Microsoft의 사내 ONNX 런타임의 경우 최소 버전은 Windows 10 빌드 1809입니다.
그리고 C:Windows\System32\onnxruntime.dll에는 매우 오래된 버전 1.10이 있습니다. 현재 바람직한 버전은 1.14입니다.
ONNX 기능을 사용하는 방법에 대한 단계별 문서를 작성하겠습니다.
DirectML에서 지원하는 최신 버전의 ONNX가 있습니다.
DirectML은 Windows에서 머신 러닝을 위한 고성능 DirectX 12 하드웨어 가속 라이브러리입니다. DirectML은 지원되는 다양한 하드웨어 및 드라이버에서 일반적인 머신 러닝 작업을 위한 GPU 가속을 제공합니다.
독립적으로 사용할 경우 DirectML API는 로우레벨 DirectX 12 라이브러리로 플랫폼, 게임 및 기타 실시간 애플리케이션과 같은 고성능, 저지연 애플리케이션에 적합합니다. DirectML은 Direct3D 12와의 완벽한 호환성과 낮은 오버헤드 및 하드웨어 규정 준수 덕분에 고성능이 필요하고 하드웨어 전반에서 결과의 신뢰성과 예측 가능성이 중요한 머신러닝 가속화에 이상적입니다.
DirectML 런타임 공급자는 현재 DirectML 버전1.9.0을 사용하며 최대 ONNX 옵셋 15(ONNX v1.10)까지 지원합니다. 더 높은 옵션 설정 버전이 필요한 모델의 추정은 지원되지 않으며 성능이 저하될 수 있습니다.
매우 복잡합니다...
ONNX를 지원하는 3584 베타 버전을 사용할 수 있습니다.
Windows 10 빌드 1809 이상, 가급적 모든 업데이트가 포함된 Windows 11이 필요합니다.
ONNX에 적합한 Windows Server버전은 무엇인가요 ?
여기와 여기를 살펴보세요.
먼저 다음을 결정해야 합니다.
"훈련된 DNN 모델" 섹션이 없다면 시장에 출시되지 않을 것입니다. 테스터에서는 작동하지 않을 것입니다. 트레이더는 이 어려운 도구를 마스터하려는 진지한 동기가 있어야 합니다. 주로 구현 단계를 위한 것입니다. 그리고 많은 사람들이이 MO 단계를 해결했습니다 (좋든 나쁘 든 - 또 다른 질문).
따라서 개발자의 자세한 설명을 기다리고 있습니다.
링크에서 서버 버전에 대한 정보를 찾지 못했습니다. 여기에 2019 서버가 필요하다고 적혀 있습니다.
저는 VPS에서 MO 모델로 EA를 실행할 수있는 보편적이고 비용이 들지 않으며 빠른 (모든 의미에서) 가능성에 관심이 있습니다. 글쎄, 그리고 여전히 테스터에서 일하기를 희망합니다. 시장의 가능한 문제는 중요하지 않습니다 (개인적으로 나에게).
예, 매우 기다리고 있습니다.
1.13.1이 Windows 7의 최신 버전인 것으로 알고 있습니다. 그래서 작동하지 않나요? 가난한 MT5 사용자의 기쁨과 슬픔....
작동하려면 추가 라이브러리가 필요하나요?
기사는 좋습니다 - 기다리겠습니다.
클라우드 네트워크를 포함하여 테스터에서도 시장에서 사용할 수 있습니다.
ONNX Runtume은 더 이상 사용되지 않는 시스템 라이브러리에 의존하지 않도록 재작성 및 재설계될 예정입니다.
ONNX 파일은 프로젝트에 쉽게 포함되며 EX5 파일 내에 암호화 및 압축됩니다. 단일 파일에서 깔끔한 로봇을 얻을 수 있습니다.
워크플로:
어리석은 질문일 수도 있는 질문인데, 파이썬 트레이닝에서 틱을 사용할 수 있나요?
https://www.mql5.com/ru/docs/python_metatrader5/mt5copyticksfrom_py
파이썬 교육은 테스터 외부에서 자체적으로 이루어집니다. Python에 대한 문서 섹션을 참조하세요.