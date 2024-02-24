트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2922 1...291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929...3399 새 코멘트 Maxim Kuznetsov 2023.02.21 22:31 #29211 lynxntech #:Maxim의 차단을 취소합니다. 금지 사유를 확인하지 못했습니다. 차단되지 않은 게시물의 기록과 전반적으로 어떤 일이 있었는지 살펴보면, 도발자들이 겁을 먹고 잠시 멈춘 후 활발하게 스레드를 스팸하고 있다는 나쁜 인상을 받습니다. 마지막 몇 페이지는 이러한 'ML/DL/NN 전문가'들이 직접 주도하고 있습니다. Uladzimir Izerski 2023.02.21 23:02 #29212 Maxim Kuznetsov #:도전을 받지 않은 게시물의 역사와 전반적으로 어떤 일이 벌어지고 있는지 살펴보면 도발자들이 겁을 먹고 잠시 멈춘 후 적극적으로 스레드를 스팸하고 있다는 나쁜 인상을 받게 됩니다. 마지막 몇 페이지는 이러한 'ML/DL/NN 전문가'들이 직접 주도하고 있습니다. 알겠습니다. 진정하세요. 그는 운영자를 부적절하게 모욕했다는 이유로 차단되었습니다. 가볍게 말하자면 아마 오래 걸릴 겁니다. Aleksey Nikolayev 2023.02.22 06:25 #29213 오, ONNX가 여기 있습니다. 우리는 지금보다 더 잘 살 수 있을 겁니다.) Valeriy Yastremskiy 2023.02.22 07:49 #29214 Aleksey Nikolayev #: 오, ONNX가 여기 있습니다. 이제 우리는 그 어느 때보다 더 잘 살게 될 것입니다.) 다음은 Chatgpt와 NLP입니다.) Aleksey Nikolayev 2023.02.22 08:13 #29215 Valeriy Yastremskiy #: ChatGPT와 NLP는 다음) ChatGPT는 OpenAI API를 통해 가능하며, NLP는 ONNX를 통해 가능합니다. СанСаныч Фоменко 2023.02.22 08:51 #29216 R에 대한 TC 테스트 결과를 알려드리고자 합니다. СанСаныч Фоменко 2023.02.22 09:10 #29217 TS는 R에서 다음 막대를 예측한 다음 MKL4의 Expert Advisor에서 이 예측을 사용하는 것을 기반으로 합니다. R의 모델. H1에서 작동하며, 교사는 추세(ZZ)이며 다음 막대를 예측합니다. 각 막대에서 모델이 다시 계산되므로 OutOfSampe는 사용되지 않습니다. 다음 막대 예측 효율 78~80% 다음 8개 막대 중 하나에 대한 양성 예측 성능이 95% 이상입니다. 얻은 모델이 우수합니다. 하지만. 이 모델에서 작동하는 TS를 구축하는 것은 불가능합니다. 우리는 수익성있는 거래의 약 78 %를 얻지 만 작습니다. 그러나 손실은 훨씬 더 큽니다. EA 자체에서 우리는 손실을 줄이고 이익을 증가시킵니다. 따라서 수익이 나는 거래는 증가하고 손실이 나는 거래는 감소하는 동시에 수익이 나는 거래의 수가 감소합니다. 하지만 여전히 문제가 해결되지는 않습니다. 다음은 TR 및 SL 연습의 많은 결과 중 하나입니다. 거래가 있는 차트를 보면 잘못된 예측이 강한 시장 움직임, 즉 어떤 이유로 모델이 강한 시장 움직임의 방향을 잘못 예측하는 것을 볼 수 있습니다. 모델 자체가 샘플로 얻은 샘플로 훈련되었기 때문에 그 이유는 명확하지 않습니다. 일반적인 차트입니다. 보기 어렵고, 수직선으로 거래를 강조 표시했습니다. 백테스트에서 훌륭한 EA! 다중통화 Expert Advisors 테스트 엘리엇 파동 이론에 기반한 Valeriy Yastremskiy 2023.02.22 09:34 #29218 Aleksey Nikolayev #:ChatGPT는 OpenAI API를 통해 가능하며, NLP는 ONNX를 통해 가능합니다. API GPT는 좋지만 블랙박스 GPT는 돈 관리하기엔 좀 그렇네요))))) NLP가 더 나은 것 같습니다. 또는 GPT의 로직을 분리하십시오)))) 그런데 렌산에서는 2001 년 또는 2 년까지 하루에 30 만 건의 거래가 8000 만 건의 상품으로 이루어졌으며 대부분의 거래가 시장에 큰 영향을 미치지 않는 분할 된 대규모 거래 였기 때문에 고빈도 거래로 간주되지 않았습니다). mytarmailS 2023.02.22 10:18 #29219 몇 가지 질문이 있습니다. СанСаныч Фоменко #: H1에서 작동하고, 선생님이 추세(ZZ)이며, 다음 막대를 예측합니다. 각 막대에서 모델이 다시 계산되기 때문에 OutOfSampe는 사용되지 않습니다. 다음 막대를 예측한다면 왜 ZZ를 사용 하나요? 산산치 포멘코 #: 다음 8개 막대 중 하나에 대한 포지티브 예측의 효율성은 95% 이상입니다. 8개 막대라니 무슨 뜻인가요???, 모델이 다음 막대, 즉 하나의 막대만 예측하는 경우입니다. Maxim Kuznetsov 2023.02.22 10:23 #29220 mytarmailS #:몇 가지 질문이 있습니다. 다음 막대가 예측되는 경우 ZZ는 무엇인가요? 모델이 다음 막대, 즉 하나의 막대만 예측하는 경우8개의 막대는 무엇을 의미하나요? 예를 들어 8개 중 1개가 흰색이라는 뜻입니다 :-) 일반적으로 이상한 점이 많이 있습니다. 모델이 테스트 중이지만 포물선과 AMA도 로봇에 포함되어 있습니다. R과 다른 것들을 제거하면 결과가 근본적으로 변하지 않을 것이라는 강한 의심이 있습니다. 포물선과 AMA를 한 쌍으로 사용하면 비슷한 결과를 얻을 수 있습니다. 1...291529162917291829192920292129222923292429252926292729282929...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Maxim의 차단을 취소합니다.
금지 사유를 확인하지 못했습니다.
차단되지 않은 게시물의 기록과 전반적으로 어떤 일이 있었는지 살펴보면, 도발자들이 겁을 먹고 잠시 멈춘 후 활발하게 스레드를 스팸하고 있다는 나쁜 인상을 받습니다. 마지막 몇 페이지는 이러한 'ML/DL/NN 전문가'들이 직접 주도하고 있습니다.
알겠습니다. 진정하세요.
그는 운영자를 부적절하게 모욕했다는 이유로 차단되었습니다. 가볍게 말하자면 아마 오래 걸릴 겁니다.
오, ONNX가 여기 있습니다. 이제 우리는 그 어느 때보다 더 잘 살게 될 것입니다.)
ChatGPT와 NLP는 다음)
ChatGPT는 OpenAI API를 통해 가능하며, NLP는 ONNX를 통해 가능합니다.
TS는 R에서 다음 막대를 예측한 다음 MKL4의 Expert Advisor에서 이 예측을 사용하는 것을 기반으로 합니다.
R의 모델.
H1에서 작동하며, 교사는 추세(ZZ)이며 다음 막대를 예측합니다. 각 막대에서 모델이 다시 계산되므로 OutOfSampe는 사용되지 않습니다.
다음 막대 예측 효율 78~80%
다음 8개 막대 중 하나에 대한 양성 예측 성능이 95% 이상입니다.
얻은 모델이 우수합니다.
하지만.
이 모델에서 작동하는 TS를 구축하는 것은 불가능합니다. 우리는 수익성있는 거래의 약 78 %를 얻지 만 작습니다. 그러나 손실은 훨씬 더 큽니다.
EA 자체에서 우리는 손실을 줄이고 이익을 증가시킵니다. 따라서 수익이 나는 거래는 증가하고 손실이 나는 거래는 감소하는 동시에 수익이 나는 거래의 수가 감소합니다. 하지만 여전히 문제가 해결되지는 않습니다.
다음은 TR 및 SL 연습의 많은 결과 중 하나입니다.
거래가 있는 차트를 보면 잘못된 예측이 강한 시장 움직임, 즉 어떤 이유로 모델이 강한 시장 움직임의 방향을 잘못 예측하는 것을 볼 수 있습니다. 모델 자체가 샘플로 얻은 샘플로 훈련되었기 때문에 그 이유는 명확하지 않습니다.
일반적인 차트입니다.
보기 어렵고, 수직선으로 거래를 강조 표시했습니다.
API GPT는 좋지만 블랙박스 GPT는 돈 관리하기엔 좀 그렇네요))))) NLP가 더 나은 것 같습니다. 또는 GPT의 로직을 분리하십시오))))
그런데 렌산에서는 2001 년 또는 2 년까지 하루에 30 만 건의 거래가 8000 만 건의 상품으로 이루어졌으며 대부분의 거래가 시장에 큰 영향을 미치지 않는 분할 된 대규모 거래 였기 때문에 고빈도 거래로 간주되지 않았습니다).
몇 가지 질문이 있습니다.
다음 막대를 예측한다면 왜 ZZ를 사용 하나요?
8개 막대라니 무슨 뜻인가요???, 모델이 다음 막대, 즉 하나의 막대만 예측하는 경우입니다.
예를 들어 8개 중 1개가 흰색이라는 뜻입니다 :-)
일반적으로 이상한 점이 많이 있습니다. 모델이 테스트 중이지만 포물선과 AMA도 로봇에 포함되어 있습니다. R과 다른 것들을 제거하면 결과가 근본적으로 변하지 않을 것이라는 강한 의심이 있습니다. 포물선과 AMA를 한 쌍으로 사용하면 비슷한 결과를 얻을 수 있습니다.