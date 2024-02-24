트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1972

mytarmailS :

터미널이 시작되었지만 다른 작업이 수행되지 않은 것 같습니다. 다시 4 오류


R에서와 동일하게 하단의 TERMINAL 탭을 활성화합니다.

그러면 pr 안에 무엇이 있는지 볼 수 있습니다.

홍보

그리고 datetime 에서 import datetime을 잊어 버렸습니다. 날짜 및 시간 작업을 위한 표준 라이브러리입니다.


 
막심 드미트리예프스키 :

이제 메타 트레이더조차 시작하지 않습니다)))) 아하, 나는 일종의 무력한 멍청이처럼 느껴집니다)))


 
알렉세이 비아즈미킨 :

이 모든 언어가 솔루션을 찾는 데는 좋지만 이미 MQL에 있는 모델을 적용하는 것이 좋습니다.

모델은 생성된 위치에 적용되어야 하며 최종 결정은 yes/no 형식으로 메타트레이더에게 전송되어야 합니다.

mytarmailS :

터미널 탭을 열면 모든 오류가 표시됩니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

효과가 있었어, 내가 망쳤어

mytarmailS :

글쎄요, 모든 것, 당신은 문법에 관한 그 책을 읽을 수 있습니다. 2-3일 있습니다. 모든 데이터 프레임 등에 대해. Pandas 패키지의 설명서이거나 다른 책입니다. 기계 학습의 경우 R에서와 같이 표준 MO 여부에 관계없이 모든 MO가 설치됩니다.

 
mytarmailS :

이것은 다른 철학이며 논쟁하고 싶지 않습니다.

이제 파일을 통해 R에서 모델을 적용하기 위해 데이터 배열을 어떻게 전달합니까?

 
막심 드미트리예프스키 :

알았어 고마워

알렉세이 비아즈미킨 :

객관적인 현실이다

알렉세이 비아즈미킨 :

이제 파일을 통해 R에서 모델을 적용하기 위해 데이터 배열을 어떻게 전달합니까?

mytarmailS :

그런 다음 git에서 lib를 스캔하고 vscode 파일에서 다운로드한 폴더를 엽니다. 그리고 당신은 예제를 실행할 수 있습니다

 
mytarmailS :

경로가 길수록 지연이 커집니다.

