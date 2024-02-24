트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1973 1...196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980...3399 새 코멘트 mytarmailS 2020.08.15 14:09 #19721 막심 드미트리예프스키 : 그래서, 거기에 무엇이 있습니까? 대본의 논리를 조금 이해 했습니까? [삭제] 2020.08.15 14:10 #19722 mytarmailS : 그래서, 거기에 무엇이 있습니까? 대본의 논리를 조금 이해 했습니까? 아니, 아직 국회 논리를 못 알아들어서 앉을 수가 없어 따옴표에 대한 훈련의 예는 버리겠습니다. 그러나 먼저 구문에 대한 책을 최소한 간략하게 읽으십시오. 그렇지 않으면 바보가 될 것입니다) 글쎄, 가장 중요한 것은 목록으로 작업하는 것(배열), 목록을 분리하는 방법, 요소 선택 등입니다. 그리고 주기 mytarmailS 2020.08.15 14:12 #19723 막심 드미트리예프스키 : 그러면 당신은 바보가 될 것입니다) 예, 다른 곳은 없습니다)) 막심 드미트리예프스키 : 글쎄, 가장 중요한 것은 목록으로 작업하는 것(배열), 목록을 분리하는 방법, 요소 선택 등입니다. 와우, 혼란스럽네요.. R-ke에서는 모든 것이 분리되어 있고, 행렬은 행렬이고, 벡터는 벡터이고, 잎사귀는 잎사귀이고, 파이썬에서는 모두 하나의 힙에 있습니다. [삭제] 2020.08.15 14:13 #19724 mytarmailS : 예, 다른 곳은 없습니다)) 모든 것이 간단합니다, 가장 간단한 언어입니다 [삭제] 2020.08.15 14:17 #19725 mytarmails : 예, 다른 곳은 없습니다)) 와우, 혼란스럽네요.. R-ke에서는 모든 것이 분리되어 있고, 행렬은 행렬이고, 벡터는 벡터이고, 잎사귀는 잎사귀이고, 파이썬에서는 모두 하나의 힙에 있습니다. Python에서 배열인 모든 것은 목록입니다. 숫자 및 기타 요소가 될 수 있습니다. 튜플, 사전, 집합 ..도 있지만 거의 사용되지 않습니다. 대부분 나열합니다. 데이터 프레임이 필요한 경우 이것이 Pandas 패키지입니다. 거기에는 많은 기능이 있습니다. 시계열 작업을 포함합니다. 1차원 목록은 벡터이고 2차원 목록은 행렬입니다. mytarmailS 2020.08.15 14:28 #19726 알렉세이 비아즈미킨 : 경로가 길수록 지연이 커집니다. 글쎄요, mql로 다시 작성하십시오 - 깊은 컨볼루션 네트워크 , 코드를 작성하는 데 2~3년 밖에 걸리지 않습니다. 하지만 그러기 위해서는 데이터 전송에서 10분의 1초를 얻게 될 것입니다. 왜냐하면 매우 중요하기 때문입니다. 당신이 의사록을 거래할 때! 그래서 해! :) Aleksey Vyazmikin 2020.08.15 15:48 #19727 mytarmails : 글쎄, 그것을 mql로 다시 작성하십시오 - 깊은 컨볼루션 네트워크, 당신은 코드를 작성하는 데 2-3 년 만 보낼 것입니다 .... 그러나 그것을 위해 데이터 전송에서 10 분의 1 초를 얻을 것입니다. 왜냐하면 그것은 매우 중요하기 때문입니다 당신이 의사록을 거래할 때! 그래서 해! :) 데이터 전송의 대안으로 파이프 채널에 대해 말하고 싶었지만 이 문제는 R에서 다루지 않는 것으로 나타났습니다. 그러나 R을 통해 거시 경제 통계를 얻는 방법에 대한 기사 를 찾았습니다. 데이터 세트에 기본 데이터를 포함하는 데 유용할 수 있습니다. 또한 여기에서 몇 가지 흥미로운 정보를 찾았 습니다. " 14. R 빠른 빌드 회사 이후 Microsoft에서 인수한 Revolution Analytics 는 R을 최적화하는 데 큰 역할을 했습니다. 그들의 Revolution R 제품은 현재 Microsoft R Open으로 알려져 있습니다. 이 어셈블리의 장점 중 하나는 라이브러리를 사용한다는 것입니다. Intel Math Kernel Library 는 행렬 작업의 속도를 크게 향상시킵니다(대형 행렬로 작업할 때 눈에 띌 수 있음). 다운로드 위치: https://mran.microsoft.com/download 설치 지침: https://mran.microsoft.com/documents/rro/installation " " 15. JIT 컴파일러 R 인터프리터 버전 2.13 당시 수석 개발자 중 한 명이 패키지를 만들었습니다. 컴파일러 는 루프가 있는 코드를 실행할 때 R의 성능을 크게 향상시켰습니다. 사용 효과가 눈에 띄어서 현재 R의 표준 배포판에 패키지가 포함되어 있으며, 모든 표준 기능에 대해 해당 패키지를 빌드하는 단계에서 바이트 코드가 생성됩니다. " 이 중 하나를 시도했습니다. 실제로 성능 향상이 있습니까? 원시 아이디어 런던 브레이크아웃 엘리트 지표 :) Mihail Marchukajtes 2020.08.15 16:58 #19728 mytarmailS : 이제 메타 트레이더조차 시작하지 않습니다)))) 아하, 나는 일종의 무력한 멍청이처럼 느껴집니다))) 나는 Eclipse를 알아냈고 당신은 할 수 있습니다. 약해진 침을 닦고 계속 일하십시오 :-) NeuralNetwork 2020.08.15 17:05 #19729 막심 드미트리예프스키 : github에 소스를 링크할 수 있나요? 아마도 어떤 이론이있을 것입니다 안녕하세요 Maxim Dmitrievsky . 방금 당신의 편지를 읽었습니다. github에 아무것도 없습니다. 간단한 네트워크 코드를 가져와서 직접 수정했습니다. 진드기 기록 에서 쓰레기를 걸러내는 것이 결정적이었습니다. 파이썬 df = df['bid'].drop_duplicates(keep='last').values df = df[-240000::1] [삭제] 2020.08.15 17:18 #19730 mytarmailS : 터미널이 시작되었지만 다른 작업이 수행되지 않은 것 같습니다. 다시 4 오류 그건 그렇고, 이것은 패킷 분석기 오류입니다. 나는 다음과 같이 고쳤다. 표준은 설정의 제다이입니다. Pylance를 설치하고 스튜디오 설정에서 'jedi' 검색을 통해 하단을 Pylance로 변경했습니다. 이제 그는 패키지의 모든 필드를 보고 오류를 제공하지 않습니다. 1...196619671968196919701971197219731974197519761977197819791980...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
아니, 아직 국회 논리를 못 알아들어서 앉을 수가 없어
따옴표에 대한 훈련의 예는 버리겠습니다. 그러나 먼저 구문에 대한 책을 최소한 간략하게 읽으십시오. 그렇지 않으면 바보가 될 것입니다)
글쎄, 가장 중요한 것은 목록으로 작업하는 것(배열), 목록을 분리하는 방법, 요소 선택 등입니다.
그리고 주기
와우, 혼란스럽네요.. R-ke에서는 모든 것이 분리되어 있고, 행렬은 행렬이고, 벡터는 벡터이고, 잎사귀는 잎사귀이고, 파이썬에서는 모두 하나의 힙에 있습니다.
모든 것이 간단합니다, 가장 간단한 언어입니다
Python에서 배열인 모든 것은 목록입니다. 숫자 및 기타 요소가 될 수 있습니다. 튜플, 사전, 집합 ..도 있지만 거의 사용되지 않습니다. 대부분 나열합니다.
데이터 프레임이 필요한 경우 이것이 Pandas 패키지입니다. 거기에는 많은 기능이 있습니다. 시계열 작업을 포함합니다.
1차원 목록은 벡터이고 2차원 목록은 행렬입니다.
경로가 길수록 지연이 커집니다.
데이터 전송의 대안으로 파이프 채널에 대해 말하고 싶었지만 이 문제는 R에서 다루지 않는 것으로 나타났습니다.
그러나 R을 통해 거시 경제 통계를 얻는 방법에 대한 기사 를 찾았습니다. 데이터 세트에 기본 데이터를 포함하는 데 유용할 수 있습니다.
또한 여기에서 몇 가지 흥미로운 정보를 찾았 습니다.
"14. R 빠른 빌드
회사 이후 Microsoft에서 인수한 Revolution Analytics 는 R을 최적화하는 데 큰 역할을 했습니다. 그들의 Revolution R 제품은 현재 Microsoft R Open으로 알려져 있습니다.
이 어셈블리의 장점 중 하나는 라이브러리를 사용한다는 것입니다. Intel Math Kernel Library 는 행렬 작업의 속도를 크게 향상시킵니다(대형 행렬로 작업할 때 눈에 띌 수 있음).
다운로드 위치: https://mran.microsoft.com/download
설치 지침: https://mran.microsoft.com/documents/rro/installation
15. JIT 컴파일러
R 인터프리터 버전 2.13 당시 수석 개발자 중 한 명이 패키지를 만들었습니다. 컴파일러 는 루프가 있는 코드를 실행할 때 R의 성능을 크게 향상시켰습니다. 사용 효과가 눈에 띄어서 현재 R의 표준 배포판에 패키지가 포함되어 있으며, 모든 표준 기능에 대해 해당 패키지를 빌드하는 단계에서 바이트 코드가 생성됩니다.
이 중 하나를 시도했습니다. 실제로 성능 향상이 있습니까?
이제 메타 트레이더조차 시작하지 않습니다)))) 아하, 나는 일종의 무력한 멍청이처럼 느껴집니다)))
나는 Eclipse를 알아냈고 당신은 할 수 있습니다. 약해진 침을 닦고 계속 일하십시오 :-)
github에 소스를 링크할 수 있나요? 아마도 어떤 이론이있을 것입니다
안녕하세요 Maxim Dmitrievsky . 방금 당신의 편지를 읽었습니다. github에 아무것도 없습니다. 간단한 네트워크 코드를 가져와서 직접 수정했습니다. 진드기 기록 에서 쓰레기를 걸러내는 것이 결정적이었습니다. 파이썬
터미널이 시작되었지만 다른 작업이 수행되지 않은 것 같습니다. 다시 4 오류
그건 그렇고, 이것은 패킷 분석기 오류입니다. 나는 다음과 같이 고쳤다.
표준은 설정의 제다이입니다. Pylance를 설치하고 스튜디오 설정에서 'jedi' 검색을 통해 하단을 Pylance로 변경했습니다. 이제 그는 패키지의 모든 필드를 보고 오류를 제공하지 않습니다.