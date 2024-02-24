트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1455 1...144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462...3399 새 코멘트 Aleksey Nikolayev 2019.04.25 16:51 #14541 막심 드미트리예프스키 : 흥미로운 주제 bl .. 나중에 모델에서 점프를 빼기 위해 점프를 시뮬레이션하는 방법을 배우고 싶습니다. http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/ 일부 간격은 분명히 무작위가 아닌 시간(예: 세션 열기)에 발생하며 일종의 푸아송 프로세스로 모델링할 수 없습니다. [삭제] 2019.04.25 16:59 #14542 알렉세이 니콜라예프 : 일부 간격은 분명히 무작위가 아닌 시간(예: 세션 열기)에 발생하며 일종의 푸아송 프로세스로 모델링할 수 없습니다. 그들이 실생활에서 그것을 어떻게 사용하는지 이해할 때까지. 우리는 몇 가지 그래프를 작성했고 만족스러워 보였고 다음은 무엇입니까? ) caudate 행에서 일반 행을 만들고 싶다고 가정 해 봅시다. 원래의 것과 유사한 것이 나오도록 이러한 점프를 어디에 추가 / 제거해야하며 미래에 가치가있는 것은 무엇입니까? Aleksey Nikolayev 2019.04.25 18:24 #14543 막심 드미트리예프스키 : 그들이 실생활에서 그것을 어떻게 사용하는지 이해할 때까지. 우리는 몇 가지 그래프를 작성했고 만족스러워 보였고 다음은 무엇입니까? ) caudate 행에서 일반 행을 만들고 싶다고 가정 해 봅시다. 원래의 것과 유사한 것이 나오도록 이러한 점프를 어디에 추가 / 제거해야하며 미래에 가치가있는 것은 무엇입니까? 가능한 옵션은 연속 구성 요소에는 추세가 있지만 점프에는 추세가 없지만 동시에 단순 증분 평균을 크게 왜곡하는 것입니다. 이 모델의 틀 내에서 추세 정의(mu 매개변수 추정)에 대한 영향을 제거하려고 시도할 수 있습니다. aleger 2019.04.25 19:40 #14544 알렉세이 니콜라예프 : 가능한 옵션은 연속 구성 요소에는 추세가 있지만 점프에는 추세가 없지만 동시에 단순 증분 평균을 크게 왜곡하는 것입니다. 이 모델의 프레임워크 내에서 추세 정의(mu 매개변수 추정치)에 대한 영향을 제거하려고 시도할 수 있습니다. 가격 상승 및/또는 하락의 "점프"는 다른 유형의 움직임(풀백/롤백/성장/반전 등)과 거의 동일한 방식으로 정의할 수 있습니다. Igor Makanu 2019.04.25 20:05 #14545 적어도 MO가 작동하는 곳에서 나는 크롬에서 자바 스크립트를 실행 파일: Flappy_Bird.zip 4 kb Алексей Тарабанов 2019.04.25 23:42 #14546 성적인 문제? Aleksei Kuznetsov 2019.04.26 13:18 #14547 지그재그가 이렇게 잘 예측된다면 잘 거래하는 방법을 알아봅시다. 다시 한 번 https://www.mql5.com/en/articles/1103 기사를 살펴보았습니다. 거기에서 거래는 막대 시작 부분에서 열리고 다음 막대 시작 부분에서 닫히며 "실제 시장의 스프레드, 미끄러짐 및 기타 즐거움을 고려하지 않고"입니다. 대차 대조표(상단)와 가격(하단)을 함께 추가: 균형의 전체 성장은 지그재그의 2개의 무릎에서 발생했습니다. 국회가 그런 해법을 찾았을 가능성도 있다. 가격이 한 방향으로 50~100포인트 움직이면 ZZ도 같은 방향으로 예측된다. 저것들. 단순한 자동차와 같이 좋은 지연이 나타납니다. 국회가 모든 것을 한 방향으로 몰아세우고 있었다는 사실은 이 때의 작은 반동과 균형의 감소의 우연이 일치함을 알 수 있다. 이 2개의 강력한 움직임에 대해 국회는 얻었습니다. 동일한 알고리즘에 따라 행동하는 작은 움직임에서 거래 는 좋은 마이너스로 판명됩니다. 그리고 이러한 강력한 움직임이 얼마나 빨리 반복될지는 알 수 없습니다. 내 실험에서는 지그재그가 아닌 TP/SL에서 모델을 훈련시키려고 했습니다. 결과는 50/50%였습니다. 그러나 ZZ로 시도해 볼 가치가 있습니까? 큰 의심. 이는 스트로크 거래와 매우 유사하지만 아시다시피 수익성도 없습니다. Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети" www.mql5.com Нейросети второго поколения Глубокое обучение Практические эксперименты Программная реализация (индикатор и эксперт) Введение В статье будут рассмотрены основные понятия по теме "Глубокое обучение" (Deep Learning), "Глубокие нейросети" (Deep Network) без сложных математических выкладок, как говорят, "на пальцах". Будут проведены эксперименты с... 마틴 플러스 로키 고조파 거래 MARTINGALE을(를) 염두에 두십시오. govich 2019.04.26 14:43 #14548 도서관 : 지그재그가 이렇게 잘 예측된다면 잘 거래하는 방법을 알아봅시다. 예를 들어 기능 중 하나 또는 선형 조합을 "예측"할 수 있지만 모든 것이 "잘 예측"되지만 요점은 무엇입니까? ZZ와 동일합니다. ZZ 방향의 값은 피쳐로부터의 모멘텀(이동)의 큰 혼합물을 포함합니다. 어떤 형태로든 이것은 미래가 아니라 예측됩니다. 이 65%에서 모든 65%는 혼합물로 인한 것입니다. 과거에는 평범한 데이터에서 슬픔으로 반으로 긁어 모을 수있는 2-3 %조차도 없지만 기사에 대해서는 시원하거나 성배 를 빨판에 판매합니다. ZZ를 잊어 버리는 것이 좋습니다. 추신: 한 알고리즘 트레이더로부터 ZZ로 작업하는 변태에 대해 들었습니다. 언뜻 보기에는 사실일 수 있지만, 안전 보장 이사회에서 확인되기 전까지는 확실히 말할 수 없습니다. 일반적으로 ZZ를 가져갈 생각이 있었습니다. 첫 번째 다음 골절 후 다음 지점에서 대상에 대한 값. 즉, 예를 들어 길이가 100인 시리즈가 있고 예를 들어 기능이 어리석게도 포인트 10에 대해 5개의 지연이 있는 가격 자체인 경우 기능은 {6,7,8,9,10이 됩니다. }, 그리고 11번째 이후 시점의 ZZ 타겟은 무릎과 다음 방향 다리 ZZ를 찾고 있으므로, 이전 방향은 아무리 길어도 과거와 뒤섞여 있다. 원하신다면 안전보장이사회에서 어떤 내용이 나오는지 확인하고 알려주실 수 있습니다. 가능하면 저도 확인하겠습니다. 10포인트 3.mq4 후행 중지 스크립트가 필요합니까? 터미네이터 v2.0 Aleksey Vyazmikin 2019.04.29 02:27 #14549 물리적 표현의 Neuronka - 링크 의 비디오. [삭제] 2019.04.29 02:32 #14550 이것은 뉴런이 아니라 Galton 보드입니다. 그들은 학교를 통과합니다. 1...144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
흥미로운 주제 bl .. 나중에 모델에서 점프를 빼기 위해 점프를 시뮬레이션하는 방법을 배우고 싶습니다.
http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/
일부 간격은 분명히 무작위가 아닌 시간(예: 세션 열기)에 발생하며 일종의 푸아송 프로세스로 모델링할 수 없습니다.
그들이 실생활에서 그것을 어떻게 사용하는지 이해할 때까지. 우리는 몇 가지 그래프를 작성했고 만족스러워 보였고 다음은 무엇입니까? )
caudate 행에서 일반 행을 만들고 싶다고 가정 해 봅시다. 원래의 것과 유사한 것이 나오도록 이러한 점프를 어디에 추가 / 제거해야하며 미래에 가치가있는 것은 무엇입니까?
가능한 옵션은 연속 구성 요소에는 추세가 있지만 점프에는 추세가 없지만 동시에 단순 증분 평균을 크게 왜곡하는 것입니다. 이 모델의 틀 내에서 추세 정의(mu 매개변수 추정)에 대한 영향을 제거하려고 시도할 수 있습니다.
가격 상승 및/또는 하락의 "점프"는 다른 유형의 움직임(풀백/롤백/성장/반전 등)과 거의 동일한 방식으로 정의할 수 있습니다.
지그재그가 이렇게 잘 예측된다면 잘 거래하는 방법을 알아봅시다.
다시 한 번 https://www.mql5.com/en/articles/1103 기사를 살펴보았습니다.
거기에서 거래는 막대 시작 부분에서 열리고 다음 막대 시작 부분에서 닫히며 "실제 시장의 스프레드, 미끄러짐 및 기타 즐거움을 고려하지 않고"입니다.
대차 대조표(상단)와 가격(하단)을 함께 추가:
균형의 전체 성장은 지그재그의 2개의 무릎에서 발생했습니다. 국회가 그런 해법을 찾았을 가능성도 있다. 가격이 한 방향으로 50~100포인트 움직이면 ZZ도 같은 방향으로 예측된다. 저것들. 단순한 자동차와 같이 좋은 지연이 나타납니다. 국회가 모든 것을 한 방향으로 몰아세우고 있었다는 사실은 이 때의 작은 반동과 균형의 감소의 우연이 일치함을 알 수 있다.
이 2개의 강력한 움직임에 대해 국회는 얻었습니다. 동일한 알고리즘에 따라 행동하는 작은 움직임에서 거래 는 좋은 마이너스로 판명됩니다. 그리고 이러한 강력한 움직임이 얼마나 빨리 반복될지는 알 수 없습니다.
내 실험에서는 지그재그가 아닌 TP/SL에서 모델을 훈련시키려고 했습니다. 결과는 50/50%였습니다.
그러나 ZZ로 시도해 볼 가치가 있습니까? 큰 의심. 이는 스트로크 거래와 매우 유사하지만 아시다시피 수익성도 없습니다.
예를 들어 기능 중 하나 또는 선형 조합을 "예측"할 수 있지만 모든 것이 "잘 예측"되지만 요점은 무엇입니까? ZZ와 동일합니다. ZZ 방향의 값은 피쳐로부터의 모멘텀(이동)의 큰 혼합물을 포함합니다. 어떤 형태로든 이것은 미래가 아니라 예측됩니다. 이 65%에서 모든 65%는 혼합물로 인한 것입니다. 과거에는 평범한 데이터에서 슬픔으로 반으로 긁어 모을 수있는 2-3 %조차도 없지만 기사에 대해서는 시원하거나 성배 를 빨판에 판매합니다. ZZ를 잊어 버리는 것이 좋습니다.
추신: 한 알고리즘 트레이더로부터 ZZ로 작업하는 변태에 대해 들었습니다. 언뜻 보기에는 사실일 수 있지만, 안전 보장 이사회에서 확인되기 전까지는 확실히 말할 수 없습니다. 일반적으로 ZZ를 가져갈 생각이 있었습니다. 첫 번째 다음 골절 후 다음 지점에서 대상에 대한 값. 즉, 예를 들어 길이가 100인 시리즈가 있고 예를 들어 기능이 어리석게도 포인트 10에 대해 5개의 지연이 있는 가격 자체인 경우 기능은 {6,7,8,9,10이 됩니다. }, 그리고 11번째 이후 시점의 ZZ 타겟은 무릎과 다음 방향 다리 ZZ를 찾고 있으므로, 이전 방향은 아무리 길어도 과거와 뒤섞여 있다. 원하신다면 안전보장이사회에서 어떤 내용이 나오는지 확인하고 알려주실 수 있습니다. 가능하면 저도 확인하겠습니다.