주파수가 최대 진폭을 갖는 경우 신호에서 추출하는 것이 가장 쉽고 가장 큰 이익을 얻을 수 있습니다. 사인의 합을 상상해 보십시오. 하나는 진폭이 10이고 다른 하나는 진폭이 100입니다.
IMHO, 이상적인 표시기는 최대 진폭의 주파수로 조정된 발진기(대역 통과 필터)입니다.
무슨 말인지 이해하고 동의합니다. 하지만 기계음과 고조파는 잊어버리자...
최적의 매개변수를 추출하는 보편적인 방법이 필요합니다.
신호 1과 제로 라인을 교차하는 다른 TS, MACD 거래를 상상해보십시오. 이러한 TS의 최적 기간이 최대 고조파 주파수와 동기화되는지 여부입니다. 진폭?
제 생각에는 아니요.
스펙트럼에 있는 사람들은 그렇습니다! 웨이브의 주기는 알 수 있지만 차량의 여러 기능에서 "꽃다발"은 찾을 수 없습니다.
아직 지르콘을 완전히 마스터하지는 못했지만 다음은 몇 가지 결과입니다. 여기에서는 기사와 달리 훈련과 테스트가 혼재되어 있지 않습니다.
33: 학습: 0.8732772 테스트: 0.5313936 최고: 0.5497703 (18) 총: 4.48초 남음: 1분 1초
시험이 나쁜 것 같다. 하지만:
(그래프의 두 번째 부분은 테스트입니다)
아큐라시 오류?
첨부된 것 외에는 정말 무료 아카이브가 없고, 유료 아카이브도 못 찾음) 글쎄요, 3단계의 그라데이션은 아무것도 아닌 것 같아요. 또한 첨부된 아카이브에는 예비 평가가 없습니다. 나는 그것을 직접 사용하지 않았다. 또 다른 매력.
여기에서 아카이브
다른 모든 것은 사이트에서 자체적으로 구문 분석하는 것입니다. 그리고 전에. 등급도 없습니다.
감사합니다. 적어도 뭔가요. 이 작업에 matstat를 "고정"하는 방법을 아직 이해하지 못하므로 MO를 사용해야 합니다.
최고: 0.5497703 쓰레기 ))
Akurasi 지표 0.65-0.67))
이 측정항목은 봇에게 아무 의미가 없습니다.
Duck과 Lobachevsky는 멀지 않습니다)))) 엔진 출력과 편안함 사이의 균형은 최적화 문제에 기인할 수 있습니까? 여하튼 오늘날의 이해를 고려하여 더 나은 균형을 찾기 위해 최적화에 기인합니다. 그리고 거기에 모든 인체 공학도 있습니다.
우리 분야에서 이 주제에 대한 고전적인 문제는 마코위츠 포트폴리오 이론 입니다. 하나가 아니라 많은 최적의 포트폴리오로 밝혀졌습니다. 특정 포트폴리오의 선택은 이익 대 변동성의 비율에 대한 거래자의 선호도에 따라 이루어집니다.