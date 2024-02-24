트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2079

막심 드미트리예프스키 :
@안드레이 딕
여보세요.
안드레이 딕 :
여보세요.

여기요 ))

 
안드레이 딕 :
여보세요.

안녕하세요, 비표준 및 가장 가능성이 높은 다중 기준 피트니스 기능을 만든 경험이 있습니까? 도와줄래?

 
mytarmailS :

안녕하세요, 비표준 및 가장 가능성이 높은 다중 기준 피트니스 기능을 만든 경험이 있습니까? 도와줄래?

돕다.

재미있는 러시아어, 모두 동일합니다.)

 
mytarmailS :

다기준 피트니스 기능

파레토 세트? 흥미롭게 볼 수 있습니다.

 
어떤 이유로 포럼에서 뉴스 거래를 위한 MO 사용에 대한 토론을 찾을 수 없었습니다. 여기 그런거 없나요?
알렉세이 니콜라예프 :
어떤 이유로 포럼에서 뉴스 거래를 위한 MO 사용에 대한 토론을 찾을 수 없었습니다. 여기 그런거 없나요?

모든 것은 아카이브에 달려 있습니다 .. 당신은 정상을 찾아야합니다

 
막심 드미트리예프스키 :

모든 것은 아카이브에 달려 있습니다 .. 당신은 정상을 찾아야합니다

요일의 이진 분류와 같은 간단한 작업에 대해서도 - 낮에 중요한 뉴스가 있었습니까?

분명히 뉴스는 어떻게 든 고려되어야하지만이 모든 것을 올바르게 공식화하는 방법은 아직 명확하지 않습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

모든 것은 아카이브에 달려 있습니다 .. 당신은 정상을 찾아야합니다

찾으면 링크를 게시하십시오.
예측, 현실, 이전과 같은 각 뉴스 유형에 대해 100개 이상의 새로운 기능이 추가될 예정입니다.
 
안드레이 딕 :

돕다.

재미있는 러시아어, 모두 동일합니다.)

간단한 예시 로 보여드릴께요..


우리는 10과 20의 기간을 가진 두 장의 카드에 대한 거래 시스템을 가지고 있습니다. 교차로에서 거래, 클래식...

mashka는 저역 통과 필터이고, mashka 주기는 제어 매개변수입니다.

이 경우이 자동차의 제어 매개 변수는 상수 10 및 20과 같습니다.

작업: 이익 측면에서 최적이 되도록 특정 시장 부문의 각 기계에 대한 DYNAMIC(일정하지 않음) 제어 매개변수를 얻는 것

이것은 기준 # 1입니다.


기준 2번: 획득한 동적 제어 매개변수는 연속 함수와 유사해야 하며 점의 혼란스러운 분산이 아니므로 함수의 부드러움 개념을 도입해야 합니다..


이 문제에 대한 해결책을 어떻게 보십니까?

