트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2795

Uladzimir Izerski 2022.10.20 15:30 #27941

mytarmailS #:나는 믿습니다

개인적으로 저는 바운스/익스트림 및 기타 여러 가지를 예측하는 것을 좋아합니다....

사실, "프로그래밍한 대로 예측한다"는 것이 정답입니다.

질문: 당신은 무엇을 찾고 있습니까??? 그리고 그 다음 문장은: 당신은 당신이 무엇을 찾고 있는지 모릅니다!!!

))))) 재미있고, 날카롭고, 사려 깊은)

백만 달러가 있는데 그 중 절반을 주고 싶지 않다면 백만 달러가 없는 것입니다.

mytarmailS 2022.10.20 15:58 #27942

Uladzimir Izerski #:뭐라고 해야 할까요? 샌드박스! 구체적인 내용은 없습니다). 안녕히 가세요.

구체적인 답변을 얻으려면 구체적인 질문을 공식화해야합니다...그렇게 간단합니다.

mytarmailS 2022.10.21 11:05 #27943

시장 모델 내에서(내부에서) 예측하는 것은 흥미로운 아이디어입니다.

예를 들어 볼린저를 시장 모델로 삼고 이 모델 내에서 예측을 한다고 가정해 보겠습니다.

볼린저에는 상한선, 하한선, 평균이라는 세 가지 지표가 있습니다.

우리는 가까운 미래에 가격이 어떤 선을 넘을지 예측합니다.

교차한다는 것은 양초의 고점과 저점 사이에 선이 있다는 것을 의미합니다.

따라서 세 가지 클래스를 예측합니다.

모델은 이러한 데이터로 꽤 잘 학습하며 새로운 데이터에서는 오류가 떨어지지 않고 안정적으로 작동합니다.

Confusion Matrix and Statistics

Reference
Prediction    -1    0    1
        -1  3647  721   10
         0   817 5013  948
         1    22  655 3167

Overall Statistics
                                         
               Accuracy : 0.7885         
                 95% CI : (0.7818, 0.795)
    No Information Rate : 0.4259         
    P-Value [Acc > NIR] : < 2.2e-16      
                                         
                  Kappa : 0.6745         
 Mcnemar's Test P-Value : 8.019e-14      

Statistics by Class:

                     Class: -1 Class: 0 Class: 1
Sensitivity             0.8130   0.7846   0.7678
Specificity             0.9305   0.7950   0.9377
Pos Pred Value          0.8330   0.7396   0.8239
Neg Pred Value          0.9210   0.8326   0.9141
Prevalence              0.2991   0.4259   0.2750
Detection Rate          0.2431   0.3342   0.2111
Detection Prevalence    0.2919   0.4519   0.2563
Balanced Accuracy       0.8717   0.7898   0.8528

또한 시장에서 모델은 추세를 매우 잘보고 추세의 방향에 실수를하지 않지만 지연되지만 동일한 지그재그보다 훨씬 더 적절하게 작동하므로 실험하는 것이 좋습니다 ...

나는 이미 볼린저 대신 Donchian 채널을 실험했습니다.

그러니 시도해보십시오, 당신은 그것을 좋아할 것입니다.

============

설명하기는 어렵지만 요점은 추상적 인 상하를 예측하는 것이 아니라 AMO의 자유도를 줄이는 것처럼 일부 모델의 프레임 워크에서 AMO를 "잠금"하고 내부를 예측한다는 것입니다....

작업 섹션의 규칙 [아카이브!] FOREX - 동향, 선형 회귀 작성 도움말

mytarmailS 2022.10.21 11:09 #27944

Uladzimir Izerski #:

다음은 예측할 수 있는 대상과 방법에 대한 또 다른 변형입니다.

Aleksey Vyazmikin 2022.10.21 12:05 #27945

mytarmailS #:

가까운 장래에 가격이 어느 선을 넘을지 예측하기...

어느 시점에 예측을 하나요?

mytarmailS #:

볼린저 대신 돈치안 채널로 이미 실험을 해봤습니다.

돈치안 채널은 표준 ZZ와 거의 동기화되어 있습니다 - 국경을 넘는 순간 == 새로운 ZZ 세그먼트의 출현 순간.

저는 MO에서 처음부터 이 전략을 사용해 왔습니다.

분명히 여기서 문제는 아무도 서로를 듣지 못하기 때문에 모두가 원을 그리며 돌고 있다는 것입니다....

Valeriy Yastremskiy 2022.10.21 12:06 #27946

Aleksey Vyazmikin #:

분명히 여기서 문제는 아무도 서로의 말을 듣지 못하기 때문에 모두가 빙빙 돌고 있다는 것입니다....

생각을 1000 가지 방법으로 말할 수 있지만 모든 사람이 이해하는 것은 1 가지뿐입니다)))))

Aleksey Vyazmikin 2022.10.21 12:10 #27947

Valeriy Yastremskiy #:생각을 천 가지 방법으로 말할 수 있지만 모든 사람이 이해할 수 있는 것은 단 하나뿐입니다)))))

따라서 정책은 화자의 노력이 아니라 청취자의 노력에 따라 뒤집어 져야합니다.

질문하거나 질문하는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. 그것은 단지 자신의 독창성을 생각하는 많은 사람들의 과대 망상적인 태도 일뿐입니다....

mytarmailS 2022.10.21 12:21 #27948

Aleksey Vyazmikin #:어느 시점에서 예측을 하나요?

글쎄요? 현재 순간부터 세 가지 선 중 어느 선이 미래에 가장 먼저 넘어갈지 예측합니다.

알렉세이 뱌즈미킨 #:

Donchian 채널은 표준 ZZ와 거의 동기화됩니다-국경을 넘는 순간 == 새로운 ZZ 세그먼트의 출현 순간.

그래서 저는 MO에서 처음부터 이 전략을 사용했습니다.

분명히 여기서 문제는 아무도 서로를 듣지 못하기 때문에 모두가 원을 그리며 돌고 있다는 것입니다....

네, 네, 네, 네, 네, 물론입니다. ZZ만 아쿠라시 55-58을 가지고 있고 저는 79를 가지고 있지만 차이가 없습니다... 물론... ))

Aleksey Vyazmikin 2022.10.21 12:30 #27949

mytarmailS #:이제부터 세 가지 선 중 어느 선이 앞으로 가장 먼저 넘을지 예측해 보세요.

예 예 예 예 예... 물론... 근데 아코우라시는 55-58, 저는 79인데 차이가 없네요...

뭐, 목표가 그냥 숫자에 불과하다면...

각 막대의 예측은 추세가 끝나는 것보다 계속 될 가능성이 더 높기 때문에 여전히 왜곡이 있습니다. 즉, 평균값 위 / 아래를 찾으면 자동으로 올바른 결과의 60 %를 제공합니다.

돈치안 채널에서는 80%와 20%를 경계선(상한선은 100%, 하한선은 0%)까지 설정했는데, 이는 예측 및 거래 결정을 내리기 위한 포인트입니다. 채널의 반대쪽 경계에서 멈추고 트롤링합니다.

mytarmailS 2022.10.21 12:42 #27950

Aleksey Vyazmikin #:아니요, 목표가 단지 숫자에 불과하다면.....
나는 믿습니다
개인적으로 저는 바운스/익스트림 및 기타 여러 가지를 예측하는 것을 좋아합니다....
사실, "프로그래밍한 대로 예측한다"는 것이 정답입니다.
질문: 당신은 무엇을 찾고 있습니까??? 그리고 그 다음 문장은: 당신은 당신이 무엇을 찾고 있는지 모릅니다!!!
백만 달러가 있는데 그 중 절반을 주고 싶지 않다면 백만 달러가 없는 것입니다.
시장 모델 내에서(내부에서) 예측하는 것은 흥미로운 아이디어입니다.
예를 들어 볼린저를 시장 모델로 삼고 이 모델 내에서 예측을 한다고 가정해 보겠습니다.
볼린저에는 상한선, 하한선, 평균이라는 세 가지 지표가 있습니다.
우리는 가까운 미래에 가격이 어떤 선을 넘을지 예측합니다.
교차한다는 것은 양초의 고점과 저점 사이에 선이 있다는 것을 의미합니다.
따라서 세 가지 클래스를 예측합니다.
모델은 이러한 데이터로 꽤 잘 학습하며 새로운 데이터에서는 오류가 떨어지지 않고 안정적으로 작동합니다.
또한 시장에서 모델은 추세를 매우 잘보고 추세의 방향에 실수를하지 않지만 지연되지만 동일한 지그재그보다 훨씬 더 적절하게 작동하므로 실험하는 것이 좋습니다 ...
나는 이미 볼린저 대신 Donchian 채널을 실험했습니다.
그러니 시도해보십시오, 당신은 그것을 좋아할 것입니다.
설명하기는 어렵지만 요점은 추상적 인 상하를 예측하는 것이 아니라 AMO의 자유도를 줄이는 것처럼 일부 모델의 프레임 워크에서 AMO를 "잠금"하고 내부를 예측한다는 것입니다....
다음은 예측할 수 있는 대상과 방법에 대한 또 다른 변형입니다.
가까운 장래에 가격이 어느 선을 넘을지 예측하기...
어느 시점에 예측을 하나요?
볼린저 대신 돈치안 채널로 이미 실험을 해봤습니다.
돈치안 채널은 표준 ZZ와 거의 동기화되어 있습니다 - 국경을 넘는 순간 == 새로운 ZZ 세그먼트의 출현 순간.
저는 MO에서 처음부터 이 전략을 사용해 왔습니다.
분명히 여기서 문제는 아무도 서로를 듣지 못하기 때문에 모두가 원을 그리며 돌고 있다는 것입니다....
생각을 1000 가지 방법으로 말할 수 있지만 모든 사람이 이해하는 것은 1 가지뿐입니다)))))
따라서 정책은 화자의 노력이 아니라 청취자의 노력에 따라 뒤집어 져야합니다.
질문하거나 질문하는 것은 그렇게 어렵지 않습니다. 그것은 단지 자신의 독창성을 생각하는 많은 사람들의 과대 망상적인 태도 일뿐입니다....
글쎄요? 현재 순간부터 세 가지 선 중 어느 선이 미래에 가장 먼저 넘어갈지 예측합니다.
Donchian 채널은 표준 ZZ와 거의 동기화됩니다-국경을 넘는 순간 == 새로운 ZZ 세그먼트의 출현 순간.
그래서 저는 MO에서 처음부터 이 전략을 사용했습니다.
네, 네, 네, 네, 네, 물론입니다. ZZ만 아쿠라시 55-58을 가지고 있고 저는 79를 가지고 있지만 차이가 없습니다... 물론... ))
예 예 예 예 예... 물론... 근데 아코우라시는 55-58, 저는 79인데 차이가 없네요...
뭐, 목표가 그냥 숫자에 불과하다면...
각 막대의 예측은 추세가 끝나는 것보다 계속 될 가능성이 더 높기 때문에 여전히 왜곡이 있습니다. 즉, 평균값 위 / 아래를 찾으면 자동으로 올바른 결과의 60 %를 제공합니다.
돈치안 채널에서는 80%와 20%를 경계선(상한선은 100%, 하한선은 0%)까지 설정했는데, 이는 예측 및 거래 결정을 내리기 위한 포인트입니다. 채널의 반대쪽 경계에서 멈추고 트롤링합니다.
아니요, 목표가 단지 숫자에 불과하다면.....
