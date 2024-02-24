트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1971 1...196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.08.15 08:56 #19701 나는 게시하지 않기 위해 저항 할 수 없었습니다)) 눈물)) mytarmailS 2020.08.15 09:23 #19702 막심 드미트리예프스키 : Max, 데이터를 로드하고 무언가를 배우는 파이썬으로 된 간단한 코드를 보내주세요. 그렇지 않으면 이 튜토리얼을 시작할 수 없습니다. mytarmailS 2020.08.15 10:20 #19703 막심 드미트리예프스키 : 어떤 튜토리얼에서? 오 blah, 나는 일종의 학습 전문가의 멋진 기사를 읽었습니다. 기사가 2008 년 이후로 모든 예제가 작동하지 않습니다)) 더 이상 이에 대한 구문이 없습니다)) 나는 vidyashki를 보았고 거기에서 2 시간 동안 변수 선언 방법을 가르쳤습니다 ... 그런 다음 욕망이 사라졌습니다)) 동기 부여와 함께 그러한 작업이 필요합니다. 당신은 OP를 사용합니까? [삭제] 2020.08.15 10:25 #19704 mytarmailS : 오 blah, 나는 일종의 학습 전문가의 멋진 기사를 읽었습니다. 기사가 2008 년 이후로 모든 예제가 작동하지 않습니다)) 더 이상 이에 대한 구문이 없습니다)) 나는 vidyashki를 보았고 거기에서 2 시간 동안 변수 선언 방법을 가르쳤습니다 ... 그런 다음 욕망이 사라졌습니다)) 동기 부여와 함께 그러한 작업이 필요합니다. 당신은 OP를 사용합니까? python은 원칙적으로 OOP입니다. 모든 객체가 있습니다) 의미의 클래스? 글쎄, 가끔, 당신이 그것을 느끼면. 기본적으로 불필요합니다. 파일: w8d2dmd_Python._lj7dkd8pa51_x2w2l_gzkktr11iqd8e7y4_1_PDFDrive.com_s.zip 4103 kb mytarmailS 2020.08.15 10:35 #19705 막심 드미트리예프스키 : 파이썬은 기본적으로 OOP이며 모든 객체가 있습니다) 예, R은 모든 객체에서도 정확히 동일하지만 며칠 전에 클래스를 배웠습니다)))) "우리" 프로그래머가 코드를 보았을 때 막심 드미트리예프스키 : 수업 말씀이신가요? 그래 R도 다 있다 나도 몰랐어 벌써 부끄럽다 덧붙여서 파이썬의 첫인상은 그렇군요... 내가 광고하거나 그와 비슷한 것이라고 생각하지 마십시오. 그러나 R에서는 구성이 파이썬보다 +- 2배 더 짧고 읽을 수 있습니다. 하지만 내 경험이 부족하다고 써버려 [삭제] 2020.08.15 10:52 #19706 mytarmailS : 예, R은 모든 객체에서도 정확히 동일하지만 며칠 전에 클래스를 배웠습니다)))) "우리" 프로그래머가 코드를 보았을 때 그래 R도 다 있다 나도 몰랐어 벌써 부끄럽다 덧붙여서 파이썬의 첫인상은 그렇군요... 내가 광고하거나 그와 비슷한 것이라고 생각하지 마십시오. 그러나 R에서는 구성이 파이썬보다 +- 2배 더 짧고 읽을 수 있습니다. 하지만 내 경험이 부족하다고 써버려 R에서는 평균적으로 더 짧습니다. 그렇습니다. 그러나 그 어떤 구불구불한 것보다 더 많이 기억해야 합니다. 파이썬에는 더 고전적인 친숙한 구문이 있지만 모든 종류의 대괄호 등으로 지나치게 복잡하지는 않습니다. mytarmailS 2020.08.15 11:18 #19707 막심 드미트리예프스키 : 작동하지 않았습니다. 아마도 mt에서 다른 작업을 수행해야 할 수도 있습니다. 판다와 마운트 바이블 설치 [삭제] 2020.08.15 11:29 #19708 mytarmailS : 작동하지 않았습니다. 아마도 mt에서 다른 작업을 수행해야 할 수도 있습니다. 판다와 마운트 바이블 설치 날짜/시간 에서 가져오기 날짜/시간 처음부터 가져오기, 그렇지 않으면 날짜/시간을 이해하지 못합니다. 이 오류에주의를 기울이지 마십시오. x 왜 그렇습니다)) 분명히 그렇게 쓰여졌습니다. Shift + Enter 및 확인을 통해 한 줄씩 실행할 수 있습니다. mt5. initialize ()는 터미널을 열고 True를 반환해야 합니다. mytarmailS 2020.08.15 13:12 #19709 막심 드미트리예프스키 : 날짜/시간 에서 가져오기 날짜/시간 처음부터 가져오기, 그렇지 않으면 날짜/시간을 이해하지 못합니다. 이 오류에주의를 기울이지 마십시오. x 왜 그렇습니다)) 분명히 그렇게 쓰여졌습니다. Shift + Enter 및 확인을 통해 한 줄씩 실행할 수 있습니다. mt5. initialize ()는 터미널을 열고 True를 반환해야 합니다. 터미널이 시작되었지만 다른 작업이 수행되지 않은 것 같습니다. 다시 4 오류 Aleksey Vyazmikin 2020.08.15 13:14 #19710 mytarmailS : tensorflow 에서 - keras 에서 - theano에서 - mxnet에서 - pyTorch에서 - 등.... 이 열거는 무엇을 위한 것입니까? mytarmailS : 나는 본 적이 없다 버튼 - "수백만 줄의 코드를 변환 하고 mql에서 컨볼루션 딥 네트워크를 생성 및 훈련 !! 왜냐하면 저는 상인이고 그렇게 원하기 때문입니다." 이것은 학습 과정의 관점에서 창조에 관한 것이 아니라 결과에 관한 것입니다. 혼동하지 마십시오. 이 모든 언어가 솔루션을 찾는 데는 좋지만 이미 MQL에 있는 모델을 적용하는 것이 좋습니다. mytarmailS : 하지만 전 세계가 그것을 사용합니다. 아마도 무작위 게임 일 것입니다. :) 여기에 설명된 방법은 다중 클래스 선택에서 가장 잘 작동하며 두 개 또는 세 개의 클래스가 있는 경우 솔루션이 중복되는 것처럼 보입니다. 1...196419651966196719681969197019711972197319741975197619771978...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 게시하지 않기 위해 저항 할 수 없었습니다)) 눈물))
Max, 데이터를 로드하고 무언가를 배우는 파이썬으로 된 간단한 코드를 보내주세요. 그렇지 않으면 이 튜토리얼을 시작할 수 없습니다.
어떤 튜토리얼에서?
오 blah, 나는 일종의 학습 전문가의 멋진 기사를 읽었습니다. 기사가 2008 년 이후로 모든 예제가 작동하지 않습니다)) 더 이상 이에 대한 구문이 없습니다))
나는 vidyashki를 보았고 거기에서 2 시간 동안 변수 선언 방법을 가르쳤습니다 ...
그런 다음 욕망이 사라졌습니다)) 동기 부여와 함께 그러한 작업이 필요합니다.
당신은 OP를 사용합니까?
오 blah, 나는 일종의 학습 전문가의 멋진 기사를 읽었습니다. 기사가 2008 년 이후로 모든 예제가 작동하지 않습니다)) 더 이상 이에 대한 구문이 없습니다))
나는 vidyashki를 보았고 거기에서 2 시간 동안 변수 선언 방법을 가르쳤습니다 ...
그런 다음 욕망이 사라졌습니다)) 동기 부여와 함께 그러한 작업이 필요합니다.
당신은 OP를 사용합니까?
python은 원칙적으로 OOP입니다. 모든 객체가 있습니다) 의미의 클래스? 글쎄, 가끔, 당신이 그것을 느끼면. 기본적으로 불필요합니다.
파이썬은 기본적으로 OOP이며 모든 객체가 있습니다)
예, R은 모든 객체에서도 정확히 동일하지만 며칠 전에 클래스를 배웠습니다)))) "우리" 프로그래머가 코드를 보았을 때
수업 말씀이신가요?
그래 R도 다 있다 나도 몰랐어 벌써 부끄럽다
덧붙여서 파이썬의 첫인상은 그렇군요...
내가 광고하거나 그와 비슷한 것이라고 생각하지 마십시오. 그러나 R에서는 구성이 파이썬보다 +- 2배 더 짧고 읽을 수 있습니다.
하지만 내 경험이 부족하다고 써버려
예, R은 모든 객체에서도 정확히 동일하지만 며칠 전에 클래스를 배웠습니다)))) "우리" 프로그래머가 코드를 보았을 때
그래 R도 다 있다 나도 몰랐어 벌써 부끄럽다
덧붙여서 파이썬의 첫인상은 그렇군요...
내가 광고하거나 그와 비슷한 것이라고 생각하지 마십시오. 그러나 R에서는 구성이 파이썬보다 +- 2배 더 짧고 읽을 수 있습니다.
하지만 내 경험이 부족하다고 써버려
R에서는 평균적으로 더 짧습니다. 그렇습니다. 그러나 그 어떤 구불구불한 것보다 더 많이 기억해야 합니다. 파이썬에는 더 고전적인 친숙한 구문이 있지만 모든 종류의 대괄호 등으로 지나치게 복잡하지는 않습니다.
작동하지 않았습니다. 아마도 mt에서 다른 작업을 수행해야 할 수도 있습니다.
판다와 마운트 바이블 설치
작동하지 않았습니다. 아마도 mt에서 다른 작업을 수행해야 할 수도 있습니다.
판다와 마운트 바이블 설치
날짜/시간 에서 가져오기 날짜/시간
처음부터 가져오기, 그렇지 않으면 날짜/시간을 이해하지 못합니다.
이 오류에주의를 기울이지 마십시오. x 왜 그렇습니다)) 분명히 그렇게 쓰여졌습니다.
Shift + Enter 및 확인을 통해 한 줄씩 실행할 수 있습니다.
날짜/시간 에서 가져오기 날짜/시간
처음부터 가져오기, 그렇지 않으면 날짜/시간을 이해하지 못합니다.
이 오류에주의를 기울이지 마십시오. x 왜 그렇습니다)) 분명히 그렇게 쓰여졌습니다.
Shift + Enter 및 확인을 통해 한 줄씩 실행할 수 있습니다.
터미널이 시작되었지만 다른 작업이 수행되지 않은 것 같습니다. 다시 4 오류
tensorflow 에서 - keras 에서 - theano에서 - mxnet에서 - pyTorch에서 - 등....
이 열거는 무엇을 위한 것입니까?
나는 본 적이 없다 버튼 - "수백만 줄의 코드를 변환 하고 mql에서 컨볼루션 딥 네트워크를 생성 및 훈련 !! 왜냐하면 저는 상인이고 그렇게 원하기 때문입니다."
이것은 학습 과정의 관점에서 창조에 관한 것이 아니라 결과에 관한 것입니다. 혼동하지 마십시오. 이 모든 언어가 솔루션을 찾는 데는 좋지만 이미 MQL에 있는 모델을 적용하는 것이 좋습니다.
하지만 전 세계가 그것을 사용합니다. 아마도 무작위 게임 일 것입니다.
:)
여기에 설명된 방법은 다중 클래스 선택에서 가장 잘 작동하며 두 개 또는 세 개의 클래스가 있는 경우 솔루션이 중복되는 것처럼 보입니다.