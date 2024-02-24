트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1036 1...102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043...3399 새 코멘트 Roffild 2018.08.01 02:22 #10351 R 매개변수를 사용하여 샘플을 분할하기 위한 AlgLib 훈련 수정. AlgLib에서 완성된 랜덤 포레스트 의 해석 자체는 동일한 Spark와 다르지 않습니다. override protected def predictRaw(features: Vector): Vector = { // TODO: When we add a generic Bagging class, handle transform there: SPARK-7128 // Classifies using majority votes. // Ignore the tree weights since all are 1.0 for now. val votes = Array.fill[Double](numClasses)( 0.0 ) _trees.view. foreach { tree => val classCounts: Array[Double] = tree.rootNode.predictImpl(features).impurityStats.stats val total = classCounts.sum if (total != 0 ) { var i = 0 while (i < numClasses) { votes(i) += classCounts(i) / total i += 1 } } } Vectors.dense(votes) } 트리 예측 합계를 이러한 트리 수로 나눈 것과 동일합니다. Igor Makanu 2018.08.01 22:08 #10352 로프필드 : 아이디어 자체: 여러 지표의 여러 데이터를 임의의 포리스트에 던져 하나의 수퍼 지표를 얻습니다. 성배를 찾는 경로는 즉시 사용 가능한 아이디어를 테스트해야 합니다. 모호한 아이디어, 또는 오히려 결과 지표가 모호한 결과를 줄 것입니다. 정보 이론에는 신뢰성과 같은 개념이 있습니다: "신뢰성은 정보가 숨겨진 오류가 없는 속성입니다." 입력 데이터로 지표가 있는 경우(예측자라고 함) 이러한 데이터가 항상 신뢰할 수 있는 정보를 전달하는 것은 아닙니다. ... 그리고 mat.apparat를 찾은 결과는 무엇입니까? 글쎄, 전략 테스터 에서 긍정적 인 기대를 가진 훈련 지표를 사용한다면 전체 프로세스를 복잡하게 만드는 이유는 무엇입니까? 전략 테스터는 즉시 결과를 보여줄 것입니다.... 그런 악순환 사실, 당신은 자동차의 대시보드에서 모든 계기를 가져와서 섞은 다음 계산을 위해 판독값을 가져오려고 한다는 것이 밝혀졌습니까? ... 글쎄, 그것이 자동차의 각속도라고 합시다 - 아시다시피 그런 장치는 없지만 이제 각속도와 점을 찾고 싶습니다!!! IMHO 또는 수학적으로 건전한 공식(물리학, 수학, 기하학) 및 OHLC를 사용하거나 이러한 모든 조작은 여전히 자기기만입니다. 후행 중지 스크립트가 필요합니까? 확률의 영역 공개 거래 확인 문제 Roffild 2018.08.02 00:42 #10353 훈련되는 모델은 상관점을 기반으로 합니다. 모든 지표 값을 하나의 배열로 덤프할 수 있습니다. 그것은 모두 데이터 덤프 중에 선택될 훈련 포인트에 따라 다릅니다. 학습 포인트가 하나의 특정 지표와 잘 상관관계가 있는 경우 모델은 해당 특정 지표를 예측합니다. 전략 테스터 는 모델을 훈련할 때와 같이 우선순위 값을 출력할 수 없습니다. Igor Makanu 2018.08.02 08:59 #10354 로프필드 : 전략 테스터 는 모델을 훈련할 때와 같이 우선순위 값을 출력할 수 없습니다. 우선 순위 값은 신호 모듈에서 설정할 수 있습니다. 각 시장 패턴에는 1에서 100까지 측정된 유의성이 할당됩니다. 값이 클수록 모델이 더 강력해집니다. Weight 매개변수에 대해 이야기하고 있습니다. https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/expertclasses/expertbaseclasses/ceexpertsignal/ceexpertsignalweight 원칙적으로는 약간 다릅니다. 기계 학습에서 무작위로 선택된 지표를 혼합하여 사용하면 기계 자체가 시장 상태를 설명하는 수학적 모델을 찾을 수 있을지 의심됩니다. 귀하의 방법은 지표가 많은 Expert Advisor의 최적화와 다소 유사합니다. Roffild 2018.08.02 21:08 #10355 이고르 마카누 : 원칙적으로는 약간 다릅니다. 기계 학습에서 무작위로 선택된 지표를 혼합하여 사용하면 기계 자체가 시장 상태를 설명하는 수학적 모델을 찾을 수 있을지 의심됩니다. 귀하의 방법은 지표가 많은 Expert Advisor의 최적화와 다소 유사합니다. 이 방법은 지표 값의 열거 외에도 서로 비교되기 때문에 최적화와 완전히 다릅니다. 오랫동안 이론을 제시할 수 있습니다. 그러나 왜, 언제 이 모든 것을 실제로 확인할 수 있습니까? Vladimir Perervenko 2018.08.03 12:59 #10356 로프필드 : 이 방법은 지표 값의 열거 외에도 서로 비교되기 때문에 최적화와 완전히 다릅니다. 오랫동안 이론을 제시할 수 있습니다. 그러나 왜, 언제 이 모든 것을 실제로 확인할 수 있습니까? 이것은 "나는 생각한다", "나는 추측한다" 등의 모든 것에 대한 정답이다. mytarmailS 2018.08.03 14:11 #10357 안녕하세요! MT4에서 txt 또는 csv 파일로 인용문을 스마트하게 내보내는 도구를 아는 사람이 있습니까? 실시간 모드에서. 유로돌, 시간 프레임 5분, 40-50k OHLCV 양초, 5분마다 파일이 새 양초로 업데이트됩니다. 매번 전체 파일을 업로드할 수 있으며, 또는 한 번 언로드한 다음 5분마다 촛불을 던질 수 있습니다. 물론 두 번째 방법이 더 빠릅니다. 인터넷에서 두 수출업체를 찾았습니다. 첫 번째 출력 기록 은 이전 기록이 이미 시작되기 때문에 시작되지 않습니다. 두 번째 NZ_ExcelLive 가 작동하고 잘 작동하지만 업로드를 40k 양초로 설정하면 터미널이 영원히 멈춤)) 누가 도울 수 있습니까? mkuel zero가 가득 찼음을 상기시켜 드리겠습니다. 5 wmz에 대해 하나의 유니버설 MA 크로스 EA 랜덤 시퀀스 메모리 정리 Mihail Marchukajtes 2018.08.04 23:29 #10358 이고르 마카누 : 모호한 아이디어, 또는 오히려 결과 지표가 모호한 결과를 줄 것입니다. 정보 이론에는 신뢰성과 같은 개념이 있습니다: "신뢰성은 정보가 숨겨진 오류가 없는 속성입니다." 입력 데이터로 지표가 있는 경우(예측자라고 함) 이러한 데이터가 항상 신뢰할 수 있는 정보를 전달하는 것은 아닙니다. ... 그리고 mat.apparat를 찾은 결과는 무엇입니까? 글쎄, 전략 테스터 에서 긍정적 인 기대를 가진 훈련 지표를 사용한다면 전체 프로세스를 복잡하게 만드는 이유는 무엇입니까? 전략 테스터는 즉시 결과를 보여줄 것입니다.... 그런 악순환 사실, 당신은 자동차의 대시보드에서 모든 계기를 가져와서 섞은 다음 계산을 위해 판독값을 가져오려고 한다는 것이 밝혀졌습니까? ... 글쎄, 그것이 자동차의 각속도라고 합시다 - 아시다시피 그런 장치는 없지만 이제 각속도와 점을 찾고 싶습니다!!! IMHO 또는 수학적으로 건전한 공식(물리학, 수학, 기하학) 및 OHLC를 사용하거나 이러한 모든 조작은 여전히 자기기만입니다. 정보 이론은 좋은 것입니다! 그러나 AI는 더 나아갔다. 그들은 쓰레기 스트림에서 신뢰할 수 있는 정보를 찾으려고 노력합니다. 오히려 각 지표에서 다른 지표의 신뢰할 수 있는 동일한 정보와 결합하여 신뢰할 수 있는 것만 가져옵니다. 불행히도 시장과 관련하여 정보 이론에 따라 신뢰할 수있는 지표를 찾는 것은 불가능합니다. 신뢰할 수 있는 정보만 전달하는 지표입니다. 물론 IMHO [삭제] 2018.08.05 08:41 #10359 이고르 마카누 : 귀하의 방법은 지표가 많은 Expert Advisor의 최적화와 다소 유사합니다. 무언가가 아니지만 때로는 복잡하고 효과적이지 않은 아날로그 게다가, 그는 자신이 망친 것과 그 이유를 완전히 설명할 수 없습니다. :) Renat Akhtyamov 2018.08.05 08:45 #10360 mytarmails : 안녕하세요! MT4에서 txt 또는 csv 파일로 인용문을 스마트하게 내보내는 도구를 아는 사람이 있습니까? 실시간 모드에서. 유로돌, 시간 프레임 5분, 40-50k OHLCV 양초, 5분마다 파일이 새 양초로 업데이트됩니다. 매번 전체 파일을 업로드할 수 있으며, 또는 한 번 언로드한 다음 5분마다 촛불을 던질 수 있습니다. 물론 두 번째 방법이 더 빠릅니다. 인터넷에서 두 수출업체를 찾았습니다. 첫 번째 출력 기록 은 이전 기록이 이미 시작되기 때문에 시작되지 않습니다. 두 번째 NZ_ExcelLive 가 작동하고 잘 작동하지만 업로드를 40k 양초로 설정하면 터미널이 영원히 멈춤)) 누가 도울 수 있습니까? mkuel zero가 가득 찼음을 상기시켜 드리겠습니다. 직원이 있다 1...102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
R 매개변수를 사용하여 샘플을 분할하기 위한 AlgLib 훈련 수정.
AlgLib에서 완성된 랜덤 포레스트 의 해석 자체는 동일한 Spark와 다르지 않습니다.트리 예측 합계를 이러한 트리 수로 나눈 것과 동일합니다.
아이디어 자체: 여러 지표의 여러 데이터를 임의의 포리스트에 던져 하나의 수퍼 지표를 얻습니다.
성배를 찾는 경로는 즉시 사용 가능한 아이디어를 테스트해야 합니다.
모호한 아이디어, 또는 오히려 결과 지표가 모호한 결과를 줄 것입니다.
정보 이론에는 신뢰성과 같은 개념이 있습니다: "신뢰성은 정보가 숨겨진 오류가 없는 속성입니다." 입력 데이터로 지표가 있는 경우(예측자라고 함) 이러한 데이터가 항상 신뢰할 수 있는 정보를 전달하는 것은 아닙니다. ... 그리고 mat.apparat를 찾은 결과는 무엇입니까?
글쎄, 전략 테스터 에서 긍정적 인 기대를 가진 훈련 지표를 사용한다면 전체 프로세스를 복잡하게 만드는 이유는 무엇입니까? 전략 테스터는 즉시 결과를 보여줄 것입니다....
그런 악순환
사실, 당신은 자동차의 대시보드에서 모든 계기를 가져와서 섞은 다음 계산을 위해 판독값을 가져오려고 한다는 것이 밝혀졌습니까? ... 글쎄, 그것이 자동차의 각속도라고 합시다 - 아시다시피 그런 장치는 없지만 이제 각속도와 점을 찾고 싶습니다!!!
IMHO 또는 수학적으로 건전한 공식(물리학, 수학, 기하학) 및 OHLC를 사용하거나 이러한 모든 조작은 여전히 자기기만입니다.
훈련되는 모델은 상관점을 기반으로 합니다. 모든 지표 값을 하나의 배열로 덤프할 수 있습니다. 그것은 모두 데이터 덤프 중에 선택될 훈련 포인트에 따라 다릅니다. 학습 포인트가 하나의 특정 지표와 잘 상관관계가 있는 경우 모델은 해당 특정 지표를 예측합니다.
전략 테스터 는 모델을 훈련할 때와 같이 우선순위 값을 출력할 수 없습니다.
우선 순위 값은 신호 모듈에서 설정할 수 있습니다.
Weight 매개변수에 대해 이야기하고 있습니다. https://www.mql5.com/ru/docs/standardlibrary/expertclasses/expertbaseclasses/ceexpertsignal/ceexpertsignalweight
원칙적으로는 약간 다릅니다. 기계 학습에서 무작위로 선택된 지표를 혼합하여 사용하면 기계 자체가 시장 상태를 설명하는 수학적 모델을 찾을 수 있을지 의심됩니다.
귀하의 방법은 지표가 많은 Expert Advisor의 최적화와 다소 유사합니다.
이 방법은 지표 값의 열거 외에도 서로 비교되기 때문에 최적화와 완전히 다릅니다.
오랫동안 이론을 제시할 수 있습니다. 그러나 왜, 언제 이 모든 것을 실제로 확인할 수 있습니까?
이것은 "나는 생각한다", "나는 추측한다" 등의 모든 것에 대한 정답이다.
안녕하세요!
MT4에서 txt 또는 csv 파일로 인용문을 스마트하게 내보내는 도구를 아는 사람이 있습니까?
실시간 모드에서.
유로돌, 시간 프레임 5분, 40-50k OHLCV 양초, 5분마다 파일이 새 양초로 업데이트됩니다.
매번 전체 파일을 업로드할 수 있으며,
또는 한 번 언로드한 다음 5분마다 촛불을 던질 수 있습니다.
물론 두 번째 방법이 더 빠릅니다.
인터넷에서 두 수출업체를 찾았습니다.
첫 번째 출력 기록 은 이전 기록이 이미 시작되기 때문에 시작되지 않습니다.
두 번째 NZ_ExcelLive 가 작동하고 잘 작동하지만 업로드를 40k 양초로 설정하면 터미널이 영원히 멈춤))
누가 도울 수 있습니까? mkuel zero가 가득 찼음을 상기시켜 드리겠습니다.
정보 이론은 좋은 것입니다! 그러나 AI는 더 나아갔다. 그들은 쓰레기 스트림에서 신뢰할 수 있는 정보를 찾으려고 노력합니다. 오히려 각 지표에서 다른 지표의 신뢰할 수 있는 동일한 정보와 결합하여 신뢰할 수 있는 것만 가져옵니다. 불행히도 시장과 관련하여 정보 이론에 따라 신뢰할 수있는 지표를 찾는 것은 불가능합니다. 신뢰할 수 있는 정보만 전달하는 지표입니다. 물론 IMHO
무언가가 아니지만 때로는 복잡하고 효과적이지 않은 아날로그
게다가, 그는 자신이 망친 것과 그 이유를 완전히 설명할 수 없습니다. :)
