트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1455

새 코멘트
 
막심 드미트리예프스키 :

흥미로운 주제 bl .. 나중에 모델에서 점프를 빼기 위해 점프를 시뮬레이션하는 방법을 배우고 싶습니다.

http://stuartreid.co.za/interactive-stochastic-processes/

일부 간격은 분명히 무작위가 아닌 시간(예: 세션 열기)에 발생하며 일종의 푸아송 프로세스로 모델링할 수 없습니다.

[삭제]  
알렉세이 니콜라예프 :

일부 간격은 분명히 무작위가 아닌 시간(예: 세션 열기)에 발생하며 일종의 푸아송 프로세스로 모델링할 수 없습니다.

그들이 실생활에서 그것을 어떻게 사용하는지 이해할 때까지. 우리는 몇 가지 그래프를 작성했고 만족스러워 보였고 다음은 무엇입니까? )

caudate 행에서 일반 행을 만들고 싶다고 가정 해 봅시다. 원래의 것과 유사한 것이 나오도록 이러한 점프를 어디에 추가 / 제거해야하며 미래에 가치가있는 것은 무엇입니까?

 
막심 드미트리예프스키 :

그들이 실생활에서 그것을 어떻게 사용하는지 이해할 때까지. 우리는 몇 가지 그래프를 작성했고 만족스러워 보였고 다음은 무엇입니까? )

caudate 행에서 일반 행을 만들고 싶다고 가정 해 봅시다. 원래의 것과 유사한 것이 나오도록 이러한 점프를 어디에 추가 / 제거해야하며 미래에 가치가있는 것은 무엇입니까?

가능한 옵션은 연속 구성 요소에는 추세가 있지만 점프에는 추세가 없지만 동시에 단순 증분 평균을 크게 왜곡하는 것입니다. 이 모델의 틀 내에서 추세 정의(mu 매개변수 추정)에 대한 영향을 제거하려고 시도할 수 있습니다.

 
알렉세이 니콜라예프 :

가능한 옵션은 연속 구성 요소에는 추세가 있지만 점프에는 추세가 없지만 동시에 단순 증분 평균을 크게 왜곡하는 것입니다. 이 모델의 프레임워크 내에서 추세 정의(mu 매개변수 추정치)에 대한 영향을 제거하려고 시도할 수 있습니다.

가격 상승 및/또는 하락의 "점프"는 다른 유형의 움직임(풀백/롤백/성장/반전 등)과 거의 동일한 방식으로 정의할 수 있습니다.

 

적어도 MO가 작동하는 곳에서


나는 크롬에서 자바 스크립트를 실행

파일:
Flappy_Bird.zip  4 kb
 
성적인 문제?
 

지그재그가 이렇게 잘 예측된다면 잘 거래하는 방법을 알아봅시다.
다시 한 번 https://www.mql5.com/en/articles/1103 기사를 살펴보았습니다.

거기에서 거래는 막대 시작 부분에서 열리고 다음 막대 시작 부분에서 닫히며 "실제 시장의 스프레드, 미끄러짐 및 기타 즐거움을 고려하지 않고"입니다.

대차 대조표(상단)와 가격(하단)을 함께 추가:


균형의 전체 성장은 지그재그의 2개의 무릎에서 발생했습니다. 국회가 그런 해법을 찾았을 가능성도 있다. 가격이 한 방향으로 50~100포인트 움직이면 ZZ도 같은 방향으로 예측된다. 저것들. 단순한 자동차와 같이 좋은 지연이 나타납니다. 국회가 모든 것을 한 방향으로 몰아세우고 있었다는 사실은 이 때의 작은 반동과 균형의 감소의 우연이 일치함을 알 수 있다.

이 2개의 강력한 움직임에 대해 국회는 얻었습니다. 동일한 알고리즘에 따라 행동하는 작은 움직임에서 거래 는 좋은 마이너스로 판명됩니다. 그리고 이러한 강력한 움직임이 얼마나 빨리 반복될지는 알 수 없습니다.

내 실험에서는 지그재그가 아닌 TP/SL에서 모델을 훈련시키려고 했습니다. 결과는 50/50%였습니다.
그러나 ZZ로 시도해 볼 가치가 있습니까? 큰 의심. 이는 스트로크 거래와 매우 유사하지만 아시다시피 수익성도 없습니다.

Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"
Третье поколение нейросетей: "Глубокие нейросети"
  • www.mql5.com
Нейросети второго поколения Глубокое обучение Практические эксперименты Программная реализация (индикатор и эксперт) Введение В статье будут рассмотрены основные понятия по теме "Глубокое обучение" (Deep Learning), "Глубокие нейросети" (Deep Network) без сложных математических выкладок, как говорят, "на пальцах". Будут проведены эксперименты с...
 
도서관 :

지그재그가 이렇게 잘 예측된다면 잘 거래하는 방법을 알아봅시다.

예를 들어 기능 중 하나 또는 선형 조합을 "예측"할 수 있지만 모든 것이 "잘 예측"되지만 요점은 무엇입니까? ZZ와 동일합니다. ZZ 방향의 값은 피쳐로부터의 모멘텀(이동)의 큰 혼합물을 포함합니다. 어떤 형태로든 이것은 미래가 아니라 예측됩니다. 이 65%에서 모든 65%는 혼합물로 인한 것입니다. 과거에는 평범한 데이터에서 슬픔으로 반으로 긁어 모을 수있는 2-3 %조차도 없지만 기사에 대해서는 시원하거나 성배 를 빨판에 판매합니다. ZZ를 잊어 버리는 것이 좋습니다.

추신: 한 알고리즘 트레이더로부터 ZZ로 작업하는 변태에 대해 들었습니다. 언뜻 보기에는 사실일 수 있지만, 안전 보장 이사회에서 확인되기 전까지는 확실히 말할 수 없습니다. 일반적으로 ZZ를 가져갈 생각이 있었습니다. 첫 번째 다음 골절 후 다음 지점에서 대상에 대한 값. 즉, 예를 들어 길이가 100인 시리즈가 있고 예를 들어 기능이 어리석게도 포인트 10에 대해 5개의 지연이 있는 가격 자체인 경우 기능은 {6,7,8,9,10이 됩니다. }, 그리고 11번째 이후 시점의 ZZ 타겟은 무릎과 다음 방향 다리 ZZ를 찾고 있으므로, 이전 방향은 아무리 길어도 과거와 뒤섞여 있다. 원하신다면 안전보장이사회에서 어떤 내용이 나오는지 확인하고 알려주실 수 있습니다. 가능하면 저도 확인하겠습니다.

 
물리적 표현의 Neuronka - 링크 의 비디오.
[삭제]  
이것은 뉴런이 아니라 Galton 보드입니다. 그들은 학교를 통과합니다.
1...144814491450145114521453145414551456145714581459146014611462...3399
새 코멘트