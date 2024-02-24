트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2085 1...207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092...3399 새 코멘트 Rorschach 2020.11.05 12:43 #20841 mytarmailS : 감사합니다 잘 읽었습니다.. 다 이해는 못했지만 제 잘못입니다)) 명확하지 않은 것은 무엇입니까? mytarmailS 2020.11.05 12:49 #20842 로르샤흐 : 명확하지 않은 것은 무엇입니까? 나는 충동 반응에 대해 아무것도 이해하지 못합니다. 읽는 방법, 계산하는 방법 등 mytarmailS 2020.11.05 12:55 #20843 로르샤흐 : 재현할 수 있다면 흥미로운 걸 보여줄게 Rorschach 2020.11.05 13:05 #20844 mytarmailS : 나는 충동 반응에 대해 아무것도 이해하지 못합니다. 읽는 방법, 계산하는 방법 등 MA( 이동 평균 )는 가장 간단한 필터입니다. MA(4)의 경우 MI는 (0.25, 0.25, 0.25, 0.25) MA(5)의 경우(0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2)입니다. MA(5)의 경우 마지막 5개 가격에 각각 0.2를 곱하고 더하면 마지막 막대의 MA(5) 값이 됩니다. 기사의 첫 번째 부분에서 필터의 유형에 대해 알아내는 지금은 필요하지 않습니다. Andrey Dik 2020.11.05 13:07 #20845 mytarmailS : 1) 분류할 틱 기간의 범위 2) 제어 기능은 손에 대한 최적의 기간입니다. 손에 대한 기간에는 무엇을 입력할 수 있습니까?? 카록. 당신은 나 같은 전문가 일론 머스크 그래서 이것에 대해 그리고 대화는 이미 세 페이지입니다, 그것을 얻는 방법! 그녀는 거기에 없다, 그녀가 있을 때 모든 것이 있을 것이다 오, 모든 것이 언뜻보기보다 훨씬 나쁩니다. 완전한 nevrubanto. Aleksey Nikolayev 2020.11.05 13:25 #20846 발레리 야스트렘스키 : 손은 뉴스에 도달하지 않았고, 가격 범위를 가져와 뉴스와 비교하거나 테스터에서 뉴스를 구문 분석했습니다. 우선 뉴스가 충분히 의미가 있는지 확인하고 싶습니다) 예를 들어, 그날의 중요한 뉴스의 유무를 요일별 시세(바이너리 분류)로 판별하는 기능을 찾는 것이 가능할까요? Igor Makanu 2020.11.05 13:46 #20847 알렉세이 니콜라예프 : 예를 들어, 일일 시세를 기준으로 그날의 중요한 뉴스의 유무를 판별하는 기능을 찾는 것이 가능합니까(이진 분류). 당신은 할 수 있습니다 https://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342 코드는 이전에 문제 없이 작동했습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236 알렉세이 니콜라예프 : 우선, 그 뉴스가 충분히 의미가 있는지 확인하고 싶습니다) 우리가 찾고있는 것에 달려 있습니다. 뉴스 중에 변동성이 급증한다는 것을 확인하면 (링크의 코드가 그것을 찾습니다), 그렇습니다. 뉴스 릴리스가 일종의 사실이기 때문에 그렇습니다. 주문을 금지하는 의식과 음.. 전설에 따르면? 큰 강자들은 이 행동 중에 주문을 취소하여 변동성을 급증시킵니다. 전설의 출처는 다양한 외환 중개인의 인터넷 리소스입니다. 뉴스가 시장을 뒤집는 것을 확인하면 - 이것이 가능한지 의심스럽습니다. 지그재그로 큰 걸음을 내디뎠습니다. 종종 모든 사람에게 중요한 뉴스가 없었던 밤에 트렌드가 전개되었습니다. Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 13:48 #20848 알렉세이 니콜라예프 : 우선 뉴스가 충분히 의미가 있는지 확인하고 싶습니다) 예를 들어, 그날의 중요한 뉴스의 유무를 요일별 시세(바이너리 분류)로 판별하는 기능을 찾는 것이 가능할까요? 뉴스 전 30분과 뉴스 후 3시간의 기간에 쌍의 가격 변동 날짜, 시간, 속도 및 범위가 있습니다. 국가에 대한 뉴스가 제공됩니다. 첫 번째 아카이브는 국가별 및 뉴스 유형별 분류입니다. 국가와 각 뉴스를 강조 표시하여 가격에 미치는 영향을 확인합니다. 다른 것은 생각나지 않습니다. 게다가 ML 뉴스의 중요성에 대한 예측도 있다. 비교가 가능할 것이다. 문자 뒤의 숫자가 무엇을 의미하는지 모르겠습니다. 뉴욕 시간) 여름 / 겨울로의 전환을 고려해야 함))) 또는 전환 당일을 건너 뛰십시오. 오류, 버그, 질문 뉴스 표시기가 Windows 7에서 FOREX - 동향, 예측 [삭제] 2020.11.05 13:58 #20849 음.. 지르콘은 웃긴게.. 물론 많이 소란스럽긴 한데, 지난번에 있었던 일이야 엿보는게 말이 됩니까 하지만 스프레드를 추가하면 :D Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 14:01 #20850 알렉세이 니콜라예프 : 우선 뉴스가 충분히 의미가 있는지 확인하고 싶습니다) 예를 들어, 그날의 중요한 뉴스의 유무를 요일별 시세(바이너리 분류)로 판별하는 기능을 찾는 것이 가능할까요? 처음에는 질문을 이해하지 못했습니다. 여기에 딜레마가 있습니다. 조건으로 삼으면 상당한 충동이 가격에 작용합니다. 충동은 해당 국가의 뉴스 및 이벤트가 될 수 있습니다. 물론 뉴스와 사건의 동시적 행위를 분리할 수는 없다. 그러나 확실히 뉴스 시간입니다. 그러나 사건, 이것은 복잡한 주제이며 가격과 중요성에 대한 사건의 행동의 시작 시간을 결정합니다. 뉴스 중에 가격 변동을 확인하십시오. 글쎄요, 그럼 유의미한 면에서 예측적 행동이 아니라면 FA, 뉴스당시 해당 국가의 상황을 보세요) 1...207820792080208120822083208420852086208720882089209020912092...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
명확하지 않은 것은 무엇입니까?
나는 충동 반응에 대해 아무것도 이해하지 못합니다.읽는 방법, 계산하는 방법 등
MA( 이동 평균 )는 가장 간단한 필터입니다. MA(4)의 경우 MI는 (0.25, 0.25, 0.25, 0.25) MA(5)의 경우(0.2, 0.2, 0.2, 0.2, 0.2)입니다.
MA(5)의 경우 마지막 5개 가격에 각각 0.2를 곱하고 더하면 마지막 막대의 MA(5) 값이 됩니다.
기사의 첫 번째 부분에서 필터의 유형에 대해 알아내는 지금은 필요하지 않습니다.
1) 분류할 틱 기간의 범위
2) 제어 기능은 손에 대한 최적의 기간입니다. 손에 대한 기간에는 무엇을 입력할 수 있습니까??
카록. 당신은 나 같은 전문가 일론 머스크그래서 이것에 대해 그리고 대화는 이미 세 페이지입니다, 그것을 얻는 방법! 그녀는 거기에 없다, 그녀가 있을 때 모든 것이 있을 것이다
오, 모든 것이 언뜻보기보다 훨씬 나쁩니다. 완전한 nevrubanto.
손은 뉴스에 도달하지 않았고, 가격 범위를 가져와 뉴스와 비교하거나 테스터에서 뉴스를 구문 분석했습니다.
우선 뉴스가 충분히 의미가 있는지 확인하고 싶습니다) 예를 들어, 그날의 중요한 뉴스의 유무를 요일별 시세(바이너리 분류)로 판별하는 기능을 찾는 것이 가능할까요?
당신은 할 수 있습니다 https://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
코드는 이전에 문제 없이 작동했습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
우리가 찾고있는 것에 달려 있습니다. 뉴스 중에 변동성이 급증한다는 것을 확인하면 (링크의 코드가 그것을 찾습니다), 그렇습니다. 뉴스 릴리스가 일종의 사실이기 때문에 그렇습니다. 주문을 금지하는 의식과 음.. 전설에 따르면? 큰 강자들은 이 행동 중에 주문을 취소하여 변동성을 급증시킵니다. 전설의 출처는 다양한 외환 중개인의 인터넷 리소스입니다.
뉴스가 시장을 뒤집는 것을 확인하면 - 이것이 가능한지 의심스럽습니다. 지그재그로 큰 걸음을 내디뎠습니다. 종종 모든 사람에게 중요한 뉴스가 없었던 밤에 트렌드가 전개되었습니다.
뉴스 전 30분과 뉴스 후 3시간의 기간에 쌍의 가격 변동 날짜, 시간, 속도 및 범위가 있습니다. 국가에 대한 뉴스가 제공됩니다. 첫 번째 아카이브는 국가별 및 뉴스 유형별 분류입니다. 국가와 각 뉴스를 강조 표시하여 가격에 미치는 영향을 확인합니다. 다른 것은 생각나지 않습니다.
게다가 ML 뉴스의 중요성에 대한 예측도 있다. 비교가 가능할 것이다. 문자 뒤의 숫자가 무엇을 의미하는지 모르겠습니다.
뉴욕 시간) 여름 / 겨울로의 전환을 고려해야 함))) 또는 전환 당일을 건너 뛰십시오.
처음에는 질문을 이해하지 못했습니다. 여기에 딜레마가 있습니다. 조건으로 삼으면 상당한 충동이 가격에 작용합니다. 충동은 해당 국가의 뉴스 및 이벤트가 될 수 있습니다. 물론 뉴스와 사건의 동시적 행위를 분리할 수는 없다. 그러나 확실히 뉴스 시간입니다. 그러나 사건, 이것은 복잡한 주제이며 가격과 중요성에 대한 사건의 행동의 시작 시간을 결정합니다.
뉴스 중에 가격 변동을 확인하십시오. 글쎄요, 그럼 유의미한 면에서 예측적 행동이 아니라면 FA, 뉴스당시 해당 국가의 상황을 보세요)