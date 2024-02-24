트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1862 1...185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869...3399 새 코멘트 [삭제] 2020.07.11 17:03 #18611 로만 : 환경 설정 -> 일반 -> 삽입() 및 닫기 }])'" 이게 도움이 될까요? 또는 컴파일하십시오. 그런 다음 오류 탭 에서 첫 번째 오류를 두 번 클릭합니다. 닫는 괄호가 없는 곳으로 커서가 이동합니다. 그래서 각 대괄호 는 오류를 두 번 클릭 하고 대괄호를 넣고 컴파일합니다. 작업은 파이썬에서 작동하는 mql 코드를 생성하는 것입니다. 왜 귀찮게 거의 완료 Renat Akhtyamov 2020.07.11 17:29 #18612 로만 : 환경 설정 -> 일반 -> 삽입() 및 닫기 }])'" 이게 도움이 될까요? 또는 컴파일하십시오. 그런 다음 오류 탭 에서 첫 번째 오류를 두 번 클릭합니다. 닫는 괄호가 없는 곳으로 커서가 이동합니다. 그래서 각 대괄호 는 오류를 두 번 클릭 하고 대괄호를 넣고 컴파일합니다. 오프라인은 방법이 없다고 생각합니다.... 서류 가방은 메아리의 조각입니다 .... [삭제] 2020.07.11 17:43 #18613 짜잔 다음을 정렬하기 위해 디버거에서 마모될 것입니다. double decision_tree( double &features[]) { if ( features[ 11 ] <= 0.000385 ) { if ( features[ 9 ] <= - 0.000275 ) { if ( features[ 9 ] <= - 0.000465 ) { if ( features[ 5 ] <= 0.00034 ) { if ( features[ 10 ] <= - 0.00034 ) { return 2 ; } if ( features[ 10 ] > - 0.00034 ) { if ( features[ 11 ] <= - 0.00031 ) { return 1 ; } if ( features[ 11 ] > - 0.00031 ) { return 2 ; } } } if ( features[ 5 ] > 0.00034 ) { return 1 ; } } if ( features[ 9 ] > - 0.000465 ) { if ( features[ 4 ] <= - 0.000465 ) { return 1 ; } if ( features[ 4 ] > - 0.000465 ) { if ( features[ 9 ] <= - 0.000425 ) { if ( features[ 5 ] <= - 0.00015 ) { return 1 ; } if ( features[ 5 ] > - 0.00015 ) { return 2 ; } } if ( features[ 9 ] > - 0.000425 ) { if ( features[ 8 ] <= - 0.000165 ) { if ( features[ 4 ] <= - 0.000395 ) { if ( features[ 5 ] <= - 0.00033 ) { return 1 ; } if ( features[ 5 ] > - 0.00033 ) { return 2 ; } } if ( features[ 4 ] > - 0.000395 ) { return 2 ; } } if ( features[ 8 ] > - 0.000165 ) { if ( features[ 8 ] <= - 4.5 e- 05 ) { return 1 ; } if ( features[ 8 ] > - 4.5 e- 05 ) { return 2 ; } } } } } } if ( features[ 9 ] > - 0.000275 ) { if ( features[ 3 ] <= 0.000605 ) { if ( features[ 1 ] <= - 0.00036 ) { return 2 ; } if ( features[ 1 ] > - 0.00036 ) { if ( features[ 9 ] <= - 0.000115 ) { if ( features[ 2 ] <= 0.000165 ) { if ( features[ 4 ] <= - 0.000125 ) { if ( features[ 7 ] <= - 0.00014 ) { if ( features[ 6 ] <= - 0.000265 ) { if ( features[ 8 ] <= - 0.0003 ) { return 1 ; } if ( features[ 8 ] > - 0.0003 ) { return 2 ; } } if ( features[ 6 ] > - 0.000265 ) { return 1 ; } } if ( features[ 7 ] > - 0.00014 ) { if ( features[ 10 ] <= - 0.00015 ) { return 1 ; } if ( features[ 10 ] > - 0.00015 ) { return 2 ; } } } if ( features[ 4 ] > - 0.000125 ) { return 1 ; } } if ( features[ 2 ] > 0.000165 ) { return 2 ; } } if ( features[ 9 ] > - 0.000115 ) { if ( features[ 1 ] <= - 0.000175 ) { if ( features[ 8 ] <= 0.000145 ) { return 1 ; } if ( features[ 8 ] > 0.000145 ) { if ( features[ 2 ] <= - 9.5 e- 05 ) { return 0 ; } if ( features[ 2 ] > - 9.5 e- 05 ) { return 2 ; } } } if ( features[ 1 ] > - 0.000175 ) { if ( features[ 11 ] <= 0.000195 ) { if ( features[ 11 ] <= - 5.5 e- 05 ) { if ( features[ 5 ] <= 9.5 e- 05 ) { return 1 ; } if ( features[ 5 ] > 9.5 e- 05 ) { if ( features[ 2 ] <= - 2.5 e- 05 ) { return 0 ; } if ( features[ 2 ] > - 2.5 e- 05 ) { return 1 ; } } } if ( features[ 11 ] > - 5.5 e- 05 ) { if ( features[ 8 ] <= - 8.5 e- 05 ) { if ( features[ 2 ] <= 2.5 e- 05 ) { return 1 ; } if ( features[ 2 ] > 2.5 e- 05 ) { return 2 ; } } if ( features[ 8 ] > - 8.5 e- 05 ) { return 1 ; } } } if ( features[ 11 ] > 0.000195 ) { if ( features[ 4 ] <= - 0.00024 ) { return 0 ; } if ( features[ 4 ] > - 0.00024 ) { if ( features[ 2 ] <= 0.00021 ) { if ( features[ 1 ] <= 1.5 e- 05 ) { return 1 ; } if ( features[ 1 ] > 1.5 e- 05 ) { return 1 ; } } if ( features[ 2 ] > 0.00021 ) { if ( features[ 5 ] <= 0.00024 ) { return 0 ; } if ( features[ 5 ] > 0.00024 ) { return 1 ; } } } } } } } } if ( features[ 3 ] > 0.000605 ) { if ( features[ 11 ] <= 0.000195 ) { return 2 ; } if ( features[ 11 ] > 0.000195 ) { return 0 ; } } } } if ( features[ 11 ] > 0.000385 ) { if ( features[ 11 ] <= 0.00049 ) { if ( features[ 3 ] <= 0.000155 ) { if ( features[ 8 ] <= 0.00036 ) { return 0 ; } if ( features[ 8 ] > 0.00036 ) { return 1 ; } } if ( features[ 3 ] > 0.000155 ) { if ( features[ 11 ] <= 0.00041 ) { if ( features[ 5 ] <= 0.00047 ) { return 0 ; } if ( features[ 5 ] > 0.00047 ) { return 1 ; } } if ( features[ 11 ] > 0.00041 ) { return 1 ; } } } if ( features[ 11 ] > 0.00049 ) { if ( features[ 4 ] <= - 0.00022 ) { return 1 ; } if ( features[ 4 ] > - 0.00022 ) { if ( features[ 2 ] <= 0.000345 ) { return 0 ; } if ( features[ 2 ] > 0.000345 ) { if ( features[ 7 ] <= 0.00061 ) { return 1 ; } if ( features[ 7 ] > 0.00061 ) { return 0 ; } } } } } return 3 ; }

트리가 같은 방식으로 작동하는지 확인합니다.

mql에서:
2020.07 . 11 23 : 17 : 15.120 code check (EURUSD,M5) Result 2.0
2020.07 . 11 23 : 17 : 15.121 code check (EURUSD,M5) 0.00000 0.00030 0.00031 0.00019 0.00005 - 0.00009 - 0.00014 - 0.00014 - 0.00008 - 0.00025 - 0.00014 - 0.00038

파이썬에서:
lll = [ 0.00000 , 0.00030 , 0.00031 , 0.00019 , 0.00005 , - 0.00009 , - 0.00014 , - 0.00014 , - 0.00008 , - 0.00025 , - 0.00014 , - 0.00038 ]
lll = np.array(lll).reshape( 1 ,- 1 )
clf.predict(lll)
>>> clf.predict(lll)
array([ 2 ]) Nanix 2020.07.11 22:35 #18616
@Maxim Dmitrievsky 는 여전히 파서가 필요합니까?
파일: parser.zip 2 kb

Roman 2020.07.11 23:13 #18617
그래서 역사에서 통하지 않는다는 말은 하지 않았어요 :))
스토리를 위해 끝내지 못했다고 하고, 지금까지 개발을 미루고 있다.
따라서 과거 데이터의 준비는 중요한 단계 중 하나입니다.
그리고 모든 모델은 기록을 고려하여 구축, 테스트됩니다.
같은 통계다.
모든 것이 잘 되어 다행입니다.

감사합니다. 예를 들어 여기에 대괄호가 아직 없습니다.
if (L_55_1 > 0.00047 ) { if (L_30_1 <= 0.00044 ) { return 2 ;} if (L_30_1 > 0.00044 ) { if (L_25_1 <= 0.00047 ) { if (L_5_1 <= 0.00012 ) { return 0 ;} if (L_5_1 > 0.00012 ) { return 2 ;} } if (L_25_1 > 0.00047 ) return 2 ; } }
빨간색 - 원래대로
내 것은 모든 것을 내려놓습니다. 그렇지 않으면 조건이 비뚤어지고 나무가 계산되지 않습니다.

Mihail Marchukajtes 2020.07.12 07:15 #18619
귀하의 코드를 기반으로 나무가 어떻게 작동하는지 대략적으로 이해하기 시작했습니다. 다항식에 비해 약한 알고리즘은 나를 위해 .... 작업은 파이썬에서 작동하는 mql 코드를 생성하는 것입니다. 왜 귀찮게
거의 완료
트리가 같은 방식으로 작동하는지 확인합니다.
mql에서:
파이썬에서:
그래서 역사에서 통하지 않는다는 말은 하지 않았어요 :))
스토리를 위해 끝내지 못했다고 하고, 지금까지 개발을 미루고 있다.
따라서 과거 데이터의 준비는 중요한 단계 중 하나입니다.
그리고 모든 모델은 기록을 고려하여 구축, 테스트됩니다.
같은 통계다.
모든 것이 잘 되어 다행입니다.
