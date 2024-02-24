트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2931

Mac 터미널(.dmg 패키지)에서 .onnx를 열 수 없습니다.

[모델 생성 플래그 때문입니다. 현재 FILE_COMMON 플래그만 사용할 수 있습니다. 이 플래그를 사용하면 플랫폼의 공통 폴더인 \Common\Files\에서 모델 파일을 로드할 수 있습니다.

여기에는 터미널의 공통 폴더가 없어서(또는 검색을 잘못해서) 파일을 찾을 수 없다는 메시지가 표시됩니다.

그리고 플래그는 기능에서 필수입니다.

내일 가상화를 다운로드 한 다음 플레이하겠습니다 :)

 
Maxim Dmitrievsky 터미널의 공통 폴더가 없거나 검색을 잘못해서 파일을 찾을 수 없다는 메시지가 표시됩니다.

내일 가상화를 다운로드 한 다음 플레이하겠습니다 :)

이 주제에 대한 새 기사를 게시 할 예정입니까?

Evgeni Gavrilovi #:

주제에 대한 새 글을 게시할 예정인가요?

약간 복잡하지는 않지만 간단해 보입니다(Mac).

나중에 여기에 예제를 게시하겠습니다.

 
mytarmailS #:
모르겠어요...
R 3.5를 사용하고 있습니다.
다른 사람들은 파이썬을 사용하고 있었습니다.
아무도 문제가 없었습니다.

파이썬을 사용하면 지금까지 설치되지 않는 유일한 패키지입니다. 하지만 R에서는 이전에 설치할 수 없었습니다.

오류 로그를 보내 주시면 도와 주시겠습니까?

 
Aleksey Vyazmikin #:

파이썬의 경우 지금까지 설치되지 않는 유일한 패키지입니다. 하지만 R에서는 지금까지 설치할 수 없었습니다.

오류 로그를 보내 주시면 도와 주시겠습니까?

저는 catbusta를 가지고 있지 않고 오래 전에 설치했기 때문에 도움을 드릴 수 없을 것 같습니다.
 
mytarmailS #:
캣버스타가 없고 오래 전에 설치했기 때문에 어떤 도움을 드릴 수 있을지 잘 모르겠습니다.

다음은 로그입니다. 무엇이 잘못되었는지 알아 내면 알려주세요.

파일:
R_Error.txt  34 kb
 

그리고 이것은 이미 파이썬에 대해 설치 프로그램이 말하는 내용입니다.


 
Aleksey Vyazmikin #:

설치 프로그램에서 파이썬에 대해 이렇게 말합니다.

오류에 대해 구글 검색을 해보셨나요?
 
mytarmailS #:
구글에서 오류를 검색해 보셨나요?

저희가 찾은 해결책은 효과가 없었습니다.

 
그건 그렇고, 제 10에도 파이썬을 넣었는데 같은 오류가 발생했습니다.
