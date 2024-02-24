트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2931 1...292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938...3399 새 코멘트 [삭제] 2023.02.25 14:47 #29301 Mac 터미널(.dmg 패키지)에서 .onnx를 열 수 없습니다. [모델 생성 플래그 때문입니다. 현재 FILE_COMMON 플래그만 사용할 수 있습니다. 이 플래그를 사용하면 플랫폼의 공통 폴더인 \Common\Files\에서 모델 파일을 로드할 수 있습니다. 여기에는 터미널의 공통 폴더가 없어서(또는 검색을 잘못해서) 파일을 찾을 수 없다는 메시지가 표시됩니다. 그리고 플래그는 기능에서 필수입니다. 내일 가상화를 다운로드 한 다음 플레이하겠습니다 :) Evgeni Gavrilovi 2023.02.25 15:06 #29302 Maxim Dmitrievsky 터미널의 공통 폴더가 없거나 검색을 잘못해서 파일을 찾을 수 없다는 메시지가 표시됩니다. 내일 가상화를 다운로드 한 다음 플레이하겠습니다 :) 이 주제에 대한 새 기사를 게시 할 예정입니까? [삭제] 2023.02.25 15:22 #29303 Evgeni Gavrilovi #:주제에 대한 새 글을 게시할 예정인가요? 약간 복잡하지는 않지만 간단해 보입니다(Mac). 나중에 여기에 예제를 게시하겠습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.02.25 18:52 #29304 mytarmailS #: 모르겠어요... R 3.5를 사용하고 있습니다. 다른 사람들은 파이썬을 사용하고 있었습니다. 아무도 문제가 없었습니다. 파이썬을 사용하면 지금까지 설치되지 않는 유일한 패키지입니다. 하지만 R에서는 이전에 설치할 수 없었습니다. 오류 로그를 보내 주시면 도와 주시겠습니까? mytarmailS 2023.02.25 19:33 #29305 Aleksey Vyazmikin #:파이썬의 경우 지금까지 설치되지 않는 유일한 패키지입니다. 하지만 R에서는 지금까지 설치할 수 없었습니다. 오류 로그를 보내 주시면 도와 주시겠습니까? 저는 catbusta를 가지고 있지 않고 오래 전에 설치했기 때문에 도움을 드릴 수 없을 것 같습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.02.25 19:39 #29306 mytarmailS #: 캣버스타가 없고 오래 전에 설치했기 때문에 어떤 도움을 드릴 수 있을지 잘 모르겠습니다. 다음은 로그입니다. 무엇이 잘못되었는지 알아 내면 알려주세요. 파일: R_Error.txt 34 kb Aleksey Vyazmikin 2023.02.25 19:50 #29307 그리고 이것은 이미 파이썬에 대해 설치 프로그램이 말하는 내용입니다. mytarmailS 2023.02.25 20:04 #29308 Aleksey Vyazmikin #:설치 프로그램에서 파이썬에 대해 이렇게 말합니다. 오류에 대해 구글 검색을 해보셨나요? Aleksey Vyazmikin 2023.02.25 21:02 #29309 mytarmailS #: 구글에서 오류를 검색해 보셨나요? 저희가 찾은 해결책은 효과가 없었습니다. Aleksey Vyazmikin 2023.02.25 21:08 #29310 그건 그렇고, 제 10에도 파이썬을 넣었는데 같은 오류가 발생했습니다. 1...292429252926292729282929293029312932293329342935293629372938...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Mac 터미널(.dmg 패키지)에서 .onnx를 열 수 없습니다.
[모델 생성 플래그 때문입니다. 현재 FILE_COMMON 플래그만 사용할 수 있습니다. 이 플래그를 사용하면 플랫폼의 공통 폴더인 \Common\Files\에서 모델 파일을 로드할 수 있습니다.
여기에는 터미널의 공통 폴더가 없어서(또는 검색을 잘못해서) 파일을 찾을 수 없다는 메시지가 표시됩니다.
그리고 플래그는 기능에서 필수입니다.
내일 가상화를 다운로드 한 다음 플레이하겠습니다 :)
이 주제에 대한 새 기사를 게시 할 예정입니까?
약간 복잡하지는 않지만 간단해 보입니다(Mac).
나중에 여기에 예제를 게시하겠습니다.
모르겠어요...
파이썬을 사용하면 지금까지 설치되지 않는 유일한 패키지입니다. 하지만 R에서는 이전에 설치할 수 없었습니다.
오류 로그를 보내 주시면 도와 주시겠습니까?
캣버스타가 없고 오래 전에 설치했기 때문에 어떤 도움을 드릴 수 있을지 잘 모르겠습니다.
다음은 로그입니다. 무엇이 잘못되었는지 알아 내면 알려주세요.
그리고 이것은 이미 파이썬에 대해 설치 프로그램이 말하는 내용입니다.
저희가 찾은 해결책은 효과가 없었습니다.