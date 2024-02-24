트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2907

새 코멘트
 
mytarmailS #:
어느 DC?
어떤 은행을 이용하고 계신가요?
언제 하셨나요?

교육비 또는 의료비 송금은 금지되어 있습니다.

DC에서 계좌를 개설하고 은행 카드로 보충을 선택한 다음 세부 정보를 입력합니다.

개인 카드

 
mytarmailS #:
다시 한 번 묻습니다,
어느 DC?
언제 이전되었나요?

두 개의 DC, 카드 프라이빗 유니버설로 말씀하신대로했는데이 테마는 작동하지 않습니다.

여름 아리.

카드의 한도가 제거되었나요?

 
mytarmailS #:
물론이죠.

그럼요?

 
mytarmailS #:
또 다른 오프토픽...

모든 해외 송금이 금지 된 우크라이나에서 DC에서 계좌를 개설하는 방법.

최근에 실제로 계좌를 개설 한 사람들의 의견 만....

이제 상황은 DC의 컨설턴트조차도 작동하지 않는 방법을 권장하는 상황입니다....

질문은 여전히 관련이 있습니다.
 
mytarmailS #:
질문은 여전히 유효합니다.

암호화폐도 나쁜가요?

 
Rorschach #:

암호화폐도 나쁜가요?

 
Dmytryi Nazarchuk #:

PayPal

9월 1일부터 PayPal은 법인으로부터 송금을 받거나 법인으로 송금할 수 없습니다. 따라서

 
Dmytryi Nazarchuk #:

여름 아리.

카드 한도가 해제되나요?

러시아에 있는 A-리 계정 ? 또는 해외에 있는 계정 ?

 
Vladimir Perervenko #:

A리의 계정이 러시아에 있나요? 아니면 해외에 있나요?

역외 회사입니다.

 
Vladimir Perervenko #:

9월 1일부터 PayPal은 법인으로부터 송금을 받거나 법인으로 송금할 수 없습니다. 따라서 다음이 제거됩니다.

모든 것이 중단됩니다. PayPal과 암호화폐, 그리고... 모든 것 모든 것 모든 것 모든 것.

여기 개인 은행의 개인 캐비닛에서

1...290029012902290329042905290629072908290929102911291229132914...3399
새 코멘트