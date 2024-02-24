트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2918 1...291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2023.02.17 17:10 #29171 존 시몬스 르네상스 제공팀은 멘션이 긍정적이든, 부정적이든, 루머에 불과하든 상관없이 뉴스 피드에서 기업이 언급된 횟수라는 매우 간단한 정량적 지표를 적용하여 예측 알고리즘을 개선했습니다. Valeriy Yastremskiy 2023.02.17 17:33 #29172 Valeriy Yastremskiy 뉴스 피드에서 기업이 언급된 횟수라는 매우 간단한 정량적 지표를 적용하여 예측 알고리즘을 개선했습니다. 2000년까지 매년 1테라바이트의 데이터, 8000개의 도구가 수집되고 분석되었습니다. 뉴스, 신문 기사 등 평가할 수 있는 모든 것이 분석되었습니다. 그리고 2000년에는 직원 수는 140명이었습니다. mytarmailS 2023.02.18 15:12 #29173 mytarmailS #:알고리즘화할 수 없는 것을 알고리즘화할 수 있는 일종의 생활 해킹입니다, 설명할 수 없는 것, 눈으로 보고 뇌는 이해하지만 일반적인 코드로는 설명할 수 없는 것을 코드로 바꾸는 것.... 예를 들어 회귀 등을 통해 채널을 구축하는 등 모든 기술적 분석을 수행 할 수도 있으며 10 줄의 전체 코드를 완전히 자동으로 수행 할 수 있습니다 )))). R은 세계 최고의 언어입니다! :) Vladimir Perervenko 2023.02.18 16:18 #29174 mytarmailS #:예를 들어 회귀 등을 통해 채널을 구축하는 등 모든 기술적 분석을 수행할 수도 있으며, 10줄의 전체 코드를 기계에서 완전히 수행할 수도 있습니다))))) R은 세계 최고의 언어입니다! :) 언어에 대한 비공개 채팅방을 개설하면 가입할게요. 팔로워가 몇 명 더 생길 것 같아요. 수다도 없고, 말다툼도 없습니다. 구체적인 코드 개선 등에 대해 논의할 수 있습니다. Uladzimir Izerski 2023.02.18 17:36 #29175 mytarmailS #:예를 들어 회귀 등을 통해 채널을 구축하는 등 모든 기술적 분석을 수행할 수도 있으며, 10줄의 전체 코드를 기계에서 완전히 수행할 수도 있습니다))))) R은 세계 최고의 언어입니다! :) 모든 과거 데이터는 어떤 로직으로도 분석할 수 있습니다. 한 발 앞선 시장 이미지를 만들어 보시면 여러분과 소통하고 싶습니다. mytarmailS 2023.02.18 17:43 #29176 Uladzimir Izerski #:모든 기록 데이터는 어떤 로직으로도 분석할 수 있습니다. 한 발 앞선 시장 이미지를 만들어 보시면 여러분과 소통하고 싶습니다. 이 특별한 기술의 가치는 사람처럼 차트를 조각으로 나눌 수 있고, 그 조각으로 원하는 모든 것을 할 수 있다는 것입니다. Uladzimir Izerski 2023.02.18 20:33 #29177 mytarmailS #:이 특정 기술의 가치는 사람처럼 그래프를 조각으로 나눌 수 있고, 이 조각으로 원하는 모든 것을 할 수 있다는 것입니다. 여러분은 아직 미래 그래프를 분할할 수 있는 능력이 없습니다. 제가 무슨 말을 하는지 이해하지도 못하시네요. mytarmailS 2023.02.18 20:47 #29178 Uladzimir Izerski #:당신은 아직 미래를 나눌 능력이 없습니다. 넌 내가 무슨 말을 하는지 이해도 못하잖아. 이해가 안 되면 설명해줘요. 모든 사람은 자신의 관점에서 악기를 봅니다. Uladzimir Izerski 2023.02.18 21:02 #29179 죄송합니다. 장문의 글을 작성하다가 실수로 새로 고침을 눌렀습니다. 순식간에 사라져 버렸네요. 안타깝네요. 며칠 동안 바쁠 것 같습니다. sibirqk 2023.02.19 04:44 #29180 mytarmailS #: 보시다시피 알고리즘은 가격을 구역/클러스터/상태로 나누었습니다... 컬러 영역은 클러스터, 흰색 영역은 알고리즘이 노이즈로 간주하는 것.... 이제 가장 흥미로운 것은 위의 두 번째 그림에서 PD/SP 레벨이 무엇인가요? 이것은 한 클러스터에서 다른 클러스터로(한 상태에서 다른 상태로) 전환되는 영역입니다. 눈에 보이지는 않지만 직관적으로 이해할 수 있으며, 이제 이를 알고리즘화할 수 있습니다. 그리고 이 한 장의 사진뿐만 아니라 항상 작동한다는 사실을 잊고 있었습니다. 약 2~3년 전, 이 스레드에서 저는 일별 막대와 같은 대규모 TF의 기록을 클러스터로 나누자고 제안한 적이 있습니다. 그런 다음 특징적인 클러스터를 그룹으로 선택(클러스터링)하자는 것이었습니다. 그런 다음 소규모 TF의 각 그룹에 대해 5M이라고 가정하면 일반적으로 가장 최적의 거래 시스템을 선택하고, 찾고, 발명하고, 만들 수 있습니다. 새 시세 거래는 다음과 같습니다: 1. 현재 클러스터와 그룹에 속한 클러스터가 인식됩니다. 2. 최적의 TS가 시작됩니다. 3. 클러스터가 종료된 것으로 진단되면 다음 클러스터가 확인될 때까지 거래가 중지됩니다. Linux의 MT5 및 MQL5 Mt4 지원 종료. 디지털 필터를 기반으로 한 1...291129122913291429152916291729182919292029212922292329242925...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
2000년까지 매년 1테라바이트의 데이터, 8000개의 도구가 수집되고 분석되었습니다. 뉴스, 신문 기사 등 평가할 수 있는 모든 것이 분석되었습니다. 그리고 2000년에는 직원 수는 140명이었습니다.
알고리즘화할 수 없는 것을 알고리즘화할 수 있는 일종의 생활 해킹입니다,
설명할 수 없는 것, 눈으로 보고 뇌는 이해하지만 일반적인 코드로는 설명할 수 없는 것을 코드로 바꾸는 것....
예를 들어 회귀 등을 통해 채널을 구축하는 등 모든 기술적 분석을 수행 할 수도 있으며 10 줄의 전체 코드를 완전히 자동으로 수행 할 수 있습니다 )))).
R은 세계 최고의 언어입니다! :)
언어에 대한 비공개 채팅방을 개설하면 가입할게요. 팔로워가 몇 명 더 생길 것 같아요. 수다도 없고, 말다툼도 없습니다. 구체적인 코드 개선 등에 대해 논의할 수 있습니다.
모든 과거 데이터는 어떤 로직으로도 분석할 수 있습니다.
한 발 앞선 시장 이미지를 만들어 보시면 여러분과 소통하고 싶습니다.
이 특별한 기술의 가치는 사람처럼 차트를 조각으로 나눌 수 있고, 그 조각으로 원하는 모든 것을 할 수 있다는 것입니다.
여러분은 아직 미래 그래프를 분할할 수 있는 능력이 없습니다. 제가 무슨 말을 하는지 이해하지도 못하시네요.
보시다시피 알고리즘은 가격을 구역/클러스터/상태로 나누었습니다...
컬러 영역은 클러스터, 흰색 영역은 알고리즘이 노이즈로 간주하는 것....
이제 가장 흥미로운 것은 위의 두 번째 그림에서 PD/SP 레벨이 무엇인가요? 이것은 한 클러스터에서 다른 클러스터로(한 상태에서 다른 상태로) 전환되는 영역입니다.
눈에 보이지는 않지만 직관적으로 이해할 수 있으며, 이제 이를 알고리즘화할 수 있습니다.
그리고 이 한 장의 사진뿐만 아니라 항상 작동한다는 사실을 잊고 있었습니다.
약 2~3년 전, 이 스레드에서 저는 일별 막대와 같은 대규모 TF의 기록을 클러스터로 나누자고 제안한 적이 있습니다. 그런 다음 특징적인 클러스터를 그룹으로 선택(클러스터링)하자는 것이었습니다. 그런 다음 소규모 TF의 각 그룹에 대해 5M이라고 가정하면 일반적으로 가장 최적의 거래 시스템을 선택하고, 찾고, 발명하고, 만들 수 있습니다.
새 시세 거래는 다음과 같습니다:
1. 현재 클러스터와 그룹에 속한 클러스터가 인식됩니다.
2. 최적의 TS가 시작됩니다.
3. 클러스터가 종료된 것으로 진단되면 다음 클러스터가 확인될 때까지 거래가 중지됩니다.