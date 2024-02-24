트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1964 1...195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971...3399 새 코멘트 Aleksei Kuznetsov 2020.08.12 10:21 #19631 알렉세이 비아즈미킨 : 이전에는 시트에 작은 샘플의 경우 1% 이상의 지표가 포함되어야 하고 큰 샘플의 경우 100개 이상 포함되어야 한다고 설명하지 않았으므로 물론 어떤 클래스의 시트에 오류가 없을 때까지 분할되지 않을 것입니다. 마지막 단계를 잘못 이해하고 있는 것 같습니다. 나머지 샘플 1%의 통계적 추정치로 봅니다. 이 샘플에서 다른 예측 변수로 분할할 때 결과가 향상되는 것을 관찰하고 부분 공간에 대한 정보를 얻습니다. 예를 들면 다음과 같습니다. A>x1인 경우 대상 1은 하위 샘플의 60%인 40%로 올바르게 식별됩니다. B>x2인 경우 대상 1은 하위 샘플의 45%인 55%로 올바르게 식별됩니다. A<=x1인 경우 대상 1은 하위 샘플의 50%인 70%로 올바르게 식별됩니다. 이러한 각 분할에는 유의 요소가 있으며(아직 계산 방법을 결정하지 않았습니다) 마지막 분할에도 유의 요소가 있습니다. 등등, 최대 5-10개의 예측 변수를 가정하고 적용할 때 마지막 분할에 도달한 경우 계수를 추가하고(또는 더 복잡한 감소 방법 사용) 계수의 합이 임계값을 초과하면 1은 시트에 분류되고 그렇지 않으면 0입니다. 간단한 방법으로, 이것은 끝에서 두 번째 분할까지 포리스트를 강제로 구축한 다음 샘플에서 이미 선택된 예측자를 제외하여 새 예측자를 선택함으로써 수행할 수 있습니다. 또는 트리를 구축한 직후에 선택 항목을 리프로 필터링하고 각 예측자를 직접 검토하여 완전성과 정확성의 기준을 충족하는 최상의 분할을 찾습니다. 그리고 다른 클래스 "0"이 비활성을 의미하고 반대 입력이 아닌 경우 훈련 샘플의 결과가 향상됩니다. 그렇지 않으면 개선과 저하가 모두 있을 수 있습니다. 어쨌든, 훈련의 결과는 N과 N+1 깊이로 훈련된 트리(예: 6과 7) 사이의 무언가가 될 것입니다. 레벨 6에서 오류가 20%이고 레벨 7 - 18%에서 방법은 오류를 제공합니다. 그 사이, 예를 들어 19%. 1%의 이득이 시간 가치가 있다고 생각하십니까? 이전에 저는 간단한 방법을 설명했습니다. 일부 트리는 최대 6까지, 일부는 최대 7 깊이 레벨까지 훈련하는 것입니다. 이것은 코드를 다시 작성해야 합니다. 이제 더 쉬운 방법을 생각해 냈습니다. 왜냐하면. 다시 쓸 필요가 없습니다. 레벨 6까지의 패키지와 레벨 7까지의 다른 포리스트 로 임의의 포리스트 를 만든 다음 평균을 내기만 하면 됩니다. 훈련 샘플에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 항상 훌륭합니다. 10포인트 3.mq4 선체 이동 평균 POINT란? Aleksey Vyazmikin 2020.08.12 14:42 #19632 도서관 : 어쨌든, 훈련의 결과는 N과 N+1 깊이로 훈련된 트리(예: 6과 7) 사이에 있을 것입니다. 레벨 6에서 오류가 20%이고 레벨 7 - 18%에서 오류가 발생합니다. 그 사이, 예를 들어 19%. 1%의 이득이 시간 가치가 있다고 생각하십니까? 이전에 저는 간단한 방법을 설명했습니다. 일부 트리는 최대 6까지, 일부는 최대 7 깊이 레벨까지 훈련하는 것입니다. 이것은 코드를 다시 작성해야 합니다. 이제 더 쉬운 방법을 생각해 냈습니다. 왜냐하면. 다시 쓸 필요가 없습니다. 레벨 6까지의 패키지와 레벨 7까지의 다른 포리스트로 임의의 포리스트를 만든 다음 평균을 내기만 하면 됩니다. 훈련 샘플에 대해 걱정할 필요가 없습니다. 항상 훌륭합니다. 증가율은 일반적으로 1% 이상입니다. 물론 랜덤 포레스트 도 가능하지만 마지막에서 두 번째로 분할될 때까지 어떻게 동일하게 만들 수 있습니까? 10개의 나무를 6번째 분할까지 훈련하고 나머지 10개의 나무를 같은 방식으로 7번째 분할까지 훈련했다고 가정해 보겠습니다. Aleksei Kuznetsov 2020.08.12 15:19 #19633 알렉세이 비아즈미킨 : 증가율은 일반적으로 1% 이상입니다. 물론 랜덤 포레스트도 가능하지만 마지막에서 두 번째로 분할될 때까지 어떻게 동일하게 만들 수 있습니까? 10개의 나무를 6번째 분할까지 훈련하고 나머지 10개의 나무를 같은 방식으로 7번째 분할까지 훈련했다고 가정해 보겠습니다. 안 돼요. 무작위이기 때문에 임의의 열을 학습용으로 사용합니다. 평균화하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다. 열 공유 = 1로 설정할 수 있습니다. 즉. 모든 열이 트리 구성에 참여하며 전체의 50%가 무작위가 아닙니다. 모든 나무가 같으므로 숲에도 1그루의 나무를 설정합니다. 전체적으로 우리는 하나의 나무가 있는 하나의 숲을 최대 6까지 훈련하고 다른 하나는 최대 7 깊이 수준으로 훈련합니다. 2개 이상의 나무가 필요한 경우 세트에서 일부 기둥을 독립적으로 버리고 나머지 모든 기둥에서 추가 숲을 훈련합니다. 부록: 교육에 참여하는 라인 수도 1로 설정해야 합니다. 훈련이 동일하도록 모든 것. 저것. 랜덤 포레스트 에서 모든 랜덤을 제거합니다. 스칼프넷 오류, 버그, 질문 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 [삭제] 2020.08.12 18:52 #19634 해당 ns에 대한 거래 논리를 찾는 것은 또 다른 작업입니다. 그런 때까지 게다가 아키텍처는 큰 범위에서 변경되지 않고 반복됩니다. 가장 중요한 것은 올바른 보상을 선택하는 것입니다 Aleksei Kuznetsov 2020.08.12 19:25 #19635 막심 드미트리예프스키 : 해당 ns에 대한 거래 논리를 찾는 것은 또 다른 작업입니다. 그런 때까지 게다가 아키텍처는 큰 범위에서 변경되지 않고 반복됩니다. 가장 중요한 것은 올바른 보상 을 선택하는 것입니다 다시 증원군으로 국회에 도전했습니까? 보상이 그들에게 사용되는 것 같습니다. Rorschach 2020.08.12 19:59 #19636 나는 이 데이터에 대한 테스트를 제안합니다. 거기에는 확실히 패턴이 있고 무엇을 위해 노력해야 하는지 분명합니다 . ps 이름에서 .txt 제거 파일: test.zip.001.txt 15360 kb test.zip.002.txt 13906 kb [삭제] 2020.08.12 20:33 #19637 1.5개월 동안 개입 없이 완전한 자가 학습 그런 다음 선택하겠습니다 .. 너무 많은 매개 변수 Valeriy Yastremskiy 2020.08.12 21:17 #19638 막심 드미트리예프스키 : 1.5개월 동안 개입 없이 완전한 자가 학습 그런 다음 선택하겠습니다 .. 너무 많은 매개 변수 나쁘지 않다.) mytarmailS 2020.08.13 07:58 #19639 막심 드미트리예프스키 : 1.5개월 동안 개입 없이 완전한 자가 학습 그런 다음 선택하겠습니다 .. 너무 많은 매개 변수 그렇다면 이것은 새로운 데이터에 대한 거래입니까, 아니면 이를 전혀 이해하는 방법입니까? [삭제] 2020.08.13 10:51 #19640 mytarmailS : 그렇다면 이것은 새로운 데이터에 대한 거래입니까, 아니면 이를 전혀 이해하는 방법입니까? 시작하고 거래하고 길을 따라 배우십시오. 1...195719581959196019611962196319641965196619671968196919701971...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이전에는 시트에 작은 샘플의 경우 1% 이상의 지표가 포함되어야 하고 큰 샘플의 경우 100개 이상 포함되어야 한다고 설명하지 않았으므로 물론 어떤 클래스의 시트에 오류가 없을 때까지 분할되지 않을 것입니다.
마지막 단계를 잘못 이해하고 있는 것 같습니다. 나머지 샘플 1%의 통계적 추정치로 봅니다. 이 샘플에서 다른 예측 변수로 분할할 때 결과가 향상되는 것을 관찰하고 부분 공간에 대한 정보를 얻습니다. 예를 들면 다음과 같습니다.
A>x1인 경우 대상 1은 하위 샘플의 60%인 40%로 올바르게 식별됩니다.
B>x2인 경우 대상 1은 하위 샘플의 45%인 55%로 올바르게 식별됩니다.
A<=x1인 경우 대상 1은 하위 샘플의 50%인 70%로 올바르게 식별됩니다.
이러한 각 분할에는 유의 요소가 있으며(아직 계산 방법을 결정하지 않았습니다) 마지막 분할에도 유의 요소가 있습니다.
등등, 최대 5-10개의 예측 변수를 가정하고 적용할 때 마지막 분할에 도달한 경우 계수를 추가하고(또는 더 복잡한 감소 방법 사용) 계수의 합이 임계값을 초과하면 1은 시트에 분류되고 그렇지 않으면 0입니다.
간단한 방법으로, 이것은 끝에서 두 번째 분할까지 포리스트를 강제로 구축한 다음 샘플에서 이미 선택된 예측자를 제외하여 새 예측자를 선택함으로써 수행할 수 있습니다. 또는 트리를 구축한 직후에 선택 항목을 리프로 필터링하고 각 예측자를 직접 검토하여 완전성과 정확성의 기준을 충족하는 최상의 분할을 찾습니다.
그리고 다른 클래스 "0"이 비활성을 의미하고 반대 입력이 아닌 경우 훈련 샘플의 결과가 향상됩니다. 그렇지 않으면 개선과 저하가 모두 있을 수 있습니다.
안 돼요. 무작위이기 때문에 임의의 열을 학습용으로 사용합니다. 평균화하면 좋은 결과를 얻을 수 있습니다.부록: 교육에 참여하는 라인 수도 1로 설정해야 합니다. 훈련이 동일하도록 모든 것. 저것. 랜덤 포레스트 에서 모든 랜덤을 제거합니다.
열 공유 = 1로 설정할 수 있습니다. 즉. 모든 열이 트리 구성에 참여하며 전체의 50%가 무작위가 아닙니다. 모든 나무가 같으므로 숲에도 1그루의 나무를 설정합니다. 전체적으로 우리는 하나의 나무가 있는 하나의 숲을 최대 6까지 훈련하고 다른 하나는 최대 7 깊이 수준으로 훈련합니다.
2개 이상의 나무가 필요한 경우 세트에서 일부 기둥을 독립적으로 버리고 나머지 모든 기둥에서 추가 숲을 훈련합니다.
다시 증원군으로 국회에 도전했습니까? 보상이 그들에게 사용되는 것 같습니다.
나는 이 데이터에 대한 테스트를 제안합니다. 거기에는 확실히 패턴이 있고 무엇을 위해 노력해야 하는지 분명합니다 .
ps 이름에서 .txt 제거
