트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1862

새 코멘트
[삭제]  
로만 :

환경 설정 -> 일반 -> 삽입() 및 닫기 }])'"
이게 도움이 될까요?

또는 컴파일하십시오.
그런 다음 오류 탭 에서 첫 번째 오류를 두 번 클릭합니다.
닫는 괄호가 없는 곳으로 커서가 이동합니다.
그래서 각 대괄호 는 오류를 두 번 클릭 하고 대괄호를 넣고 컴파일합니다.

작업은 파이썬에서 작동하는 mql 코드를 생성하는 것입니다. 왜 귀찮게

거의 완료

 
로만 :

환경 설정 -> 일반 -> 삽입() 및 닫기 }])'"
이게 도움이 될까요?

또는 컴파일하십시오.
그런 다음 오류 탭 에서 첫 번째 오류를 두 번 클릭합니다.
닫는 괄호가 없는 곳으로 커서가 이동합니다.
그래서 각 대괄호 는 오류를 두 번 클릭 하고 대괄호를 넣고 컴파일합니다.

오프라인은 방법이 없다고 생각합니다....

서류 가방은 메아리의 조각입니다 ....

[삭제]  

짜잔

다음을 정렬하기 위해 디버거에서 마모될 것입니다. D

그것은 당신이 얻을 수있는 가장 큰 나무가 아닙니다

 double decision_tree( double &features[]) { 
     if ( features[ 11 ] <= 0.000385 )  {
         if ( features[ 9 ] <= - 0.000275 )  {
             if ( features[ 9 ] <= - 0.000465 )  {
                 if ( features[ 5 ] <= 0.00034 )  {
                     if ( features[ 10 ] <= - 0.00034 )  {
                         return 2 ; }
                     if ( features[ 10 ] > - 0.00034 )  {
                         if ( features[ 11 ] <= - 0.00031 )  {
                             return 1 ; }
                         if ( features[ 11 ] > - 0.00031 )  {
                             return 2 ; } } }
                 if ( features[ 5 ] > 0.00034 )  {
                     return 1 ; } }
             if ( features[ 9 ] > - 0.000465 )  {
                 if ( features[ 4 ] <= - 0.000465 )  {
                     return 1 ; }
                 if ( features[ 4 ] > - 0.000465 )  {
                     if ( features[ 9 ] <= - 0.000425 )  {
                         if ( features[ 5 ] <= - 0.00015 )  {
                             return 1 ; }
                         if ( features[ 5 ] > - 0.00015 )  {
                             return 2 ; } }
                     if ( features[ 9 ] > - 0.000425 )  {
                         if ( features[ 8 ] <= - 0.000165 )  {
                             if ( features[ 4 ] <= - 0.000395 )  {
                                 if ( features[ 5 ] <= - 0.00033 )  {
                                     return 1 ; }
                                 if ( features[ 5 ] > - 0.00033 )  {
                                     return 2 ; } }
                             if ( features[ 4 ] > - 0.000395 )  {
                                 return 2 ; } }
                         if ( features[ 8 ] > - 0.000165 )  {
                             if ( features[ 8 ] <= - 4.5 e- 05 )  {
                                 return 1 ; }
                             if ( features[ 8 ] > - 4.5 e- 05 )  {
                                 return 2 ; } } } } } }
         if ( features[ 9 ] > - 0.000275 )  {
             if ( features[ 3 ] <= 0.000605 )  {
                 if ( features[ 1 ] <= - 0.00036 )  {
                     return 2 ; }
                 if ( features[ 1 ] > - 0.00036 )  {
                     if ( features[ 9 ] <= - 0.000115 )  {
                         if ( features[ 2 ] <= 0.000165 )  {
                             if ( features[ 4 ] <= - 0.000125 )  {
                                 if ( features[ 7 ] <= - 0.00014 )  {
                                     if ( features[ 6 ] <= - 0.000265 )  {
                                         if ( features[ 8 ] <= - 0.0003 )  {
                                             return 1 ; }
                                         if ( features[ 8 ] > - 0.0003 )  {
                                             return 2 ; } }
                                     if ( features[ 6 ] > - 0.000265 )  {
                                         return 1 ; } }
                                 if ( features[ 7 ] > - 0.00014 )  {
                                     if ( features[ 10 ] <= - 0.00015 )  {
                                         return 1 ; }
                                     if ( features[ 10 ] > - 0.00015 )  {
                                         return 2 ; } } }
                             if ( features[ 4 ] > - 0.000125 )  {
                                 return 1 ; } }
                         if ( features[ 2 ] > 0.000165 )  {
                             return 2 ; } }
                     if ( features[ 9 ] > - 0.000115 )  {
                         if ( features[ 1 ] <= - 0.000175 )  {
                             if ( features[ 8 ] <= 0.000145 )  {
                                 return 1 ; }
                             if ( features[ 8 ] > 0.000145 )  {
                                 if ( features[ 2 ] <= - 9.5 e- 05 )  {
                                     return 0 ; }
                                 if ( features[ 2 ] > - 9.5 e- 05 )  {
                                     return 2 ; } } }
                         if ( features[ 1 ] > - 0.000175 )  {
                             if ( features[ 11 ] <= 0.000195 )  {
                                 if ( features[ 11 ] <= - 5.5 e- 05 )  {
                                     if ( features[ 5 ] <= 9.5 e- 05 )  {
                                         return 1 ; }
                                     if ( features[ 5 ] > 9.5 e- 05 )  {
                                         if ( features[ 2 ] <= - 2.5 e- 05 )  {
                                             return 0 ; }
                                         if ( features[ 2 ] > - 2.5 e- 05 )  {
                                             return 1 ; } } }
                                 if ( features[ 11 ] > - 5.5 e- 05 )  {
                                     if ( features[ 8 ] <= - 8.5 e- 05 )  {
                                         if ( features[ 2 ] <= 2.5 e- 05 )  {
                                             return 1 ; }
                                         if ( features[ 2 ] > 2.5 e- 05 )  {
                                             return 2 ; } }
                                     if ( features[ 8 ] > - 8.5 e- 05 )  {
                                         return 1 ; } } }
                             if ( features[ 11 ] > 0.000195 )  {
                                 if ( features[ 4 ] <= - 0.00024 )  {
                                     return 0 ; }
                                 if ( features[ 4 ] > - 0.00024 )  {
                                     if ( features[ 2 ] <= 0.00021 )  {
                                         if ( features[ 1 ] <= 1.5 e- 05 )  {
                                             return 1 ; }
                                         if ( features[ 1 ] > 1.5 e- 05 )  {
                                             return 1 ; } }
                                     if ( features[ 2 ] > 0.00021 )  {
                                         if ( features[ 5 ] <= 0.00024 )  {
                                             return 0 ; }
                                         if ( features[ 5 ] > 0.00024 )  {
                                             return 1 ; } } } } } } } }
             if ( features[ 3 ] > 0.000605 )  {
                 if ( features[ 11 ] <= 0.000195 )  {
                     return 2 ; }
                 if ( features[ 11 ] > 0.000195 )  {
                     return 0 ; } } } }
     if ( features[ 11 ] > 0.000385 )  {
         if ( features[ 11 ] <= 0.00049 )  {
             if ( features[ 3 ] <= 0.000155 )  {
                 if ( features[ 8 ] <= 0.00036 )  {
                     return 0 ; }
                 if ( features[ 8 ] > 0.00036 )  {
                     return 1 ; } }
             if ( features[ 3 ] > 0.000155 )  {
                 if ( features[ 11 ] <= 0.00041 )  {
                     if ( features[ 5 ] <= 0.00047 )  {
                         return 0 ; }
                     if ( features[ 5 ] > 0.00047 )  {
                         return 1 ; } }
                 if ( features[ 11 ] > 0.00041 )  {
                     return 1 ; } } }
         if ( features[ 11 ] > 0.00049 )  {
             if ( features[ 4 ] <= - 0.00022 )  {
                 return 1 ; }
             if ( features[ 4 ] > - 0.00022 )  {
                 if ( features[ 2 ] <= 0.000345 )  {
                     return 0 ; }
                 if ( features[ 2 ] > 0.000345 )  {
                     if ( features[ 7 ] <= 0.00061 )  {
                         return 1 ; }
                     if ( features[ 7 ] > 0.00061 )  {
                         return 0 ; } } } } }


 return 3 ; }
[삭제]  

트리가 같은 방식으로 작동하는지 확인합니다.

mql에서:

 2020.07 . 11 23 : 17 : 15.120 code check (EURUSD,M5)  Result 2.0
2020.07 . 11 23 : 17 : 15.121 code check (EURUSD,M5)   0.00000    0.00030    0.00031    0.00019    0.00005 - 0.00009 - 0.00014 - 0.00014 - 0.00008 - 0.00025 - 0.00014 - 0.00038

파이썬에서: 

lll = [ 0.00000 ,   0.00030 ,   0.00031 ,   0.00019 ,   0.00005 , - 0.00009 , - 0.00014 , - 0.00014 , - 0.00008 , - 0.00025 , - 0.00014 , - 0.00038 ]
lll = np.array(lll).reshape( 1 ,- 1 )
clf.predict(lll)

>>> clf.predict(lll)
array([ 2 ])
 
레나트 아크티아모프 :

오프라인은 방법이 없다고 생각합니다....

서류 가방은 메아리의 조각입니다 ....

오프라인 생활 규범, 테스트

코트가 감싸져 있는 한

어리석은 실수였다

Roman , 자신의 오류를 찾으십시오. 역사에서 잘 작동해야합니다.

;)

스팀, 7년 전

발견, 전략의 결함 발견!!!

하루 최대 10회 사전 테스트

어떻게 될까요.....

 
@Maxim Dmitrievsky 는 여전히 파서가 필요합니까?
파일:
parser.zip  2 kb
 
레나트 아크티아모프 :

오프라인 생활 규범, 테스트

코트가 감싸져 있는 한

어리석은 실수였다

Roman , 자신의 오류를 찾으십시오. 역사에서 잘 작동해야합니다.

;)

스팀, 7년 전

발견, 전략의 결함 발견!!!

하루 최대 10회 사전 테스트

어떻게 될까요.....

그래서 역사에서 통하지 않는다는 말은 하지 않았어요 :))
스토리를 위해 끝내지 못했다고 하고, 지금까지 개발을 미루고 있다.
따라서 과거 데이터의 준비는 중요한 단계 중 하나입니다.
그리고 모든 모델은 기록을 고려하여 구축, 테스트됩니다.
같은 통계다.
모든 것이 잘 되어 다행입니다.

[삭제]  
나닉스 :
@Maxim Dmitrievsky 는 여전히 파서가 필요합니까?

감사합니다. 예를 들어 여기에 대괄호가 아직 없습니다.

 if (L_55_1  >   0.00047 ) {
     if (L_30_1  <= 0.00044 )
        { return 2 ;}
     if (L_30_1  >   0.00044 ) {
         if (L_25_1  <= 0.00047 ) {
             if (L_5_1  <= 0.00012 )
                { return 0 ;}
             if (L_5_1  >   0.00012 )
                { return 2 ;} }
         if (L_25_1  >   0.00047 ) return 2 ; } }

빨간색 - 원래대로

내 것은 모든 것을 내려놓습니다. 그렇지 않으면 조건이 비뚤어지고 나무가 계산되지 않습니다.

 
막심 드미트리예프스키 :

감사합니다. 예를 들어 여기에 대괄호가 아직 없습니다.

빨간색 - 원래대로

내 것은 모든 것을 내려놓습니다. 그렇지 않으면 조건이 비뚤어지고 나무가 계산되지 않습니다.

귀하의 코드를 기반으로 나무가 어떻게 작동하는지 대략적으로 이해하기 시작했습니다. 다항식에 비해 약한 알고리즘은 나를 위해 ....
[삭제]  
마이클 마르쿠카이테스 :
귀하의 코드를 기반으로 나무가 어떻게 작동하는지 대략적으로 이해하기 시작했습니다. 다항식에 비해 약한 알고리즘은 나를 위해 ....

말도 안되는 소리 하지마

1...185518561857185818591860186118621863186418651866186718681869...3399
새 코멘트