 0)의 치료 효과를 각각 추정하기 위한 의사 결과(pseudo-outcome)로 사용됩니다. 최종 CATE 추정치 τ (x)는 이러한 치료 효과 추정치에 성향 점수인 e(x)로 가중치를 부여한 가중 평균입니다. 따라서 X 학습자는 교차 회귀 스타일로 치료 대상의 정보를 추가로 사용하여 대조군에 대해 학습하고 그 반대의 경우도 마찬가지이므로 명명 레이블에 X 항을 사용합니다.
"좋은" 선택만큼 좋은 것은 없습니다.