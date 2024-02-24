트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2791 1...278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2022.10.18 18:58 #27901 mytarmailS #: 평균화는 나쁜 생각, 아주 나쁜 생각이라고 생각합니다... 특히 관련이 없는 행은 산을 쌓아 올리는 방식이죠. Line 100개의 예측 라인 중 어떤 것을 사용해야 할까요? 평균이 가장 확실한 해결책입니다. mytarmailS 2022.10.18 20:06 #27902 elibrarius #: 그렇다면 100개의 예측 라인 중 어떤 것을 예측해야 할까요? 평균이 가장 확실한 해결책입니다. 50개의 예측을 50개씩 평균을 내서 수평 예측을 얻었다고 가정해 보겠습니다.) Aleksei Kuznetsov 2022.10.18 20:55 #27903 mytarmailS #: 글쎄요, 50개의 예측이 50개씩 올라가고, 평균을 내고, 수평 예측을 얻었다고 가정해 보겠습니다.) 그리고 그게 다입니다... 어떤 옵션이 있나요? mytarmailS 2022.10.18 20:55 #27904 elibrarius #: 그게 다입니다. 어떤 옵션이 있나요? 위에서 제안한 것과 같이 Aleksei Kuznetsov 2022.10.18 21:13 #27905 elibrarius #: 100개의 예측 라인 중 어떤 라인을 예측해야 할까요? 제안을 보지 못했습니다) [삭제] 2022.10.19 06:39 #27906 "유익한" 마크업의 변형인 펜 테스트입니다: def labeling_entropy(dataset, min_Mi = 0.1, min=15, max=15): labels = [] MIs = [] for i in range(max, dataset.shape[0]-max*2): rand = random.randint(min, max) curr_pr = dataset['close'][i] future_pr = dataset['close'][i + rand] full_pr = dataset[i-rand:i+rand] mi = mutual_info_regression(full_pr[full_pr.columns[1:]].iloc[0:rand], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[rand:rand*2]) MIs.append(mi.mean()) if future_pr + MARKUP < curr_pr and mi.mean() > min_Mi: labels.append(1.0) elif future_pr - MARKUP > curr_pr and mi.mean() > min_Mi: labels.append(0.0) else: labels.append(2.0) dataset = dataset.iloc[max:] dataset = dataset.iloc[:len(labels)].copy() dataset['labels'] = labels return dataset.dropna(), MIs 내 기사에서와 같이 일련의 부호를 취하고 레이블을 마크 업하지만 거래를 시작하기 전에 부호 집합의 n- 문자열과 미래 가격의 n- 문자열 사이의 상호 정보 (회귀 유형)를 고려합니다. 상호 정보가 임계값보다 낮으면 거래하지 않는 것으로 표시합니다. 그런 다음 2019년부터 신호와 거래/거래하지 않음에 대해 2개의 모델을 학습시켰습니다. Res: 이 접근 방식으로는 별다른 성과를 얻지 못했습니다. mytarmailS 2022.10.19 07:28 #27907 elibrarius #: 제안을 보지 못했습니다.) 제 게시물, 마지막 사진을 다시 읽어보세요.여전히 다음과 같이 나와 있습니다. [삭제] 2022.10.19 08:26 #27908 논리적으로 할 수 있는 일은 다른 옵션을 시도하는 것이었습니다: mi = mutual_info_regression(full_pr[full_pr.columns[1:]].iloc[0:rand], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[0:rand]) сравниваем фичи и цены в момент предсказания mi = mutual_info_regression(full_pr[full_pr.columns[1:]].iloc[0:rand*2], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[0:rand*2]) сравниваем на глубину предсказания вперед + назад mi = mutual_info_regression(full_pr[full_pr.columns[1:]].iloc[rand:rand*2], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[rand:rand*2]) только вперед mi = mutual_info_regression(full_pr.iloc[0:rand], full_pr[full_pr.columns[0]].iloc[rand:rand*2])текущие цены и фичи в момент предсказания VS будущие цены 모든 옵션은 아무것도 생성하지 않습니다. Aleksei Kuznetsov 2022.10.19 09:49 #27909 mytarmailS #: 제 게시물, 마지막 사진을 다시 읽어보세요. 여전히 이렇게 쓰여 있습니다. 처음 25개 막대에는 2개의 변형만 있었습니다. 그리고 2개의 오류는 작은 오류입니다. 그리고 이것은 수천 개의 차트 중 하나의 변형일 뿐입니다. 다른 경우에는 상황이 다를 수 있습니다. 전략을 세우고 (공식화하지 않은) 새로운 데이터의 균형선을 지켜봐야합니다 (Maxim은 그의 아이디어를 끝까지 가져 왔고 모든 것이 한 번에 명확 해졌습니다). [삭제] 2022.10.19 10:00 #27910 1년 이상 전에 클러스터링으로 동일한 작업을 수행한 다음 그림과 같이 평균 수준을 결정하고 주문을 배치했습니다. 위, 아래, 평균 회귀의 3 개의 클러스터로 나뉩니다. 그것은 훈련에 잘 작동합니다. 재미있는 점은 어떤 특별한 수단을 사용하더라도 무작위에서 좋은 것을 얻을 수 없다는 것입니다. 1...278427852786278727882789279027912792279327942795279627972798...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
"유익한" 마크업의 변형인 펜 테스트입니다:
내 기사에서와 같이 일련의 부호를 취하고 레이블을 마크 업하지만 거래를 시작하기 전에 부호 집합의 n- 문자열과 미래 가격의 n- 문자열 사이의 상호 정보 (회귀 유형)를 고려합니다.
상호 정보가 임계값보다 낮으면 거래하지 않는 것으로 표시합니다.
그런 다음 2019년부터 신호와 거래/거래하지 않음에 대해 2개의 모델을 학습시켰습니다.
Res:
이 접근 방식으로는 별다른 성과를 얻지 못했습니다.
논리적으로 할 수 있는 일은 다른 옵션을 시도하는 것이었습니다:
모든 옵션은 아무것도 생성하지 않습니다.
