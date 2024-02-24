트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2918

존 시몬스 르네상스 제공
팀은 멘션이 긍정적이든, 부정적이든, 루머에 불과하든 상관없이 뉴스 피드에서 기업이 언급된 횟수라는 매우 간단한 정량적 지표를 적용하여 예측 알고리즘을 개선했습니다.
 
Valeriy Yastremskiy 뉴스 피드에서 기업이 언급된 횟수라는 매우 간단한 정량적 지표를 적용하여 예측 알고리즘을 개선했습니다.

2000년까지 매년 1테라바이트의 데이터, 8000개의 도구가 수집되고 분석되었습니다. 뉴스, 신문 기사 등 평가할 수 있는 모든 것이 분석되었습니다. 그리고 2000년에는 직원 수는 140명이었습니다.

 
알고리즘화할 수 없는 것을 알고리즘화할 수 있는 일종의 생활 해킹입니다,

설명할 수 없는 것, 눈으로 보고 뇌는 이해하지만 일반적인 코드로는 설명할 수 없는 것을 코드로 바꾸는 것....

예를 들어 회귀 등을 통해 채널을 구축하는 등 모든 기술적 분석을 수행 할 수도 있으며 10 줄의 전체 코드를 완전히 자동으로 수행 할 수 있습니다 )))).


R은 세계 최고의 언어입니다! :)

 
예를 들어 회귀 등을 통해 채널을 구축하는 등 모든 기술적 분석을 수행할 수도 있으며, 10줄의 전체 코드를 기계에서 완전히 수행할 수도 있습니다)))))


R은 세계 최고의 언어입니다! :)

언어에 대한 비공개 채팅방을 개설하면 가입할게요. 팔로워가 몇 명 더 생길 것 같아요. 수다도 없고, 말다툼도 없습니다. 구체적인 코드 개선 등에 대해 논의할 수 있습니다.

 
예를 들어 회귀 등을 통해 채널을 구축하는 등 모든 기술적 분석을 수행할 수도 있으며, 10줄의 전체 코드를 기계에서 완전히 수행할 수도 있습니다)))))


R은 세계 최고의 언어입니다! :)

모든 과거 데이터는 어떤 로직으로도 분석할 수 있습니다.

한 발 앞선 시장 이미지를 만들어 보시면 여러분과 소통하고 싶습니다.

 
모든 기록 데이터는 어떤 로직으로도 분석할 수 있습니다.

한 발 앞선 시장 이미지를 만들어 보시면 여러분과 소통하고 싶습니다.

이 특별한 기술의 가치는 사람처럼 차트를 조각으로 나눌 수 있고, 그 조각으로 원하는 모든 것을 할 수 있다는 것입니다.

 
이 특정 기술의 가치는 사람처럼 그래프를 조각으로 나눌 수 있고, 이 조각으로 원하는 모든 것을 할 수 있다는 것입니다.

여러분은 아직 미래 그래프를 분할할 수 있는 능력이 없습니다. 제가 무슨 말을 하는지 이해하지도 못하시네요.

 
당신은 아직 미래를 나눌 능력이 없습니다. 넌 내가 무슨 말을 하는지 이해도 못하잖아.

이해가 안 되면 설명해줘요.

모든 사람은 자신의 관점에서 악기를 봅니다.
 
죄송합니다. 장문의 글을 작성하다가 실수로 새로 고침을 눌렀습니다. 순식간에 사라져 버렸네요. 안타깝네요. 며칠 동안 바쁠 것 같습니다.
 
보시다시피 알고리즘은 가격을 구역/클러스터/상태로 나누었습니다...

컬러 영역은 클러스터, 흰색 영역은 알고리즘이 노이즈로 간주하는 것....

이제 가장 흥미로운 것은 위의 두 번째 그림에서 PD/SP 레벨이 무엇인가요? 이것은 한 클러스터에서 다른 클러스터로(한 상태에서 다른 상태로) 전환되는 영역입니다.


눈에 보이지는 않지만 직관적으로 이해할 수 있으며, 이제 이를 알고리즘화할 수 있습니다.


그리고 이 한 장의 사진뿐만 아니라 항상 작동한다는 사실을 잊고 있었습니다.

약 2~3년 전, 이 스레드에서 저는 일별 막대와 같은 대규모 TF의 기록을 클러스터로 나누자고 제안한 적이 있습니다. 그런 다음 특징적인 클러스터를 그룹으로 선택(클러스터링)하자는 것이었습니다. 그런 다음 소규모 TF의 각 그룹에 대해 5M이라고 가정하면 일반적으로 가장 최적의 거래 시스템을 선택하고, 찾고, 발명하고, 만들 수 있습니다.

새 시세 거래는 다음과 같습니다:

1. 현재 클러스터와 그룹에 속한 클러스터가 인식됩니다.

2. 최적의 TS가 시작됩니다.

3. 클러스터가 종료된 것으로 진단되면 다음 클러스터가 확인될 때까지 거래가 중지됩니다.

