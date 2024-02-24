트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1447 1...144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454...3399 새 코멘트 Ivan Butko 2019.04.20 22:59 #14461 마이클 마르쿠카이테스 : Ivan, 당신은 여자처럼 행동합니다. 왜 그런 말을 했습니까? 그냥 자랑. 예를 들어, 내가 한 일을 보세요. 하지만 더 이상 말하지 않겠습니다. 그래서 무엇? 알다시피, 우리는 항상 여기에 강철 공을 가진 남자 클럽이 있었고 여자는 여기에 속하지 않습니다. 이것을 기억하십시오. 이미 말하기 시작했다면 끝까지 말하십시오. 여기 사람들은 수년간 검색을 절약하는 데 도움이 되는 경험을 공유하지만 귀하의 경우에는 그렇지 않습니다. 이해합니다. 고맙습니다. 히스테리는 필요하지 않습니다. 여기 성인들이 있습니다. 함께 힘을 모아 작업하십시오. 모욕을 위해 당신은 금지령으로 날아갈 수 있습니다. Aleksei Kuznetsov 2019.04.20 23:13 #14462 구글이 구출합니다. 화면에서 발견 https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy 화면은 당신과 동일합니다. 그리고 비용은 24900 루블입니다. 그녀는? Обзор программы MegaTrader | MegaTrader - торговля спредом, парный трейдинг, арбитраж megatrader.org Программа Megatrader специально разрабатывалась таким образом, чтобы раскрыть все преимущества данного вида торговли. Функционал программы охватывает все важнейшие аспекты торговли спредом, начиная с создания спреда и разработки торговой стратегии и заканчивая автоматической торговлей на реальных счетах. Уникальной особенностью программы... Ivan Butko 2019.04.20 23:17 #14463 도서관 : ... 그리고 비용은 24900 루블입니다. 그녀는? 그것은 "스프레드 거래, 쌍 거래, 차익 거래"라고 말합니다. 이게 아니야 Dialog22 2019.04.20 23:27 #14464 Aleksei Kuznetsov 2019.04.20 23:40 #14465 이반 부코 : 그것은 "스프레드 거래, 쌍 거래, 차익 거래"라고 말합니다. 이게 아니야 나는 데모를 1 in 1 화면으로 테스트했습니다(그래프 제외). 게시물의 스크린샷 https://www.mql5.com/en/forum/86386/page1444#comment_11341912 MegaTrader 데모 스크린샷 디자인/템플릿이 완전히 동일합니다! 탭과 버튼의 이름. 창 크기, 글꼴 크기 . Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только) 2019.04.15www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... Ivan Butko 2019.04.20 23:44 #14466 도서관 : 나는 데모를 1 in 1 화면으로 테스트했습니다(그래프 제외). 게시물의 스크린샷 https://www.mql5.com/en/forum/86386/page1444#comment_11341912 MegaTrader 데모 스크린샷 디자인/템플릿이 완전히 동일합니다! 탭과 버튼의 이름. 창 크기, 글꼴 크기 . 유료 제품 광고. 저자는 이제 MQL5를 희생하여 자신을 풍요롭게 할 것입니다. ))) Aleksei Kuznetsov 2019.04.21 00:07 #14467 이반 부코 : 유료 제품 광고. 저자는 이제 MQL5를 희생하여 자신을 풍요롭게 할 것입니다. ))) 그리고 당신이 우리를 속이는 것 같습니다. 특정 제품을 신경망으로 전달합니다. 그들은 벽에서 스크린샷을 제거했습니다. 내 가정을 확인합니다. 그리고 포럼에서 삭제하세요. 흔적을 남기지 않기 위해... Ivan Butko 2019.04.21 00:11 #14468 도서관 : 그리고 당신이 우리를 속이는 것 같습니다. 특정 제품을 신경망으로 전달합니다. 여기, 귀하의 게시물 바로 위에 신경망의 광고 비디오가 배치되었습니다. 노트 Mihail Marchukajtes 2019.04.21 00:17 #14469 여기에서 밝혀진 대로, 한 마디로 charlatans입니다. 죄송합니다. 이미 데이터를 게시했습니다. 어머.... Mihail Marchukajtes 2019.04.21 00:27 #14470 그건 그렇고, vidosik은 유효하지만 설정이 너무 많습니다. 이미 Reshetov의 JPrediction을 보는 습관을 잃어 버렸지만 설정에 대한 갈망은 이겼습니다. 켜고, 끄고, 약탈합니다. 여기에 프로그램의 기본 원리가 있습니다. 이 시리즈에서도 Taming Solution은 일반적으로 그런 패키지이며, 거기에서 chastotniki가 완전히 활용됩니다. 1...144014411442144314441445144614471448144914501451145214531454...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
Ivan, 당신은 여자처럼 행동합니다. 왜 그런 말을 했습니까? 그냥 자랑. 예를 들어, 내가 한 일을 보세요. 하지만 더 이상 말하지 않겠습니다. 그래서 무엇? 알다시피, 우리는 항상 여기에 강철 공을 가진 남자 클럽이 있었고 여자는 여기에 속하지 않습니다. 이것을 기억하십시오. 이미 말하기 시작했다면 끝까지 말하십시오. 여기 사람들은 수년간 검색을 절약하는 데 도움이 되는 경험을 공유하지만 귀하의 경우에는 그렇지 않습니다. 이해합니다. 고맙습니다.
히스테리는 필요하지 않습니다. 여기 성인들이 있습니다. 함께 힘을 모아 작업하십시오.모욕을 위해 당신은 금지령으로 날아갈 수 있습니다.
구글이 구출합니다.
화면에서 발견 https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy
화면은 당신과 동일합니다. 그리고 비용은 24900 루블입니다.
그녀는?
...
그리고 비용은 24900 루블입니다.
그녀는?
그것은 "스프레드 거래, 쌍 거래, 차익 거래"라고 말합니다. 이게 아니야
그것은 "스프레드 거래, 쌍 거래, 차익 거래"라고 말합니다. 이게 아니야
나는 데모를 1 in 1 화면으로 테스트했습니다(그래프 제외).
게시물의 스크린샷 https://www.mql5.com/en/forum/86386/page1444#comment_11341912
MegaTrader 데모 스크린샷
디자인/템플릿이 완전히 동일합니다! 탭과 버튼의 이름. 창 크기, 글꼴 크기 .
나는 데모를 1 in 1 화면으로 테스트했습니다(그래프 제외).
게시물의 스크린샷 https://www.mql5.com/en/forum/86386/page1444#comment_11341912
MegaTrader 데모 스크린샷
디자인/템플릿이 완전히 동일합니다! 탭과 버튼의 이름. 창 크기, 글꼴 크기 .
유료 제품 광고. 저자는 이제 MQL5를 희생하여 자신을 풍요롭게 할 것입니다. )))
유료 제품 광고. 저자는 이제 MQL5를 희생하여 자신을 풍요롭게 할 것입니다. )))
그리고 당신이 우리를 속이는 것 같습니다. 특정 제품을 신경망으로 전달합니다.
그들은 벽에서 스크린샷을 제거했습니다. 내 가정을 확인합니다.
그리고 포럼에서 삭제하세요. 흔적을 남기지 않기 위해...
그리고 당신이 우리를 속이는 것 같습니다. 특정 제품을 신경망으로 전달합니다.
여기, 귀하의 게시물 바로 위에 신경망의 광고 비디오가 배치되었습니다. 노트