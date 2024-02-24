트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1982

막심 드미트리예프스키 :

파이썬을 이해합니까? :디

))

어쩐지 3개월의 공부 끝에 R을 알아냈다고 생각했는데.... 5년이 지나고 아무것도 모른다는 걸 이해한다))

mytarmailS :

))

어쩐지 3개월의 공부 끝에 R을 알아냈다고 생각했는데.... 5년이 지나고 아무것도 모른다는 걸 이해한다))

음, 예를 실행하십시오(PM에서). 간단한 테스터와 논리 자체가 있습니다.

두 서브넷의 레이어 수가 보입니다. 내가 경험적으로 선택한

다른 기호에서 테스터를 실행할 수 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

음, 예를 실행하십시오(PM에서). 간단한 테스터와 논리 자체가 있습니다.

두 서브넷의 레이어 수가 보입니다. 내가 경험적으로 선택한

다른 기호에서 테스터를 실행할 수 있습니다.

확인. 고마워.

 
막심 드미트리예프스키 :


여기요!

프로필의 시그널, 주제별 봇인가요?

파르하트 구자이로프 :

여기요!

프로필의 시그널, 주제별 봇인가요?

하이. 예, 저는 콘솔 파이썬과 전쟁 중입니다. 인터프리터는 유휴 상태일 때 작동을 멈춥니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

몰라)) 이미 인터넷 검색에 지쳤지만 답을 찾지 못했습니다. VSC에서 성경을 보게 하는 방법 - "Builder" (한 폴더에 있는 모든 스크립트) 및 이 빌어먹을 "matplotlib.xml"을 설치하는 방법. pyplot" ("확장"에는 그러한 성경이 없습니다)

mytarmailS :

몰라)) 이미 인터넷 검색에 지쳤지만 답을 찾지 못했습니다. VSC에서 성경을 보게 하는 방법 - "Builder" (한 폴더에 있는 모든 스크립트) 및 이 빌어먹을 "matplotlib.xml"을 설치하는 방법. pyplot" ("확장"에는 그러한 성경이 없습니다)

pip 명령 줄에 matplotlib 설치

빌더가 스크립트와 동일한 폴더에 넣는 것을 보려면

 
막심 드미트리예프스키 :

pip 명령줄에 matplotlib 설치

설치된..

콘솔도 2개인가요?

"cmd"를 통해 설치해야한다는 것이 밝혀졌습니다.


막심 드미트리예프스키 :

빌더가 스크립트와 동일한 폴더에 넣는 것을 보려면

바로 했어요 이 폴더에 다 들어있어요

mytarmails :

............ VSC가 성경을 보도록 강제합니다 - "빌더" (한 폴더에 있는 모든 스크립트) 및 방법.............

하지만 여전히 볼 수 없다


mytarmailS :

설치된..

콘솔도 2개인가요?

"cmd"를 통해 설치해야한다는 것이 밝혀졌습니다.


바로 했어요 이 폴더에 다 들어있어요

하지만 여전히 볼 수 없다


글쎄, 라인을 실행하십시오. 오류가 없으면 오류가 강조 표시됩니다.

ide는 다른 터미널을 보여주고 다른 터미널 등을 추가할 수 있습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

글쎄, 라인을 실행하십시오. 오류가 없으면 오류가 강조 표시됩니다. 

>>> from Builder import randomized_lqv_subnet_builder, randomized_d_subnet_builder

Traceback (most recent call last):

  File " < stdin > ", line 1, in < module >

ModuleNotFoundError: No module named 'Builder'
