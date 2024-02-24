트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, 실전 및 알고리즘 트레이딩 - 페이지 1864 1...185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871...3399 새 코멘트 Nanix 2020.07.12 19:31 #18631 막심 드미트리예프스키 : 감사합니다. 예를 들어 여기에 대괄호가 아직 없습니다. 빨간색 - 원래대로 내 것은 모든 것을 내려놓습니다. 그렇지 않으면 조건이 비뚤어지고 나무가 계산되지 않습니다. 예, 급하게 발생합니다. 여기에서 if/else else { if (L_30_1 <= 0.00044 ){ return 2 ;} else { if (L_25_1 <= 0.00047 ){ if (L_5_1 <= 0.00012 ){ return 0 ;} else { return 2 ;}} else { return 2 ;}}} 파일: ParseTree.zip 2 kb Mihail Marchukajtes 2020.07.12 20:52 #18632 얘들 아, 나는 당신을 위해 내 손가락을 교차 유지합니다. 그런 다음 대괄호를 다룰 때 결과를 표시하십시오. 나는 나무 자체가 마음에 들었고 심지어 얼마나 흥미롭고 조직적으로 구성되어 있고 더 많이 샀는지 파이펫팅까지 했습니다. 나는 맥박에 내 손가락을 유지 .... Renat Akhtyamov 2020.07.12 20:58 #18633 마이클 마르쿠카이테스 : 얘들 아, 나는 당신을 위해 내 손가락을 교차 유지합니다. 그런 다음 대괄호를 다룰 때 결과를 표시하십시오. 나는 나무 자체가 마음에 들었고 심지어 얼마나 흥미롭고 조직적으로 구성되어 있고 더 많이 샀는지 피펫팅하기까지 했습니다. 나는 맥박에 내 손가락을 유지 .... 나도 관심있어 하지만 실제로 어떻게 보이는지 사진을보고 싶습니다 그런 다음 일부 코드 ... Roman 2020.07.12 21:10 #18634 레나트 아크티아모프 : 나도 관심있어 하지만 실제로 어떻게 보이는지 사진을보고 싶습니다 그런 다음 일부 코드 ... 트리 구조의 예. 실제 나무와 마찬가지로 가지가 확장되는 노드가 있습니다. Renat Akhtyamov 2020.07.12 21:16 #18635 로만 : 트리 구조의 예. 실제 나무와 마찬가지로 가지가 확장되는 노드가 있습니다. 덕분에 이제 정리가 시작됩니다. 즉, 우리는 최선의 선택을 찾았습니까? PCB 라우팅 알고리즘과 매우 유사합니다. Mihail Marchukajtes 2020.07.12 21:23 #18636 로만 : 트리 구조의 예. 실제 나무와 마찬가지로 가지가 확장되는 노드가 있습니다. 1:1로 직접 보여주니 코드에서 더 명확해졌습니다 :-) Roman 2020.07.12 21:28 #18637 레나트 아크티아모프 : 덕분에 이제 정리가 시작됩니다. 즉, 우리는 최선의 선택을 찾았습니까? PCB 라우팅 알고리즘과 매우 유사합니다. 예, 이 노드 또는 그 노드는 활성화 기능 등을 사용하여 선택됩니다. 최적의 옵션을 찾을 때까지 트리 구조. 여기 이 알고리즘을 연상시키는 또 다른 흥미로운 애니메이션 이 있습니다. Roman 2020.07.12 21:39 #18638 마이클 마르쿠카이테스 : 1:1로 직접 보여주니 코드에서 더 명확해졌습니다 :-) 옛날 옛적에 OOP가 무엇인지 생각했을 때 발코니에서 담배를 피우며 마음속 으로 창가의 나무들을 반으로 나누었다. :)) 이해에 좋은 훈련. 트리는 분기 구조일 뿐입니다 . Valeriy Yastremskiy 2020.07.12 21:41 #18639 레나트 아크티아모프 : 덕분에 이제 정리가 시작됩니다. 즉, 우리는 최선의 선택을 찾았습니까? PCB 라우팅 알고리즘과 매우 유사합니다. 네, 모든 것은 그래프에서 시작되었습니다) Renat Akhtyamov 2020.07.12 21:49 #18640 로만 : 예, 이 노드 또는 그 노드는 활성화 기능 등을 사용하여 선택됩니다. 최적의 옵션을 찾을 때까지 트리 구조. 여기 이 알고리즘을 연상시키는 또 다른 흥미로운 애니메이션이 있습니다. 확인. 다음은 Maxim의 코드입니다. https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073 디지털 필터가 생각난다 Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только 2020.07.11www.mql5.com Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики... 1...185718581859186018611862186318641865186618671868186918701871...3399 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
감사합니다. 예를 들어 여기에 대괄호가 아직 없습니다.
빨간색 - 원래대로
내 것은 모든 것을 내려놓습니다. 그렇지 않으면 조건이 비뚤어지고 나무가 계산되지 않습니다.
예, 급하게 발생합니다. 여기에서 if/else
얘들 아, 나는 당신을 위해 내 손가락을 교차 유지합니다. 그런 다음 대괄호를 다룰 때 결과를 표시하십시오. 나는 나무 자체가 마음에 들었고 심지어 얼마나 흥미롭고 조직적으로 구성되어 있고 더 많이 샀는지 피펫팅하기까지 했습니다. 나는 맥박에 내 손가락을 유지 ....
나도 관심있어
하지만 실제로 어떻게 보이는지 사진을보고 싶습니다
그런 다음 일부 코드 ...
나도 관심있어
하지만 실제로 어떻게 보이는지 사진을보고 싶습니다
그런 다음 일부 코드 ...
트리 구조의 예.
실제 나무와 마찬가지로 가지가 확장되는 노드가 있습니다.
트리 구조의 예.
실제 나무와 마찬가지로 가지가 확장되는 노드가 있습니다.
덕분에 이제 정리가 시작됩니다.
즉, 우리는 최선의 선택을 찾았습니까?PCB 라우팅 알고리즘과 매우 유사합니다.
트리 구조의 예.
실제 나무와 마찬가지로 가지가 확장되는 노드가 있습니다.
덕분에 이제 정리가 시작됩니다.
즉, 우리는 최선의 선택을 찾았습니까?PCB 라우팅 알고리즘과 매우 유사합니다.
예, 이 노드 또는 그 노드는 활성화 기능 등을 사용하여 선택됩니다. 최적의 옵션을 찾을 때까지 트리 구조.
여기 이 알고리즘을 연상시키는 또 다른 흥미로운 애니메이션 이 있습니다.
1:1로 직접 보여주니 코드에서 더 명확해졌습니다 :-)
옛날 옛적에 OOP가 무엇인지 생각했을 때
발코니에서 담배를 피우며 마음속 으로 창가의 나무들을 반으로 나누었다. :))
이해에 좋은 훈련.
트리는 분기 구조일 뿐입니다 .
덕분에 이제 정리가 시작됩니다.
즉, 우리는 최선의 선택을 찾았습니까?PCB 라우팅 알고리즘과 매우 유사합니다.
네, 모든 것은 그래프에서 시작되었습니다)
예, 이 노드 또는 그 노드는 활성화 기능 등을 사용하여 선택됩니다. 최적의 옵션을 찾을 때까지 트리 구조.
여기 이 알고리즘을 연상시키는 또 다른 흥미로운 애니메이션이 있습니다.
확인.
다음은 Maxim의 코드입니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1862#comment_17290073
디지털 필터가 생각난다