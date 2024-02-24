트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2901 1...289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2023.01.10 08:46 #29001 mytarmailS #: 고마워요! 아주 좋은 조언이에요, 피를 거의 흘리지 않고 할 수 있는 방법을 이미 알아냈어요. 당신 없이는 생각도 못했을 거예요, 고마워요. 천만에요. 이 아이디어는 지역 신호 서비스와 유사합니다. 그러나 악기 이름이 다를 수 있으므로 직접 사용할 수는 없습니다. 그러나 유추하여 자신 만의 것을 쓸 수 있습니다. Dmytro Nazarchuk 2023.01.10 09:17 #29002 mytarmailS #:그리고 밤새 외환 거래에서 주문이 들어왔습니다, 얼마나 강력한 수준인지 보세요. 무작위 점의 집합이 아니라고 생각하는 이유는 무엇일까요? mytarmailS 2023.01.10 09:24 #29003 Dmytryi Nazarchuk #:무작위 점의 집합이 아니라고 생각하는 이유는 무엇인가요? 그것은 Valeriy Yastremskiy 2023.01.10 09:35 #29004 Aleksey Nikolayev #:바로 그거죠. 객관적인 정의를 찾으면 모든 TC를 성배로 만드는 철학자의 돌이 될 것입니다. 여러분의 전문가가 트렌드와 플랫을 어떻게 정의하는지 좀 더 의미 있는 질문을 해볼 수 있습니다. 눈에 보이고 공식화할 수 있는 것에서. 우리는 아래쪽과 위쪽에서 극단을 얻었고,이 가격을 중심으로 영역을 설정하고, 아래에서 극단을 기다리고, 영역에 있으면 플랫의 시작이 될 수 있고, 위에서 영역에 있으면 플랫이라고 생각할 수 있으며, 대기 시간 매개 변수와 영역의 크기 문제를 고려할 수 있습니다. 게다가, 당신이 연습 할 수있는 역사가 이미 있습니다)))))) 그러나 문제는 앞뒤로 3 번 이상 이동하는 경우는 드물고 평평한 시간은 대부분 무작위라는 것입니다. mytarmailS 2023.01.10 13:37 #29005 Aleksey Nikolayev #: 시퀀스에서 파르텐을 찾는 빠른 seq_list() 검색을 작성했는데, 데이터에 적용해보고 싶을 수 있습니다. 예제 데이터 list_dat <- list() > for(i in 1:10) list_dat[[i]] <- letters[sample(1:length(letters),sample(3:20,size = 1),replace = T)] > list_dat [[1]] [1] "w" "g" "m" "t" "n" "p" "g" "d" "m" "l" "y" [[2]] [1] "t" "j" "i" "l" "h" "g" "y" "o" "s" "q" "k" "g" "s" "w" "z" ...... ..... .... 패턴 pattern <- c("f","b","k") search seq_list(pat = pattern, list_dat = list_dat) [1] FALSE TRUE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE FALSE TRUE list_dat [[1]] [1] "e" "j" "y" "e" "t" "m" "a" "y" "w" "y" "s" "l" "n" [[2]] [1] "q" "x" "r" "u" "a" "f" "d" "y" "q" "b" "n" "k" "n" "b" "j" "s" "t" "s" "n" "l" [[3]] [1] "b" "f" "x" "l" "u" "h" [[4]] [1] "z" "m" "g" "p" "g" "h" "s" "y" "u" "y" "u" "r" "z" "a" "b" "r" "b" [[5]] [1] "v" "u" "l" "r" "h" "c" "e" "o" "c" "a" "p" "j" [[6]] [1] "r" "a" "b" "r" [[7]] [1] "o" "a" "k" "c" "d" "e" [[8]] [1] "s" "j" "g" "l" [[9]] [1] "q" "b" "x" "v" "f" "s" "x" [[10]] [1] "v" "n" "f" "i" "a" "l" "b" "a" "w" "k" "a" "g" ========================== 함수 코드 char_seq_list <- function(){ library(Rcpp) src <- "LogicalVector char_yes_seq_vec_cpp(CharacterVector pat, List list_dat){ LogicalVector res_vec( list_dat.length() , false ); for(int i=0; i<list_dat.length(); ++i){ LogicalVector pat_vec (pat.length() ,false); int cnt_end_pat = 0; CharacterVector List_vec = list_dat[i]; for(int j=0; j < List_vec.length(); ++j){ if(List_vec[j]==pat[cnt_end_pat]){ pat_vec[cnt_end_pat] = true; cnt_end_pat = cnt_end_pat+1; } if(cnt_end_pat==pat.length()) break; } res_vec[i] = is_true(all(pat_vec==TRUE)); } return res_vec; }" char_yes_seq_vec_cpp_list <<- Rcpp::cppFunction(src) } seq_list <- char_seq_list() Aleksey Vyazmikin 2023.01.10 14:17 #29006 mytarmailS #:할인율은 n분마다 변경되나요? 제가 관찰한 바에 따르면 어떻게 변하는지는 정확히 파악하지 못했지만, 대부분 움직임이 강해지기 때문인 것 같습니다. 중요한 것은 그날의 결과가 지속적으로 왜곡된다는 점입니다. Aleksey Vyazmikin 2023.01.10 15:17 #29007 mytarmailS #:글쎄요, 논쟁하지 않겠습니다. 여기에서 다시 한 번 입력 후 CME의 가격이 가지 말아야 할 곳으로 이동했음을 알 수 있습니다..... 유리창의 빨간색 사각형 "미스 클릭"은 없어야 합니다. Forex에서 거래하는 것이 이보다 더 즐거울 것이라고는 생각하지 못했습니다. 그런데 이것이 가장 가까운 만기 선물 거래입니까? 스프레드가 더 큰 곳은 어디인가요? Uladzimir Izerski 2023.01.13 17:57 #29008 Aleksey Vyazmikin #:제가 관찰한 바로는 움직임이 강해졌기 때문에 어떻게 변하는지는 정확히 파악하지 못했습니다. 요점은 하루의 결과에 따라 지속적으로 왜곡된다는 것입니다. 이 베팅은 특정 국가의 시장에 장기 또는 중기적으로 영향을 미치도록 설계되었습니다. 일일 차트에서 이 베팅은 투기꾼의 희망과 욕구를 충족시킬 의무가 없습니다. 통화 시장은 경제와 함께 움직입니다. 투기적 요인은 그다지 중요하지 않습니다. 투기꾼 형태의 유동성은 일일 차트에서 통화 시장의 주요 요인입니다. MO는 새로운 요인을 기반으로 구축되어야합니다. 새로운 문제를 해결하고 센세이의 오래된 발자취를 따르지 않아야합니다.) mytarmailS 2023.01.13 19:12 #29009 Uladzimir Izerski #:MoD는 새로운 요소를 기반으로 구축되어야합니다. 센사이의 구식 발자취를 따르지 말고 새로운 문제를 해결해야합니다)))) 우선, 시장에 대한 아이디어가 있어야하고 모델이 있어야하며 그렇지 않으면 끝없는 변형이 있으며 그림자와 싸우는 것과 같습니다 ...글쎄, 주류를 따라 블로그에 쓰여진 것을 복사하는 것은 여드름 엄마의 파이썬 데이터 성직자 어리석은 일입니다....그건 맥심카를 위한 거죠.)그것은 생각하는 것이 아니라 다른 사람들을 따르고, 무리를 따르고, 무리 속에있는 것입니다 ... Uladzimir Izerski 2023.01.13 19:22 #29010 mytarmailS #: 우선 시장에 대한 아이디어가 있어야하고 모델을 가져야합니다. 그렇지 않으면 끝없는 옵션이 있으며 그림자와 싸우는 것과 같습니다.... 그리고 주류를 따라, 여드름 엄마의 파이썬 데이터 성자가 블로그에 쓴 것을 복사하는 것은 어리석은 일입니다.... 그건 맥심카를 위한 것입니다.) 이제 출발점으로 돌아옵니다. 어디에서, 어디로, 왜? 제가 공식화하지 않았어요. ""시장에 대한 아이디어가 있습니까?"" - 차트에서도 같은 이야기입니다 :) 능글맞은 웃음은 무해합니다. 1...289428952896289728982899290029012902290329042905290629072908...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
고마워요! 아주 좋은 조언이에요, 피를 거의 흘리지 않고 할 수 있는 방법을 이미 알아냈어요.
천만에요. 이 아이디어는 지역 신호 서비스와 유사합니다. 그러나 악기 이름이 다를 수 있으므로 직접 사용할 수는 없습니다. 그러나 유추하여 자신 만의 것을 쓸 수 있습니다.
그리고 밤새 외환 거래에서 주문이 들어왔습니다,
얼마나 강력한 수준인지 보세요.
무작위 점의 집합이 아니라고 생각하는 이유는 무엇일까요?
무작위 점의 집합이 아니라고 생각하는 이유는 무엇인가요?
그것은
바로 그거죠. 객관적인 정의를 찾으면 모든 TC를 성배로 만드는 철학자의 돌이 될 것입니다.
여러분의 전문가가 트렌드와 플랫을 어떻게 정의하는지 좀 더 의미 있는 질문을 해볼 수 있습니다.
눈에 보이고 공식화할 수 있는 것에서. 우리는 아래쪽과 위쪽에서 극단을 얻었고,이 가격을 중심으로 영역을 설정하고, 아래에서 극단을 기다리고, 영역에 있으면 플랫의 시작이 될 수 있고, 위에서 영역에 있으면 플랫이라고 생각할 수 있으며, 대기 시간 매개 변수와 영역의 크기 문제를 고려할 수 있습니다. 게다가, 당신이 연습 할 수있는 역사가 이미 있습니다)))))) 그러나 문제는 앞뒤로 3 번 이상 이동하는 경우는 드물고 평평한 시간은 대부분 무작위라는 것입니다.
시퀀스에서 파르텐을 찾는 빠른 seq_list() 검색을 작성했는데, 데이터에 적용해보고 싶을 수 있습니다.
예제 데이터
패턴
search
==========================
함수 코드
할인율은 n분마다 변경되나요?
제가 관찰한 바에 따르면 어떻게 변하는지는 정확히 파악하지 못했지만, 대부분 움직임이 강해지기 때문인 것 같습니다. 중요한 것은 그날의 결과가 지속적으로 왜곡된다는 점입니다.
글쎄요, 논쟁하지 않겠습니다.
여기에서 다시 한 번 입력 후 CME의 가격이 가지 말아야 할 곳으로 이동했음을 알 수 있습니다.....
유리창의 빨간색 사각형 "미스 클릭"은 없어야 합니다.
Forex에서 거래하는 것이 이보다 더 즐거울 것이라고는 생각하지 못했습니다.
그런데 이것이 가장 가까운 만기 선물 거래입니까?
스프레드가 더 큰 곳은 어디인가요?
제가 관찰한 바로는 움직임이 강해졌기 때문에 어떻게 변하는지는 정확히 파악하지 못했습니다. 요점은 하루의 결과에 따라 지속적으로 왜곡된다는 것입니다.
이 베팅은 특정 국가의 시장에 장기 또는 중기적으로 영향을 미치도록 설계되었습니다. 일일 차트에서 이 베팅은 투기꾼의 희망과 욕구를 충족시킬 의무가 없습니다.
통화 시장은 경제와 함께 움직입니다. 투기적 요인은 그다지 중요하지 않습니다. 투기꾼 형태의 유동성은 일일 차트에서 통화 시장의 주요 요인입니다.
MO는 새로운 요인을 기반으로 구축되어야합니다. 새로운 문제를 해결하고 센세이의 오래된 발자취를 따르지 않아야합니다.)
MoD는 새로운 요소를 기반으로 구축되어야합니다. 센사이의 구식 발자취를 따르지 말고 새로운 문제를 해결해야합니다))))
우선 시장에 대한 아이디어가 있어야하고 모델을 가져야합니다. 그렇지 않으면 끝없는 옵션이 있으며 그림자와 싸우는 것과 같습니다....
이제 출발점으로 돌아옵니다.
어디에서, 어디로, 왜? 제가 공식화하지 않았어요.
""시장에 대한 아이디어가 있습니까?"" - 차트에서도 같은 이야기입니다 :) 능글맞은 웃음은 무해합니다.