그것에 대해 생각한다면?
대역통과 필터는 주어진 주파수 범위(대역)를 통과하는 필터입니다.
이렇게 하려면 먼저 최소한 푸리에 변환을 수행해야 합니다.
MACD의 물리적 의미는 각각 다른 기간을 지향하는 두 가격 평균 간의 델타이며 현재 비교되고 있습니다.
발진기? 대역 통과를 의미
주파수 수직을 따라 한 순간에 여러 피크가 있을 수 있습니다. 예를 들어 그 중 5개가 있는 경우 서로를 분리하기 위해 4개의 저역 통과 필터가 필요합니다. 각 막대에서 이러한 피크는 주파수가 이동하거나 완전히 사라집니다.
COMPLEX - 이것은 단순한 규칙의 단순한 규칙에 따른 COMPOUND입니다)
단순함이 모델의 효율성을 해치지 않아야 합니다. 우리 양들에게. 기능은 가격 움직임의 단방향성과 예측이 사실인지 여부에 관계없이 뉴스 가격에 예상되는 영향을 고려해야 합니다. 뉴스의 존재로 인한 가격 변동만으로는 충분하지 않습니다.
그런 다음, 표지판은 예를 들어 무릎 길이와 최고 기록과 같은 지그재그를 기반으로 해야 합니다. 이것은 변동성의 쓸모없는 점프에 대한 의존성을 즉시 제거할 것입니다.
푸리에 증분에서 수행, SSA 없이도 수행할 수 있습니다.
이유를 설명해 주세요. 추세와 큰 변동에 대한 모든 정보를 삭제하겠습니다.
이 파일을 보면 가격과 8개의 PCA 구성품이 있는데 다 합치면 거의 가격이 나올텐데 그 분해에서 시리즈의 특성도 정상가처럼 떠오른다거나 ~ 아니다
뉴스가 반대 방향으로 작동한 경우 그렇습니다. 그러나 영향이 단방향일 때 지그재그의 시작 부분에 잘못된 데이터가 표시됩니다. 속도를 바꾸는 방향으로 봐야 한다고 생각합니다. 작은 지그재그의 채널을 평균화합니다. 1단계 연구는 불가능합니다. 가격에 영향을 미치고 영향이 없는 경우를 선택해야 합니다. 그리고 지그재그에 대한 최적의 TF는 이해할 수 있습니다.
별말씀을요.
그는 어떤 밴드인가요?
대역통과 필터는 원하는 주파수 대역의 공진을 사용합니다.
계수가 설정되고 필요한 신호를 얻는 뉴런과 거의 같습니다.하지만 당신은 그것 없이 필터링 할 수 있습니다
어떤 경우든 같은 방향은 길어야 하고 반대 방향은 짧아야 합니다. 그러나 일반적으로 예, 고려해야합니다. 추측으로는 이해할 수 없습니다.
뉴스 작업에 4가지 옵션(L, M, H 및 아니오)만 있다는 사실에도 불구하고 쌍이 있다는 사실을 고려하면 16=4*4 옵션을 얻습니다.
부부 여러분, 예, 두 나라의 소식을 모두 들어야 합니다. 옵션을 이해하지 못했습니다. 강한, 중간, 작은? 그렇다면 먹기가 더 편할 수도, 그렇지 않을 수도 있습니다. 그런 다음 4 옵션.
