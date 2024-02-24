트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 2072

mytarmailS :

아름다운! 대단한 일을 했다..


하지만 소용이 없고, 신경망을 사용하지도 않고, 역사상 가장 유사한 섹션을 검색했고, 반복성은 50/50이고, 일치하는 경우 시리즈가 물론 있습니다. 그리고 패턴에 더 많은 시간을 추가하면(가격과 유사), 기록의 반복성은 거의 0입니다. 여기서부터 질문이 나옵니다. 20분 또는 60분에 가격 100포인트의 움직임은 같은 것입니까?

또한 유사한 구간을 검색 할 때 시계열 라인 뿐만 아니라 이벤트 옵션이 있는 두 개의 라인을 함께 사용하면 정확도가 더 높은 것 같습니다.

 
예브게니 추마코프 :

BZ 세그먼트의 형성 속도는 내 모델의 의사 결정에 큰 영향을 미칩니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

롱 레버리지와 숏 레버리지를 어떻게 정의합니까?


이전 것보다 포인트가 많으면 long입니다.
 
예브게니 추마코프 :


이해했습니다 감사합니다. 따라서 전략을 위해서는 정류장에 대한 이 길이를 정확히 고려해야 합니다...

 
알렉세이 비아즈미킨 :

나는 고정된 걸음으로 지그재그를 했다. 조건: 새로운 무릎이 형성됨, 예측 = '긴', 정지가 마지막 극점 뒤에 위치, 이전 유사한 극점 지점에서 취합니다. (구매시 최대, 판매시 최소)

 
예브게니 추마코프 :

점은 무엇인가

글쎄, 나는 그렇게 될 수 없다고 말했다.)

예브게니 추마코프 :

나는 신경망을 사용하지 않고 역사상 가장 유사한 섹션, 반복성 50/50을 찾고 있었습니다.

신경망에서는 아무 것도 찾지 못할 것입니다. 모든 것을 부드럽게하고 경험과 이해를 얻었습니다!

예브게니 추마코프 :

모든 것은 상대적이므로 먼저 변동성에서 패턴을 정규화해야 합니다.

예브게니 추마코프 :

또한 유사한 구간을 검색할 때 시계열 라인뿐만 아니라 이벤트 옵션이 있는 두 개의 라인을 함께 사용하면 정확도가 더 높은 것 같습니다.

글쎄, 당신은 당신이 조건 (시간)을 추가하면 패턴을 전혀 찾지 못한다고 위의 줄에 썼습니다. 공리: 패턴에 더 많은 조건이 있을수록 역사상 더 적은 조건이 됩니다!

머신 러닝에서는 이것을 "차원의 저주"라고 부르는 Wiki가 구출합니다.

 
알렉세이 비아즈미킨 :

10000번의 반복. 기대치 = 0이라고 가정하면 최대 편차는 + -18000입니다. 당신은 28280의 결과를 가지고 있습니다. 이것은 실제로 패턴인 것 같습니다.

최악의 시나리오에서 시스템은 2300번의 거래 후에 이익을 내기 시작할 것입니다.

임계값에 대해 4 sko를 계산하고 취하면 7345 트랜잭션에 대해 4 sko = 16120입니다.


 
알렉세이 비아즈미킨 :

와, 얼마나 화가 났는지 - 테스터에서 다른 기간에 시작된 경우 한 시점에서 다른 지표를 제공하는 표준 전달의 지표를 찾았습니다. 어떻게 계산되는지 모르겠지만 기계 학습에는 위험합니다. !

여기에는 iAD()도 포함됩니다. 아마도 이러한 유형의 표시기 는 전체 기록에서 누적을 사용하지만 알다시피 전체 기록은 테스터에 존재하지 않습니다. 옵션으로 분기에 한 번 지표를 지우도록 알고리즘을 수정하면 학습이 가능합니다. 모델이 적합하고 그녀가 좋아하는 것이 이러한 지표에 있다는 것이 흥미 롭습니다 ...

 
예브게니 추마코프 :


나는 고정된 걸음으로 지그재그를 했다. 조건: 새로운 무릎이 형성됨, 예측 = '긴', 정지가 마지막 극점 뒤에 위치, 이전 유사한 극점 지점에서 취합니다. (구매시 최대, 판매시 최소)

보정이 50%일 수 있기 때문에 극한값 이후에 취하는 이유는 ZZ의 이전 세그먼트에서 약 100%를 취해야 함을 의미합니다.

 
로르샤흐 :

10000번의 반복. 기대치 = 0이라고 가정하면 최대 편차는 + -18000입니다. 당신은 28280의 결과를 가지고 있습니다. 이것은 실제로 패턴인 것 같습니다.

최악의 시나리오에서 시스템은 2300번의 거래 후에 이익을 내기 시작할 것입니다.

임계값에 대해 4 sko를 계산하고 취하면 7345 트랜잭션에 대해 4 sko = 16120입니다.


흥미로운 계산. 따라서 전략을 개발할 수 있습니다. 가장 중요한 것은 가르치는 방법을 이해하는 것입니다 ...

