트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2937 1...293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944...3399 새 코멘트 Evgeny Dyuka 2023.02.27 20:07 #29361 Renat Fatkhullin #:편집기로 이동하여 하단 창에서 "공개 프로젝트"를 찾으면 "ONNX.Price.Prediction"을 볼 수 있습니다. 고마워요, 매우 흥미롭네요. 하지만 공유 프로젝트가 비어 있는데 어떻게 채우나요? Aleksey Nikolayev 2023.02.27 20:37 #29362 Evgeny Dyuka #:고마워요, 아주 흥미롭네요. 하지만 공유 프로젝트가 비어 있는데 어떻게 채우나요? RTFM Evgeny Dyuka 2023.02.27 20:45 #29363 Aleksey Nikolayev #:RTFM 👍 Evgeny Dyuka 2023.02.27 20:53 #29364 Aleksey Nikolayev #:RTFM 이제 ONNX 폴더가 나타나지만 비어 있습니다. Aleksey Nikolayev 2023.02.27 21:09 #29365 Evgeny Dyuka #:이제 ONNX 폴더가 나타나지만 비어 있습니다. 프로젝트에 참여하려면 "참여"를 클릭합니다. 그러면 "공유 프로젝트" 아래에 나타납니다. 그런 다음 프로젝트의 컨텍스트 메뉴에서 " 리포지토리에서 업데이트 받기" 를 클릭하여 컴퓨터에 다운로드합니다. Mikhail Mishanin 2023.02.28 03:33 #29366 Renat Fatkhullin #:이제 사용할 수 있습니다: model.onnx 생성, Python 반전 및 MQL5의 반전을 사용한 Python의 간단한 모델 트레이닝 내부. 어제 MT5 베타 버전에서 OnnxRun 함수에 작은 오류가 발생했는데, 내일 수정하여 업로드할 예정입니다. 2023.02.28 05:27:35.269 저장소 'ONNX.Price.Prediction' 프로젝트에 성공적으로 참여했습니다. 2023.02.28 05:27:56.191 Storage MQL5 스토리지 활성화됨 2023.02.28 05:27:56.191 Storage MQL5 체크 아웃 시작 2023.02.28 05:27:56.635 Storage 요청된 SVN 파일시스템(720003)을 찾을 수 없습니다. 2023.02.28 05:28:32.432 Storage 소유자 MQL5 스토리지가 'dinpae@gmail.com'임, MQL5 계정을 변경하세요. 무슨 뜻인가요? 연결할 수 없습니다. 2023.02.28 05:36:25.147 Storage 소유자 MQL5 저장소가 'dinpae@gmail.com'이므로 MQL5 계정을 변경하세요. Проекты и MQL5 Storage - Справка по MetaEditor www.metatrader5.com MQL5 Storage — это персональное онлайн-хранилище исходных кодов на MQL4/MQL5. Оно интегрировано в MetaEditor: вы можете сохранять и получать данных... Machine learning in trading: How to Start with ASCTrend system Evgeny Dyuka 2023.02.28 08:57 #29367 Aleksey Nikolayev #: 프로젝트에 참여하려면 "참여"를 클릭합니다. 그 후 "공유 프로젝트" 섹션에 나타납니다. 그런 다음 프로젝트의 컨텍스트 메뉴에서 "저장소에서 업데이트 받기" 를 클릭하여 컴퓨터에 다운로드합니다. 고맙지만 작동하지 않습니다. 그런 다음 프로젝트의 컨텍스트 메뉴에서 " 리포지토리에서 업데이트 받기" 를 클릭하여 컴퓨터에 다운로드하세요. 프로젝트의 컨텍스트 메뉴에 " 리포지토리에서 업데이트 받기"가 없습니다. 그리고 다른 10곳을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭했는데 아무것도 없습니다. Roman Kutemov 2023.02.28 09:48 #29368 AI 전문가,누군가 가격 예측이 아닌 마니 및 위험 관리에 네트워크를 적용하려고 시도했을 수도 있습니다.이 주제에서 어떤 유형의 네트워크를 사용할 수 있나요? mytarmailS 2023.02.28 10:03 #29369 Roman Kutemov #: AI 전문가,누군가 가격 예측이 아닌 마니 및 위험 관리에 네트워크를 적용하려고 시도했을 수도 있습니다.이 주제에 대해 어떤 유형의 네트워크를 사용할 수 있나요? 일반 네트워크를 사용할 수 있습니다.유전적 알고리즘과 같은 최적화 알고리즘으로 훈련하기만 하면 됩니다.네트워크에 관한 내용이 아니라 최적화 알고리즘과 적합도 함수 작성에 관한 내용을 읽어야 합니다. Aleksey Nikolayev 2023.02.28 10:45 #29370 Evgeny Dyuka #:고맙지만 작동하지 않습니다. 그런 다음 프로젝트 컨텍스트 메뉴 에서 " 저장소에서 업데이트 받기" 를 클릭하여 컴퓨터에 다운로드하세요. 프로젝트 컨텍스트 메뉴에 " 저장소에서 업데이트 받기" 가 없습니다. 그리고 다른 10곳을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭했는데 아무것도 없습니다. 프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 다음과 같이 표시되어야 합니다: 1...293029312932293329342935293629372938293929402941294229432944...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
편집기로 이동하여 하단 창에서 "공개 프로젝트"를 찾으면 "ONNX.Price.Prediction"을 볼 수 있습니다.
고마워요, 매우 흥미롭네요.
하지만 공유 프로젝트가 비어 있는데 어떻게 채우나요?
고마워요, 아주 흥미롭네요.
하지만 공유 프로젝트가 비어 있는데 어떻게 채우나요?
RTFM
RTFM
👍
RTFM
이제 ONNX 폴더가 나타나지만 비어 있습니다.
이제 ONNX 폴더가 나타나지만 비어 있습니다.
이제 사용할 수 있습니다:
model.onnx 생성, Python 반전 및 MQL5의 반전을 사용한 Python의 간단한 모델 트레이닝 내부.
어제 MT5 베타 버전에서 OnnxRun 함수에 작은 오류가 발생했는데, 내일 수정하여 업로드할 예정입니다.
2023.02.28 05:27:35.269 저장소 'ONNX.Price.Prediction' 프로젝트에 성공적으로 참여했습니다.
2023.02.28 05:27:56.191 Storage MQL5 스토리지 활성화됨
2023.02.28 05:27:56.191 Storage MQL5 체크 아웃 시작
2023.02.28 05:27:56.635 Storage 요청된 SVN 파일시스템(720003)을 찾을 수 없습니다.
2023.02.28 05:28:32.432 Storage 소유자 MQL5 스토리지가 'dinpae@gmail.com'임, MQL5 계정을 변경하세요.
무슨 뜻인가요? 연결할 수 없습니다.
2023.02.28 05:36:25.147 Storage 소유자 MQL5 저장소가 'dinpae@gmail.com'이므로 MQL5 계정을 변경하세요.
프로젝트에 참여하려면 "참여"를 클릭합니다. 그 후 "공유 프로젝트" 섹션에 나타납니다. 그런 다음 프로젝트의 컨텍스트 메뉴에서 "저장소에서 업데이트 받기" 를 클릭하여 컴퓨터에 다운로드합니다.
고맙지만 작동하지 않습니다.
그런 다음 프로젝트의 컨텍스트 메뉴에서 " 리포지토리에서 업데이트 받기" 를 클릭하여 컴퓨터에 다운로드하세요.
프로젝트의 컨텍스트 메뉴에 " 리포지토리에서 업데이트 받기"가 없습니다.
그리고 다른 10곳을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭했는데 아무것도 없습니다.
AI 전문가,
고맙지만 작동하지 않습니다.
그런 다음 프로젝트 컨텍스트 메뉴 에서 " 저장소에서 업데이트 받기" 를 클릭하여 컴퓨터에 다운로드하세요.
프로젝트 컨텍스트 메뉴에 " 저장소에서 업데이트 받기" 가 없습니다.
그리고 다른 10곳을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭했는데 아무것도 없습니다.
프로젝트 이름을 마우스 오른쪽 버튼으로 클릭합니다. 다음과 같이 표시되어야 합니다: