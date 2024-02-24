트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2905 1...289828992900290129022903290429052906290729082909291029112912...3399 새 코멘트 mytarmailS 2023.01.18 14:50 #29041 Aleksey Nikolayev #:이러한 접근 방식은 원칙적으로 공식화할 수 없다는 느낌이 듭니다. 비록 원래 다우 이론의 틀 안에서만 제한될지라도 말이죠. 모든 것이 공식화 가능합니다 Alexey, 유일한 질문은 우리가 기술을 가지고 있는지 여부입니다.... 컴퓨터에게 고양이와 개를 구별하도록 가르치는 것은 언뜻보기에 공식화 할 수없는 작업이지만 ... 알렉세이 니콜라이 예프 #: 그리고 우리가 "시장 이해"에 대해 이야기하고 있다면 여기 포럼의 모든 첫 번째 사람은 그러한 이해자를 가지고 있습니다. 네,하지만 소품 회사의 가혹한 조건에서 모든 사람의 이해가 돈으로 바뀔 수있는 것은 아닙니다.... 하지만 비디오의 주제는 그게 아닙니다. Aleksey Vyazmikin 2023.01.18 14:55 #29042 mytarmailS #:아니요... 깨달아야 할 것이 있거나 아직 때가 아닙니다.... 그리고 모든 것을 기성품으로 제공하기 위해 죄송합니다. 예를 들어 보제 노프의 코스는 1500 달러인데 제 방법론이 더 좋다고 생각합니다.... 예를 들어이 비디오와 같은 힌트를 줄 수 있지만 볼 수도 없지만 이미 많은 결론을 내 렸습니다. 그러니 새로운 것을 배우고 싶은 욕구에 대한 결론을 도출하십시오 ... 그래서 시장에 대한 이해가 있고 진실을 깨달았나요? 통계가 없는 동영상에는 관심이 없습니다. 시장을 이해하면 내 손으로 플러스 거래를 할 수 있습니다. Valeriy Yastremskiy 2023.01.18 14:55 #29043 Aleksey Nikolayev #:이러한 접근 방식은 원칙적으로 공식화할 수 없다는 느낌이 듭니다. 비록 원래 다우 이론의 틀 내에서만 제한될지라도 말이죠. 그리고 우리가 "시장에 대한 이해"에 대해 이야기한다면, 그러한 이해자 중 첫 번째 사람은 모두 여기 포럼에 있습니다. 부분적으로 공식화할 수는 있지만 히스테리시스는 확실히 공식화할 수 없습니다))). mytarmailS 2023.01.18 15:05 #29044 Aleksey Vyazmikin #:그렇다면 시장에 대한 이해를 높이고 진실을 깨달았나요? 저는 오랫동안, 수년 동안 이해해 왔습니다 ... 하지만 최근에야 이러한 이해를 실현할 수 있는 올바른 도구를 찾았습니다.... Rorschach 2023.01.18 17:39 #29045 가운데부터 착용했는데 이상하게 표시가 되어 있었습니다. 그런 다음 오른쪽이 보이지 않을 때 처음부터 착용하면 아마도 같은 방식으로 보냈을 것입니다. 나는 그것이 가장 적합한 개발을 위해 듣고 천천히 그리고 명확하게 말하는 것을 좋아했습니다. 외국인처럼 보입니다.) mytarmailS 2023.01.20 12:33 #29046 실시간 CME 거래량은 어디서 구할 수 있나요? Rorschach 2023.01.20 14:33 #29047 mytarmailS #: CME 거래량은 어디서 실시간으로 받을 수 있나요? 가입하고 싶으신가요? Vladimir M. 2023.01.20 14:37 #29048 mytarmailS #: 실시간 CME 거래량은 어디서 구할 수 있나요? 이 방법이 적합할까요? mytarmailS 2023.01.20 14:46 #29049 Vladimir M. #:이게 도움이 될지도 모르겠네요. 시도해봤는데 매분마다 업데이트되더라고요. 순식간에 업데이트가 필요해요. Aleksei Kuznetsov 2023.01.20 15:27 #29050 mytarmailS #: 사용하려고 했는데 1분에 한 번씩 업데이트됩니다. 직접 틱 단위로 업데이트해야 합니다. CME에서 5초 정도에 한 번씩 볼륨이 업데이트되는 동영상을 직접 보여줬는데요. 다른 터미널에서도 같은 방식으로 거래하지 않으셨나요? 아니면 포티코보? 1...289828992900290129022903290429052906290729082909291029112912...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이러한 접근 방식은 원칙적으로 공식화할 수 없다는 느낌이 듭니다. 비록 원래 다우 이론의 틀 안에서만 제한될지라도 말이죠.
모든 것이 공식화 가능합니다 Alexey, 유일한 질문은 우리가 기술을 가지고 있는지 여부입니다....
컴퓨터에게 고양이와 개를 구별하도록 가르치는 것은 언뜻보기에 공식화 할 수없는 작업이지만 ...
그리고 우리가 "시장 이해"에 대해 이야기하고 있다면 여기 포럼의 모든 첫 번째 사람은 그러한 이해자를 가지고 있습니다.
네,하지만 소품 회사의 가혹한 조건에서 모든 사람의 이해가 돈으로 바뀔 수있는 것은 아닙니다.... 하지만 비디오의 주제는 그게 아닙니다.
아니요...
깨달아야 할 것이 있거나 아직 때가 아닙니다....
그리고 모든 것을 기성품으로 제공하기 위해 죄송합니다. 예를 들어 보제 노프의 코스는 1500 달러인데 제 방법론이 더 좋다고 생각합니다....
예를 들어이 비디오와 같은 힌트를 줄 수 있지만 볼 수도 없지만 이미 많은 결론을 내 렸습니다.
그러니 새로운 것을 배우고 싶은 욕구에 대한 결론을 도출하십시오 ...
그래서 시장에 대한 이해가 있고 진실을 깨달았나요?
통계가 없는 동영상에는 관심이 없습니다. 시장을 이해하면 내 손으로 플러스 거래를 할 수 있습니다.
이러한 접근 방식은 원칙적으로 공식화할 수 없다는 느낌이 듭니다. 비록 원래 다우 이론의 틀 내에서만 제한될지라도 말이죠.
그리고 우리가 "시장에 대한 이해"에 대해 이야기한다면, 그러한 이해자 중 첫 번째 사람은 모두 여기 포럼에 있습니다.
부분적으로 공식화할 수는 있지만 히스테리시스는 확실히 공식화할 수 없습니다))).
그렇다면 시장에 대한 이해를 높이고 진실을 깨달았나요?
저는 오랫동안, 수년 동안 이해해 왔습니다 ...
하지만 최근에야 이러한 이해를 실현할 수 있는 올바른 도구를 찾았습니다....
가운데부터 착용했는데 이상하게 표시가 되어 있었습니다. 그런 다음 오른쪽이 보이지 않을 때 처음부터 착용하면 아마도 같은 방식으로 보냈을 것입니다.
나는 그것이 가장 적합한 개발을 위해 듣고 천천히 그리고 명확하게 말하는 것을 좋아했습니다. 외국인처럼 보입니다.)
CME 거래량은 어디서 실시간으로 받을 수 있나요?
가입하고 싶으신가요?
실시간 CME 거래량은 어디서 구할 수 있나요?
이 방법이 적합할까요?
이게 도움이 될지도 모르겠네요.
사용하려고 했는데 1분에 한 번씩 업데이트됩니다. 직접 틱 단위로 업데이트해야 합니다.