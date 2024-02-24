트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2911

Valeriy Yastremskiy #:
르네상스와 시장을 배운 시몬스에 대해 읽어보세요. 인용

책 제목이 무엇인가요?

 
Aleksey Vyazmikin #:

책 제목은 무엇인가요?

사이먼스는 자신의 전략을 공개하지 않았고, 모든 곳에 분명하게 적었습니다.

하지만 그는 시장의 비효율성을 찾으라는 원칙을 이야기했습니다.

 
Aleksey Vyazmikin #:

책 제목은 무엇인가요?

직접 보내드렸습니다.

 
Renat Akhtyamov #:

아, 기억나요.

네, 그 중 하나를 찾았어요.

인터넷에 영어로 된 외국 사이트에 있는 것 같아요.

이걸 먼저 다운로드하는 게 좋을 것 같아요:

WSJ 저널리스트이자 사이먼스에 관한 책 '시장을 해결한 남자'의 저자인 그레고리 주커먼은 수익률의 큰 격차는 펀드 전략의 차이로 설명할 수 있다고 말합니다.


그런 다음 기사 제목을 찾아서 검색하세요.

이해할 수 있습니다. 책을 읽고 있습니다.)

 
Valeriy Yastremskiy #:

책을 이메일로 보냈습니다.

감사합니다.

 
mytarmailS #:
누가 틸트와 싸우고 큰 연쇄 손실 후 TS를 신뢰하는 방법?

어떻게 이렇게 거래 할 수 있습니까?


나는 매우 큰 일련의 손실 거래를하고 있는데 그것이 기울기인지, 불운인지 또는 진입 규칙을 변경해야하는지 모르겠습니다....

 
elibrarius #:

수동 트레이딩?

네.

참고로 지금 유로화를 매도할 생각은 하지 마세요. 폭발할 수 있으니까요.
 
mytarmailS #:

그래요

참고로 지금 유로화를 팔 생각은 하지 마세요. 폭발할 수도 있습니다.

왜????

예를 들어, 나는 판매하고 있습니다

 
mytarmailS #:

음, 네

FA와 뉴스는 수동으로만 거래할 수 있는 것 같아요. TA에서 스캘핑은 MO를 당길 수도 없습니다. 그리고 수동 거래는 심리적으로도 압박감을 줍니다.
저는 5년 정도 수동 트레이딩을 하지 않았고, 자동 트레이딩도 테스트해보니 좋지 않더라고요. 그래서 작년부터 MO.... 를 이용하고 있습니다.
 
Renat Akhtyamov #:

왜????

저는 판매 중입니다.

우리는 MM의 매수 수준에 있고 이제 MM의 새로운 매수가 있습니다....

따라서 시간별 / 일별 큰 상승 가능성이 있습니다.

