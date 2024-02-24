트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2920 1...291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927...3399 새 코멘트 mytarmailS 2023.02.20 13:45 #29191 MO 아이디어를 실시간으로 테스트하고 있는데, 운이 좋았는지 모르겠지만 괜찮아요! 30개의 모델 실행, 24,000개의 예측. 운이 아니길 바랍니다. Uladzimir Izerski 2023.02.20 15:38 #29192 mytarmailS #:MO 아이디어를 실시간으로 테스트하고 있는데, 운이 좋았는지 모르겠지만 괜찮아요! 30개의 모델이 실행 중이며 24,000개의 예측이 집계되고 있습니다. 좋은 결과입니다. 다만 심층 분석을 위한 거래가 충분하지 않았습니다. 어쨌든 올바른 방향으로 열렸습니다. 행운의 요인이 존재합니다. 누구나 가지고 있습니다.) 항상 그렇지는 않아서 아쉽습니다. (((( mytarmailS 2023.02.20 15:45 #29193 Uladzimir Izerski #:좋은 결과입니다. 다만 심층 분석을 위한 거래가 충분하지 않았습니다. 어쨌든, 그들은 올바른 방향으로 열렸습니다. 행운의 요소가 존재합니다. 누구나 가지고 있습니다.) 항상 그렇지 않은 것이 아쉽습니다 .(((( 방금 스크립트를 작성했고 분석을 평가하기 위해 코드를 시작하자마자 지루함을 피하기 위해 거래를 열기 시작했기 때문에 거래가 거의 없습니다.오늘은 월요일이고 시장은 비어 있고 내일은 같은 시스템이 쉬지 않고 쏟아 질 수 있지만 나는 그렇지 않다고 믿고 싶습니다. Uladzimir Izerski 2023.02.20 18:16 #29194 mytarmailS #: 방금 스크립트를 작성했기 때문에 거래가 거의없고 분석을 평가하기 위해 코드를 시작하자마자 지루하지 않도록 거래를 시작했습니다. 이것은 일반적으로 첫 번째 출시입니다. 오늘은 월요일이고 시장은 비어 있고 내일은 같은 시스템이 쉬지 않고 쏟아 질 수 있지만 그렇지 않을 것이라고 믿고 싶습니다. 계속하세요. 다 끝났어요.) Renat Akhtyamov 2023.02.20 19:25 #29195 mytarmailS #:MO 아이디어를 실시간으로 테스트하고 있는데, 운이 좋았는지 모르겠지만 멋지네요! 30개의 모델이 실행 중이며 24,000개의 예측이 집계되고 있습니다. 운이 아니길 바랍니다. 자세히 보면 매수에서 매도까지 거리가 같고 1/3에서 멈췄습니다. 간단한 전략처럼 보입니다. Rorschach 2023.02.20 21:33 #29196 한 남자가 200에서 50,000으로 올라갑니다: "글쎄요, 젠장. 내가 원하는 것만 큼 간단하지 않습니다. 저는 포럼의 커뮤니케이션에서 영감을 받아 옛날을 흔들기로 결정했고 이틀째 스캘핑보다 뇌가 더 녹아 내리고 있습니다. 적어도 부분적으로는. 동시에 프로그래머를 불러들였습니다. 여러 매개변수로 현재 시장을 온라인으로 분석할 수 있는 시스템을 구축하고, 이와 동시에 제 트레이딩을 온라인으로 분석하는 유사한 시스템을 실행해 '시장 감각'의 개념을 공식화할 방법을 찾아야겠다는 생각이 들었습니다. 분명히 인간의 뇌는 강력한 컴퓨터입니다. 분명히 모든 것은 알고리즘에 따라 작동합니다. 분명히 알고리즘은 어떤 식으로든 설명할 수 있습니다. 하지만 그 알고리즘을 피질에서 꺼내는 방법은 모르겠습니다. 두뇌는 끓는데 결과는 없습니다. 제 프로그래머는 제 거래를 수십 또는 수백 개의 개별적인 간단한 브릭으로 분해하고 각각을 개별적으로 공식화 한 다음 마지막에 강력한 시스템으로 통합하는 대안을 제안합니다. 저는 이 방법이 마음에 들지 않습니다. 하지만 여러 가지 조건, 설정 등으로 각 에피소드를 개별적으로 배치하면 시간이나 에너지가 충분하지 않습니다. - 시간이나 에너지가 충분하지 않을 것이며 특히 그러한 방법의 결과가 의심 스럽습니다. " MO가 이 작업에 대처할 수 있을까요? 엘리트 지표 :) 스칼프넷 ASCTrend 시스템 Valeriy Yastremskiy 2023.02.21 06:20 #29197 Rorschach 트레이딩을 온라인으로 분석하는 유사한 시스템을 실행해 '시장 감각'의 개념을 공식화할 방법을 찾아야겠다는 생각이 들었습니다. 분명히 인간의 뇌는 강력한 컴퓨터입니다. 분명히 모든 것은 알고리즘에 따라 작동합니다. 분명히 알고리즘은 어떤 식으로든 설명할 수 있습니다. 하지만 그 알고리즘을 피질에서 꺼내는 방법은 모르겠습니다. 두뇌는 끓는데 결과는 없습니다. 제 프로그래머는 제 거래를 수십 또는 수백 개의 개별적인 간단한 브릭으로 분해하고 각각을 개별적으로 공식화 한 다음 마지막에 강력한 시스템으로 통합하는 대안을 제안합니다. 저는 이 방법이 마음에 들지 않습니다. 하지만 여러 가지 조건, 설정 등으로 각 에피소드를 개별적으로 배치하면 시간이나 에너지가 충분하지 않습니다. - 시간이나 에너지가 충분하지 않을 것이며 특히 그러한 방법의 결과가 의심 스럽습니다. " MO가 작업에 대처할 수있을 것이라고 생각하십니까? 글쎄, 아무도 차원의 저주를 취소하지 않았지만) 거의 다른 차원을 동일한 차원으로 가져올 수 있습니다. mytarmailS 2023.02.21 07:27 #29198 Rorschach #: 국방부가 이 일을 해낼 수 있을까요? 무슨 일? 저자가 정의하거나 공식화 할 수없는 일? 대답은 분명합니다 ... 그 불쌍한 프로그래머가 정말 불쌍하고... 그리고 저자는 모든 쓰레기가 나올 때까지 삽질을해야하고, 프로그래머는 그에게 옳은 말을했지만 바보에게서 무엇을 취할 수 있습니까.... Aleksey Vyazmikin 2023.02.21 08:30 #29199 mytarmailS 2023.02.21 18:50 #29200 Uladzimir Izerski #:계속하세요. 다 말했으니까요:) 어쨌든, 잘 되고 있습니다. 하지만 장기적인 추세를 이해해야 합니다. 그리고 항상 50/50의 추측 게임입니다. 1...291329142915291629172918291929202921292229232924292529262927...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
좋은 결과입니다. 다만 심층 분석을 위한 거래가 충분하지 않았습니다. 어쨌든 올바른 방향으로 열렸습니다. 행운의 요인이 존재합니다. 누구나 가지고 있습니다.) 항상 그렇지는 않아서 아쉽습니다. ((((
방금 스크립트를 작성했기 때문에 거래가 거의없고 분석을 평가하기 위해 코드를 시작하자마자 지루하지 않도록 거래를 시작했습니다. 이것은 일반적으로 첫 번째 출시입니다.
계속하세요. 다 끝났어요.)
자세히 보면 매수에서 매도까지 거리가 같고 1/3에서 멈췄습니다.
간단한 전략처럼 보입니다.
한 남자가 200에서 50,000으로 올라갑니다:
"글쎄요, 젠장. 내가 원하는 것만 큼 간단하지 않습니다. 저는 포럼의 커뮤니케이션에서 영감을 받아 옛날을 흔들기로 결정했고 이틀째 스캘핑보다 뇌가 더 녹아 내리고 있습니다. 적어도 부분적으로는. 동시에 프로그래머를 불러들였습니다.
여러 매개변수로 현재 시장을 온라인으로 분석할 수 있는 시스템을 구축하고, 이와 동시에 제 트레이딩을 온라인으로 분석하는 유사한 시스템을 실행해 '시장 감각'의 개념을 공식화할 방법을 찾아야겠다는 생각이 들었습니다. 분명히 인간의 뇌는 강력한 컴퓨터입니다. 분명히 모든 것은 알고리즘에 따라 작동합니다. 분명히 알고리즘은 어떤 식으로든 설명할 수 있습니다. 하지만 그 알고리즘을 피질에서 꺼내는 방법은 모르겠습니다. 두뇌는 끓는데 결과는 없습니다. 제 프로그래머는 제 거래를 수십 또는 수백 개의 개별적인 간단한 브릭으로 분해하고 각각을 개별적으로 공식화 한 다음 마지막에 강력한 시스템으로 통합하는 대안을 제안합니다. 저는 이 방법이 마음에 들지 않습니다. 하지만 여러 가지 조건, 설정 등으로 각 에피소드를 개별적으로 배치하면 시간이나 에너지가 충분하지 않습니다. - 시간이나 에너지가 충분하지 않을 것이며 특히 그러한 방법의 결과가 의심 스럽습니다. "
MO가 이 작업에 대처할 수 있을까요?
무슨 일? 저자가 정의하거나 공식화 할 수없는 일? 대답은 분명합니다 ...
그 불쌍한 프로그래머가 정말 불쌍하고...
그리고 저자는 모든 쓰레기가 나올 때까지 삽질을해야하고, 프로그래머는 그에게 옳은 말을했지만 바보에게서 무엇을 취할 수 있습니까....
어쨌든, 잘 되고 있습니다.
하지만 장기적인 추세를 이해해야 합니다. 그리고 항상 50/50의 추측 게임입니다.