트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2914

Roman #:


이제 저울이 지난번처럼 수평을 깨뜨리지 않도록 주의하세요.

알렉세이 뱌즈미킨 #:

나는 보통 이렇게 끝납니다 - 데모에서도 - 나는 백만....

나는 또한 지금 겁에 질려서 일부러 멈추지 않고 들어갔기 때문에 브레이크 아웃 또는 새로운 최고치 )).


추신 : 나는 내 손으로 거래하는 데 지쳤습니다....

 
mytarmailS #:

나도 지금 겁이 나서 일부러 멈추지 않고 들어갔기 때문에 돌파 또는 새로운 최고치 )))


추신. 나는 내 손으로 거래하는 데 지쳤습니다....

수동 거래로 돌아가고 싶지 않습니다. 특히 돈을 잃을 수 없을 때 매우 스트레스가 많습니다.

 
시장이 존재하고 어떻게 작동하는지에 대한 이해가 있다면 손으로 거래하는 것이 알고리즘보다 훨씬 덜 위험하고 수익성이 높지만....

보다 훨씬 덜 위험하고 수익성이 높지만 심리가 방해가 됩니다.

 
mytarmailS #:

시장이 존재하고 어떻게 작동하는지 이해한다면 손으로 거래하는 것이 알고리즘보다 훨씬 덜 위험하고 수익성이 높습니다.....

보다 훨씬 덜 위험하고 수익성이 높지만 심리가 방해가 됩니다.

어느 쪽에서 보느냐에 따라 다릅니다.

 
Uladzimir Izerski #:

보는 관점에 따라 다릅니다.

그런 것 같네요 제 입장에서는 그렇게 보이네요.

 
mytarmailS #:

그런 것 같아요. 제 입장에서는 그렇게 보입니다.

악의는 없어요. 농담으로 한 말일 수도 있지만, 부분적으로는 진심입니다.

'만약'에 '만약'이 붙으면 웃을 수 있을 것 같아요.

 

내일은 제가 거래를 시작한 지 정확히 한 달이됩니다.

나는 낮은 위험으로 거래하는 것이 지루해졌고, 특히 무슨 일이 일어날 지 알 때 10 스톱을 연속으로 더 거래하는 것은 매우 어렵지만 낮은 위험으로 거래를 기다려야 할 의무가 있으며 그렇지 않을 수도 있고 녹아웃 될 수 있으므로 위험 (중지)이 끝날 때 증가했습니다.


계좌의 최대 손실은 27.7 %였습니다.

그 달의 최종 수익 - 177.7 %.

나쁘지 않다


선물 계좌에서 3 일 동안 + 15 % 거래


mytarmailS #:

나는 아무것도 이해하지 못한다

MO - 0.0 %

 
그렇다면 계속 읽어보세요.

