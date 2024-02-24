트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2906

elibrarius #:
5초 정도에 한 번씩 CME로 거래량이 업데이트되는 동영상을 직접 보여주셨습니다. 다른 터미널에서도 같은 방식으로 거래하지 않으셨나요? 아니면 포티코보?

거기서 터미널에서 데이터를 가져올 기회가 없었고, 실시간 데이터를 R-ku.... 로 가져오고 싶습니다.

일반 터미널(날짜를 제공하는) 또는 웹 사이트(예: ....)에서 스트리밍 데이터가 필요합니다.

하지만 스킵이나 지연 없이 스트레이트 스트림 날짜가 필요합니다.

 

EUR은 멋지게 상승 할 수 있으며 마켓 메이커는 매수(빨간색 직사각형)를 가지고 있습니다.

하지만 먼저 저를 포함한 모든 사람이 또 콧물을 흘릴 것입니다))))

 
일기 예보는 어때요? :)
 
mytarmailS #:
일기 예보는 어때요? :)

우리는 하얀 부러움으로만 부러워할 수 있습니다.

존경합니다, 블라디미르.

 
mytarmailS #:

터미널에서 데이터를 가져올 수 있는 옵션이 없었고, 내 R-ku.... 에 실시간 날짜를 입력하려고 합니다.

일반 터미널(날짜를 제공하는) 또는 웹사이트(예: ....)에서 스트리밍 데이터가 필요합니다.

하지만 스킵이나 지연 없이 스트레이트 스트림 날짜가 필요합니다.

그런 다음 https://clusterdelta.com/ - 약 10 초에 한 번씩 볼륨을 제공하고 몇 초 (약 5-10)의 지연도 있습니다.

그것이 적합하지 않은 경우-그와 똑같이해야하지만 개인적으로 자신을 위해 (최소한의 지연으로) 개인적으로해야합니다.

elibrarius #:

그런 다음 https://clusterdelta.com/ - 약 10초에 한 번씩, 그리고 몇 초의 지연(약 5~10초)을 두고 볼륨을 제공합니다.

적합하지 않은 경우 - 그가하는 것과 똑같이해야하지만 (최소한의 지연으로) 자신을 위해해야합니다.

약 4 ~ 6 년 전에 무료 였을 때 사용했는데 지금은 무엇을 제공하는지 확인해야합니다.

 
MrBrooklin #:

백인이 부러울 뿐입니다.

존경합니다, 블라디미르.

모든 것이 보이는 것만큼 맑지는 않지만 감사합니다....

 
또 다른 오프토픽...

모든 해외 송금이 금지 된 우크라이나에서 DC에서 계좌를 개설하는 방법.

최근에 실제로 계좌를 개설 한 사람들의 의견 만....

이제 상황은 DC의 컨설턴트조차도 작동하지 않는 방법을 권장하는 상황입니다....

 
mytarmailS #:
또 다른 오프토픽...

모든 해외 송금이 금지 된 우크라이나에서 DC에서 계좌를 개설하는 방법.

최근에 실제로 계좌를 개설 한 사람들의 의견 만 관심이 있습니다....

이제 상황은 DC의 컨설턴트조차도 작동하지 않는 방법을 권장하는 상황입니다....

PayPal

 
mytarmailS #:
또 다른 주제에서 벗어난 이야기입니다.


카드에서 이체하든 모든 것이 작동합니다.

DC 사이트에서 카드 세부 정보를 지정하면 금액이 인출됩니다.

