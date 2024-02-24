트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2903 1...289628972898289929002901290229032904290529062907290829092910...3399 새 코멘트 Uladzimir Izerski 2023.01.14 13:45 #29021 vladavd #:이 경우 새로운 것은 지그재그와 그 지그재그를 따라 흐르는 채널인데, 이것이 바로 엔지니어링의 아방가르드입니다. 그게 전부가 아닙니다. 허용된 것의 5%에 불과합니다.))) 링스앤테크 #: 마지막 단어와 햄버거와 같습니다.)) 항상 자신을 정당화할 기회를 스스로에게 주어야 합니다. 콧수염은 왜밀었어,바보야 ? Elvin Nasirov 2023.01.15 22:20 #29022 안녕하세요, 여러분! 누군가 조언을 해 주실 수 있을까요? "DecisionTreeClassifier" 모델을 사용하여 그날의 통화 쌍의 방향(상승 또는 하락)을 예측하려고 합니다. 예측을 위해 5개의 예측 변수만 사용하며, 예측 결과는 상승(1) 또는 하락(-1) 추세입니다. 데이터 집합 크기: 999행, 6열(데이터 집합 첨부). 그런데 'max_depth'를 늘리면 훈련 샘플과 테스트 샘플의 정확도가 동시에 증가하는 문제가 발생했습니다. 테스트 샘플의 정확도는 증가를 멈추고 최대_뎁스=22에서 0.780000과 같은 상수가 됩니다. max_depth의 다른 값에서의 결과: 1) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=3) 훈련 세트의 정확도: 0.539424 테스트 세트의 정확도: 0.565000 2) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=5) 훈련 세트의 정확도: 0.579474 테스트 세트의 정확도: 0.585000 3) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=7) 훈련 세트의 정확도: 0.637046 테스트 세트의 정확도: 0.640000 4) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=9) 훈련 세트의 정확도: 0.667084 테스트 세트의 정확도: 0.700000 5) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=11) 훈련 세트의 정확도: 0.700876 테스트 세트의 정확도: 0.710000 6) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=13) 훈련 세트의 정확도: 0.720901 테스트 세트의 정확도: 0.720000 7) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=15) 훈련 세트의 정확도: 0.734668 테스트 세트의 정확도: 0.740000 8) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=17) 훈련 세트의 정확도: 0.747184 테스트 세트의 정확도: 0.760000 9) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=19) 훈련 세트의 정확도: 0.755945 테스트 세트의 정확도: 0.765000 10) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=22) 훈련 세트의 정확도: 0.760951 테스트 세트의 정확도: 0.780000 재학습이 가능하기 때문에 최대 깊 이를 3~4개 이상 사용하면 안 된다고 들었기 때문에 이 상황이 매우 혼란스럽습니다. 하지만 재학습 시 모델이 이와 같이 작동하는 것은 훈련되지 않은 모델처럼 보입니다. . 나는 그러한 상황에서 선택할 의사 결정 트리의 깊이 또는 어떤 모델조차도 일반적으로이 방향으로 더 작업 할 가치가 있는지, 아마도 무언가가 누락되었는지 (예 : 데이터 세트가 100 행이 아님), 더 많은 예측자를 추가 할 수 있는지 여부 및 그러한 크기의 데이터 세트에 얼마나 더 추가 할 수 있는지 (2-5 개 더 추가 할 것임) 이해하지 못합니다. 코드는 간단하며 데이터 세트와 함께 첨부합니다:

Aleksey Vyazmikin 2023.01.15 23:06 #29023
안녕하세요. 더 많은 분할 수 - 더 많은 메모리 = 샘플 학습의 위험. 저는 파이썬에 능숙하지는 않지만: 1. 혼합하지 않고 샘플을 분할해 보세요. 2. 축소된 샘플이 아닌 전체 샘플에 대해 학습하고 있는 것 같습니다. Elvin Nasirov 2023.01.15 23:27 #29024
감사합니다! 맞는 것 같습니다. 위 코드에서 "clf_20.fit(X, y)"를 "clf_20.fit(X_train, y_train)"으로 바꾸니 그림이 거의 50/50으로 바뀌었습니다.

Aleksey Vyazmikin 2023.01.15 23:32 #29025
너무 좋은 결과는 항상 코드에서 버그를 찾기 시작해야 하는 이유이기 때문에 이런 결과가 나오는 것은 정상입니다. Elvin Nasirov 2023.01.15 23:46 #29026
다른 질문이 하나 더 있습니다. 최대_뎁스=1에서 가장 좋은 결과를 얻을 수 있으며 다음과 같이 보입니다: 훈련 세트의 정확도: 0.515021 테스트 세트의 정확도: 0.503333 동전을 던질 확률과 같을 정도로 매우 나쁜 결과인 것 같습니다. 아니면 이것을 좋은 결과로 간주하고 외환 이동 확률과 동전 던지기로 결과 확률을 평준화할 수 있는 공식화를 찾았다고 결론을 내릴 수 있을까요? 즉, 예측 변수의 각 조합에 대해 상승 또는 하락이라는 두 가지 동등한 시장 변동 변형이 있는 상황이므로 현재 조합에서 여전히 상승 또는 하락을 지정할 수 있는 데이터 세트를 보완해야 합니다.

Aleksey Vyazmikin 2023.01.16 00:03 #29027
먼저 훈련 결과를 평가하는 다른 메트릭인 리콜(완전성) 및 정밀도(정확도)에 대해 읽어보세요. 특히 불균형 샘플링과 관련이 있습니다. 이 전략은 정답과 오답의 확률이 동일한 분류에 대해 긍정적인 재정적 결과를 도출하는 것일 수 있습니다. 좀 더 복잡하지만 논리적인 목표 마크업을 고려해 보세요. 하루가 개장 시점에 어떻게 마감될지 결정하는 것은 하루 개장 시점의 몇 퍼센트만큼 상승 및 하락할 확률을 결정하는 것보다 더 어려운 일중 패턴을 식별할 확률이 있습니다. 저에게는 샘플이 너무 작습니다. 시장을 설명할 수 있는 예측 변수를 만들어 보세요. 제 생각에는 예측 지표에서 차트를 보지 않고도 차트 상황을 복원 할 수 있어야합니다. 훈련을 위해 CatBoost를 사용해 보는 것이 좋습니다. 모델을 빠르게 빌드하고 목발없이 MT5에서 작업하기 위해 모델을 코드로 전송하는 문제가 해결됩니다.

Aleksei Kuznetsov 2023.01.16 08:24 #29028
또한 가장 좋은 결과는 깊이=1에서 나타나는데, 이는 특징 중 하나에 대해 단 한 번만 분할이 이루어졌음을 의미합니다. 트리를 더 분할하면 훈련에서는 과훈련이 발생하고 테스트에서는 결과가 나빠집니다.

Elvin Nasirov 2023.01.16 08:35 #29029
어제 결과를 확인한 결과 모든 사례에 대한 모델이 평균적으로 "1"의 예측을 제공하므로 50/50으로 나타났습니다. 모델 없이도 할 수 있습니다. 항상 "위로"라고 말하면됩니다.

mytarmailS 2023.01.18 09:23 #29030 누군가 조언을 해 주실 수 있을까요? "DecisionTreeClassifier" 모델을 사용하여 그날의 통화 쌍의 방향(상승 또는 하락)을 예측하려고 합니다.
예측을 위해 5개의 예측 변수만 사용하며, 예측 결과는 상승(1) 또는 하락(-1) 추세입니다. 데이터 집합 크기: 999행, 6열(데이터 집합 첨부).
그런데 'max_depth'를 늘리면 훈련 샘플과 테스트 샘플의 정확도가 동시에 증가하는 문제가 발생했습니다. 테스트 샘플의 정확도는 증가를 멈추고 최대_뎁스=22에서 0.780000과 같은 상수가 됩니다. max_depth의 다른 값에서의 결과:
1) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=3)
훈련 세트의 정확도: 0.539424 테스트 세트의 정확도: 0.565000
2) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=5)
훈련 세트의 정확도: 0.579474 테스트 세트의 정확도: 0.585000
3) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=7)
훈련 세트의 정확도: 0.637046 테스트 세트의 정확도: 0.640000
4) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=9)
훈련 세트의 정확도: 0.667084 테스트 세트의 정확도: 0.700000
5) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=11)
훈련 세트의 정확도: 0.700876 테스트 세트의 정확도: 0.710000
6) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=13)
훈련 세트의 정확도: 0.720901 테스트 세트의 정확도: 0.720000
7) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=15)
훈련 세트의 정확도: 0.734668 테스트 세트의 정확도: 0.740000
8) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=17)
훈련 세트의 정확도: 0.747184 테스트 세트의 정확도: 0.760000
9) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=19)
훈련 세트의 정확도: 0.755945 테스트 세트의 정확도: 0.765000
10) clf_20=DecisionTreeClassifier(criterion='엔트로피', max_depth=22)
훈련 세트의 정확도: 0.760951 테스트 세트의 정확도: 0.780000
재학습이 가능하기 때문에 최대 깊 이를 3~4개 이상 사용하면 안 된다고 들었기 때문에 이 상황이 매우 혼란스럽습니다. 하지만 재학습 시 모델이 이와 같이 작동하는 것은 훈련되지 않은 모델처럼 보입니다. .
나는 그러한 상황에서 선택할 의사 결정 트리의 깊이 또는 어떤 모델조차도 일반적으로이 방향으로 더 작업 할 가치가 있는지, 아마도 무언가가 누락되었는지 (예 : 데이터 세트가 100 행이 아님), 더 많은 예측자를 추가 할 수 있는지 여부 및 그러한 크기의 데이터 세트에 얼마나 더 추가 할 수 있는지 (2-5 개 더 추가 할 것임) 이해하지 못합니다.
코드는 간단하며 데이터 세트와 함께 첨부합니다:
감사합니다! 맞는 것 같습니다.
위 코드에서 "clf_20.fit(X, y)"를 "clf_20.fit(X_train, y_train)"으로 바꾸니 그림이 거의 50/50으로 바뀌었습니다.
너무 좋은 결과는 항상 코드에서 버그를 찾기 시작해야 하는 이유이기 때문에 이런 결과가 나오는 것은 정상입니다.
다른 질문이 하나 더 있습니다.
최대_뎁스=1에서 가장 좋은 결과를 얻을 수 있으며 다음과 같이 보입니다:
훈련 세트의 정확도: 0.515021 테스트 세트의 정확도: 0.503333
동전을 던질 확률과 같을 정도로 매우 나쁜 결과인 것 같습니다. 아니면 이것을 좋은 결과로 간주하고 외환 이동 확률과 동전 던지기로 결과 확률을 평준화할 수 있는 공식화를 찾았다고 결론을 내릴 수 있을까요?
즉, 예측 변수의 각 조합에 대해 상승 또는 하락이라는 두 가지 동등한 시장 변동 변형이 있는 상황이므로 현재 조합에서 여전히 상승 또는 하락을 지정할 수 있는 데이터 세트를 보완해야 합니다.
먼저 훈련 결과를 평가하는 다른 메트릭인 리콜(완전성) 및 정밀도(정확도)에 대해 읽어보세요. 특히 불균형 샘플링과 관련이 있습니다. 이 전략은 정답과 오답의 확률이 동일한 분류에 대해 긍정적인 재정적 결과를 도출하는 것일 수 있습니다.
좀 더 복잡하지만 논리적인 목표 마크업을 고려해 보세요. 하루가 개장 시점에 어떻게 마감될지 결정하는 것은 하루 개장 시점의 몇 퍼센트만큼 상승 및 하락할 확률을 결정하는 것보다 더 어려운 일중 패턴을 식별할 확률이 있습니다.
저에게는 샘플이 너무 작습니다.
시장을 설명할 수 있는 예측 변수를 만들어 보세요. 제 생각에는 예측 지표에서 차트를 보지 않고도 차트 상황을 복원 할 수 있어야합니다.
훈련을 위해 CatBoost를 사용해 보는 것이 좋습니다. 모델을 빠르게 빌드하고 목발없이 MT5에서 작업하기 위해 모델을 코드로 전송하는 문제가 해결됩니다.
또한 가장 좋은 결과는 깊이=1에서 나타나는데, 이는 특징 중 하나에 대해 단 한 번만 분할이 이루어졌음을 의미합니다. 트리를 더 분할하면 훈련에서는 과훈련이 발생하고 테스트에서는 결과가 나빠집니다.
어제 결과를 확인한 결과 모든 사례에 대한 모델이 평균적으로 "1"의 예측을 제공하므로 50/50으로 나타났습니다. 모델 없이도 할 수 있습니다. 항상 "위로"라고 말하면됩니다.
