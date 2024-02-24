트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2917 1...291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2023.02.06 11:03 #29161 Aleksey Nikolayev #:닉네임이 차단된 경우처럼 검게 표시되고 [삭제됨]으로 대체되지 않습니다. 차단은 9일에서 13일 사이 어딘가에서 이루어졌습니다. (마지막 댓글을 찾아보세요)) ) 곧 돌아올 겁니다. 그가 돌아올지 여부가 문제입니다. 바라건대, 그가 없으면 토픽 포크가 자주 발생했으면 좋겠네요))))) mytarmailS 2023.02.17 08:40 #29162 알고리즘화할 수 없는 것을 알고리즘화할 수 있는 일종의 생활 해킹입니다, 설명할 수 없는 것, 눈으로 보는 것, 뇌가 이해하는 것, 하지만 코드로 설명할 수 없는 것을 코드로 변환할 수 있는 일종의 라이프 핵입니다. 예를 들어 가격이 있습니다. 충분한 경험을 가진 트레이더는 차트에 BSP의 레벨을 표시할 수 있으며, 종종 꽤 정확하게 표시할 수 있습니다, 이렇게요. 그것은 마치 다른 움직임의 시작과 첫 번째 움직임을 분리하는 것처럼 우리의 눈은 그것을보고 우리의 뇌는 그것을 이해하지만 알고리즘을 작성하는 것은 의문의 여지가 없으며 항상 불완전하고 정확하지 않으며 작동하지 않습니다... 성공적인 수동 거래자가 자신의 TS를 알고리즘으로 작성할 수 없다는 것과 같은 이야기이며 항상 설명에 부정확성과 불완전 성이 있습니다 (심지어 자신에게도). 그러나 데이터를 올바르게 준비하고 데이터를 올바르게 클러스터링하면 인간의 두뇌가 차트에서 보는 것과 유사한 것을 얻을 수 있습니다..... 보시다시피, 알고리즘은 가격을 구역/클러스터/상태로 나누었습니다... 컬러 영역은 클러스터, 흰색 영역은 알고리즘이 노이즈로 간주하는 것.... 이제 가장 흥미로운 것은 위의 두 번째 그림에서 PD / SP 수준은 무엇입니까? 이는 한 클러스터에서 다른 클러스터로(한 상태에서 다른 상태로) 전환되는 영역입니다. 눈에 보이지는 않지만 직관적으로 이해할 수 있으며, 이제 이를 알고리즘화할 수 있습니다. 그리고 이 그림에서뿐만 아니라 항상 작동한다는 사실을 잊고 있었습니다. 5자리 감지 Hodrick-Prescott 필터 코딩 도움말 Aleksey Vyazmikin 2023.02.17 09:57 #29163 mytarmailS #:알고리즘화할 수 없는 것을 알고리즘화할 수 있는 일종의 생활 해킹입니다, 설명할 수 없는 것, 눈으로 보고 뇌는 이해하지만 일반적인 코드로는 설명할 수 없는 것을 코드로 바꾸는 것.... ... 그러나 데이터를 올바르게 준비하고 데이터를 올바르게 클러스터링하면 인간의 두뇌가 그래프에서 보는 것과 유사한 것을 얻을 수 있습니다.... "올바르게"어떻게? 어떤 종류의 클러스터링? 클러스터를 식별하려면 클러스터의 형성에 대한 정보가 필요하기 때문에 하나의 막대에서 상태에서 상태로 어떻게 전환합니까? Aleksei Kuznetsov 2023.02.17 10:43 #29164 나무 모델링을 하고 있기 때문에 닉네임이 주 활동과 일치하도록 엘리바리우스에서 우드맨으로 이름을 바꿨습니다. mytarmailS 2023.02.17 10:54 #29165 Aleksey Vyazmikin #:"어떻게요? 어떤 종류의 클러스터링인가요? 클러스터 식별에는 클러스터 형성에 대한 정보가 필요하므로 단일 막대에서 상태 간에 어떻게 전환할 수 있나요? PM에 작성 Vladimir Perervenko 2023.02.17 11:24 #29166 Forester #: 나무 모델링을 하고 있기 때문에 제 닉네임이 제 주 활동과 일치하도록 엘리바리우스에서 포레스터로 이름을 바꿨습니다. 포레스터와 같은 이름의 멋진 패키지가 있습니다. 관심 있으신가요? mytarmailS 2023.02.17 11:48 #29167 그러면 내 이름을 R_fanat으로 바꿔야 합니다)))) Aleksei Kuznetsov 2023.02.17 12:02 #29168 Vladimir Perervenko #:같은 이름의 포레스터라는 멋진 패키지가 있습니다. 관심이 있으실 겁니다. 저만의 숲이 있거든요. 장점은 실험을 위해 코드의 모든 것을 변경할 수 있다는 것입니다. 그래서 다른 사람의 숲이나 흉상을 보지 않습니다. 뭔가 획기적인 것이 나타나지 않는 한 말이죠. 하지만 나무는 단순해서 새로운 것을 생각해 내기가 어렵습니다. mytarmailS 2023.02.17 12:11 #29169 Forester #: 저에게는 저만의 숲이 있습니다. 장점은 코드의 모든 것을 변경하여 실험할 수 있다는 것입니다. 무슨 소용이 있을까요? 필요한 모든 매개변수는 이미 패키지에 포함되어 있으며 변경할 수 있습니다. Aleksei Kuznetsov 2023.02.17 12:25 #29170 mytarmailS #:무슨 소용이 있을까요? 필요한 모든 매개변수는 이미 패키지에 포함되어 있으며 변경할 수 있습니다. (거래에는) 거의 사용되지 않지만 실험할 여지가 더 많습니다. 1...291029112912291329142915291629172918291929202921292229232924...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
닉네임이 차단된 경우처럼 검게 표시되고 [삭제됨]으로 대체되지 않습니다.
차단은 9일에서 13일 사이 어딘가에서 이루어졌습니다. (마지막 댓글을 찾아보세요)) ) 곧 돌아올 겁니다. 그가 돌아올지 여부가 문제입니다. 바라건대, 그가 없으면 토픽 포크가 자주 발생했으면 좋겠네요)))))
알고리즘화할 수 없는 것을 알고리즘화할 수 있는 일종의 생활 해킹입니다,
설명할 수 없는 것, 눈으로 보는 것, 뇌가 이해하는 것, 하지만 코드로 설명할 수 없는 것을 코드로 변환할 수 있는 일종의 라이프 핵입니다.
예를 들어 가격이 있습니다.
충분한 경험을 가진 트레이더는 차트에 BSP의 레벨을 표시할 수 있으며, 종종 꽤 정확하게 표시할 수 있습니다,
이렇게요.
그것은 마치 다른 움직임의 시작과 첫 번째 움직임을 분리하는 것처럼 우리의 눈은 그것을보고 우리의 뇌는 그것을 이해하지만 알고리즘을 작성하는 것은 의문의 여지가 없으며 항상 불완전하고 정확하지 않으며 작동하지 않습니다... 성공적인 수동 거래자가 자신의 TS를 알고리즘으로 작성할 수 없다는 것과 같은 이야기이며 항상 설명에 부정확성과 불완전 성이 있습니다 (심지어 자신에게도).
그러나 데이터를 올바르게 준비하고 데이터를 올바르게 클러스터링하면 인간의 두뇌가 차트에서 보는 것과 유사한 것을 얻을 수 있습니다.....
보시다시피, 알고리즘은 가격을 구역/클러스터/상태로 나누었습니다...
컬러 영역은 클러스터, 흰색 영역은 알고리즘이 노이즈로 간주하는 것....
이제 가장 흥미로운 것은 위의 두 번째 그림에서 PD / SP 수준은 무엇입니까? 이는 한 클러스터에서 다른 클러스터로(한 상태에서 다른 상태로) 전환되는 영역입니다.
눈에 보이지는 않지만 직관적으로 이해할 수 있으며, 이제 이를 알고리즘화할 수 있습니다.
그리고 이 그림에서뿐만 아니라 항상 작동한다는 사실을 잊고 있었습니다.
"올바르게"어떻게? 어떤 종류의 클러스터링? 클러스터를 식별하려면 클러스터의 형성에 대한 정보가 필요하기 때문에 하나의 막대에서 상태에서 상태로 어떻게 전환합니까?
PM에 작성
나무 모델링을 하고 있기 때문에 제 닉네임이 제 주 활동과 일치하도록 엘리바리우스에서 포레스터로 이름을 바꿨습니다.
포레스터와 같은 이름의 멋진 패키지가 있습니다. 관심 있으신가요?
저에게는 저만의 숲이 있습니다. 장점은 코드의 모든 것을 변경하여 실험할 수 있다는 것입니다.
무슨 소용이 있을까요?
필요한 모든 매개변수는 이미 패키지에 포함되어 있으며 변경할 수 있습니다.
