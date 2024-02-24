트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2929 1...292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2023.02.25 09:31 #29281 Aleksey Nikolayev #:물론 형식 자체와 특정 구현 모두에서 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 그러나 여전히 실제 거래에서, 특히 VPS를 사용할 때 MO 사용을 단순화할 수 있기를 바랍니다. 또한 MT5 테스터에서 MO에서 TS를 테스트 할 가능성도 있습니다. 일반적으로 작동하는 ONNX는 자전거 제작 및 목발 생산을 크게 줄일 수 있습니다. [삭제] 2023.02.25 09:41 #29282 또한 빈다가 필요하다는 메시지가 표시되는데, 아마도 Mac에서는 시작되지 않을 것입니다. 오늘 밤에 캣부스타를 충전해 볼게요. 일부 패키지는 파이프라인도 충전할 수 있습니다. Rorschach 2023.02.25 10:29 #29283 Rashid Umarov #: 첫 페이지에서 구체적인 제안을 보지 못했습니다. 트레이딩에 머신러닝을 사용하는 데 능숙하다면 비법을 알려줄 필요는 없습니다. 하지만 링크를 제공하거나 자료를 첨부할 수 있습니다. 첨부된 개요가 이 작업에 적합하다고 생각합니다. 아카이브에 PDF 파일이 있습니다. 나는 영어 규칙 (오른쪽으로 단계, 왼쪽으로 단계-실행)에 따라 스레드를 중재 할 것을 제안합니다. 그리고 질문 : 통계, 수치 방법 (동일한 오류 가중치 계산), 데이터 처리 (DSP, 웨이블릿) - 이것이 여전히이 주제의 범위에 속하는 기계 학습입니까 아니면 아닌가요? СанСаныч Фоменко 2023.02.25 10:46 #29284 Rorschach #:나는 영어 규칙 (오른쪽으로 단계, 왼쪽으로 단계-실행)에 따라 스레드를 중재 할 것을 제안합니다. 그리고 질문 : 통계, 수치 방법 (동일한 가중치 오류 계산), 데이터 처리 (DSP, 웨이블릿) - 이것이 여전히이 주제 내에서 기계 학습인지 아닌지? 오늘날 통계의 벤치 마크와 MO는 종종 통계로 언급되며 자연스럽게 용어 수준에서 이해의 통일성을 제공 할 수있는 루 브릭이있는 R입니다. 그리고 동일한 이해가 소프트웨어 코드 수준 (패키지)에서 실현됩니다. MO를 위한 도구는 무엇인가요? https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html 시계열을위한 도구는 무엇인가요? https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html 계량경제학에는 어떤 도구가 있나요? https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html 도구가 겹칠 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 이 섹션 또는 해당 섹션과 관련된 패키지의 적용 수준에서 생각을 표현하면 다양한 종류의 집단 농장 장인의 잎, 꽃 및 미나리 수준에서 추론을 제외 할 수 있습니다. CRAN Task View: Machine Learning & Statistical Learning cran.r-project.org Several add-on packages implement ideas and methods developed at the borderline between computer science and statistics - this field of research is usually referred to as machine learning. The packages can be roughly structured into the following topics: Aleksey Vyazmikin 2023.02.25 10:50 #29285 Python(3.11)이나 R(4.5)에서도 CatBoost를 하지 못해서 슬픕니다. 제가 학기를 좋아하지 않는 건가요? mytarmailS 2023.02.25 11:03 #29286 Aleksey Vyazmikin CatBoost를 실행하지 못했습니다. 제가 7을 좋아하지 않는 걸까요? 글쎄요...저는 여전히 R 3.5를 사용하고 있었습니다.다른 사람들은 파이썬을 사용하고 있었습니다.아무도 문제가 없었습니다. mytarmailS 2023.02.25 11:06 #29287 Aleksey Nikolayev #:물론 형식 자체와 특정 구현 모두에서 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 그러나 여전히 실제 거래에서, 특히 VPS를 사용할 때 MO 사용을 단순화 할 수 있기를 바랍니다. 어딘가에 NPS라고 나와 있습니다.어딘가에는 특정 라이브러리를 지원하는 MO 포팅용 컨테이너라고 나와 있습니다....모르겠어요. Renat Akhtyamov 2023.02.25 11:10 #29288 내 게시물이 관리자에 의해 삭제되었습니다. )))). 모두에게 행운을 빕니다. 그것은 매우 쉽게, 초등, 많은 돈을 벌 수 있습니다, 당신의 머리로, MO는 여기에 숲이 있습니다, 저녁에: 가장 중요한 것은 "나는 똑똑하고 가격이 어디로 갈지 안다"고 스스로에게 말하지 않는 것입니다. 가격을 움직이는 것은 로봇이 아니라 똥을주지 않는 인간입니다. 인간입니다. 매수 포지션을 취하면 손해를 보고 매도 포지션을 취하면 손해를 보는 건 똑같습니다. 그것이 전체 원칙이며, 거래량에 따라 달라집니다. 즉, 현재 가장 강한 거래량이 잃고 다른 거래량이 잃을 것입니다. 이런 조건에서 이길 수 있을까요? 그래서 IO는 그림에서 제외됩니다. MTS에서 지속적으로 수입을 올리는 완전히 깨끗한 차트에서 거래하는 당신이 금을 쳤다고 생각한다면 Aleksey Nikolayev 2023.02.25 11:14 #29289 mytarmailS #: 어딘가에 API라고 나와 있습니다. 어딘가에는 특정 라이브러리를 지원하는 MO 포팅용 컨테이너라고 나와 있습니다..... 모르겠습니다. 계산 그래프를 설명하는 일종의 언어입니다. 연산자 목록입니다. ONNX Concepts# onnx.ai ONNX can be compared to a programming language specialized in mathematical functions. It defines all the necessary operations a machine learning model needs to implement its inference function with this language. A linear regression could be represented in the following way: This example is very similar to an expression a developer could write... Rashid Umarov 2023.02.25 11:45 #29290 Renat Akhtyamov #:내 게시물이 관리자에 의해 삭제되었습니다. )))). 모두에게 행운을 빕니다. 그것은 매우 쉽게, 초등, 많은 돈을 벌 수 있습니다, 당신의 머리로, MO는 여기에 숲이 있습니다, 저녁에: 가장 중요한 것은 "나는 똑똑하고 가격이 어디로 갈지 알고있다"고 스스로에게 말하지 않는 것입니다. 가격을 움직이는 것은 로봇이 아니라 인간입니다. 매수를 개시하면 손실이 발생하고 매도를 개시하면 손실이 발생하는 것은 마찬가지입니다. 그것이 전체 원칙이며 거래량에 따라 달라집니다. 즉, 가장 강한 거래량이 잃게 됩니다. 이런 조건에서 이길 수 있을까요? 그래서 I.O.D.가 사업을 중단한 것입니다. 삭제된 스레드를 살펴보니 쓸모없는 글만 가득합니다. 운영자 및 다른 사용자에 대한 의견은 비밀로 해주세요. 올바르게 삭제됨 1...292229232924292529262927292829292930293129322933293429352936...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
물론 형식 자체와 특정 구현 모두에서 몇 가지 제한 사항이 있습니다. 그러나 여전히 실제 거래에서, 특히 VPS를 사용할 때 MO 사용을 단순화할 수 있기를 바랍니다.
또한 MT5 테스터에서 MO에서 TS를 테스트 할 가능성도 있습니다. 일반적으로 작동하는 ONNX는 자전거 제작 및 목발 생산을 크게 줄일 수 있습니다.
또한 빈다가 필요하다는 메시지가 표시되는데, 아마도 Mac에서는 시작되지 않을 것입니다.
오늘 밤에 캣부스타를 충전해 볼게요.일부 패키지는 파이프라인도 충전할 수 있습니다.
첫 페이지에서 구체적인 제안을 보지 못했습니다. 트레이딩에 머신러닝을 사용하는 데 능숙하다면 비법을 알려줄 필요는 없습니다. 하지만 링크를 제공하거나 자료를 첨부할 수 있습니다.
첨부된 개요가 이 작업에 적합하다고 생각합니다. 아카이브에 PDF 파일이 있습니다.
나는 영어 규칙 (오른쪽으로 단계, 왼쪽으로 단계-실행)에 따라 스레드를 중재 할 것을 제안합니다.
그리고 질문 : 통계, 수치 방법 (동일한 오류 가중치 계산), 데이터 처리 (DSP, 웨이블릿) - 이것이 여전히이 주제의 범위에 속하는 기계 학습입니까 아니면 아닌가요?
그리고 질문 : 통계, 수치 방법 (동일한 가중치 오류 계산), 데이터 처리 (DSP, 웨이블릿) - 이것이 여전히이 주제 내에서 기계 학습인지 아닌지?
오늘날 통계의 벤치 마크와 MO는 종종 통계로 언급되며 자연스럽게 용어 수준에서 이해의 통일성을 제공 할 수있는 루 브릭이있는 R입니다. 그리고 동일한 이해가 소프트웨어 코드 수준 (패키지)에서 실현됩니다.
MO를 위한 도구는 무엇인가요?
https://cran.r-project.org/web/views/MachineLearning.html
시계열을위한 도구는 무엇인가요?
https://cran.r-project.org/web/views/TimeSeries.html
계량경제학에는 어떤 도구가 있나요?
https://cran.r-project.org/web/views/Econometrics.html
도구가 겹칠 수 있습니다.
그럼에도 불구하고 이 섹션 또는 해당 섹션과 관련된 패키지의 적용 수준에서 생각을 표현하면 다양한 종류의 집단 농장 장인의 잎, 꽃 및 미나리 수준에서 추론을 제외 할 수 있습니다.
그것은 매우 쉽게, 초등, 많은 돈을 벌 수 있습니다, 당신의 머리로, MO는 여기에 숲이 있습니다, 저녁에:
가장 중요한 것은 "나는 똑똑하고 가격이 어디로 갈지 안다"고 스스로에게 말하지 않는 것입니다.
가격을 움직이는 것은 로봇이 아니라 똥을주지 않는 인간입니다. 인간입니다.
매수 포지션을 취하면 손해를 보고 매도 포지션을 취하면 손해를 보는 건 똑같습니다.
그것이 전체 원칙이며, 거래량에 따라 달라집니다. 즉, 현재 가장 강한 거래량이 잃고 다른 거래량이 잃을 것입니다.
이런 조건에서 이길 수 있을까요?
그래서 IO는 그림에서 제외됩니다.
어딘가에 API라고 나와 있습니다.
계산 그래프를 설명하는 일종의 언어입니다. 연산자 목록입니다.
