트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1447

마이클 마르쿠카이테스 :

Ivan, 당신은 여자처럼 행동합니다. 왜 그런 말을 했습니까? 그냥 자랑. 예를 들어, 내가 한 일을 보세요. 하지만 더 이상 말하지 않겠습니다. 그래서 무엇? 알다시피, 우리는 항상 여기에 강철 공을 가진 남자 클럽이 있었고 여자는 여기에 속하지 않습니다. 이것을 기억하십시오. 이미 말하기 시작했다면 끝까지 말하십시오. 여기 사람들은 수년간 검색을 절약하는 데 도움이 되는 경험을 공유하지만 귀하의 경우에는 그렇지 않습니다. 이해합니다. 고맙습니다.

히스테리는 필요하지 않습니다. 여기 성인들이 있습니다. 함께 힘을 모아 작업하십시오.

모욕을 위해 당신은 금지령으로 날아갈 수 있습니다.
 

구글이 구출합니다.
화면에서 발견 https://megatrader.org/ru/primery-i-obzor-programmy


화면은 당신과 동일합니다. 그리고 비용은 24900 루블입니다.

그녀는?

도서관 :

...
그것은 "스프레드 거래, 쌍 거래, 차익 거래"라고 말합니다. 이게 아니야

 
 
이반 부코 :

나는 데모를 1 in 1 화면으로 테스트했습니다(그래프 제외).

게시물의 스크린샷 https://www.mql5.com/en/forum/86386/page1444#comment_11341912


MegaTrader 데모 스크린샷


디자인/템플릿이 완전히 동일합니다! 탭과 버튼의 이름. 창 크기, 글꼴 크기 .

도서관 :

유료 제품 광고. 저자는 이제 MQL5를 희생하여 자신을 풍요롭게 할 것입니다. )))

 
이반 부코 :

그들은 벽에서 스크린샷을 제거했습니다. 내 가정을 확인합니다.

그리고 포럼에서 삭제하세요. 흔적을 남기지 않기 위해...

 
도서관 :

여기, 귀하의 게시물 바로 위에 신경망의 광고 비디오가 배치되었습니다. 노트

 
여기에서 밝혀진 대로, 한 마디로 charlatans입니다. 죄송합니다. 이미 데이터를 게시했습니다. 어머....
 
그건 그렇고, vidosik은 유효하지만 설정이 너무 많습니다. 이미 Reshetov의 JPrediction을 보는 습관을 잃어 버렸지만 설정에 대한 갈망은 이겼습니다. 켜고, 끄고, 약탈합니다. 여기에 프로그램의 기본 원리가 있습니다. 이 시리즈에서도 Taming Solution은 일반적으로 그런 패키지이며, 거기에서 chastotniki가 완전히 활용됩니다.
