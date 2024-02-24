트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1864

막심 드미트리예프스키 :

감사합니다. 예를 들어 여기에 대괄호가 아직 없습니다.

빨간색 - 원래대로

내 것은 모든 것을 내려놓습니다. 그렇지 않으면 조건이 비뚤어지고 나무가 계산되지 않습니다.

예, 급하게 발생합니다. 여기에서 if/else

 else {
     if (L_30_1  <= 0.00044 ){ return 2 ;}
     else {
         if (L_25_1  <= 0.00047 ){
             if (L_5_1  <= 0.00012 ){ return 0 ;}
             else { return 2 ;}}
         else { return 2 ;}}}
파일:
ParseTree.zip  2 kb
 
얘들 아, 나는 당신을 위해 내 손가락을 교차 유지합니다. 그런 다음 대괄호를 다룰 때 결과를 표시하십시오. 나는 나무 자체가 마음에 들었고 심지어 얼마나 흥미롭고 조직적으로 구성되어 있고 더 많이 샀는지 파이펫팅까지 했습니다. 나는 맥박에 내 손가락을 유지 ....
 
나도 관심있어

하지만 실제로 어떻게 보이는지 사진을보고 싶습니다

그런 다음 일부 코드 ...

 
트리 구조의 예.
실제 나무와 마찬가지로 가지가 확장되는 노드가 있습니다.


 
덕분에 이제 정리가 시작됩니다.

즉, 우리는 최선의 선택을 찾았습니까?

PCB 라우팅 알고리즘과 매우 유사합니다.
 
1:1로 직접 보여주니 코드에서 더 명확해졌습니다 :-)
 
예, 이 노드 또는 그 노드는 활성화 기능 등을 사용하여 선택됩니다. 최적의 옵션을 찾을 때까지 트리 구조.

여기 이 알고리즘을 연상시키는 또 다른 흥미로운 애니메이션 이 있습니다.



 
마이클 마르쿠카이테스 :
1:1로 직접 보여주니 코드에서 더 명확해졌습니다 :-)

옛날 옛적에 OOP가 무엇인지 생각했을 때
발코니에서 담배를 피우며 마음속 으로 창가의 나무들을 반으로 나누었다. :))
이해에 좋은 훈련.
트리는 분기 구조일 뿐입니다 .

 
네, 모든 것은 그래프에서 시작되었습니다)

 
로만 :

예, 이 노드 또는 그 노드는 활성화 기능 등을 사용하여 선택됩니다. 최적의 옵션을 찾을 때까지 트리 구조.

여기 이 알고리즘을 연상시키는 또 다른 흥미로운 애니메이션이 있습니다.

확인.

다음은 Maxim의 코드입니다.

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073

디지털 필터가 생각난다

