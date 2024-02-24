트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2797 1...279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804...3399 새 코멘트 Uladzimir Izerski 2022.10.21 18:01 #27961 mytarmailS #: 제가 찾고 있는 것이 무엇인지에 대한 질문에 답변했습니다. 이제 과학적인 논증을 해보겠습니다. 동의하지 않는 부분과 그 이유, 또는 이해하지 못하는 부분과 그 이유... 그러면 의미 있는 대화를 나눌 수 있을 것입니다. 답변이 아닌 보다 실질적인 답변을 기다리겠습니다. mytarmailS 2022.10.21 18:20 #27962 Uladzimir Izerski #:답장이 아닌 보다 실질적인 답장을 기다리겠습니다. 그래서 당신은 책 전체에 대한 답글을 쓸 수 있고, 당신은 대답하지 않았습니다, 대답은 의미가 없습니다, 그것은 답글입니다)))).그러니 이전 게시물을 다시 읽어 보되 천천히 신중하게 읽어 보세요. Uladzimir Izerski 2022.10.21 18:23 #27963 mytarmailS #: 이것이 전체 책에 대한 답변을 작성하는 방법이며 귀하의 답변은 다음과 같습니다 : 답변하지 않았습니다, 답변은 실질적이지 않습니다, 철회입니다)))). 그러니 제 헛소리 글을 다시 읽어보세요. "자존심이 강한 사람"이라는 표현이 어울리지 않는다면 다른 질문은 어떨까요? 이런) mytarmailS 2022.10.21 19:36 #27964 Uladzimir Izerski #:"자존심이 강한 사람"이라는 표현이 마음에 들지 않는다면 다른 질문이 있을 수 있습니다. 이런.) .. Aleksey Vyazmikin 2022.10.21 21:46 #27965 트레이딩, 자동매매 시스템 및 트레이딩 전략 테스트 포럼 혼돈 속에 패턴이 있을까요? 찾아보자! 특정 샘플의 예에 대한 머신러닝. 알렉세이 뱌즈미킨, 2022.10.21:46 사실, 링크에서 파일을 다운로드하는 것이 좋습니다. 아카이브에는 3개의 CSV 파일이 있습니다: train.csv - 훈련이 필요한 샘플입니다. test.csv - 보조 샘플로, train과 병합하는 것을 포함하여 훈련 중에 사용할 수 있습니다. exam.csv - 훈련에 참여하지 않는 샘플입니다. 샘플 자체에는 예측자가 있는 5581 열, 5583 열 "Target_100"의 대상, 5581, 5582, 5584, 5585 열이 보조적이며 다음을 포함합니다: 5581 열 "시간" - 신호의 날짜 5582 열 "Target_P" - 거래 방향 "+1" - 매수 / "-1" - 매도 5584 열 "Target_100_Buy" - 구매로 인한 재무 결과 5585 열 "Target_100_Sell" - 판매로 인한 재무 결과. 목표는 exam.csv 샘플에서 3000점 이상을 "획득"하는 모델을 만드는 것입니다. 이 솔루션은 시험을 들여다보지 않고, 즉 이 샘플의 데이터를 사용하지 않고 만들어야 합니다. 관심을 유지하기 위해 - 그러한 결과를 얻을 수있는 방법에 대해 이야기하는 것이 바람직합니다. 샘플은 대상 샘플 변경을 포함하여 원하는 방식으로 변환 할 수 있지만 변환의 특성을 설명해야하므로 시험 샘플에 순수한 적합하지 않습니다. 혼돈에 패턴이 있을까요? 찾아보겠습니다! Machine learning in trading: 알고리즘 트레이딩에서의 파이썬 СанСаныч Фоменко 2022.10.22 09:40 #27966 Aleksey Vyazmikin #: R에서 rattle:: rattle() 패키지를 가져와 게시물의 모든 질문에 대한 답변과 추가적이고 유용한 많은 질문에 대한 답변을 제공하고 결과에 놀라고 결과에 대해 간략하게 알려줍니다 . Rattle에는 전처리, 예측자의 예측 능력에 대한 그래픽 표현, 6가지 모델, 모델 평가 등 모든 것이 있습니다. 포럼에 게시하는 것보다 놀라운 결과를 얻으려면 조금 더 적은 시간을 투자해야 합니다. 그러나 그것은 다른 사람이 아닌 여러분의 결과, 여러분의 지식과 기술이 될 것입니다. 그렇지 않으면 시장에 가서 돈을 지불하더라도 행복 할 것입니다. Valeriy Yastremskiy 2022.10.22 09:53 #27967 트레이딩, 자동 거래 시스템 및 테스트 트레이딩 전략에 관한 포럼 성배가 아니라 평범한 것-바블로코스!!!! 알렉세이 니콜라예프, 2022.10.11 21:16 갑자기 생각 나면 여기에 R의 기초와 참고서로 좋은 책이 있습니다. 내가 할인 할 수있는 경우)))) 저에게는 이것이 다른 것보다 낫습니다)))) Aleksey Vyazmikin 2022.10.22 10:40 #27968 СанСаныч Фоменко #:R 패키지에서 가져 오기 rattle :: rattle () 게시물의 모든 질문에 대한 답변과 추가적이고 유용한 질문에 대한 답변을 제공하고 결과에 대해 간략하게 알려줍니다 . Rattle에는 전처리, 예측자의 예측 능력에 대한 그래픽 표현, 6가지 모델, 모델 평가 등 모든 것이 있습니다. 포럼에 게시하는 것보다 놀라운 결과를 얻으려면 조금 더 적은 시간을 투자해야 합니다. 그러나 그것은 다른 사람의 것이 아니라 여러분의 결과, 여러분의 지식과 기술이 될 것입니다. 그렇지 않으면 시장에 가서 돈을 지불하더라도 행복 할 것입니다. 여기에서 당신이 무언가를 할 수 있다는 것을 증명하고 여기에서 공기를 흔드는 것이 아니라 완성 된 솔루션이 있다는 증거는 없었으며 예측자를 선택하는 성배를 찾았다는 진술 만있었습니다. 저는 당신의 딸랑이가 장난감일 뿐 이와 같은 복잡한 샘플에는 별로 쓸모가 없다고 생각합니다. 나는 방금 경쟁의 형태로 그러한 과제를 제안하여 서로를 똥으로 만들지 않고 실제로 자신의 기술을 보여주고 존경을받을 수 있도록 제안했습니다. СанСаныч Фоменко 2022.10.22 11:16 #27969 Aleksey Vyazmikin #:완전한 해결책에 대한 증거를 제시하지 않고 예측 변수를 선택할 수 있는 방법을 찾았다는 말만 늘어놓는 대신 여러분이 무언가를 할 수 있다는 것을 증명하세요. 저는 당신의 딸랑이가 장난감에 불과하다고 생각합니다. 이와 같은 복잡한 샘플에는 별로 쓸모가 없습니다. 저는 방금 경쟁의 형태로 그러한 작업을 제안하여 서로를 망치지 않고 실제로 자신의 기술을 보여 주어 존경을받을 수 있도록했습니다. "느낌"이 아니라 코드와 코드 결과를 게시해야합니다. 아주 욕심이 많네요! 그리고 게으름 때문에 탐욕스럽습니다. 500 달러와 모든 답변. 그리고 소파에 누워서 더 가벼운 주머니로 "느낌"을 느끼지만 결과는 있습니다. Aleksey Vyazmikin 2022.10.22 11:22 #27970 СанСаныч Фоменко #:'느낌'이 아니라 코드와 코드의 결과를 게시해야 합니다. 너무 욕심이 많으시네요! 그리고 게으름 때문에 욕심이 많죠. 500달러와 모든 답. 그리고 소파에 누워서 가벼운 주머니로 "느낌"을 느끼지만 결과가 있습니다. 그러니 게으르지 말고 문제를 해결하십시오! 그리고 느낌에 대해 나는 그것을 시도했다는 사실에서 글을 썼는데 잘못 사용했거나 복잡한 샘플에는 실제로 쓸모가 없습니다. 유용한 정보를 추출하는 나만의 방법이 있으므로 다른 방법과 비교하고 싶습니다. 1...279027912792279327942795279627972798279928002801280228032804...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
혼돈 속에 패턴이 있을까요? 찾아보자! 특정 샘플의 예에 대한 머신러닝.
알렉세이 뱌즈미킨, 2022.10.21:46
사실, 링크에서 파일을 다운로드하는 것이 좋습니다. 아카이브에는 3개의 CSV 파일이 있습니다:
샘플 자체에는 예측자가 있는 5581 열, 5583 열 "Target_100"의 대상, 5581, 5582, 5584, 5585 열이 보조적이며 다음을 포함합니다:
목표는 exam.csv 샘플에서 3000점 이상을 "획득"하는 모델을 만드는 것입니다.
이 솔루션은 시험을 들여다보지 않고, 즉 이 샘플의 데이터를 사용하지 않고 만들어야 합니다.
관심을 유지하기 위해 - 그러한 결과를 얻을 수있는 방법에 대해 이야기하는 것이 바람직합니다.
샘플은 대상 샘플 변경을 포함하여 원하는 방식으로 변환 할 수 있지만 변환의 특성을 설명해야하므로 시험 샘플에 순수한 적합하지 않습니다.
R에서 rattle:: rattle() 패키지를 가져와 게시물의 모든 질문에 대한 답변과 추가적이고 유용한 많은 질문에 대한 답변을 제공하고 결과에 놀라고 결과에 대해 간략하게 알려줍니다 .
Rattle에는 전처리, 예측자의 예측 능력에 대한 그래픽 표현, 6가지 모델, 모델 평가 등 모든 것이 있습니다.
포럼에 게시하는 것보다 놀라운 결과를 얻으려면 조금 더 적은 시간을 투자해야 합니다. 그러나 그것은 다른 사람이 아닌 여러분의 결과, 여러분의 지식과 기술이 될 것입니다.
그렇지 않으면 시장에 가서 돈을 지불하더라도 행복 할 것입니다.
갑자기 생각 나면 여기에 R의 기초와 참고서로 좋은 책이 있습니다.
내가 할인 할 수있는 경우)))) 저에게는 이것이 다른 것보다 낫습니다))))
여기에서 당신이 무언가를 할 수 있다는 것을 증명하고 여기에서 공기를 흔드는 것이 아니라 완성 된 솔루션이 있다는 증거는 없었으며 예측자를 선택하는 성배를 찾았다는 진술 만있었습니다. 저는 당신의 딸랑이가 장난감일 뿐 이와 같은 복잡한 샘플에는 별로 쓸모가 없다고 생각합니다.
나는 방금 경쟁의 형태로 그러한 과제를 제안하여 서로를 똥으로 만들지 않고 실제로 자신의 기술을 보여주고 존경을받을 수 있도록 제안했습니다.
아주 욕심이 많네요! 그리고 게으름 때문에 탐욕스럽습니다.
500 달러와 모든 답변. 그리고 소파에 누워서 더 가벼운 주머니로 "느낌"을 느끼지만 결과는 있습니다.
그러니 게으르지 말고 문제를 해결하십시오!
그리고 느낌에 대해 나는 그것을 시도했다는 사실에서 글을 썼는데 잘못 사용했거나 복잡한 샘플에는 실제로 쓸모가 없습니다.
유용한 정보를 추출하는 나만의 방법이 있으므로 다른 방법과 비교하고 싶습니다.