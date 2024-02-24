트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1975 1...196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2020.08.15 23:05 #19741 막심 드미트리예프스키 : 간단히 말해서, 나는 그것을 스프레드로 테스트했습니다. 흔적에. 주 나는 터미널 아래에 다시 작성하고 테스트를 할 수있을 것입니다. 스프레드 차트가 있습니까? Aleksey Vyazmikin 2020.08.16 01:43 #19742 새로운 예측 변수(내 기술, 변동성, 그날의 회귀 채널에 따른 모든 종류의 수익)를 추가했는데 이상적이지 않고 그럴듯해 보입니다. 그러나 검은색의 오래된 모델을 사용하더라도 녹색 영역의 30개 모델(100%)은 훌륭하지만 CatBoost 교육 설정이 여전히 영향을 받았는지조차 모르겠습니다. mytarmailS 2020.08.16 07:18 #19743 막심 드미트리예프스키 : 간단히 말해서, 나는 그것을 스프레드로 테스트했습니다. 흔적에. 주 나는 터미널 아래에 다시 작성하고 테스트를 할 수있을 것입니다. 시계를 받을 수 있나요? mytarmailS 2020.08.16 07:32 #19744 막심 드미트리예프스키 : 그건 그렇고, 이것은 패킷 분석기 오류입니다. 나는 다음과 같이 고쳤다. 표준은 설정의 제다이입니다. Pylance를 설치하고 스튜디오 설정에서 'jedi'를 검색하여 하단에 Pylance로 변경했습니다. 이제 그는 패키지의 모든 필드를 보고 오류를 제공하지 않습니다. 일어난 ) mytarmailS 2020.08.16 07:36 #19745 알렉세이 비아즈미킨 : 14. R 빠른 빌드 15. JIT 컴파일러 왜 다 이러는거야??? 작동하는 알고리즘이 있지만 속도가 부족합니까? 당신은 엄청난 아이디어를 가지고 있지만 계산이 충분하지 않습니다. 용량? 왜이 모든 것이 필요합니까? TS에 집중, 나머지는 허스크 마이클 마르쿠카이테스 : 내가 Eclipse를 알아냈고 당신도 할 수 있습니다. 약해진 침을 닦고 계속 일하십시오 :-) R에 대해 잘 알고 있습니까? 교수)) [삭제] 2020.08.16 09:53 #19746 mytarmailS : 시계를 받을 수 있나요? 거래 횟수를 줄이거나 늘리는 매직 버튼을 만들었습니다. 파이썬을 이해하면 테스트하게 될 것입니다 ... 나는 이미 너무 많은 코딩에 화가 났습니다) mytarmailS 2020.08.16 10:25 #19747 막심 드미트리예프스키 : 거래 횟수를 줄이거나 늘리는 매직 버튼을 만들었습니다. 파이썬을 이해하면 테스트하게 될 것입니다 ... 나는 이미 너무 많은 코딩에 화를 냈습니다) 잠깐, 가능하다면 하루 만에 프로그래머가되고 싶었습니다)) Rorschach 2020.08.16 11:21 #19748 내 파이프라인 . 초기 목표는 추가 연구를 위한 기반을 만드는 것이며 최종 목표는 " 고전적인" 시스템을 이기는 것입니다. 숲을 기본으로 삼았지만 신경망으로 대체하기 쉽습니다. 파일에서 로드, 범위, 히스토리 깊이(입력 크기) 설정, 입력의 중요성, 기차 및 유효성 검사 오류, 간단한 테스터가 있습니다. 지그재그를 추가할 계획입니다. 테스터를 마무리합니다. 비판은 환영합니다. Aleksey Vyazmikin 2020.08.16 12:07 #19749 mytarmailS : 왜 다 이러는거야??? 작동하는 알고리즘이 있지만 속도가 부족합니까? 당신은 엄청난 아이디어를 가지고 있지만 계산이 충분하지 않습니다. 용량? 왜이 모든 것이 필요합니까? TS에 집중, 나머지는 허스크 시스템이 있지만 속도가 충분하지 않습니다. [삭제] 2020.08.16 17:11 #19750 로르샤흐 : 내 파이프라인 . 초기 목표는 추가 연구를 위한 기반을 만드는 것이며 최종 목표는 " 고전적인" 시스템을 이기는 것입니다. 숲을 기본으로 삼았지만 신경망으로 대체하기 쉽습니다. 파일에서 로드, 범위, 히스토리 깊이(입력 크기) 설정, 입력의 중요성, 기차 및 유효성 검사 오류, 간단한 테스터가 있습니다. 지그재그를 추가할 계획입니다. 테스터를 마무리합니다. 비판은 환영합니다. 이 "시스템"은 양의 미끄러짐으로 1 DC에 대해 날카로워집니다. 시스템 자체는 어디에 있으며 무엇과 비교됩니까? 1...196819691970197119721973197419751976197719781979198019811982...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
간단히 말해서, 나는 그것을 스프레드로 테스트했습니다. 흔적에. 주 나는 터미널 아래에 다시 작성하고 테스트를 할 수있을 것입니다.
스프레드 차트가 있습니까?
새로운 예측 변수(내 기술, 변동성, 그날의 회귀 채널에 따른 모든 종류의 수익)를 추가했는데 이상적이지 않고 그럴듯해 보입니다.
그러나 검은색의 오래된 모델을 사용하더라도 녹색 영역의 30개 모델(100%)은 훌륭하지만 CatBoost 교육 설정이 여전히 영향을 받았는지조차 모르겠습니다.
간단히 말해서, 나는 그것을 스프레드로 테스트했습니다. 흔적에. 주 나는 터미널 아래에 다시 작성하고 테스트를 할 수있을 것입니다.
시계를 받을 수 있나요?
그건 그렇고, 이것은 패킷 분석기 오류입니다. 나는 다음과 같이 고쳤다.
표준은 설정의 제다이입니다. Pylance를 설치하고 스튜디오 설정에서 'jedi'를 검색하여 하단에 Pylance로 변경했습니다. 이제 그는 패키지의 모든 필드를 보고 오류를 제공하지 않습니다.
일어난 )
14. R 빠른 빌드
15. JIT 컴파일러
왜 다 이러는거야???
작동하는 알고리즘이 있지만 속도가 부족합니까?
당신은 엄청난 아이디어를 가지고 있지만 계산이 충분하지 않습니다. 용량?
왜이 모든 것이 필요합니까? TS에 집중, 나머지는 허스크
내가 Eclipse를 알아냈고 당신도 할 수 있습니다. 약해진 침을 닦고 계속 일하십시오 :-)
R에 대해 잘 알고 있습니까? 교수))
시계를 받을 수 있나요?
거래 횟수를 줄이거나 늘리는 매직 버튼을 만들었습니다.
파이썬을 이해하면 테스트하게 될 것입니다 ... 나는 이미 너무 많은 코딩에 화가 났습니다)
거래 횟수를 줄이거나 늘리는 매직 버튼을 만들었습니다.
파이썬을 이해하면 테스트하게 될 것입니다 ... 나는 이미 너무 많은 코딩에 화를 냈습니다)
잠깐, 가능하다면 하루 만에 프로그래머가되고 싶었습니다))
내 파이프라인 . 초기 목표는 추가 연구를 위한 기반을 만드는 것이며 최종 목표는 " 고전적인" 시스템을 이기는 것입니다.
숲을 기본으로 삼았지만 신경망으로 대체하기 쉽습니다. 파일에서 로드, 범위, 히스토리 깊이(입력 크기) 설정, 입력의 중요성, 기차 및 유효성 검사 오류, 간단한 테스터가 있습니다.
지그재그를 추가할 계획입니다. 테스터를 마무리합니다.
비판은 환영합니다.
왜 다 이러는거야???
작동하는 알고리즘이 있지만 속도가 부족합니까?
당신은 엄청난 아이디어를 가지고 있지만 계산이 충분하지 않습니다. 용량?
왜이 모든 것이 필요합니까? TS에 집중, 나머지는 허스크
시스템이 있지만 속도가 충분하지 않습니다.
내 파이프라인 . 초기 목표는 추가 연구를 위한 기반을 만드는 것이며 최종 목표는 " 고전적인" 시스템을 이기는 것입니다.
숲을 기본으로 삼았지만 신경망으로 대체하기 쉽습니다. 파일에서 로드, 범위, 히스토리 깊이(입력 크기) 설정, 입력의 중요성, 기차 및 유효성 검사 오류, 간단한 테스터가 있습니다.
지그재그를 추가할 계획입니다. 테스터를 마무리합니다.
비판은 환영합니다.
이 "시스템"은 양의 미끄러짐으로 1 DC에 대해 날카로워집니다.
시스템 자체는 어디에 있으며 무엇과 비교됩니까?