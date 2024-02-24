트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2905

Aleksey Nikolayev #:

이러한 접근 방식은 원칙적으로 공식화할 수 없다는 느낌이 듭니다. 비록 원래 다우 이론의 틀 안에서만 제한될지라도 말이죠.

모든 것이 공식화 가능합니다 Alexey, 유일한 질문은 우리가 기술을 가지고 있는지 여부입니다....

컴퓨터에게 고양이와 개를 구별하도록 가르치는 것은 언뜻보기에 공식화 할 수없는 작업이지만 ...

알렉세이 니콜라이 예프 #:

그리고 우리가 "시장 이해"에 대해 이야기하고 있다면 여기 포럼의 모든 첫 번째 사람은 그러한 이해자를 가지고 있습니다.

네,하지만 소품 회사의 가혹한 조건에서 모든 사람의 이해가 돈으로 바뀔 수있는 것은 아닙니다.... 하지만 비디오의 주제는 그게 아닙니다.

 
mytarmailS #:

아니요...

깨달아야 할 것이 있거나 아직 때가 아닙니다....

그리고 모든 것을 기성품으로 제공하기 위해 죄송합니다. 예를 들어 보제 노프의 코스는 1500 달러인데 제 방법론이 더 좋다고 생각합니다....


예를 들어이 비디오와 같은 힌트를 줄 수 있지만 볼 수도 없지만 이미 많은 결론을 내 렸습니다.

그러니 새로운 것을 배우고 싶은 욕구에 대한 결론을 도출하십시오 ...

그래서 시장에 대한 이해가 있고 진실을 깨달았나요?

통계가 없는 동영상에는 관심이 없습니다. 시장을 이해하면 내 손으로 플러스 거래를 할 수 있습니다.

 
Aleksey Nikolayev #:

그리고 우리가 "시장에 대한 이해"에 대해 이야기한다면, 그러한 이해자 중 첫 번째 사람은 모두 여기 포럼에 있습니다.

부분적으로 공식화할 수는 있지만 히스테리시스는 확실히 공식화할 수 없습니다))).

 
Aleksey Vyazmikin #:

그렇다면 시장에 대한 이해를 높이고 진실을 깨달았나요?

저는 오랫동안, 수년 동안 이해해 왔습니다 ...

하지만 최근에야 이러한 이해를 실현할 수 있는 올바른 도구를 찾았습니다....

 

가운데부터 착용했는데 이상하게 표시가 되어 있었습니다. 그런 다음 오른쪽이 보이지 않을 때 처음부터 착용하면 아마도 같은 방식으로 보냈을 것입니다.

나는 그것이 가장 적합한 개발을 위해 듣고 천천히 그리고 명확하게 말하는 것을 좋아했습니다. 외국인처럼 보입니다.)

 
실시간 CME 거래량은 어디서 구할 수 있나요?
 
mytarmailS #:
CME 거래량은 어디서 실시간으로 받을 수 있나요?

가입하고 싶으신가요?

 
mytarmailS #:
실시간 CME 거래량은 어디서 구할 수 있나요?

이 방법이 적합할까요?


 
Vladimir M. #:

이게 도움이 될지도 모르겠네요.

시도해봤는데 매분마다 업데이트되더라고요. 순식간에 업데이트가 필요해요.
 
mytarmailS #:
사용하려고 했는데 1분에 한 번씩 업데이트됩니다. 직접 틱 단위로 업데이트해야 합니다.
CME에서 5초 정도에 한 번씩 볼륨이 업데이트되는 동영상을 직접 보여줬는데요. 다른 터미널에서도 같은 방식으로 거래하지 않으셨나요? 아니면 포티코보?
