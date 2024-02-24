트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2082 1...207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089...3399 새 코멘트 Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 10:41 #20811 알렉세이 니콜라예프 : 어떤 이유로 포럼에서 뉴스 거래를 위한 MO 사용에 대한 토론을 찾을 수 없었습니다. 여기 그런거 없나요? 첨부된 것 외에는 정말 무료 아카이브가 없고, 유료 아카이브도 못 찾음) 글쎄요, 3단계의 그라데이션은 아무것도 아닌 것 같아요. 또한 첨부된 아카이브에는 예비 평가가 없습니다. 나는 그것을 직접 사용하지 않았다. 또 다른 매력. 여기에서 아카이브 다른 모든 것은 사이트에서 자체적으로 구문 분석하는 것입니다. 그리고 전에. 등급도 없습니다. 파일: 57914_news_events_dated_2007-01-01_thru_2020-01-03_from_FF_calendar_timestamped_New_York_time.zip 1671 kb Valeriy Yastremskiy 2020.11.05 10:47 #20812 알렉세이 니콜라예프 : 매개변수 공간에서 여러 기준으로 최적화할 때 개별 포인트를 얻는 것이 아니라 세트(Pareto)를 설정하는 것뿐입니다. Duck과 Lobachevsky는 멀지 않습니다)))) 엔진 출력과 편안함 사이의 균형은 최적화 문제에 기인할 수 있습니까? 여하튼 오늘날의 이해를 고려하여 더 나은 균형을 찾기 위해 최적화에 기인합니다. 그리고 거기에 모든 인체 공학도 있습니다. Andrey Dik 2020.11.05 10:54 #20813 mytarmailS : 간단한 예시 로 보여드릴께요.. 우리는 10과 20의 기간을 가진 두 장의 카드에 대한 거래 시스템을 가지고 있습니다. 교차로에서 거래, 클래식... mashka는 저역 통과 필터이고, mashka 주기는 제어 매개변수입니다. 이 경우이 자동차의 제어 매개 변수는 상수 10 및 20과 같습니다. 작업: 이익 측면에서 최적이 되도록 특정 시장 부문의 각 기계에 대한 DYNAMIC(일정하지 않음) 제어 매개변수를 얻는 것 이것은 기준 #1입니다 기준 2번: 획득한 동적 제어 매개변수는 연속 함수와 유사해야 하며 점의 혼란스러운 분산이 아니므로 함수의 부드러움 개념을 도입해야 합니다.. 이 문제에 대한 해결책을 어떻게 보십니까 ? 개인적으로 아는 사이가 아니라 기억이... 여기서 작업은 최적화가 아니라 동일한 악명 높은 예측 변수를 선택하는 것입니다. 이 작업에 대한 질문은 "MA 기간의 최적 제어를 위해 선택해야 할 예측 변수는 무엇입니까?"와 같이 들립니다. 어떤 의미에서 철학적 질문에 대한 답변이 없습니다. Rorschach 2020.11.05 11:00 #20814 mytarmailS : 예 푸리에 계수에서 기계에 필요한 기간을 어떻게 얻을 수 있습니까? 분석을 위해 창의 크기를 결정합니다(예: 101(대칭용)). 데이터를 기간의 절반 앞당기면 증분이 필요합니다(현재 막대가 창 중앙에 있도록 앞으로 50개 막대). 이 101개의 막대에 대해 푸리에 변환(주파수 스펙트럼)을 얻습니다. 진폭에서 최대 주파수를 찾을 수 있으며 그 중 몇 개가 있을 수 있으므로 어느 것이 더 필요한지 결정해야 합니다. 빈도는 1/주기입니다. 예를 들어 주기가 20인 최대 진폭인 경우 이 주파수 위와 아래의 주파수를 필터링해야 합니다. 차단 주파수로 MA, 1 / 주파수의 기간을 얻습니다. [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 포럼을 어지럽히 지 않도록 MT5에 잠금 장치가 필요합니까? mytarmailS 2020.11.05 11:01 #20815 안드레이 딕 : 개인적으로 아는 사이가 아니라 기억이... 여기서 작업은 최적화가 아니라 동일한 악명 높은 예측 변수를 선택하는 것입니다. 이 작업에 대한 질문은 "MA 기간의 최적 제어를 위해 선택해야 할 예측 변수는 무엇입니까?"와 같이 들립니다. 어떤 의미에서 철학적 질문에 대한 답변이 없습니다. 여기에는 철학이 없습니다. 예측자 및 기타 이단입니다. 최대 이익을 줄 지표를 제어하는 기능을 찾아야 합니다! 극대화 문제, 최적화의 고전! Andrey Dik 2020.11.05 11:05 #20816 mytarmailS : 여기에는 철학이 없습니다. 예측자 및 기타 이단입니다. 최대 이익을 줄 지표를 제어하는 기능을 찾아야 합니다! 극대화 문제, 최적화의 고전! 확인. 기능은 표시기를 제어합니다. 이 제어 기능의 입력 변수 및/또는 상수는 무엇입니까? 제어 기능의 입력은 무엇입니까? 모두. 주요 질문이 다 떨어졌습니다. 그럼에도 불구하고 한 가지 더 중요한 질문은 거래에서 제어 기능을 직접 사용할 수 있다면 왜 자동차를 사용합니까? mytarmailS 2020.11.05 11:11 #20817 안드레이 딕 : 확인. 기능은 표시기를 제어합니다. 1) 이 제어 기능의 입력 변수 및/또는 상수는 무엇입니까? 2) 제어 기능의 입력에 무엇을 공급합니까? 모두. 주요 질문이 다 떨어졌습니다. 1) 분류할 틱 기간의 범위 2) 제어 기능은 손에 대한 최적의 기간입니다. 손에 대한 기간에는 무엇을 입력할 수 있습니까?? 카록. 당신은 나 같은 전문가 일론 머스크 안드레이 딕 : 그럼에도 불구하고 한 가지 더 중요한 질문 은 거래에서 제어 기능을 직접 사용할 수 있다면 왜 자동차를 사용합니까? 그래서 이것에 대해 그리고 대화는 이미 세 페이지입니다, 그것을 얻는 방법! 그녀는 거기에 없다, 그녀가 있을 때 모든 것이 있을 것이다 mytarmailS 2020.11.05 11:17 #20818 로르샤흐 : 분석을 위해 창의 크기를 결정합니다(예: 101(대칭용)). 데이터를 기간의 절반 앞당기면 증분이 필요합니다(현재 막대가 창 중앙에 있도록 앞으로 50개 막대). 이 101개의 막대에 대해 푸리에 변환(주파수 스펙트럼)을 얻습니다. 진폭에서 최대 주파수를 찾을 수 있으며 그 중 몇 개가 있을 수 있으므로 어느 것이 더 필요한지 결정해야 합니다. 빈도는 1/주기입니다. 예를 들어 주기가 20인 최대 주파수인 경우 이 주파수 위와 아래의 주파수를 필터링해야 합니다. 차단 주파수로 MA, 1 / 주파수의 기간을 얻습니다. 글쎄, 나는 일종의 이해했다 ... 그러나이 모든 것은 이상적인 지연되지 않은 매시를 설명하고 예제의 단순성을 위해 두 개의 매시를 제공했으며 모든 기능 세트가있을 수 있습니다 .. 5개의 지표로 구성된 TS를 상상해 보십시오. 다른 지표에서 최소한 5개의 기능을 합성해야 합니다. 여기에서는 푸리에가 도움이 되지 않을 것입니다. 그리고 주파수가 이상적인 제어를 설명하는지 여부가 전혀 명확하지 않습니다 ...? Igor Makanu 2020.11.05 11:20 #20819 mytarmailS : 카록. 당신은 나 같은 전문가 일론 머스크 그것은 당신이 담배를 피우는 것에 달려 있습니다 Rorschach 2020.11.05 11:25 #20820 mytarmailS : 글쎄, 나는 일종의 이해했다 ... 그러나이 모든 것은 이상적인 지연되지 않은 매시를 설명하고 예제의 단순성을 위해 두 개의 매시를 줬습니다. 모든 기능 세트가있을 수 있습니다 .. 5개의 지표로 구성된 TS를 상상해 보십시오. 다른 지표에서 최소한 5개의 기능을 합성해야 합니다. 여기에서는 푸리에가 도움이 되지 않을 것입니다. 그리고 주파수가 이상적인 제어를 설명하는지 여부가 전혀 명확하지 않습니다 ...? 주파수가 최대 진폭을 갖는 경우 신호에서 추출하는 것이 가장 쉽고 가장 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 사인의 합을 상상해 보십시오. 하나는 진폭이 10이고 다른 하나는 진폭이 100입니다. IMHO, 이상적인 표시기는 최대 진폭의 주파수로 조정된 발진기(대역 통과 필터)입니다. 1...207520762077207820792080208120822083208420852086208720882089...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
어떤 이유로 포럼에서 뉴스 거래를 위한 MO 사용에 대한 토론을 찾을 수 없었습니다. 여기 그런거 없나요?
첨부된 것 외에는 정말 무료 아카이브가 없고, 유료 아카이브도 못 찾음) 글쎄요, 3단계의 그라데이션은 아무것도 아닌 것 같아요. 또한 첨부된 아카이브에는 예비 평가가 없습니다. 나는 그것을 직접 사용하지 않았다. 또 다른 매력.
여기에서 아카이브
다른 모든 것은 사이트에서 자체적으로 구문 분석하는 것입니다. 그리고 전에. 등급도 없습니다.
매개변수 공간에서 여러 기준으로 최적화할 때 개별 포인트를 얻는 것이 아니라 세트(Pareto)를 설정하는 것뿐입니다.
Duck과 Lobachevsky는 멀지 않습니다)))) 엔진 출력과 편안함 사이의 균형은 최적화 문제에 기인할 수 있습니까? 여하튼 오늘날의 이해를 고려하여 더 나은 균형을 찾기 위해 최적화에 기인합니다. 그리고 거기에 모든 인체 공학도 있습니다.
간단한 예시 로 보여드릴께요..
우리는 10과 20의 기간을 가진 두 장의 카드에 대한 거래 시스템을 가지고 있습니다. 교차로에서 거래, 클래식...
mashka는 저역 통과 필터이고, mashka 주기는 제어 매개변수입니다.
이 경우이 자동차의 제어 매개 변수는 상수 10 및 20과 같습니다.
작업: 이익 측면에서 최적이 되도록 특정 시장 부문의 각 기계에 대한 DYNAMIC(일정하지 않음) 제어 매개변수를 얻는 것
이것은 기준 #1입니다
기준 2번: 획득한 동적 제어 매개변수는 연속 함수와 유사해야 하며 점의 혼란스러운 분산이 아니므로 함수의 부드러움 개념을 도입해야 합니다..
이 문제에 대한 해결책을 어떻게 보십니까 ?
개인적으로 아는 사이가 아니라 기억이...
여기서 작업은 최적화가 아니라 동일한 악명 높은 예측 변수를 선택하는 것입니다. 이 작업에 대한 질문은 "MA 기간의 최적 제어를 위해 선택해야 할 예측 변수는 무엇입니까?"와 같이 들립니다. 어떤 의미에서 철학적 질문에 대한 답변이 없습니다.
예
푸리에 계수에서 기계에 필요한 기간을 어떻게 얻을 수 있습니까?
분석을 위해 창의 크기를 결정합니다(예: 101(대칭용)). 데이터를 기간의 절반 앞당기면 증분이 필요합니다(현재 막대가 창 중앙에 있도록 앞으로 50개 막대). 이 101개의 막대에 대해 푸리에 변환(주파수 스펙트럼)을 얻습니다. 진폭에서 최대 주파수를 찾을 수 있으며 그 중 몇 개가 있을 수 있으므로 어느 것이 더 필요한지 결정해야 합니다. 빈도는 1/주기입니다. 예를 들어 주기가 20인 최대 진폭인 경우 이 주파수 위와 아래의 주파수를 필터링해야 합니다. 차단 주파수로 MA, 1 / 주파수의 기간을 얻습니다.
개인적으로 아는 사이가 아니라 기억이...
여기서 작업은 최적화가 아니라 동일한 악명 높은 예측 변수를 선택하는 것입니다. 이 작업에 대한 질문은 "MA 기간의 최적 제어를 위해 선택해야 할 예측 변수는 무엇입니까?"와 같이 들립니다. 어떤 의미에서 철학적 질문에 대한 답변이 없습니다.
여기에는 철학이 없습니다. 예측자 및 기타 이단입니다. 최대 이익을 줄 지표를 제어하는 기능을 찾아야 합니다! 극대화 문제, 최적화의 고전!
여기에는 철학이 없습니다. 예측자 및 기타 이단입니다. 최대 이익을 줄 지표를 제어하는 기능을 찾아야 합니다! 극대화 문제, 최적화의 고전!
확인.
기능은 표시기를 제어합니다.
이 제어 기능의 입력 변수 및/또는 상수는 무엇입니까?
제어 기능의 입력은 무엇입니까?
모두. 주요 질문이 다 떨어졌습니다.
그럼에도 불구하고 한 가지 더 중요한 질문은 거래에서 제어 기능을 직접 사용할 수 있다면 왜 자동차를 사용합니까?
확인.
기능은 표시기를 제어합니다.
1) 이 제어 기능의 입력 변수 및/또는 상수는 무엇입니까?
2) 제어 기능의 입력에 무엇을 공급합니까?
모두. 주요 질문이 다 떨어졌습니다.
1) 분류할 틱 기간의 범위
2) 제어 기능은 손에 대한 최적의 기간입니다. 손에 대한 기간에는 무엇을 입력할 수 있습니까??
카록. 당신은 나 같은 전문가 일론 머스크
그럼에도 불구하고 한 가지 더 중요한 질문 은 거래에서 제어 기능을 직접 사용할 수 있다면 왜 자동차를 사용합니까?
분석을 위해 창의 크기를 결정합니다(예: 101(대칭용)). 데이터를 기간의 절반 앞당기면 증분이 필요합니다(현재 막대가 창 중앙에 있도록 앞으로 50개 막대). 이 101개의 막대에 대해 푸리에 변환(주파수 스펙트럼)을 얻습니다. 진폭에서 최대 주파수를 찾을 수 있으며 그 중 몇 개가 있을 수 있으므로 어느 것이 더 필요한지 결정해야 합니다. 빈도는 1/주기입니다. 예를 들어 주기가 20인 최대 주파수인 경우 이 주파수 위와 아래의 주파수를 필터링해야 합니다. 차단 주파수로 MA, 1 / 주파수의 기간을 얻습니다.
글쎄, 나는 일종의 이해했다 ... 그러나이 모든 것은 이상적인 지연되지 않은 매시를 설명하고 예제의 단순성을 위해 두 개의 매시를 제공했으며 모든 기능 세트가있을 수 있습니다 ..
5개의 지표로 구성된 TS를 상상해 보십시오. 다른 지표에서 최소한 5개의 기능을 합성해야 합니다. 여기에서는 푸리에가 도움이 되지 않을 것입니다.
그리고 주파수가 이상적인 제어를 설명하는지 여부가 전혀 명확하지 않습니다 ...?
카록. 당신은 나 같은 전문가 일론 머스크
그것은 당신이 담배를 피우는 것에 달려 있습니다
글쎄, 나는 일종의 이해했다 ... 그러나이 모든 것은 이상적인 지연되지 않은 매시를 설명하고 예제의 단순성을 위해 두 개의 매시를 줬습니다. 모든 기능 세트가있을 수 있습니다 ..
5개의 지표로 구성된 TS를 상상해 보십시오. 다른 지표에서 최소한 5개의 기능을 합성해야 합니다. 여기에서는 푸리에가 도움이 되지 않을 것입니다.
그리고 주파수가 이상적인 제어를 설명하는지 여부가 전혀 명확하지 않습니다 ...?
주파수가 최대 진폭을 갖는 경우 신호에서 추출하는 것이 가장 쉽고 가장 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 사인의 합을 상상해 보십시오. 하나는 진폭이 10이고 다른 하나는 진폭이 100입니다.
IMHO, 이상적인 표시기는 최대 진폭의 주파수로 조정된 발진기(대역 통과 필터)입니다.