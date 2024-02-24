트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2908 1...290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2023.01.22 20:40 #29071 Avito에는 선불 가상 직불카드를 판매하는 많은 중개업체가 있습니다. 그들은 서비스 비용에 20퍼센트를 추가합니다. 나는 그들에게 루블 (카드로 이체)을주고, 그들은 $와 함께 카드 번호를줍니다. 아마도 당신은 그런 중개자가있을 것입니다. 아마도 유럽에있는 친구가 계정 충전을 도울 수 있습니다. 아마도 그러한 카드로 DC를 보충 할 수있을 것입니다. 소량으로 테스트 한 다음 작동하면 필요한 양을 가져갈 수 있습니다. 또한 그러한 카드에서 충전하는 경우 인출 위치를 확인해야하며 동일한 카드에있는 경우 상황이 더 복잡합니다. Aleksei Kuznetsov 2023.01.22 21:06 #29072 Vladimir Perervenko #:A리의 계정이 러시아에 있나요? 아니면 해외에 있나요? 러시아에서는 2~3년 전에 Rospotrebnadzor와 법원을 통해 금지되었습니다. 어떤 규정을 어겼는지 기억이 나지 않습니다. 그 전에는 공식적으로 일하는 사무실이 있었고 심지어 지역에 사무실이있었습니다. 그들은 정기적으로 RF를위한 새 사이트를 만들었고 Rospotrebnadzor에 의해 정기적으로 꺼졌습니다. 이제 그들은 그러한 메시지가 담긴 편지 수신을 중단 한 것 같습니다. 아마도 무언가 변경되었을 것입니다. 이 DC가 문제없이 번 돈을 지불하는지 누가 알겠습니까? 나는 또한 실제 거래에 대해 생각하고 있습니다. 여러분, 개발자 여러분, 러시아 서비스 작업: 최고 개발자를 기고글 토론 "거래신호에 가입하는 Dmytro Nazarchuk 2023.01.22 21:19 #29073 mytarmailS #:다 사라졌어요. 페이팔과 암호화폐, 그리고... 모든 것, 모든 것, 모든 것. 프라이빗 은행의 개인 사무실입니다. 페이팔은 작동해요. 외환은 아니지만 일주일 전에 국경 밖에서 결제한 적이 있습니다. mytarmailS 2023.01.22 21:31 #29074 Dmytryi Nazarchuk #: PayPal이 작동합니다. 일주일 전에 코돈을 결제했지만 외환은 결제하지 않았습니다. 페이팔로 작업하려면 먼저 돈을 넣어야 하는데 작동하지 않습니다. Aleksei Kuznetsov 2023.01.22 21:33 #29075 mytarmailS #:페이팔로 작업하려면 먼저 돈을 입금해야 하는데, 이 방법은 작동하지 않습니다. 이 업계에도 중개인이 존재합니다. Dmytro Nazarchuk 2023.01.22 21:37 #29076 mytarmailS #:페이팔로 작업하려면 먼저 돈을 넣어야 하며, 그렇지 않으면 작동하지 않습니다.????우크라이나 카드를 연결하고 결제합니다. mytarmailS 2023.01.23 11:21 #29077 Dmytryi Nazarchuk #: PayPal이 작동합니다. 일주일 전에 코돈을 결제했지만 외환은 결제하지 않았습니다. "개인 대 개인"으로 결제하는 경우 통화 카드로도 가능하지만 "개인 대 회사"로 결제하는 경우 작동하지 않습니다. 페이팔을 허용하는 일반 중개 센터를 찾았고 중개 센터에 등록하여 확인했는데 페이팔 버튼이 사라졌고 슈퍼 포트에 물어 보니 우크라이나에서는 페이팔 결제가 지원되지 않는다고 말했습니다. 일부 DC에서는 우크라이나가 국가 목록에 전혀 포함되어 있지 않고 우즈베키스탄, 우간다는 포함되어 있지만 우크라이나는 포함되어 있지 않습니다.) Valeriy Yastremskiy 2023.01.23 11:31 #29078 elibrarius #:러시아에서는 2~3년 전에 Rospotrebnadzor와 법원을 통해 금지되었습니다. 어떤 규정을 위반했는지 기억이 나지 않습니다. 그 전에는 공식적으로 운영되는 회사가 있었고 심지어 지역에 지사를 두고 있었습니다. 그들은 정기적으로 RF를위한 새 사이트를 만들었고 Rospotrebnadzor에 의해 정기적으로 꺼졌습니다. 이제 그런 메시지가 담긴 편지를 더 이상 받지 않는 것 같은데, 뭔가 바뀐 것 같습니다. 이 DC가 번 돈을 문제없이 지불하는지 누가 알겠습니까? 나는 또한 실제 거래에 대해 생각하고 있습니다. 사이트는 살아있는 것 같지만 반년 전에는 매주 이사했지만 이제는 이사에 대한 편지 만 왔습니다. 4 분의 1 이상이 지속되었다고 생각합니다. 그래서 리뷰에 따르면 그들은 무스를 스파이크하지만 너무 분명하면 환불을 할 수 있지만 포럼에서 판단하는 것은 드문 경우입니다. Aleksey Vyazmikin 2023.01.23 17:15 #29079 돈을 버는 것이 너무 어렵다면 돈을 인출하는 것이 전혀 불가능합니다.... 아니면 실험 중이신가요? 어떤 수수료가 적당하다고 생각하십니까? 얼마나 자주 돈을 인출 할 계획입니까? 손 또는 MO로 거래하시나요? mytarmailS 2023.01.24 12:52 #29080 저는 이 유머러스한 프로그래머들을 좋아합니다 )) site 아마 유대인에게 돈을 덜 줬을 겁니다)) 1...290129022903290429052906290729082909291029112912291329142915...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Avito에는 선불 가상 직불카드를 판매하는 많은 중개업체가 있습니다. 그들은 서비스 비용에 20퍼센트를 추가합니다. 나는 그들에게 루블 (카드로 이체)을주고, 그들은 $와 함께 카드 번호를줍니다.
아마도 당신은 그런 중개자가있을 것입니다.
아마도 유럽에있는 친구가 계정 충전을 도울 수 있습니다.
아마도 그러한 카드로 DC를 보충 할 수있을 것입니다. 소량으로 테스트 한 다음 작동하면 필요한 양을 가져갈 수 있습니다.또한 그러한 카드에서 충전하는 경우 인출 위치를 확인해야하며 동일한 카드에있는 경우 상황이 더 복잡합니다.
A리의 계정이 러시아에 있나요? 아니면 해외에 있나요?
러시아에서는 2~3년 전에 Rospotrebnadzor와 법원을 통해 금지되었습니다. 어떤 규정을 어겼는지 기억이 나지 않습니다. 그 전에는 공식적으로 일하는 사무실이 있었고 심지어 지역에 사무실이있었습니다.
그들은 정기적으로 RF를위한 새 사이트를 만들었고 Rospotrebnadzor에 의해 정기적으로 꺼졌습니다. 이제 그들은 그러한 메시지가 담긴 편지 수신을 중단 한 것 같습니다. 아마도 무언가 변경되었을 것입니다.
이 DC가 문제없이 번 돈을 지불하는지 누가 알겠습니까? 나는 또한 실제 거래에 대해 생각하고 있습니다.
다 사라졌어요. 페이팔과 암호화폐, 그리고... 모든 것, 모든 것, 모든 것.
프라이빗 은행의 개인 사무실입니다.
PayPal이 작동합니다.
페이팔로 작업하려면 먼저 돈을 넣어야 하는데 작동하지 않습니다.
페이팔로 작업하려면 먼저 돈을 입금해야 하는데, 이 방법은 작동하지 않습니다.
페이팔로 작업하려면 먼저 돈을 넣어야 하며, 그렇지 않으면 작동하지 않습니다.
PayPal이 작동합니다.
"개인 대 개인"으로 결제하는 경우 통화 카드로도 가능하지만 "개인 대 회사"로 결제하는 경우 작동하지 않습니다.
페이팔을 허용하는 일반 중개 센터를 찾았고 중개 센터에 등록하여 확인했는데 페이팔 버튼이 사라졌고 슈퍼 포트에 물어 보니 우크라이나에서는 페이팔 결제가 지원되지 않는다고 말했습니다.
일부 DC에서는 우크라이나가 국가 목록에 전혀 포함되어 있지 않고 우즈베키스탄, 우간다는 포함되어 있지만 우크라이나는 포함되어 있지 않습니다.)
러시아에서는 2~3년 전에 Rospotrebnadzor와 법원을 통해 금지되었습니다. 어떤 규정을 위반했는지 기억이 나지 않습니다. 그 전에는 공식적으로 운영되는 회사가 있었고 심지어 지역에 지사를 두고 있었습니다.
그들은 정기적으로 RF를위한 새 사이트를 만들었고 Rospotrebnadzor에 의해 정기적으로 꺼졌습니다. 이제 그런 메시지가 담긴 편지를 더 이상 받지 않는 것 같은데, 뭔가 바뀐 것 같습니다.
이 DC가 번 돈을 문제없이 지불하는지 누가 알겠습니까? 나는 또한 실제 거래에 대해 생각하고 있습니다.
사이트는 살아있는 것 같지만 반년 전에는 매주 이사했지만 이제는 이사에 대한 편지 만 왔습니다. 4 분의 1 이상이 지속되었다고 생각합니다. 그래서 리뷰에 따르면 그들은 무스를 스파이크하지만 너무 분명하면 환불을 할 수 있지만 포럼에서 판단하는 것은 드문 경우입니다.
돈을 버는 것이 너무 어렵다면 돈을 인출하는 것이 전혀 불가능합니다....
아니면 실험 중이신가요?
어떤 수수료가 적당하다고 생각하십니까? 얼마나 자주 돈을 인출 할 계획입니까? 손 또는 MO로 거래하시나요?
저는 이 유머러스한 프로그래머들을 좋아합니다 ))
site
아마 유대인에게 돈을 덜 줬을 겁니다))