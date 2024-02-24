트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2914 1...290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921...3399 새 코멘트 mytarmailS 2023.01.27 19:40 #29131 Roman #: 이제 저울이 지난번처럼 수평을 깨뜨리지 않도록 주의하세요. )) 알렉세이 뱌즈미킨 #: 나는 보통 이렇게 끝납니다 - 데모에서도 - 나는 백만.... 나는 또한 지금 겁에 질려서 일부러 멈추지 않고 들어갔기 때문에 브레이크 아웃 또는 새로운 최고치 )). 추신 : 나는 내 손으로 거래하는 데 지쳤습니다.... Aleksey Vyazmikin 2023.01.27 19:58 #29132 mytarmailS #:)) 나도 지금 겁이 나서 일부러 멈추지 않고 들어갔기 때문에 돌파 또는 새로운 최고치 ))) 추신. 나는 내 손으로 거래하는 데 지쳤습니다.... 수동 거래로 돌아가고 싶지 않습니다. 특히 돈을 잃을 수 없을 때 매우 스트레스가 많습니다. mytarmailS 2023.01.27 20:24 #29133 Aleksey Vyazmikin #:휴식을 취해야 합니다 - 저는 수동 트레이딩으로 돌아가는 것을 극도로 꺼립니다. 특히 손실이 나지 않을 때 스트레스를 많이 받습니다. 시장이 존재하고 어떻게 작동하는지에 대한 이해가 있다면 손으로 거래하는 것이 알고리즘보다 훨씬 덜 위험하고 수익성이 높지만.... 보다 훨씬 덜 위험하고 수익성이 높지만 심리가 방해가 됩니다. Uladzimir Izerski 2023.02.03 17:55 #29134 mytarmailS #:시장이 존재하고 어떻게 작동하는지 이해한다면 손으로 거래하는 것이 알고리즘보다 훨씬 덜 위험하고 수익성이 높습니다..... 보다 훨씬 덜 위험하고 수익성이 높지만 심리가 방해가 됩니다. 어느 쪽에서 보느냐에 따라 다릅니다. mytarmailS 2023.02.03 18:08 #29135 Uladzimir Izerski #:보는 관점에 따라 다릅니다. 그런 것 같네요 제 입장에서는 그렇게 보이네요. Uladzimir Izerski 2023.02.03 18:17 #29136 mytarmailS #:그런 것 같아요. 제 입장에서는 그렇게 보입니다. 악의는 없어요. 농담으로 한 말일 수도 있지만, 부분적으로는 진심입니다. '만약'에 '만약'이 붙으면 웃을 수 있을 것 같아요. mytarmailS 2023.02.03 18:18 #29137 내일은 제가 거래를 시작한 지 정확히 한 달이됩니다. 나는 낮은 위험으로 거래하는 것이 지루해졌고, 특히 무슨 일이 일어날 지 알 때 10 스톱을 연속으로 더 거래하는 것은 매우 어렵지만 낮은 위험으로 거래를 기다려야 할 의무가 있으며 그렇지 않을 수도 있고 녹아웃 될 수 있으므로 위험 (중지)이 끝날 때 증가했습니다. 계좌의 최대 손실은 27.7 %였습니다. 그 달의 최종 수익 - 177.7 %. 나쁘지 않다 선물 계좌에서 3 일 동안 + 15 % 거래 Roman #: 이제 이전처럼 잔고가 이 수준을 깨지 않도록 하세요. 나는 그렇지 않았다))) 터미네이터 v2.0 고전적인 분석은 "작동하지 않는다"? 다중 기간 표시기 Uladzimir Izerski 2023.02.03 18:23 #29138 mytarmailS #:내일이면 제가 트레이딩을 시작한 지 정확히 한 달이 됩니다. 특히 무슨 일이 일어날 지 알지만 위험이 낮은 거래를 기다릴 의무가 있고 거기에 없을 수도 있고 녹아웃 될 수도 있으므로 마지막에 위험 (중지)이 증가 할 때 10 정지를 연속으로 취하고 더 거래하는 것은 매우 어렵습니다. 계좌의 최대 손실은 27.7퍼센트였습니다. 한 달 동안의 총 수익 - 177.7 % 꽤 좋은 선물 계좌에서 3일간 +15% 거래 안 물어보면 이상한 사람이 될 것 같네요. MO가 존재합니까, 아니면 장난꾸러기 손만 있습니까? mytarmailS 2023.02.03 18:23 #29139 Uladzimir Izerski #:악의는 없습니다. 농담으로 한 말이지만 부분적으로는 진지합니다. '만약'과 '만약에'가 붙으면 웃을 수 있을 것 같아요. 나는 아무것도 이해하지 못한다 울라드지미르 이저스키 #: MO가 존재합니까 아니면 장난 꾸러기 손만 있습니까? MO - 0.0 % Uladzimir Izerski 2023.02.03 18:26 #29140 mytarmailS #:이해가 안 됩니다. 그렇다면 계속 읽어보세요. 1...290729082909291029112912291329142915291629172918291929202921...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이제 저울이 지난번처럼 수평을 깨뜨리지 않도록 주의하세요.
나는 보통 이렇게 끝납니다 - 데모에서도 - 나는 백만....
나는 또한 지금 겁에 질려서 일부러 멈추지 않고 들어갔기 때문에 브레이크 아웃 또는 새로운 최고치 )).
추신 : 나는 내 손으로 거래하는 데 지쳤습니다....
수동 거래로 돌아가고 싶지 않습니다. 특히 돈을 잃을 수 없을 때 매우 스트레스가 많습니다.
시장이 존재하고 어떻게 작동하는지에 대한 이해가 있다면 손으로 거래하는 것이 알고리즘보다 훨씬 덜 위험하고 수익성이 높지만....
보다 훨씬 덜 위험하고 수익성이 높지만 심리가 방해가 됩니다.
어느 쪽에서 보느냐에 따라 다릅니다.
그런 것 같네요 제 입장에서는 그렇게 보이네요.
악의는 없어요. 농담으로 한 말일 수도 있지만, 부분적으로는 진심입니다.
'만약'에 '만약'이 붙으면 웃을 수 있을 것 같아요.
내일은 제가 거래를 시작한 지 정확히 한 달이됩니다.
나는 낮은 위험으로 거래하는 것이 지루해졌고, 특히 무슨 일이 일어날 지 알 때 10 스톱을 연속으로 더 거래하는 것은 매우 어렵지만 낮은 위험으로 거래를 기다려야 할 의무가 있으며 그렇지 않을 수도 있고 녹아웃 될 수 있으므로 위험 (중지)이 끝날 때 증가했습니다.
계좌의 최대 손실은 27.7 %였습니다.
그 달의 최종 수익 - 177.7 %.
나쁘지 않다
선물 계좌에서 3 일 동안 + 15 % 거래
안 물어보면 이상한 사람이 될 것 같네요. MO가 존재합니까, 아니면 장난꾸러기 손만 있습니까?
MO - 0.0 %
그렇다면 계속 읽어보세요.