보정이 50%일 수 있기 때문에 극값 이후에 취하는 이유는 ZZ의 이전 세그먼트에서 약 100%를 취해야 함을 의미합니다.
아, 그래서 거의 그 시스템을 그리셨군요. 예전에 레포트 형식으로 올렸어요 :) 더 높게 잡아서 3Z의 마지막 부분이 형성될 때까지 기다리지 않고요(이건 설정 문제지만) .
그래서 뭐? 코드를 삭제하시겠습니까? 또는 적어도 선택.
샘플 링크 .
대상 열 "Target_100"은 날짜 열의 끝에서 다음 열과 마지막 두 열이 학습에 사용되지 않습니다.
샘플은 3개의 부분으로 나뉘며, Exam.csv는 교육에 포함되지 않습니다.
옵션으로 극단 이전의 출구(쿠데타 포함),
3개의 극단을 기반으로 하는 채널과의 교차점에서 출구
별도의 영역이 있습니다 - 시계열 분류 및 이와 같은 해당 라이브러리
https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html
아무도 그것을 사용 했습니까?
흥미로운 패키지를 사용할 필요가 있습니다. 직선 생성자.
그가 ROCKET에 대한 링크(예: 멋진 기능 변환기)를 제공한 것은 놀라운 일이 아닙니다. 오크를 생성합니다. 원본의 많은 관련되지 않은 기능은 분류의 품질을 향상시킵니다.
선형 모델과 함께 사용하는 것이 좋습니다(기능이 많기 때문에).
눌러야 할 것이다
결과에 대해 나중에 알려주십시오 - 매우 흥미로운 주제입니다!
오크를 생성합니다. 원래 기능과 관련이 없는 많은 기능,
정상적인 RSA? :)
아니요