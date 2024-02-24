트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1395 1...138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2019.03.04 12:05 #13941 막심 드미트리예프스키 : 그게 안되요 수평이 아닌 45도의 기울어진 선이 있습니다 ..에서 편차를 계산할 필요가 없습니다. 누가 무엇을 알고 있는지 제안한 경우에도)) 수평선 은 더 잘 보이도록 하기 위해 실제 결과의 0입니다. 왼쪽에서 그 아래의 모든 것(50 거래)은 이익이고 위의 모든 것(10 거래)은 손실입니다. 오른쪽에서, 그 반대도 마찬가지입니다. [삭제] 2019.03.04 12:08 #13942 도서관 : 수평선 은 더 잘 보이도록 하기 위해 실제 결과의 0입니다. 왼쪽에서 그 아래(50개)는 모두 이익이고 위(10개)는 손실입니다. 오른쪽에서, 그 반대도 마찬가지입니다. 이것은 현재 값과 예측된 값의 비율이며 선은 구름을 통해 45도 각도로 그려지고 0의 샘플만 중앙에 배치됩니다. 분산이 엄청나다 그냥 rms 일 수 있습니다. 모델 오류가 발생했습니다. 유치원이 더 짧다 Aleksei Kuznetsov 2019.03.04 12:13 #13943 막심 드미트리예프스키 : 이것은 현재 값과 예측된 값의 비율이며 선은 구름을 통해 45도 각도로 그려지고 0의 샘플만 중앙에 배치됩니다. 분산이 엄청나다 유치원이 더 짧다 축 레이블에 Real 및 Predict가 표시됩니다. 태도가 아닙니다. [삭제] 2019.03.04 12:15 #13944 도서관 : 축 레이블에 Real 및 Predict가 표시됩니다. 태도가 아닙니다. 날 화나게 하지마) 예측 변수의 값과 실수의 값을 그리드에 표시하면 대각선이 있습니다. 또는 구글 산점도 Aleksei Kuznetsov 2019.03.04 12:25 #13945 막심 드미트리예프스키 : 날 화나게 하지마) 예측 변수의 값과 실수의 값을 그리드에 표시하면 대각선이 있습니다. 또는 구글 산점도 침착한) 난 이해가 안 돼요. 이 그림에서 올바른 예측이 어디에 있고 그렇지 않은지에 대한 비전을 그립니다. 또는 Yura를 기다리십시오. 그가 사진에서 무엇을 가지고 있는지 설명하게 하십시오. [삭제] 2019.03.04 12:27 #13946 도서관 : 침착한) 난 이해가 안 돼요. 이 그림에서 올바른 예측이 어디에 있고 그렇지 않은지에 대한 비전을 그립니다. 아니면 유라를 기다리세요 - 그가 사진에서 무엇을 가지고 있는지 설명하게 하십시오. 정확한 예측은 선에 놓여 있고 다른 모든 것은 오류입니다. 선에서 편차의 제곱을 계산하면 NS 오류가 발생합니다. 오차가 작을수록 선 주변의 스프레드가 작아집니다. Aleksei Kuznetsov 2019.03.04 12:36 #13947 막심 드미트리예프스키 : 정확한 예측은 선에 놓여 있고 다른 모든 것은 오류입니다 나는 예측의 절대적인 정확성을 열망하지 않습니다. 저에게는 수익을 낸 모든 거래가 맞습니다. 예: 1) 예측 -10 받았습니다 -8 - 이것은 훌륭한 이익이며 전혀 실수가 아닙니다. 2) 예상 -4.8 수신 -13 - 이익이 예상보다 훨씬 더 많습니다. 이것은 더욱이 실수가 아닙니다. 3) 예측 -3.5가 +5를 받으면 손실이 발생합니다. 이것은 실수입니다. 왼쪽과 0 위의 모든 포인트와 마찬가지로 손실을 가져오고 거래하는 것은 실수입니다. [삭제] 2019.03.04 12:38 #13948 도서관 : 나는 예측의 절대적인 정확성을 열망하지 않습니다. 나에게는 이익을 가져온 모든 것이 옳습니다. 예: 1) 예측 -10 받았습니다 -8 - 이것은 훌륭한 이익이며 전혀 실수가 아닙니다. 2) 예상 -4.8 수신 -13 - 이익이 예상보다 훨씬 더 많습니다. 이것은 더욱이 실수가 아닙니다. 3) 예측 -3.5가 +5를 받으면 손실이 발생합니다. 이것은 실수입니다. 왼쪽 및 0 위의 모든 점과 마찬가지로 여기.. 꼬치에 소시지를 요리하는 것이 더 낫습니다. 더 유용 할 것입니다. 강력한 모델은 예를 들어 다음과 같습니다(Google의 첫 번째 이미지). [삭제] 2019.03.04 14:11 #13949 도서관 : Alglib 퍼셉트론을 더 잘 가르치도록 합시다. 기차가 새로 시작될 때마다 가중치가 무작위화되고, 무작위화를 제거하고 모든 일반 패키지에서 할 수 있는 것처럼 재훈련을 시도합니다. 당신이 그것으로 얼마나 많은 흥미로운 일을 할 수 있는지 상상해보십시오. Aleksei Kuznetsov 2019.03.04 14:17 #13950 막심 드미트리예프스키 : Alglib 퍼셉트론을 더 잘 가르치도록 합시다. 기차가 새로 시작될 때마다 가중치가 무작위화되고, 무작위화를 제거하고 모든 일반 패키지에서 할 수 있는 것처럼 재훈련을 시도합니다. 당신이 그것으로 얼마나 많은 흥미로운 일을 할 수 있는지 상상해보십시오. 나는 숲에 매료되었습니다. 내가 국회로 돌아간다면 머지 않아. 그래서 나는 그들에게 1년을 보냈다. 1...138813891390139113921393139413951396139713981399140014011402...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그게 안되요 수평이 아닌 45도의 기울어진 선이 있습니다..에서 편차를 계산할 필요가 없습니다. 누가 무엇을 알고 있는지 제안한 경우에도))
왼쪽에서 그 아래의 모든 것(50 거래)은 이익이고 위의 모든 것(10 거래)은 손실입니다. 오른쪽에서, 그 반대도 마찬가지입니다.
이것은 현재 값과 예측된 값의 비율이며 선은 구름을 통해 45도 각도로 그려지고 0의 샘플만 중앙에 배치됩니다. 분산이 엄청나다
그냥 rms 일 수 있습니다. 모델 오류가 발생했습니다.유치원이 더 짧다
축 레이블에 Real 및 Predict가 표시됩니다. 태도가 아닙니다.
난 이해가 안 돼요. 이 그림에서 올바른 예측이 어디에 있고 그렇지 않은지에 대한 비전을 그립니다.
또는 Yura를 기다리십시오. 그가 사진에서 무엇을 가지고 있는지 설명하게 하십시오.
정확한 예측은 선에 놓여 있고 다른 모든 것은 오류입니다.
선에서 편차의 제곱을 계산하면 NS 오류가 발생합니다.
오차가 작을수록 선 주변의 스프레드가 작아집니다.
나는 예측의 절대적인 정확성을 열망하지 않습니다. 저에게는 수익을 낸 모든 거래가 맞습니다.
예:
1) 예측 -10 받았습니다 -8 - 이것은 훌륭한 이익이며 전혀 실수가 아닙니다.
2) 예상 -4.8 수신 -13 - 이익이 예상보다 훨씬 더 많습니다. 이것은 더욱이 실수가 아닙니다.
3) 예측 -3.5가 +5를 받으면 손실이 발생합니다. 이것은 실수입니다. 왼쪽과 0 위의 모든 포인트와 마찬가지로 손실을 가져오고 거래하는 것은 실수입니다.
꼬치에 소시지를 요리하는 것이 더 낫습니다. 더 유용 할 것입니다.
강력한 모델은 예를 들어 다음과 같습니다(Google의 첫 번째 이미지).
Alglib 퍼셉트론을 더 잘 가르치도록 합시다.
기차가 새로 시작될 때마다 가중치가 무작위화되고, 무작위화를 제거하고 모든 일반 패키지에서 할 수 있는 것처럼 재훈련을 시도합니다.
당신이 그것으로 얼마나 많은 흥미로운 일을 할 수 있는지 상상해보십시오.
