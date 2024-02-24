트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2917

Aleksey Nikolayev #:

닉네임이 차단된 경우처럼 검게 표시되고 [삭제됨]으로 대체되지 않습니다.

차단은 9일에서 13일 사이 어딘가에서 이루어졌습니다. (마지막 댓글을 찾아보세요)) ) 곧 돌아올 겁니다. 그가 돌아올지 여부가 문제입니다. 바라건대, 그가 없으면 토픽 포크가 자주 발생했으면 좋겠네요)))))

 

알고리즘화할 수 없는 것을 알고리즘화할 수 있는 일종의 생활 해킹입니다,

설명할 수 없는 것, 눈으로 보는 것, 뇌가 이해하는 것, 하지만 코드로 설명할 수 없는 것을 코드로 변환할 수 있는 일종의 라이프 핵입니다.


예를 들어 가격이 있습니다.

충분한 경험을 가진 트레이더는 차트에 BSP의 레벨을 표시할 수 있으며, 종종 꽤 정확하게 표시할 수 있습니다,

이렇게요.

그것은 마치 다른 움직임의 시작과 첫 번째 움직임을 분리하는 것처럼 우리의 눈은 그것을보고 우리의 뇌는 그것을 이해하지만 알고리즘을 작성하는 것은 의문의 여지가 없으며 항상 불완전하고 정확하지 않으며 작동하지 않습니다... 성공적인 수동 거래자가 자신의 TS를 알고리즘으로 작성할 수 없다는 것과 같은 이야기이며 항상 설명에 부정확성과 불완전 성이 있습니다 (심지어 자신에게도).


그러나 데이터를 올바르게 준비하고 데이터를 올바르게 클러스터링하면 인간의 두뇌가 차트에서 보는 것과 유사한 것을 얻을 수 있습니다.....


보시다시피, 알고리즘은 가격을 구역/클러스터/상태로 나누었습니다...

컬러 영역은 클러스터, 흰색 영역은 알고리즘이 노이즈로 간주하는 것....

이제 가장 흥미로운 것은 위의 두 번째 그림에서 PD / SP 수준은 무엇입니까? 이는 한 클러스터에서 다른 클러스터로(한 상태에서 다른 상태로) 전환되는 영역입니다.


눈에 보이지는 않지만 직관적으로 이해할 수 있으며, 이제 이를 알고리즘화할 수 있습니다.


그리고 이 그림에서뿐만 아니라 항상 작동한다는 사실을 잊고 있었습니다.

 
mytarmailS #:

...

그러나 데이터를 올바르게 준비하고 데이터를 올바르게 클러스터링하면 인간의 두뇌가 그래프에서 보는 것과 유사한 것을 얻을 수 있습니다....

"올바르게"어떻게? 어떤 종류의 클러스터링? 클러스터를 식별하려면 클러스터의 형성에 대한 정보가 필요하기 때문에 하나의 막대에서 상태에서 상태로 어떻게 전환합니까?

 
나무 모델링을 하고 있기 때문에 닉네임이 주 활동과 일치하도록 엘리바리우스에서 우드맨으로 이름을 바꿨습니다.
 
Aleksey Vyazmikin #:

"어떻게요? 어떤 종류의 클러스터링인가요? 클러스터 식별에는 클러스터 형성에 대한 정보가 필요하므로 단일 막대에서 상태 간에 어떻게 전환할 수 있나요?

PM에 작성

 
Forester #:
나무 모델링을 하고 있기 때문에 제 닉네임이 제 주 활동과 일치하도록 엘리바리우스에서 포레스터로 이름을 바꿨습니다.

포레스터와 같은 이름의 멋진 패키지가 있습니다. 관심 있으신가요?

 
그러면 내 이름을 R_fanat으로 바꿔야 합니다))))
 
Vladimir Perervenko #:

같은 이름의 포레스터라는 멋진 패키지가 있습니다. 관심이 있으실 겁니다.

저만의 숲이 있거든요. 장점은 실험을 위해 코드의 모든 것을 변경할 수 있다는 것입니다. 그래서 다른 사람의 숲이나 흉상을 보지 않습니다. 뭔가 획기적인 것이 나타나지 않는 한 말이죠. 하지만 나무는 단순해서 새로운 것을 생각해 내기가 어렵습니다.
 
Forester #:
저에게는 저만의 숲이 있습니다. 장점은 코드의 모든 것을 변경하여 실험할 수 있다는 것입니다.

무슨 소용이 있을까요?

필요한 모든 매개변수는 이미 패키지에 포함되어 있으며 변경할 수 있습니다.

 
mytarmailS #:

무슨 소용이 있을까요?

필요한 모든 매개변수는 이미 패키지에 포함되어 있으며 변경할 수 있습니다.

(거래에는) 거의 사용되지 않지만 실험할 여지가 더 많습니다.
