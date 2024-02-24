트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2936

Vladimir Perervenko #:

ONNX 버전 = 1.2.1, 옵셋 버전 = 7이라고 표시됩니다. 그것이 무엇인지 명확하지는 않지만 분명히 설정이 이러한 요구 사항을 충족하지 않습니다.

내 시스템: Windows 10 빌드 19045.표에따르면1.2.2> 1.2.1 및 19045> 19041이 작동해야 합니다.

표의 두 번째 줄 기준: Windows 10, 버전 2004(빌드 19041) ONNX 버전 = 1.2.2, 1.3, 1.4 운영체제 버전 = 7, 8, 9.

추신. 아마도 문제는 제가 홈 버전의 Windows를 사용하고 있다는 것입니다.
 
Renat Fatkhullin 프로젝트 ONNX.Price.Prediction을 살펴볼 수 있습니다.

그런 것을 찾지 못했습니다. 문자 O가 있는 공개 프로젝트 목록에는 OpenCL.Seascape 프로젝트가 하나만 있습니다.

 
Aleksey Nikolayev #:

찾을 수 없습니다. 문자 O가 있는 공개 프로젝트 목록에는 OpenCL.Seascape 프로젝트가 하나만 있습니다.

이제 사용할 수 있습니다:



model.onnx 생성, Python 반전 및 MQL5의 반전을 사용한 Python의 간단한 모델 트레이닝 내부.

어제 MT5 베타 버전에서 OnnxRun 함수에 작은 오류가 발생했는데, 내일 수정하여 게시할 예정입니다.

 
Renat Fatkhullin #:

이제 사용할 수 있습니다:



model.onnx 생성, Python 반전 및 MQL5의 반전을 사용한 Python의 간단한 모델 트레이닝 내부.

어제 MT5 베타 버전에서 OnnxRun 함수에 작은 오류가 발생했는데, 내일 수정하여 업로드할 예정입니다.

말씀하신대로 오류가 발생했습니다: 실패, OnnxSetInputShape 오류 4024.

모델 배열이 어디에서 선언되고 정의되는지 모르겠습니다. 파이썬 파일에서요?

long handle=OnnxCreateFromBuffer(model);
 
Aleksey Nikolayev #:

말씀하신대로 오류가 발생합니다: 실패, OnnxSetInputShape 오류 4024

모델 배열이 어디에서 선언되고 정의되는지 이해가 되지 않습니다. 파이썬 파일에 있나요?

로그를 살펴보고 어떤 버전의 ONNX API가 정의되어 있는지 확인하세요:

2023.02.27 15:16:56.060 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 15:16:56.107 ONNX    initialized [API version 1.14.0]

아카이브의 최신 버전의 ONNX 런타임 1.14 라이브러리(Microsoft에서 서명함)를 터미널의 루트에서 exe 파일 옆에 넣고 다시 시도하세요.

이제 매개변수 확인에 오류가 발생했습니다:

ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1)       failed, OnnxRun error 5807


프로젝트에 리소스를 추가할 때 짧은 파일 이름으로 배열 모델이 자동으로 나타납니다:


'ONNX.Price.Prediction.mqproj'
'model.onnx' as 'const uchar model[89590]'
'ONNX.Price.Prediction.mq5'
code generated
0 errors, 0 warnings, 151 msec elapsed
 
Renat Fatkhullin #:

로그를 살펴보고 어떤 버전의 ONNX API가 정의되고 있는지 확인하세요:

아카이브의 최신 버전의 ONNX 런타임 1.14 라이브러리(Microsoft에서 서명함)를 터미널의 루트에서 exe 파일 옆에 넣고 다시 시도하세요.

이제 매개변수 확인에 오류가 발생했습니다:

아카이브에서 라이브러리를 복사하기 전에 로그에 있었습니다:

2023.02.27 17:11:13.394 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 17:11:13.500 ONNX    entry point 'OrtGetApiBase' not found

로그에 라이브러리를 복사 한 후:

2023.02.27 17:18:26.805 Scripts script ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1) loaded successfully
2023.02.27 17:18:27.124 ONNX    initialized [API version 1.14.0]

그리고 전문가 탭에 있습니다:

2023.02.27 17:18:27.151 ONNX.Price.Prediction (EURUSD,H1)       failed, OnnxRun error 5807
 
mytarmailS #:

MO는 유대인에 대한 공매도를 닫고 매수를 찾으라고 말합니다 ...

2-3 일 동안 상승 할 가능성이 높습니다.

음, 내가 주문한대로 ...

 
Renat Fatkhullin #:

클라우드 네트워크를 포함한 마트, 테스터에서도 사용할 수 있습니다.

ONNX 런투미는 오래된 시스템 라이브러리에 의존하지 않도록 재작성 및 재설계될 예정입니다.

ONNX 파일은 프로젝트에 쉽게 포함되며 EX5 파일 내에 암호화 및 압축됩니다. 단일 파일에서 깔끔한 로봇을 얻을 수 있습니다.



작동 스키마:

  1. 예를 들어 Python으로 모델을 학습시킵니다.
  2. onnx로 변환
  3. 로봇에 통합하여 사용(트레이닝은 사용할 수 없고 추론만 가능)

이해가 안 돼요
모델 폴링은 어떻게 하나요? 지금은 파이썬 텐서플로에서 폴링을 하고 있는데 어떻게 하나요?
 
Renat Fatkhullin #:

이제 사용할 수 있습니다:



model.onnx 생성, Python 반전 및 MQL5의 반전을 사용한 Python의 간단한 모델 트레이닝 내부.

어제 MT5 베타 버전에서 OnnxRun 함수에 작은 오류가 발생했는데, 내일 수정하여 업로드할 예정입니다.

이 프로젝트는 어디에 있나요? 어떻게 들어가나요?
 
Evgeny Dyuka #:
혼란스럽습니다.
모델을 어떻게 폴링하나요? 지금은 파이썬 텐서플로에서 폴링을 하고 있는데 어떻게 하나요?
에브게니 듀카 #:
이 프로젝트는 어디에 있나요? 어떻게 들어가나요?

편집기로 이동하여 하단 창 "공개 프로젝트"를 보면 "ONNX.Price.Prediction"이 표시됩니다.

프로젝트의 컨텍스트 메뉴에서 참여를 클릭합니다.


이 프로젝트에는 training Python 스크립트와 model.onnx에 준비된 모델이 모두 있습니다.

학습을 실행하려면 Python(예: 3.10)을 설치하고 패키지를 전달한 다음 MetaEditor에서 PricePredictionTraining.py 파일에서 직접 컴파일을 클릭하면 학습이 시작됩니다.

python.exe -m pip install --upgrade pip
pip install --upgrade tensorflow
pip install --upgrade pandas
pip install --upgrade scikit-learn
pip install --upgrade matplotlib
pip install --upgrade tqdm
pip install --upgrade metatrader5
pip install --upgrade onnx==1.12
pip install --upgrade tf2onnx



컴파일 시 PricePrediction.py 파일을 실행하여 예측을 실행할 수 있습니다:



참고로, MetaEditor는:

  • Visual Studio가 설치된 C++ 프로젝트 컴파일
  • 파이썬 프로그램 실행

컴파일러는 도구 -> 옵션 -> 컴파일러에서 구성할 수 있습니다:


