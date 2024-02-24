트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2803 1...279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810...3399 새 코멘트 Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 13:47 #28021 mytarmailS #: 구분 기호 등을 변경했을 수도 있습니다. 스크립트에서 어떤 오류가 발생하는지 여전히 이해가 되지 않습니다. 그리고 왜 최신 R에 패키지를 설치했는데 왜 이전 R을 사용하고 있는지 모르겠습니다. 아니요, 안 했어요. 그 게시물에 로그를 첨부했는데 저도 오류를 이해할 수 없었습니다. R이 이렇게 작동하기 때문에 스크립트에는 이전 버전과 최신 버전이 필요합니다. 매우 불편합니다. 정상적인 하위 호환성조차 없습니다. 내 메일 #: 여기 시도해보십시오. 코드를 다시 다시 작성해야했고 코드가 너무 엉망이어서 무엇을했는지 이해하지 못했습니다. 고마워요. 그러나 파일과 함께 경로를 지정할 위치는 어디입니까? 이전 스크립트에서는 경로가 작성된 위치가 명확했지만 여기서는 루프가 있다는 트릭 외에 명확하지 않습니다. Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 13:50 #28022 Vladimir Perervenko #:상관관계 행렬에 정의되지 않은 값(NA)이 나타나서 findCorrelation 함수가 이를 사용할 수 없다는 오류 메시지가 표시됩니다. 패키지를 열고 함수 설명을 읽어보세요. 스크립트가 지저분하고 불필요한 중간 결과가 많이 있습니다. 아래는 수정된 스크립트입니다. 순서대로 설명합니다: 1. "캐럿" 패키지를 글로벌 스코프에 로드할 필요가 없습니다. 매우 무겁고 많은 종속성과 데이터를 가져옵니다. 하나의 함수만 필요합니다. get.findCor 함수로 직접 가져오면 됩니다. tidyft 패키지는 매우 빠른 데이터 프레임 조작 패키지입니다. 사용하세요. 고마워요! 이상하게도 NA는 어디에서 나올 수 있나요? 이 경우에는 건너뛰는 거죠? 스크립트 코드에 대해서는 아무 말도 할 수 없습니다. 제 코드가 아니라 그냥 사용자 일뿐입니다. 나는이 패키지 " tidyft "를 어디에서 얻을 수 있는지 이해하지 못했습니다. 목록에 없으며, 깃 허브에서 다운로드해야한다는 것을 이해하지만 거기에서 다운로드 할 내용을 이해하지 못했습니다. mytarmailS 2022.10.27 14:20 #28023 Aleksey Vyazmikin #: 해당 게시물에 로그를 첨부했는데 저도 오류를 이해할 수 없었습니다. Rca로 작업하는 동안 이러한 오류를 본 적이 없으므로 질문은 귀하와 귀하가 설치 한 항목에 대한 것입니다. 알렉세이 비야즈미킨 #: R이 작동하는 방식이기 때문에 스크립트에는 이전 버전이 필요하고 최신 버전이 필요합니다. 매우 불편합니다. 정상적인 이전 버전과의 호환성도 없습니다. 나는 오랫동안 Rca와 함께 일해 왔으며 그러한 문제를 본 적이 없으므로 질문과 거기에 무엇을 설치했는지 궁금합니다. 알렉세이 비아즈미킨 #: 감사합니다. 하지만 파일 경로를 어디에서 지정해야 하나요? file.choose()를 경로로 대체하는 것이 더 편리하다고 생각합니다. 알렉세이 뱌즈미킨 #: 여기서는 명확하지 않으며, 게다가 그 트릭은 루프가 있다는 것입니다. 루프가 무엇인지 이해가 안되는데 세트에서 상관 관계가있는 기능을 버려야합니까? 그렇다면 스크립트가이를 수행합니다. 알렉세이 뱌즈미킨 #: 이 패키지 " tidyft "를 어디서 구할 수 있는지 이해가 안됩니다. 목록에없고 github에서 다운로드해야한다는 것을 이해하지만 거기에서 무엇을 다운로드해야하는지 모르겠습니다. 이런... 젠장... .... ... 글쎄, Rca 매뉴얼의 처음 50 줄이라도 읽어보세요, 왜 그렇게 멍청 해요? 그리고 모든 실패를 Rca, 의사 호환성 등에 대한 탓으로 돌리세요.... 얼마나 오래되었는지 짜증나고 기본적인 것을 모릅니다. 무슨 목록? 어디를 보셨나요? 전혀 보셨나요? 아니면 install.packages("tidyft") 음, 기본적인 것들... FOREX - 동향, 예측 주어진 요소의 배열 지우기 전 세계의 고문 Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 14:32 #28024 mytarmailS #:Rka로 작업하는 동안 이러한 오류를 본 적이 없으므로 귀하와 귀하가 설치 한 항목에 대한 질문이 있습니다. 나는 그런 문제를 본 적이 없으므로 질문과 거기에 무엇을 설치했는지 질문합니다. file.choose()를 경로로 대체하는 것이 더 편리하다고 생각합니다. 루프가 이해가 되지 않는데, 세트에서 연관된 기능을 버려야 하는 건가요? 그렇다면 스크립트에서 처리합니다. 그리고 다른 패키지가 스크립트에 지정된 패키지에 영향을 줄 수 있나요? 제가 시도한 모든 것이 여기에 게시된 내용입니다. 루프에서 명확하지 않은 것은 다른 계수로 던져야한다는 것입니다. 던지는 횟수는 직접적으로 그것에 달려 있습니다. 내 메일 #: 이런...이런... .... ... 글쎄, Rca 매뉴얼의 처음 50 줄만 읽어보세요, 왜 그렇게 멍청 해요? 그리고 모든 실패를 Rca, 의사 호환성 등으로 탓하세요.... 얼마나 오래되었는지 짜증나고 기본을 모른다는 것이 짜증납니다.... 무슨 목록? 어디를 봤어? 하나도 안 봤어? 또는 글쎄요, 초등적인 거죠? 분명히 패키지를 찾아서 설치하려고했는데 목록이 아니라 로그에 있습니다. Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/src/contrib: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/src/contrib/PACKAGES' Warning in install.packages : package ‘tidyft’ is not available (for R version 4.0.5) Warning in install.packages : unable to access index for repository https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0: cannot open URL 'https://cran.rstudio.com/bin/windows/contrib/4.0/PACKAGES' > 분명히 다시 일부 버전으로 변경해야하는 것 같습니다. 이미 4 개가 설치되어있어 편리하지 않습니다. Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 14:42 #28025 일반적으로 저장소 소스 (또는 이름이 무엇이든)를 변경해야한다는 것이 밝혀졌습니다. 중국을 넣고 설치가 시작되었습니다. 분명히 다른 국가의 제재.... mytarmailS 2022.10.27 14:50 #28026 Aleksey Vyazmikin #: 주기로 명확하지 않은 것은 다른 계수로 버릴 필요가 있습니다 - 던지는 수는 직접적으로 그것에 달려 있습니다. 설정할 수있는 계수가 있습니다. 다른 사람이 다른 모든 질문에 답하게하십시오. 모르겠습니다. 아마도 제가 이해하지 못하는 것 같습니다.... 한 가지 말씀 드리겠습니다. 저는 매일 몇 시간, 몇 년 동안 Rku를 사용하고 3.6.3을 사용하고 있으며 작년에 저는 !!!! 버전 간 전환, 1 년에 3 번 Rku를 실행하고 4 가지 버전을 가지고 있으며 거기에서 불편 함, 비 호환성, 다른 것을 느끼지 못합니다.... 무엇이 잘못되었는지 모르겠지만 문제는 Rca가 아니라고 생각합니다 ... 고조파 거래 EA로서의 ICWR? 백테스트에서 훌륭한 EA! Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 16:29 #28027 Vladimir Perervenko #:제어를 위해 이 스크립트를 사용하여 키트에서 테스트했습니다. 결과: 다시 오류가 발생했습니다 :( R version 4.0.5 (2021-03-31) -- "Shake and Throw" Copyright (C) 2021 The R Foundation for Statistical Computing Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit) R is free software and comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY. You are welcome to redistribute it under certain conditions. Type 'license()' or 'licence()' for distribution details. R is a collaborative project with many contributors. Type 'contributors()' for more information and 'citation()' on how to cite R or R packages in publications. Type 'demo()' for some demos, 'help()' for on-line help, or 'help.start()' for an HTML browser interface to help. Type 'q()' to quit R. [Workspace loaded from F:/FX/R/.RData] Loading required package: Matrix Error: package or namespace load failed for ‘Matrix’ in .getGeneric(f, where, package): reached elapsed time limit > source('~/.active-rstudio-document', encoding = 'UTF-8', echo=TRUE) > #===================================================================== > install.packages(c("tidyft"), dependencies=TRUE) Installing package into ‘C:/Users/S_V_A/Documents/R/win-library/4.0’ (as ‘lib’ is unspecified) trying URL 'https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/CRAN/bin/windows/contrib/4.0/tidyft_0.4.5.zip' Content type 'application/zip' length 304623 bytes (297 KB) downloaded 297 KB package ‘tidyft’ successfully unpacked and MD5 sums checked The downloaded binary packages are in C:\Users\S_V_A\AppData\Local\Temp\RtmpYZ5ExE\downloaded_packages > require(tidyft) Загрузка требуемого пакета: tidyft Error: package or namespace load failed for ‘tidyft’: .onLoad не удалось в loadNamespace() для 'fstcore', подробности: вызов: setnrofthreads(logical_cores) ошибка: function 'Rcpp_precious_remove' not provided by package 'Rcpp' > #--get df1------------------------------------------------------------ > way <- "D:\\FX\\MT5_CB\\MQL5\\Files\\Po_Vektoru_TP_0_SL_0\\EURUSD_0 ..." ... [TRUNCATED] > df1 = read.csv(paste0(way, "train.csv"), header = TRUE, sep = ";",dec = ".") > #df1 = fread(paste0(way, "train1.csv")) > #fst::write_fst(df1, "train1.fst") > #-----archiv-------------------------------- > ft <- as_fst(df1) # Error in as_fst(df1) : could not find function "as_fst" Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 16:36 #28028 mytarmailS #:설정할 수 있는 계수가 있습니다. 다른 사람이 다른 모든 질문에 답하게 해주세요. 모르겠어요, 제가 이해하지 못하는 것 같아요.... 한 가지 말씀 드리겠습니다. 저는 매일 몇 시간 동안, 몇 년 동안 Rku를 사용하고 3.6.3을 사용하고 있으며 작년에 저는 !!!! 버전 간 전환, 1 년에 3 번 Rku를 실행하고 4 가지 버전을 사용하고 있으며 거기에 편안하지 않습니다, 비 호환성, 다른 것.... 무엇이 잘못되었는지 모르겠지만 문제는 Rca가 아니라고 생각합니다 ... 할 수는 있지만 프로세스를 자동화하는 데 찬성합니다. 실행하고 다른 작업을 수행하거나 실행하고 각 단계가 끝날 때까지 기다리면 수동으로 비틀어지는 요소가 될 것입니다. 작업 스크립트에는 버전 3.5가 있으며 다른 모든 버전은 여기 주민의 코드 바로 아래에서 변경되었습니다. 새 버전은 이전 코드(패키지)에서는 작동하지 않습니다. mytarmailS 2022.10.27 16:44 #28029 Aleksey Vyazmikin #:실행하고 다른 작업을 하거나 실행하고 각 단계가 끝날 때까지 기다리는 것은 수동적인 요소이기 때문에 저는 프로세스를 자동화하는 것을 선호합니다. 작업 스크립트에는 3.5 버전이 있고, 다른 모든 것은 현지 주민의 코드 바로 아래에서 변경했습니다. 새 버전은 이전 코드(패키지)에서는 작동하지 않습니다. 그렇다면 이 검색의 요점은 무엇인가요? 상관관계가 0.9보다 큰 기능을 필터링하는 것입니다. 상관 관계가 0.8보다 큰 피처를 필터링합니다. 상관관계가 0.7보다 큰 특징을 걸러냅니다. 상관관계가 0.6보다 큰 특징을 걸러냅니다. .... .. 이게 무슨 소용인지 모르겠는데, 그냥 한 번만 선별하면 끝이에요. ======================================== 게다가 나무 사람들은 상관 관계에 대해 신경 쓰지 않는다는 것은 잘 알려져 있습니다. 모델을 훈련시키고, 모델에서 중요한 특징을 선택하고, 걱정하지 마세요... 말도 안 되는 일을 하지 않고, 자신과 다른 사람의 시간을 낭비하지 않으니까요. Aleksey Vyazmikin 2022.10.27 17:04 #28030 Vladimir Perervenko #: 더 많은 패키지를 넣어야 했습니다. #install.packages(c("tidyft"), dependencies=TRUE) #install.packages(c("Rcpp"), dependencies=TRUE) #install.packages(c("import"), dependencies=TRUE) 샘플링 자체는 1기가바이트 이내인데 6기가바이트의 메모리를 사용한 것은 과도한 소비인 것 같아서 오랜 고민 끝에 스크립트를 작성했습니다. 아직 기다리는 중입니다. 1...279627972798279928002801280228032804280528062807280828092810...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
구분 기호 등을 변경했을 수도 있습니다.
아니요, 안 했어요.
그 게시물에 로그를 첨부했는데 저도 오류를 이해할 수 없었습니다.
R이 이렇게 작동하기 때문에 스크립트에는 이전 버전과 최신 버전이 필요합니다. 매우 불편합니다. 정상적인 하위 호환성조차 없습니다.
여기 시도해보십시오. 코드를 다시 다시 작성해야했고 코드가 너무 엉망이어서 무엇을했는지 이해하지 못했습니다.
고마워요. 그러나 파일과 함께 경로를 지정할 위치는 어디입니까? 이전 스크립트에서는 경로가 작성된 위치가 명확했지만 여기서는 루프가 있다는 트릭 외에 명확하지 않습니다.
상관관계 행렬에 정의되지 않은 값(NA)이 나타나서 findCorrelation 함수가 이를 사용할 수 없다는 오류 메시지가 표시됩니다. 패키지를 열고 함수 설명을 읽어보세요.
스크립트가 지저분하고 불필요한 중간 결과가 많이 있습니다. 아래는 수정된 스크립트입니다.
순서대로 설명합니다:
1. "캐럿" 패키지를 글로벌 스코프에 로드할 필요가 없습니다. 매우 무겁고 많은 종속성과 데이터를 가져옵니다. 하나의 함수만 필요합니다. get.findCor 함수로 직접 가져오면 됩니다.
tidyft 패키지는 매우 빠른 데이터 프레임 조작 패키지입니다. 사용하세요.
고마워요!
이상하게도 NA는 어디에서 나올 수 있나요? 이 경우에는 건너뛰는 거죠?
스크립트 코드에 대해서는 아무 말도 할 수 없습니다. 제 코드가 아니라 그냥 사용자 일뿐입니다.
나는이 패키지 " tidyft "를 어디에서 얻을 수 있는지 이해하지 못했습니다. 목록에 없으며, 깃 허브에서 다운로드해야한다는 것을 이해하지만 거기에서 다운로드 할 내용을 이해하지 못했습니다.
해당 게시물에 로그를 첨부했는데 저도 오류를 이해할 수 없었습니다.
Rca로 작업하는 동안 이러한 오류를 본 적이 없으므로 질문은 귀하와 귀하가 설치 한 항목에 대한 것입니다.
R이 작동하는 방식이기 때문에 스크립트에는 이전 버전이 필요하고 최신 버전이 필요합니다. 매우 불편합니다. 정상적인 이전 버전과의 호환성도 없습니다.
나는 오랫동안 Rca와 함께 일해 왔으며 그러한 문제를 본 적이 없으므로 질문과 거기에 무엇을 설치했는지 궁금합니다.
감사합니다. 하지만 파일 경로를 어디에서 지정해야 하나요?
file.choose()를 경로로 대체하는 것이 더 편리하다고 생각합니다.
여기서는 명확하지 않으며, 게다가 그 트릭은 루프가 있다는 것입니다.
루프가 무엇인지 이해가 안되는데 세트에서 상관 관계가있는 기능을 버려야합니까? 그렇다면 스크립트가이를 수행합니다.
이 패키지 " tidyft "를 어디서 구할 수 있는지 이해가 안됩니다. 목록에없고 github에서 다운로드해야한다는 것을 이해하지만 거기에서 무엇을 다운로드해야하는지 모르겠습니다.
이런... 젠장...
....
...
글쎄, Rca 매뉴얼의 처음 50 줄이라도 읽어보세요, 왜 그렇게 멍청 해요? 그리고 모든 실패를 Rca, 의사 호환성 등에 대한 탓으로 돌리세요.... 얼마나 오래되었는지 짜증나고 기본적인 것을 모릅니다.
무슨 목록? 어디를 보셨나요? 전혀 보셨나요?
아니면
install.packages("tidyft")
음, 기본적인 것들...
Rka로 작업하는 동안 이러한 오류를 본 적이 없으므로 귀하와 귀하가 설치 한 항목에 대한 질문이 있습니다.
나는 그런 문제를 본 적이 없으므로 질문과 거기에 무엇을 설치했는지 질문합니다.
file.choose()를 경로로 대체하는 것이 더 편리하다고 생각합니다.
루프가 이해가 되지 않는데, 세트에서 연관된 기능을 버려야 하는 건가요? 그렇다면 스크립트에서 처리합니다.
그리고 다른 패키지가 스크립트에 지정된 패키지에 영향을 줄 수 있나요?
제가 시도한 모든 것이 여기에 게시된 내용입니다.
루프에서 명확하지 않은 것은 다른 계수로 던져야한다는 것입니다. 던지는 횟수는 직접적으로 그것에 달려 있습니다.
이런...이런...
....
...
글쎄, Rca 매뉴얼의 처음 50 줄만 읽어보세요, 왜 그렇게 멍청 해요? 그리고 모든 실패를 Rca, 의사 호환성 등으로 탓하세요.... 얼마나 오래되었는지 짜증나고 기본을 모른다는 것이 짜증납니다....
무슨 목록? 어디를 봤어? 하나도 안 봤어?
또는
글쎄요, 초등적인 거죠?
분명히 패키지를 찾아서 설치하려고했는데 목록이 아니라 로그에 있습니다.
분명히 다시 일부 버전으로 변경해야하는 것 같습니다. 이미 4 개가 설치되어있어 편리하지 않습니다.
주기로 명확하지 않은 것은 다른 계수로 버릴 필요가 있습니다 - 던지는 수는 직접적으로 그것에 달려 있습니다.
설정할 수있는 계수가 있습니다.
다른 사람이 다른 모든 질문에 답하게하십시오. 모르겠습니다. 아마도 제가 이해하지 못하는 것 같습니다.... 한 가지 말씀 드리겠습니다. 저는 매일 몇 시간, 몇 년 동안 Rku를 사용하고 3.6.3을 사용하고 있으며 작년에 저는 !!!! 버전 간 전환, 1 년에 3 번 Rku를 실행하고 4 가지 버전을 가지고 있으며 거기에서 불편 함, 비 호환성, 다른 것을 느끼지 못합니다.... 무엇이 잘못되었는지 모르겠지만 문제는 Rca가 아니라고 생각합니다 ...
제어를 위해 이 스크립트를 사용하여 키트에서 테스트했습니다. 결과:
다시 오류가 발생했습니다 :(
설정할 수 있는 계수가 있습니다.
다른 사람이 다른 모든 질문에 답하게 해주세요. 모르겠어요, 제가 이해하지 못하는 것 같아요.... 한 가지 말씀 드리겠습니다. 저는 매일 몇 시간 동안, 몇 년 동안 Rku를 사용하고 3.6.3을 사용하고 있으며 작년에 저는 !!!! 버전 간 전환, 1 년에 3 번 Rku를 실행하고 4 가지 버전을 사용하고 있으며 거기에 편안하지 않습니다, 비 호환성, 다른 것.... 무엇이 잘못되었는지 모르겠지만 문제는 Rca가 아니라고 생각합니다 ...
할 수는 있지만 프로세스를 자동화하는 데 찬성합니다. 실행하고 다른 작업을 수행하거나 실행하고 각 단계가 끝날 때까지 기다리면 수동으로 비틀어지는 요소가 될 것입니다.
작업 스크립트에는 버전 3.5가 있으며 다른 모든 버전은 여기 주민의 코드 바로 아래에서 변경되었습니다. 새 버전은 이전 코드(패키지)에서는 작동하지 않습니다.
실행하고 다른 작업을 하거나 실행하고 각 단계가 끝날 때까지 기다리는 것은 수동적인 요소이기 때문에 저는 프로세스를 자동화하는 것을 선호합니다.
작업 스크립트에는 3.5 버전이 있고, 다른 모든 것은 현지 주민의 코드 바로 아래에서 변경했습니다. 새 버전은 이전 코드(패키지)에서는 작동하지 않습니다.
그렇다면 이 검색의 요점은 무엇인가요?
상관관계가 0.9보다 큰 기능을 필터링하는 것입니다.
상관 관계가 0.8보다 큰 피처를 필터링합니다.
상관관계가 0.7보다 큰 특징을 걸러냅니다.
상관관계가 0.6보다 큰 특징을 걸러냅니다.
....
..
이게 무슨 소용인지 모르겠는데, 그냥 한 번만 선별하면 끝이에요.
========================================
게다가 나무 사람들은 상관 관계에 대해 신경 쓰지 않는다는 것은 잘 알려져 있습니다.
모델을 훈련시키고, 모델에서 중요한 특징을 선택하고, 걱정하지 마세요...
말도 안 되는 일을 하지 않고, 자신과 다른 사람의 시간을 낭비하지 않으니까요.
더 많은 패키지를 넣어야 했습니다.
샘플링 자체는 1기가바이트 이내인데 6기가바이트의 메모리를 사용한 것은 과도한 소비인 것 같아서 오랜 고민 끝에 스크립트를 작성했습니다.
아직 기다리는 중입니다.