lynxntech #:

Maxim의 차단을 취소합니다.


금지 사유를 확인하지 못했습니다.

차단되지 않은 게시물의 기록과 전반적으로 어떤 일이 있었는지 살펴보면, 도발자들이 겁을 먹고 잠시 멈춘 후 활발하게 스레드를 스팸하고 있다는 나쁜 인상을 받습니다. 마지막 몇 페이지는 이러한 'ML/DL/NN 전문가'들이 직접 주도하고 있습니다.

 
Maxim Kuznetsov #:

알겠습니다. 진정하세요.

그는 운영자를 부적절하게 모욕했다는 이유로 차단되었습니다. 가볍게 말하자면 아마 오래 걸릴 겁니다.

 
오, ONNX가 여기 있습니다. 우리는 지금보다 더 잘 살 수 있을 겁니다.)
 
Aleksey Nikolayev #:
다음은 Chatgpt와 NLP입니다.)
 
Valeriy Yastremskiy #:
ChatGPT는 OpenAI API를 통해 가능하며, NLP는 ONNX를 통해 가능합니다.

 
R에 대한 TC 테스트 결과를 알려드리고자 합니다.
 

TS는 R에서 다음 막대를 예측한 다음 MKL4의 Expert Advisor에서 이 예측을 사용하는 것을 기반으로 합니다.

R의 모델.

H1에서 작동하며, 교사는 추세(ZZ)이며 다음 막대를 예측합니다. 각 막대에서 모델이 다시 계산되므로 OutOfSampe는 사용되지 않습니다.

다음 막대 예측 효율 78~80%

다음 8개 막대 중 하나에 대한 양성 예측 성능이 95% 이상입니다.

얻은 모델이 우수합니다.

하지만.

이 모델에서 작동하는 TS를 구축하는 것은 불가능합니다. 우리는 수익성있는 거래의 약 78 %를 얻지 만 작습니다. 그러나 손실은 훨씬 더 큽니다.

EA 자체에서 우리는 손실을 줄이고 이익을 증가시킵니다. 따라서 수익이 나는 거래는 증가하고 손실이 나는 거래는 감소하는 동시에 수익이 나는 거래의 수가 감소합니다. 하지만 여전히 문제가 해결되지는 않습니다.

다음은 TR 및 SL 연습의 많은 결과 중 하나입니다.




거래가 있는 차트를 보면 잘못된 예측이 강한 시장 움직임, 즉 어떤 이유로 모델이 강한 시장 움직임의 방향을 잘못 예측하는 것을 볼 수 있습니다. 모델 자체가 샘플로 얻은 샘플로 훈련되었기 때문에 그 이유는 명확하지 않습니다.

일반적인 차트입니다.


보기 어렵고, 수직선으로 거래를 강조 표시했습니다.

 
Aleksey Nikolayev #:

API GPT는 좋지만 블랙박스 GPT는 돈 관리하기엔 좀 그렇네요))))) NLP가 더 나은 것 같습니다. 또는 GPT의 로직을 분리하십시오))))

그런데 렌산에서는 2001 년 또는 2 년까지 하루에 30 만 건의 거래가 8000 만 건의 상품으로 이루어졌으며 대부분의 거래가 시장에 큰 영향을 미치지 않는 분할 된 대규모 거래 였기 때문에 고빈도 거래로 간주되지 않았습니다).

 

몇 가지 질문이 있습니다.

СанСаныч Фоменко #:

H1에서 작동하고, 선생님이 추세(ZZ)이며, 다음 막대를 예측합니다. 각 막대에서 모델이 다시 계산되기 때문에 OutOfSampe는 사용되지 않습니다.

다음 막대를 예측한다면 왜 ZZ를 사용 하나요?

산산치 포멘코 #:

다음 8개 막대 중 하나에 대한 포지티브 예측의 효율성은 95% 이상입니다.

8개 막대라니 무슨 뜻인가요???, 모델이 다음 막대, 즉 하나의 막대만 예측하는 경우입니다.

 
mytarmailS #:

몇 가지 질문이 있습니다.

다음 막대가 예측되는 경우 ZZ는 무엇인가요?

모델이 다음 막대, 즉 하나의 막대만 예측하는 경우8개의 막대는 무엇을 의미하나요?

예를 들어 8개 중 1개가 흰색이라는 뜻입니다 :-)

일반적으로 이상한 점이 많이 있습니다. 모델이 테스트 중이지만 포물선과 AMA도 로봇에 포함되어 있습니다. R과 다른 것들을 제거하면 결과가 근본적으로 변하지 않을 것이라는 강한 의심이 있습니다. 포물선과 AMA를 한 쌍으로 사용하면 비슷한 결과를 얻을 수 있습니다.

