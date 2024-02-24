트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2079 1...207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086...3399 새 코멘트 Andrey Dik 2020.11.05 08:12 #20781 막심 드미트리예프스키 : @안드레이 딕 여보세요. [삭제] 2020.11.05 08:14 #20782 안드레이 딕 : 여보세요. 여기요 )) mytarmailS 2020.11.05 08:19 #20783 안드레이 딕 : 여보세요. 안녕하세요, 비표준 및 가장 가능성이 높은 다중 기준 피트니스 기능을 만든 경험이 있습니까? 도와줄래? Andrey Dik 2020.11.05 08:34 #20784 mytarmailS : 안녕하세요, 비표준 및 가장 가능성이 높은 다중 기준 피트니스 기능을 만든 경험이 있습니까? 도와줄래? 돕다. 재미있는 러시아어, 모두 동일합니다.) Aleksey Nikolayev 2020.11.05 08:41 #20785 mytarmailS : 다기준 피트니스 기능 파레토 세트? 흥미롭게 볼 수 있습니다. Aleksey Nikolayev 2020.11.05 08:46 #20786 어떤 이유로 포럼에서 뉴스 거래를 위한 MO 사용에 대한 토론을 찾을 수 없었습니다. 여기 그런거 없나요? [삭제] 2020.11.05 08:47 #20787 알렉세이 니콜라예프 : 어떤 이유로 포럼에서 뉴스 거래를 위한 MO 사용에 대한 토론을 찾을 수 없었습니다. 여기 그런거 없나요? 모든 것은 아카이브에 달려 있습니다 .. 당신은 정상을 찾아야합니다 Aleksey Nikolayev 2020.11.05 08:59 #20788 막심 드미트리예프스키 : 모든 것은 아카이브에 달려 있습니다 .. 당신은 정상을 찾아야합니다 요일의 이진 분류와 같은 간단한 작업에 대해서도 - 낮에 중요한 뉴스가 있었습니까? 분명히 뉴스는 어떻게 든 고려되어야하지만이 모든 것을 올바르게 공식화하는 방법은 아직 명확하지 않습니다. Aleksei Kuznetsov 2020.11.05 08:59 #20789 막심 드미트리예프스키 : 모든 것은 아카이브에 달려 있습니다 .. 당신은 정상을 찾아야합니다 찾으면 링크를 게시하십시오. 예측, 현실, 이전과 같은 각 뉴스 유형에 대해 100개 이상의 새로운 기능이 추가될 예정입니다. mytarmailS 2020.11.05 09:00 #20790 안드레이 딕 : 돕다. 재미있는 러시아어, 모두 동일합니다.) 간단한 예시 로 보여드릴께요.. 우리는 10과 20의 기간을 가진 두 장의 카드에 대한 거래 시스템을 가지고 있습니다. 교차로에서 거래, 클래식... mashka는 저역 통과 필터이고, mashka 주기는 제어 매개변수입니다. 이 경우이 자동차의 제어 매개 변수는 상수 10 및 20과 같습니다. 작업: 이익 측면에서 최적이 되도록 특정 시장 부문의 각 기계에 대한 DYNAMIC(일정하지 않음) 제어 매개변수를 얻는 것 이것은 기준 # 1입니다. 기준 2번: 획득한 동적 제어 매개변수는 연속 함수와 유사해야 하며 점의 혼란스러운 분산이 아니므로 함수의 부드러움 개념을 도입해야 합니다.. 이 문제에 대한 해결책을 어떻게 보십니까? 시장은 통제된 동적 시스템입니다. 오류, 버그, 질문 항상 자신을 위한 목표/연구 1...207220732074207520762077207820792080208120822083208420852086...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요, 비표준 및 가장 가능성이 높은 다중 기준 피트니스 기능을 만든 경험이 있습니까? 도와줄래?
다기준 피트니스 기능
파레토 세트? 흥미롭게 볼 수 있습니다.
어떤 이유로 포럼에서 뉴스 거래를 위한 MO 사용에 대한 토론을 찾을 수 없었습니다. 여기 그런거 없나요?
요일의 이진 분류와 같은 간단한 작업에 대해서도 - 낮에 중요한 뉴스가 있었습니까?
분명히 뉴스는 어떻게 든 고려되어야하지만이 모든 것을 올바르게 공식화하는 방법은 아직 명확하지 않습니다.
예측, 현실, 이전과 같은 각 뉴스 유형에 대해 100개 이상의 새로운 기능이 추가될 예정입니다.
간단한 예시 로 보여드릴께요..
우리는 10과 20의 기간을 가진 두 장의 카드에 대한 거래 시스템을 가지고 있습니다. 교차로에서 거래, 클래식...
mashka는 저역 통과 필터이고, mashka 주기는 제어 매개변수입니다.
이 경우이 자동차의 제어 매개 변수는 상수 10 및 20과 같습니다.
작업: 이익 측면에서 최적이 되도록 특정 시장 부문의 각 기계에 대한 DYNAMIC(일정하지 않음) 제어 매개변수를 얻는 것
이것은 기준 # 1입니다.
기준 2번: 획득한 동적 제어 매개변수는 연속 함수와 유사해야 하며 점의 혼란스러운 분산이 아니므로 함수의 부드러움 개념을 도입해야 합니다..
이 문제에 대한 해결책을 어떻게 보십니까?